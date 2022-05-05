GitHub переходит на использование обязательной двухфакторной аутентификации

2.7 , Аноним ( - ), 10:44, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а так хорошая инициатива Для кого, для рекламодателей (и АНБ), чтобы было легче персонализировать, связывать разные профили в разных соцсетях и площадках?

3.11 , анон ( ? ), 11:04, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а как такой фокус можно повернуть с otp?

4.18 , Аноним ( - ), 12:00, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > otp Это 2-этапная аутентификация, а не 2FA.

Сперва обмениваются общим секретным ключом. Потом на основе этого ключа генерят временные пароли. При надежном канале между сервером и клиентом (например tls), совершенно лишний этап. Я думал, подразумевается недо-2FA, когда аутентификация не только в github, но еще в другом провайдере аутентификации (фейсбук, вк, и тп).

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:46, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Лишь бы Ради этого все и затевается.

2.9 , aa ( ? ), 11:01, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – вроде предлагают любой TOTP клиент использовать.

про телефон и смс ни слова

3.13 , Аноним ( 4 ), 11:16, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > про телефон и смс ни слова Это пока.

4.20 , Аноним ( 20 ), 12:15, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 99% всяких сайтов и сервисов предлагают двухфакторку через приложение в телефоне. Номер телефона просят единицы, я даже не вспомню кто, разве что МАйкрософт с Гуглом, но ведь анонимы не пользуются их услугами.

5.22 , Аноним ( - ), 12:17, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > приложение в телефоне

> Номер телефона Какая разница?

6.24 , Аноним ( 20 ), 12:21, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Номер телефона оформляется по паспорту. TOTP можно настроить не только в приложении от гугл или майкрософт но и в keepassxc. Разница есть. В keepassxc паспортные данные не надо указывать ;-)

7.25 , Аноним ( 20 ), 12:25, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя лично я не вижу никаких проблем в том что приложение от гугла генерирует числа для двухфакторки.

3.26 , Аноним ( 20 ), 12:27, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >вроде предлагают любой TOTP клиент использовать. Судя по комментариям у меня сложилось впечатление, что анонимы не понимают разницы между привязкой номера телефона и ТОТР. Мне кажется они не знают что можно не только через приложение на телефоне но и через keeepassxc. Они наверное и не знают про keepassxc, а хранят пароли в браузерах.

4.42 , Аноним ( 8 ), 13:18, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > они не знают А ведь и правда не знают, посмотрел в keepassDX оказывается тоже есть TOTP, теперь я стану 2Аноним, и уже точно не найдут. Спасибо.

2.19 , Аноним ( 20 ), 12:14, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Жалко что если отвалятся нужные, но уже никем не поддерживаемые проекты.

>нужные

>никем не поддерживаемые

>нужные

>не поддерживаемые Это получается ненужные.

В 99% сервисов есть двухфакторка без номера телефона, через приложение на телефоне.

Только параноики с опеннета сразу начинают думать, что их вычислят по номеру телефона и узнают заказывали такси и переписывались в Вацапе в бабушкой.

