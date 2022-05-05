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GitHub переходит на использование обязательной двухфакторной аутентификации

05.05.2022 09:43

Компания GitHub объявила о решении до конца 2023 года перевести всех пользователей сервиса GitHub.com, участвующих в разработке кода, на обязательное использование двухфакторной аутентификации (2FA). По мнению GitHub получение злоумышленниками доступа к репозиториям в результате захвата учётных записей является одной из наиболее опасных угроз, так как в случае успешной атаки может быть осуществлена подстановка скрытых изменений в популярные продукты и библиотеки, используемые в качестве зависимостей.

Новое требование позволит усилить защиту процесса разработки и обезопасить репозитории от внесения вредоносных изменений в результате утечки учётных данных, использования того же пароля на скомпрометированном сайте, взломов локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга. По статистике GitHub в настоящее время двухфакторной аутентификацией пользуются только 16.5% активных пользователей сервиса. К концу 2023 года GitHub намерен запретить возможность отправки изменений без применения двухфакторной аутентификации.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-05-04...)
  2. OpenNews: Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM
  3. OpenNews: В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для 100 самых популярных пакетов
  4. OpenNews: GitHub заблокировал SSH-ключи, сгенерированные при помощи библиотеки keypair
  5. OpenNews: GitHub вводит новые требования для удалённого подключения к Git
  6. OpenNews: GitHub запрещает парольную аутентификацию при доступе к Git
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57137-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:08, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Нужна шестифакторная аутентификация восьмифакторными токенами.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:31, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно чуть проще: "GitHub переходит на..."
     
     
  • 3.6, YetAnotherOnanym (ok), 10:40, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > "GitHub идёт на..."

    Можешь не благодарить.

     
     
  • 4.27, Ooiiii (?), 12:28, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А можно было просто уйти из гитхаба на скрепный сервис анало-гов-нет, а не сквернословить и минусить новость
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 12:34, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не смузихлёбствовать, то можно найти кучу других публичных нескрепных гитов.
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:19, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > использование двухфакторной аутентификации

    Два "разных" фактора:
    1) идентификация через интернет и
    2) идентификация через интернет

     
  • 1.5, КО (?), 10:34, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лишь бы номера телефонов не запрашивали, а так хорошая инициатива.
    Жалко что если отвалятся нужные, но уже никем не поддерживаемые проекты.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 10:44, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а так хорошая инициатива

    Для кого, для рекламодателей (и АНБ), чтобы было легче персонализировать, связывать разные профили в разных соцсетях и площадках?

     
     
  • 3.11, анон (?), 11:04, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а как такой фокус можно повернуть с otp?
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 12:00, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > otp

    Это 2-этапная аутентификация, а не 2FA.
    Сперва обмениваются общим секретным ключом. Потом на основе этого ключа генерят временные пароли. При надежном канале между сервером и клиентом (например tls), совершенно лишний этап.

    Я думал, подразумевается недо-2FA, когда аутентификация не только в github, но еще в другом провайдере аутентификации (фейсбук, вк, и тп).

     
  • 2.8, Аноним (8), 10:46, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Лишь бы

    Ради этого все и затевается.

     
  • 2.9, aa (?), 11:01, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вроде предлагают любой TOTP клиент использовать.
    про телефон и смс ни слова
     
     
  • 3.13, Аноним (4), 11:16, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > про телефон и смс ни слова

    Это пока.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:15, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    99% всяких сайтов и сервисов предлагают двухфакторку через приложение в телефоне. Номер телефона просят единицы, я даже не вспомню кто, разве что МАйкрософт с Гуглом, но ведь анонимы не пользуются их услугами.
     
     
  • 5.22, Аноним (-), 12:17, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > приложение в телефоне
    > Номер телефона

    Какая разница?

     
     
  • 6.24, Аноним (20), 12:21, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Номер телефона оформляется по паспорту. TOTP можно настроить не только в приложении от гугл или майкрософт но и в keepassxc. Разница есть. В keepassxc паспортные данные не надо указывать ;-)
     
     
  • 7.25, Аноним (20), 12:25, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя лично я не вижу никаких проблем в том что приложение от гугла генерирует числа для двухфакторки.
     
  • 3.26, Аноним (20), 12:27, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вроде предлагают любой TOTP клиент использовать.

    Судя по комментариям у меня сложилось впечатление, что анонимы не понимают разницы между привязкой номера телефона и ТОТР. Мне кажется они не знают что можно не только через приложение на телефоне но и через keeepassxc. Они наверное и не знают про keepassxc, а хранят пароли в браузерах.

     
     
  • 4.42, Аноним (8), 13:18, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они не знают

    А ведь и правда не знают, посмотрел в keepassDX оказывается тоже есть TOTP, теперь я стану 2Аноним, и уже точно не найдут.

    Спасибо.

     
  • 2.19, Аноним (20), 12:14, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Жалко что если отвалятся нужные, но уже никем не поддерживаемые проекты.
    >нужные
    >никем не поддерживаемые
    >нужные
    >не поддерживаемые

    Это получается ненужные.
    В 99% сервисов есть двухфакторка без номера телефона, через приложение на телефоне.
    Только параноики с опеннета сразу начинают думать, что их вычислят по номеру телефона и узнают заказывали такси и переписывались в Вацапе в бабушкой.  

     

  • 1.10, аноним еще один (?), 11:02, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это зря они. Многие уйдут от них.
     
