GitHub переходит на использование обязательной двухфакторной аутентификации

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|4.27, Ooiiii (?), 12:28, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А можно было просто уйти из гитхаба на скрепный сервис анало-гов-нет, а не сквернословить и минусить новость
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|5.30, Аноним (30), 12:34, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если не смузихлёбствовать, то можно найти кучу других публичных нескрепных гитов.
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|1.3, Аноним (-), 10:19, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> использование двухфакторной аутентификации
Два "разных" фактора:
1) идентификация через интернет и
2) идентификация через интернет
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|1.5, КО (?), 10:34, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лишь бы номера телефонов не запрашивали, а так хорошая инициатива.
Жалко что если отвалятся нужные, но уже никем не поддерживаемые проекты.
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|2.7, Аноним (-), 10:44, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а так хорошая инициатива
Для кого, для рекламодателей (и АНБ), чтобы было легче персонализировать, связывать разные профили в разных соцсетях и площадках?
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|4.18, Аноним (-), 12:00, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> otp
Это 2-этапная аутентификация, а не 2FA.
Сперва обмениваются общим секретным ключом. Потом на основе этого ключа генерят временные пароли. При надежном канале между сервером и клиентом (например tls), совершенно лишний этап.
Я думал, подразумевается недо-2FA, когда аутентификация не только в github, но еще в другом провайдере аутентификации (фейсбук, вк, и тп).
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|2.9, aa (?), 11:01, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вроде предлагают любой TOTP клиент использовать.
про телефон и смс ни слова
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|4.20, Аноним (20), 12:15, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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99% всяких сайтов и сервисов предлагают двухфакторку через приложение в телефоне. Номер телефона просят единицы, я даже не вспомню кто, разве что МАйкрософт с Гуглом, но ведь анонимы не пользуются их услугами.
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|6.24, Аноним (20), 12:21, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Номер телефона оформляется по паспорту. TOTP можно настроить не только в приложении от гугл или майкрософт но и в keepassxc. Разница есть. В keepassxc паспортные данные не надо указывать ;-)
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|7.25, Аноним (20), 12:25, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя лично я не вижу никаких проблем в том что приложение от гугла генерирует числа для двухфакторки.
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|3.26, Аноним (20), 12:27, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вроде предлагают любой TOTP клиент использовать.
Судя по комментариям у меня сложилось впечатление, что анонимы не понимают разницы между привязкой номера телефона и ТОТР. Мне кажется они не знают что можно не только через приложение на телефоне но и через keeepassxc. Они наверное и не знают про keepassxc, а хранят пароли в браузерах.
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|4.42, Аноним (8), 13:18, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> они не знают
А ведь и правда не знают, посмотрел в keepassDX оказывается тоже есть TOTP, теперь я стану 2Аноним, и уже точно не найдут.
Спасибо.
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|2.19, Аноним (20), 12:14, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Жалко что если отвалятся нужные, но уже никем не поддерживаемые проекты.
>нужные
>никем не поддерживаемые
>нужные
>не поддерживаемые
Это получается ненужные.
В 99% сервисов есть двухфакторка без номера телефона, через приложение на телефоне.
Только параноики с опеннета сразу начинают думать, что их вычислят по номеру телефона и узнают заказывали такси и переписывались в Вацапе в бабушкой.
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|2.15, Алекс (??), 11:24, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не думаю. Куда?
Да и вполне логичная мера против факапов со взломом репозиториев популярных проектов, заливкой вредоносного кода и нытья "ай-яй-яй нас взломали, как же так" - приучить девелоперов использовать 2FA.
Тем более телефон никто не просит, любой TOTP клиент подойдет.
У меня так давно уже 2FA включена и далеко не только на GitHub - лучше минимизировать риск взлома, чем бороться с последствиями. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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|3.33, Аноним (-), 12:44, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>приучить девелоперов
>приучить
>девелоперов
Пускай себе сами знаете что приучают.
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|2.21, Аноним (20), 12:17, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, сейчас все белки истерички как возьмут, как побегут поднимать селфхост репозитории. Вы сами то задумываетесь над тем, что пишите.
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|3.36, Аноним (-), 12:54, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как тебе сказать? Вон та инициатива сильно нагибает удобство использования хостинга и теперь залпивать туда домашку по информатике станет неудобно.
