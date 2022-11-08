В репозитории PyPI выявлены вредоносные пакеты, нацеленные на кражу криптовалюты

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|2.19, Аноним (19), 16:52, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> код, определяющий наличие идентификаторов криптокошельков в буфере обмена и меняющий их на кошелёк злоумышленника
разве это кража...
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|1.3, Аноним (3), 14:13, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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NPM-карго-культ даже до питона добрался. Что же теперь делать местным экспертам? Куда бежать?
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|2.6, Аноним (-), 14:21, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На лисп.
А пакеты ставить по-нормальному - через ./configure, make и make install, если и делать качалку пакетов - то над VCS.
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|3.8, Аноним (8), 15:04, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как потом выковыривать артефакты всей этой твоей make install из системы при удалении? Почему нельзя придумать метод установки, которые не за..хламляет всю систему вдоль и поперек? Почему нельзя было это придумать сразу, а не выдумывать все эти чекинстал, пакеты, контейнеры и другую дичь?
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|4.11, Аноним (11), 15:24, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И как потом выковыривать [...] при удалении?
1. make uninstall
2. make DESTDIR=... install и опакечивание
> Почему нельзя придумать метод установки, [...] не выдумывать все эти [...] пакеты
Ради интереса: чем не устраивают пакеты и как организовать установку софта лучше, чем через пакеты?
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|5.24, Аноним (19), 16:55, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> make DESTDIR=... install и опакечивание
называется checkinstall
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|4.26, Аноним (19), 16:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> метод установки ... , а не выдумывать все эти чекинстал, пакеты, контейнеры и другую дичь
предложи свою дичь - оценим, дадим советы...
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|4.33, Аноним (33), 17:14, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему же нельзя? В NixOS такое давно есть и всё отлично работает, в том числе в проде. Но кто ж осилил?
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|3.43, Аноним (43), 17:47, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как там пакетная система будет работать после make install? Как быстро сломается? Что думают по этому поводу местные эксперты-линукс-администраторы?
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|4.47, Аноним (47), 18:20, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прекрасно кстати, если бинари внезапно пересекутся конечно предупредит, но вообще этого ни разу не случилось и вся установка идёт в /usr/local. Только так и живу на самом деле. Вот тебе оценка опеннет-эксперта. Правда, удалять и обновлять немного неудобно -- без старых исходников только через rm -rf и постоянно новые файлы с каждым обновлением появляются, а старые куда-то перемещают, что создаёт определённые неудобства. Однако, линукс позволяет это делать совершенно без проблем.
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|1.4, Аноним (4), 14:15, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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поэтому этот пип нужно запускать исключительно из песочницы. Как и нпм. Как и IDE, потому что IDE обычно запускает все подряд, если нажать на "Доверяю этому проекту". А если не нажать, IDE превращается в нотепад.экзе.
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|2.9, Аноним (8), 15:05, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Всё нормальные люди уже 33 миллиона лет запускают всё через докер, в том числе в интерактивном режиме. Изоляция может и не полная, но приемлемая.
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|3.12, Аноним (11), 15:28, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё нормальные люди уже 33 миллиона лет запускают всё через докер [...] Изоляция [...] приемлемая
Приемлемая изоляция - это, видимо, на выбор либо запуск из-под рута, либо через переусложнённый механизм, в котором с завидным постоянством находят всё новые уязвимости.
Или докер ещё как-то умеет?
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|3.15, Zero (??), 16:29, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Всё нормальные люди уже 33 миллиона лет запускают всё через докер
Это через тот докер, который еще и фаервол самостоятельно настраивать пытается? Нафиг такие изоляции.
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|4.34, Аноним (33), 17:16, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Жаль, конечно, что ты буквы не проходил ещё в школе, а то мог бы прочитать в документации, какой опцией отключить докеру фаерволл.
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|5.40, Zero (??), 17:33, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Жаль, конечно, что ты буквы не проходил ещё в школе, а то мог бы прочитать в документации, какой опцией отключить докеру фаерволл.
Я и не должен читать эту документацию. Докер вообще доступа к файерволу иметь не должен. Ни под каким предлогом. Это файервол - одна из ключевых систем защиты системы. Если все программы подряд начнут его изменять, то зачем он тогда вообще нужен?
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|1.7, Шарп (ok), 14:35, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>и реализован для браузеров Chrome, Edge и Brave.
Пользователей фурифокса записали в нищуки.
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|2.13, Аноним (11), 15:29, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пользователей фурифокса записали в нищуки.
Да ладно вам. По сути это означает "для запуска, пожалуйста, установите хром последней версии".
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|1.16, Nick (??), 16:30, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
ВОЙНЕ ПОРА КОНЧАТЬ Очевидно же, что эта бойня зашла в тупик Класть в земл... большой текст свёрнут, показать
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|2.20, Аноним (-), 16:53, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не пора ли задуматся о встроеном в Linux аналога Microsoft Defender Antivirus -> Linux Defender Antivirus?
Microsoft помоги - юмор или не юмор каждый решает сам.
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|4.46, Аноним (-), 18:17, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не то очём я. Как я понял поверхностно глянул что об этом написано как я понял это как = настрой жостке или нужные себе политики безопасности в Windows. Не когда этим не занимался.
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|4.50, Аноним (50), 18:37, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно в силинукс больше возможностей чем можно настроить в политиках безопасности в Виндовс для Виндовс не знаю. Надо разбиратся, сравнивать. Но, я не об этом, а а о том, что написал выше.
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|2.27, Аноним (-), 16:59, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это те которые в консольке оображаются с урезаным до неудобства функционалом. Других без дополнений не знаю. Дополнения это только один вид распространения.
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|3.28, Аноним (-), 17:05, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не конкретно к этому случаю о дополнениях. Я вообще о возможностях как завозить в операционные ситемы. Самому в код каждого файла смотреть это не вариант для большенства. Да и меншенству кто понимает что в коде написано тоже не особо вариант в виду обьёма файлов и кода. Мне смотреть в код файлов бесполездно я что там написано непонимаю.
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|4.29, Аноним (-), 17:09, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одному человеку смотреть в код всехъ файлов что есть в операционной системе не вариант. А 1000, 10 тыс., миллиону человек и т.д уже вариант получше.
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|5.31, Аноним (-), 17:11, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я знаю как обстоят дела в Windows, десетелетиями использую Win.
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|3.35, Аноним (-), 17:18, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ту на сайте не как програмист, а как самый простой рядовой ползователь Win и Linux только по тем темам: какие есть опер системы и программы в Linux, что и как обновилось.
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|4.36, Аноним (-), 17:21, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естествено за два десятилетия использования Win и 7 лет Linux я что-то умею чуть выше среднего, но не больше.
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|3.37, Аноним (-), 17:26, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И усложнять себе жизнь знанеием, что такое курл, перл и т.д не буду это не мой путь в жизни.
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|3.39, Аноним (-), 17:31, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Пользуйтесь браузерами не поддердивающими дополнений" Это не он тебе ответил это я тебе ответил.
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|1.42, Аноним (45), 17:40, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>pip
>Подмену выполняет сценарий JavaScript
Yo dawg, we heard you like smoothie, to we inserted JS into your pip and your Python into your smoothie, so you can enjoy when you enjoying.
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