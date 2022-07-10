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Внедрение двухфакторной аутентификации в PyPI привело к инциденту с удалением популярного пакета

10.07.2022 08:29

Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI опубликовали план перехода на обязательную двухфакторную аутентификацию для пакетов, входящих в категорию критически важных. Важность определяется по числу загрузок и изменение будет применено к учётным записям сопровождающих и владельцев проектов, связанных с 1% пакетов, лидирующих по числу загрузок за 6 месяцев. С учётом, что в настоящее время репозиторий PyPI включает более 350 тысяч пакетов, двухфакторная аутентификация будет применена примерно для 3500 пакетов. Для проверки попадание учётной записи в список подготовлена специальная страница. Точная дата включения обязательной двухфакторной аутентификации пока не определена, предполагается, что это произойдёт в ближайшие месяцы.

В отличие от перехода на двухфакторную аутентификацию проектов RubyGems, NPM и GitHub, в PyPI будет изначально внедрена схема, подразумевающая желательное использование аппаратного токена с ключами доступа. В качестве причины рекомендованного использования токенов и протокола WebAuthn упоминается более высокая безопасность по сравнению с генерацией одноразовых паролей (возможность использования TOTP вместо токенов будет доступна в форме опции).

Токены можно будет получить бесплатно - компания Google выступила спонсором инициативы и выделила для проекта 4000 ключей Titan. Каждый сопровождающий может подать заявку на бесплатное получение двух токенов с интерфейсом USB-C или USB-A. Второй токен отправляется в качестве резервного на случай поломки или потери основного, чтобы минимизировать риск потери доступа к репозиторию и избавить разработчиков от необходимости прохождения через сложную процедуру восстановления доступа.

К сожалению, токены могут быть отправлены только в Австрию, Бельгию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Испанию, Швейцарию, Великобританию и США. Сопровождающие из других стран могут самостоятельно приобрести совместимые со спецификацией FIDO U2F токены, например, подходят токены Yubikey и Thetis. В качестве альтернативы также предусмотрена возможность применения вместо токена приложений для аутентификации на базе одноразовых паролей, поддерживающих протокол TOTP, например, Authy, Google Authenticator и FreeOTP.

Инициатива не обошлась без инцидента. Автор пакета Atomicwrites, насчитывающего 6 млн загрузок в месяц и 38 млн за 6 месяцев, не пожелал переходить на двухфакторную аутентификацию и для исключения своего пакета из списка критически важных попытался сбросить счётчик загрузок. Для сброса он вначале удалил пакет, а потом загрузил новую версию. Ожидалось, что подобная манипуляция лишь сбросит счётчик, но к удивлению разработчика из репозитория были удалены и все старые версии, что привело к проблемам у зависимых от библиотеки проектов, которые некоторые разработчики сравнили с инцидентом в результате удаления пакета left-pad в NPM.

Проблема усугубилась тем, что после удаления автор atomicwrites не смог загрузить старые версии, восстановить которые удалось лишь на следующий день после вмешательства администраторов PyPI. После произошедшего автор пакета принял решение прекратить разработку atomicwrites и перевести пакет разряд устаревших. В качестве причины упоминается то, что он развивает проект как хобби в свободное время и появление дополнительных требований, усложняющих работу, не стоят времени, затрачиваемого на бесплатное сопровождение пакета с такой популярностью. Автор atomicwrites утверждает, что он бы предпочёл просто писать код для развлечения, а заботы о дополнительной защите от захвата злоумышленниками можно взвалить на себя когда за это платят.

Библиотека atomicwrites содержит около 200 строк кода и предлагает функции для атомарной записи файлов. В качестве замены можно использовать штатные вызовы os.replace и os.rename (операция сводится к записи в файл с временным именем и переименованию в целевой файл после готовности).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: RubyGems переходит на обязательную двухфакторную аутентификацию для популярных пакетов
  3. OpenNews: В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для 500 самых популярных пакетов
  4. OpenNews: GitHub перейдёт на использование обязательной двухфакторной аутентификации
  5. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
  6. OpenNews: Перехвачен контроль над Python-пакетом ctx и PHP-библиотекой phpass (дополнено)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57481-pypi
Ключевые слова: pypi, auth
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:13, 10/07/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +6 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:34, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Спорное решение PyPi. Это опасный прецедент, касающийся перекладывания ответственности за открытый код с пользователя этого кода на разработчика.
    Сегодня разработчик вынужден покупать и использовать токен т.к. он (разработчик) априори считается ненадёжным, а завтра его начнут за баги вызывать в суд.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:41, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > перекладывания ответственности

    Ответственность переложили, права забрали. Всё честно.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:42, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Да где вы вычитали-то, что обязательно использовать аппаратный токен? Просто 2FA требуют и всё.
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 09:48, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из текста новости создалось впечатление, что аппаратные токена обязательны для критически-важных пакетов.
    Сходил в истоячник и нашёл в FAQ такой пункт:

    > What should maintainers in non-eligible regions do?
    > ...
    > Alternatively, you should enable 2FA via a TOTP application instead. See How does two factor authentication with an authentication application (TOTP) work? How do I set it up on PyPI?

    Так что да - обычные TOTP черер приложения всё же можно использовать. Тогда вообще не особо понятен смысл новости.

     
     
  • 3.7, Аноним (3), 09:53, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смысл новости в том, что автор пакета неправильно понял, чего и зачем от него хотят, ему стало впадлу потратить 5 минут на настройку 2FA, и он пошёл против системы. Зато не поленился удалять пакет, восстанавливать, писать в поддержку, вызывать админов, и устраивать всей экосистеме зависимостей веселье на 12 часов. В итоге все равно настроил 2FA.
     
  • 3.11, BrainFucker (ok), 10:24, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так что да - обычные TOTP черер приложения всё же можно использовать.

    А я не хочу какие-то дополнительные левые приложения использовать. И тем более передавать третьим приложениям или сервисам контроль над аутентификацией.

     
  • 2.8, Аноним (8), 09:55, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где вы в новости вычитали про  обязательное использование токена? Про обязательность написано в общем виде, а про токены упоминается "использование по умолчанию" и далее поясняется "В качестве альтернативы также предусмотрена возможность применения вместо токена аутентификации на базе одноразовых паролей".
     

  • 1.4, Аноним (-), 09:43, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    начнут с внедрения токенов разработчиков ради безопасности. потом введут токены на доступ ради безопасности. а потом отзыв токенов за мыслепреступления, политики отмены или толкования свободы слова.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 09:49, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не накручивайте, никто не требует никаких аппаратных токенов, это лишь один из способов
     
     
  • 3.9, ыы (?), 10:18, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ..Внедрить бакдур...
    Вы чип в токене сами проверяли?
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:39, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Секурбут тоже говорили, что для защиты, а теперь по умолчанию сторонние ОС нельзя загружать. Пока ещё не у всех и можно отключить, но когда будет, будет поздно паниковать.
     

  • 1.10, Аноним (14), 10:24, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Каждый сопровождающий может подать заявку на бесплатное получение двух токенов

    БезопасТность. Удвоенная.

     
  • 1.12, Геймер (?), 10:25, 10/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А Гуголь, конечно же, совершенно случайно проходил мимо со своими "титанами" и по доброте душевной расщедрился аж на 4 тыщи токен-флешек по принципу "первые две дозы бесплатно".
     

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