     
  • 2.15, Алекс (??), 11:24, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю. Куда?
    Да и вполне логичная мера против факапов со взломом репозиториев популярных проектов, заливкой вредоносного кода и нытья "ай-яй-яй нас взломали, как же так" - приучить девелоперов использовать 2FA.
    Тем более телефон никто не просит, любой TOTP клиент подойдет.
    У меня так давно уже 2FA включена и далеко не только на GitHub - лучше минимизировать риск взлома, чем бороться с последствиями. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 12:44, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >приучить девелоперов
    >приучить
    >девелоперов

    Пускай себе сами знаете что приучают.

     
  • 2.21, Аноним (20), 12:17, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, сейчас все белки истерички как возьмут, как побегут поднимать селфхост репозитории. Вы сами то задумываетесь над тем, что пишите.  
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 12:54, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как тебе сказать? Вон та инициатива сильно нагибает удобство использования хостинга и теперь залпивать туда домашку по информатике станет неудобно.

    А более серьезные разработчики догадываются о том что гит распределенный а перекидываться кодом вот именно через гитхаб вообще не обязательно. В этом месте коса эффективного менеджера из M$ находит на камень. Гитхабом можно пользоваться как площадкой для пиара и не более того. Хотя если принципиально хочется сделать заглот MS - кто ж запретит? Но зачем создавать себе неудобства из-за очередного менеджера перечитавшего булшита?

     
  • 2.28, Аноним (30), 12:30, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки, проекты от ухода только выиграют.
     

  • 1.12, YetAnotherOnanym (ok), 11:04, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Юзеры расслабились. У них недостаточно геморроя. Им нечем заняться.
    Надо регулярно подбрасывать им какие-нибудь нововведения, чтобы держать в тонусе.
     
     
  • 2.14, Аноним (4), 11:17, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас только ёжики там будут сидеть.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:49, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А код показывать по отпечатку пальцев... а то ходят всякие, смотрют...
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 12:47, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрософт и днк бы сканил, если б мог...
     

  • 1.23, Аноним (20), 12:19, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вы мне лучше скажите, кто из вас не использует двухфакторку, там где это предусмотрено? Просто интересна мотивация. Не хотите через приложение в телефоне от гугла или майкрософт, можно TOTP в keepassxc настроить.
     
     
  • 2.37, Ivan_83 (ok), 13:01, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня двухфакторка по смс только для банка, притом хожу я всегда через комп а смс всегда на мобилу падает.

    Профиль на гитхубе, ящег в гугле и уж тем более ящики в щитмаилру не представляют никакой ценности чтобы заморачиватся даже просто со сложным паролем, не говоря уже про утруждение себя двухфакторкой.

    Более того, у меня часть репозиториев просто зеркалится В гитхуб ИЗ моей локальной гитеи, те даже если внезаптно кто то что то поменяет - изменения потрутся автоматом при следующем моём пуше.

     
  • 2.39, Аноним (39), 13:06, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > через приложение в телефоне

    Ну вот у меня, например, телефон кнопочный, не смартфон. И да, это осознанный выбор. Хотя может вообще не быть мобильного телефона.

    Людей, которые даже спать и с***ть ходят со своим любимым "тилибончиком" я не понимаю. Требование для каждого человека иметь смартфон как паспорт - тоже.

     
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:16, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня тоже кнопочный, написал утилитку на баше для totp (можно и через keepassxc). Ключи храню в файле, шифрую aes. Тулза расшифровывает и рассчитывает код. Брат жив. Подключаю totp где только можно. Раздражают только сервисы, которые велосипед изобретают и требуют для двухфакторки приложение установить - такие сразу нафиг.
     
  • 3.45, user (??), 13:23, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна из причин почему я не использую смартфон - это то что он считает себя доверенным устройством. А у меня только контактный.
     

  • 1.29, Аноним (30), 12:32, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GitFlic через Госуслуги не хочет ввести аутентификацию? ;)
     
  • 1.31, Аноним (31), 12:35, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нужна обязательная вакцинация
     
  • 1.32, Аноним (32), 12:35, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    GitHub fuck you.
     
  • 1.34, Аноним (-), 12:46, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажем спасибо notabug'у, codeberg'у и sourcehut за то что они - есть.

    А так - git push в зеркало то они не запретят, ну и оставить прожект на гитхабе чисто для саморекламы, зеркалом.

     
     
  • 2.38, Ivan_83 (ok), 13:05, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ноабаг или кодеберг не осилили настроить автоматическое обслуживание репозитория, те там банальный git gc даже не запускается, в итоге у меня при зеркалировании портов на один из них дикая задержка и маты что пора сделать git gc.

     

  • 1.40, Аноним (39), 13:12, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Честно говоря, после того как github попросту отжал проект у его автора (после того как тот его осознанно поломал) - доверия им нет никакого.

    А вообще кажется действует план Microsoft'а по медленному выживанию всех присосавшихся "халявщиков" и замены их на платящих enterprise-клиентов. Напрямую выгнать нельзя ибо скандал, а так потихоньку выкручивая яйки - это пожалуйста.

     
  • 1.43, Аноним (41), 13:19, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не надо паниковать на ровном месте. Про обязательный номер телефона ничего не указано. Настройте уже TOTP (keepassxc, oathtool и т.д.) и всё.
     
  • 1.44, Аноним (44), 13:22, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, ещё больше неудобств во имя призрачной и неуловимой безопасности. Больше ущемления, больше неудобства - должны страдать ВСЕ!

    Но мне всё-таки видится, как эти инициативщики открывают каждую дверь по 2fa, а ещё ходят в туалет тоже по 2-fa, а ещё залезают на своих баб тоже по 2-fa (но тут должно быть 2 бумажки - разрешение врача на каждый акт + ноториальное согласие каждой из сторон, тоже отдельное на каждый акт).

    Чтобы эти поборникам мнимой безопасности на любое бытовое действие пришлось иметь дело в 2-fa, и чтобы это нельзя было обойти.

     

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