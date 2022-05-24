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Злоумышленники получили контроль над Python-пакетом ctx и PHP-библиотекой phpass

24.05.2022 16:59

Неизвестные злоумышленники получили контроль над Python-пакетом ctx и PHP-библиотекой phpass, после чего разместили обновления с вредоносной вставкой, которая отправляла на внешний сервер содержимое переменных окружения с расчётом на кражу токенов к AWS и системам непрерывной интеграции. По имеющейся статистике Python-пакет 'ctx' загружается из репозитория PyPI около 22 тысяч раз в неделю. PHP-пакет phpass распространяется через репозиторий Composer и за всё время был загружен более 2.5 млн раз.

В ctx вредоносный код был размещён 15 мая в выпуске 0.2.2, 26 мая в выпуске 0.2.6, а также 21 мая был подменён старый релиз 0.1.2, изначально сформированный в 2014 году. Предполагается, что доступ был получен в результате компрометации учётной записи разработчика.

Что касается PHP-пакета phpass, то вредоносный код был интегрирован через регистрацию нового GitHub-репозитория с тем же именем hautelook/phpass (владелец оригинального репозитория удалил свою учётную запись hautelook, чем воспользовался злоумышленник и зарегистрировал новую учётную запись с тем же именем и разместил под ней репозиторий phpass с вредоносным кодом). Пять дней назад в репозиторий было добавлено изменение, отправляющее на внешний сервер содержимое переменных окружения AWS_ACCESS_KEY и AWS_SECRET_KEY.

Попытка размещения вредоносного пакета в репозитории Composer была оперативно заблокирована и скомпрометированный пакет hautelook/phpass был перенаправлен на пакет bordoni/phpass, продолжающий развитие проекта. В ctx и phpass переменные окружения отправлялись на один и тот же сервер "anti-theft-web.herokuapp[.]com", что свидетельствует о том, что атаки по захвату пакетов были проведены одним лицом.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sonatype.com/pypi...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая получить доступ к токенам Runner
  3. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены три вредоносные библиотеки
  4. OpenNews: Уязвимость в Travis CI, приводящая к утечке ключей публичных репозиториев
  5. OpenNews: Уязвимость в cdnjs, позволившая выполнить код на серверах Cloudflare
  6. OpenNews: Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57242-php
Ключевые слова: php, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Fracta1L (ok), 17:46, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    > владелец оригинального репозитория удалил свою учётную запись hautelook, чем воспользовался злоумышленник и зарегистрировал новую учётную запись с тем же именем

    Отлично продуман этот момент у гитхаба, зачёт

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 18:54, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гитхаб куплен Майкрософтом. Косяк Майкрософта.
     
  • 2.12, onanim (?), 19:25, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ещё лучше продумано у Линкедина, Зума, инстаграма и товарищей, я охреневал сидел, пока читал: https://www.securitylab.ru/news/531831.php

    - кибержулик регистрирует аккаунт на твою почту, если ты не замечаешь или игнорируешь письмо о регистрации, а позже решаешь всё-таки зарегистрироваться, и указываешь ту же почту, то сайт прикрепляет аккаунт кибержулика к твоему свежезарегистрированному, и жулик получает доступ к новому аккаунту.

    а с вот этого параграфа вообще мозг закипел:

    >  Атака UEC предполагает регистрацию учетной записи на электронный адрес жертвы, после чего злоумышленник отправляет запрос на смену электронной адреса, но не подтверждает его. После того, как жертва сбросит пароль, атакующий подтверждает изменение и получает доступ к учетной записи.

     

  • 1.5, Аноним (5), 18:25, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да ладно вам, скорее всего автор ctx и развлекается. Это ж обычная телеметрия, бывает и пострашнее (чаще всего).
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 18:53, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Пострашнее" всегда начанается от такой вот "телеметрии".
     

  • 1.6, ИмяХ (?), 18:42, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    PHP-ass
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:24, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, phpass с вредоносной вставкой (зондом).
     

  • 1.7, user90 (?), 18:45, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и PHP-библиотекой

    Это типа дырка в сайте что ли? Но они итак все дырявые))

     
  • 1.8, Аноним (8), 18:50, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    что оказалось, божественная сишечка - последний язык, у которого чистая библиотека?
    а вы всё - раст...
     
  • 1.13, Аноним (13), 19:38, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как то по-детски внедрили бэкдор. Видимо автор совсем не парился с его скрытием, а на питоне можно было так завернуть чтобы хотя бы домен не висел открыто в коде, или написать свою либу с бэкдором а в самом проекте просто импортнуть как зависимость.
    Какие то ленивые жулики стали в последнее время.
     
  • 1.14, Аноним (-), 19:54, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удобные язычки с удобным пакетным менеджером.
     
  • 1.15, Аноним (15), 20:30, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда катится этот мир?
     

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