А более серьезные разработчики догадываются о том что гит распределенный а перекидываться кодом вот именно через гитхаб вообще не обязательно. В этом месте коса эффективного менеджера из M$ находит на камень. Гитхабом можно пользоваться как площадкой для пиара и не более того. Хотя если принципиально хочется сделать заглот MS - кто ж запретит? Но зачем создавать себе неудобства из-за очередного менеджера перечитавшего булшита?
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|1.12, YetAnotherOnanym (ok), 11:04, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Юзеры расслабились. У них недостаточно геморроя. Им нечем заняться.
Надо регулярно подбрасывать им какие-нибудь нововведения, чтобы держать в тонусе.
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|1.23, Аноним (20), 12:19, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вы мне лучше скажите, кто из вас не использует двухфакторку, там где это предусмотрено? Просто интересна мотивация. Не хотите через приложение в телефоне от гугла или майкрософт, можно TOTP в keepassxc настроить.
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|2.37, Ivan_83 (ok), 13:01, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня двухфакторка по смс только для банка, притом хожу я всегда через комп а смс всегда на мобилу падает.
Профиль на гитхубе, ящег в гугле и уж тем более ящики в щитмаилру не представляют никакой ценности чтобы заморачиватся даже просто со сложным паролем, не говоря уже про утруждение себя двухфакторкой.
Более того, у меня часть репозиториев просто зеркалится В гитхуб ИЗ моей локальной гитеи, те даже если внезаптно кто то что то поменяет - изменения потрутся автоматом при следующем моём пуше.
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|2.39, Аноним (39), 13:06, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> через приложение в телефоне
Ну вот у меня, например, телефон кнопочный, не смартфон. И да, это осознанный выбор. Хотя может вообще не быть мобильного телефона.
Людей, которые даже спать и с***ть ходят со своим любимым "тилибончиком" я не понимаю. Требование для каждого человека иметь смартфон как паспорт - тоже.
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|3.41, Аноним (41), 13:16, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня тоже кнопочный, написал утилитку на баше для totp (можно и через keepassxc). Ключи храню в файле, шифрую aes. Тулза расшифровывает и рассчитывает код. Брат жив. Подключаю totp где только можно. Раздражают только сервисы, которые велосипед изобретают и требуют для двухфакторки приложение установить - такие сразу нафиг.
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|3.45, user (??), 13:23, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одна из причин почему я не использую смартфон - это то что он считает себя доверенным устройством. А у меня только контактный.
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|1.34, Аноним (-), 12:46, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скажем спасибо notabug'у, codeberg'у и sourcehut за то что они - есть.
А так - git push в зеркало то они не запретят, ну и оставить прожект на гитхабе чисто для саморекламы, зеркалом.
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|2.38, Ivan_83 (ok), 13:05, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ноабаг или кодеберг не осилили настроить автоматическое обслуживание репозитория, те там банальный git gc даже не запускается, в итоге у меня при зеркалировании портов на один из них дикая задержка и маты что пора сделать git gc.
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|1.40, Аноним (39), 13:12, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Честно говоря, после того как github попросту отжал проект у его автора (после того как тот его осознанно поломал) - доверия им нет никакого.
А вообще кажется действует план Microsoft'а по медленному выживанию всех присосавшихся "халявщиков" и замены их на платящих enterprise-клиентов. Напрямую выгнать нельзя ибо скандал, а так потихоньку выкручивая яйки - это пожалуйста.
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|1.43, Аноним (41), 13:19, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не надо паниковать на ровном месте. Про обязательный номер телефона ничего не указано. Настройте уже TOTP (keepassxc, oathtool и т.д.) и всё.
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|1.44, Аноним (44), 13:22, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, ещё больше неудобств во имя призрачной и неуловимой безопасности. Больше ущемления, больше неудобства - должны страдать ВСЕ!
Но мне всё-таки видится, как эти инициативщики открывают каждую дверь по 2fa, а ещё ходят в туалет тоже по 2-fa, а ещё залезают на своих баб тоже по 2-fa (но тут должно быть 2 бумажки - разрешение врача на каждый акт + ноториальное согласие каждой из сторон, тоже отдельное на каждый акт).
Чтобы эти поборникам мнимой безопасности на любое бытовое действие пришлось иметь дело в 2-fa, и чтобы это нельзя было обойти.
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