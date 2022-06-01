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В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для 500 самых популярных пакетов

01.06.2022 07:31

В репозитории NPM включено применение обязательной двухфакторной аутентификации для учётных записей сопровождающих 500 самых популярных NPM-пакетов. В качестве критерия популярности использовано число зависимых пакетов. Сопровождающие попавших в список пакетов смогут выполнить связанные с внесением изменений операции с репозиторием только после включения двухфакторной аутентификации, требующей подтверждения входа при помощи одноразовых паролей (TOTP), генерируемых такими приложениями, как Authy, Google Authenticator и FreeOTP, или аппаратных ключей и биометрических сканеров, поддерживающих протокол WebAuth.

Это третий этап усиления защиты NPM от компрометации учётных записей. На первом этапе был выполнен перевод всех учётных записей NPM, для которых не включена двухфакторная аутентификация, на использование расширенной верификации учётных записей, которая требует ввода одноразового кода, отправляемого на email при попытке входа на сайт npmjs.com или выполнения аутентифицируемой операции в утилите npm. На втором этапе обязательная двухфакторная аутентификация была включена для 100 самых популярных пакетов.

Напомним, что в соответствии с проведённым в 2020 году исследованием, лишь 9.27% мэйнтенеров пакетов использовали для защиты доступа двухфакторную аутентификацию, а в 13.37% случаев при регистрации новых учётных записей разработчики пытались повторно использовать скомпрометированные пароли, фигурирующие в известных утечках паролей. В ходе проверки надёжности используемых паролей удалось получить доступ к 12% аккаунтов в NPM (13% пакетов) из-за использования предсказуемых и тривиальных паролей, таких как "123456". В числе проблемных оказались 4 учётные записи пользователей из Top20 самых популярных пакетов, 13 учётных записей, пакеты которых загружали более 50 млн раз в месяц, 40 - более 10 млн загрузок в месяц и 282 с более 1 млн загрузок в месяц. С учётом загрузки модулей по цепочке зависимостей, компрометация ненадёжных учётных записей могла поразить в сумме до 52% от всех модулей в NPM.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/changelog/...)
  2. OpenNews: GitHub раскрыл данные о взломе инфраструктуры NPM и выявлении открытых паролей в логах
  3. OpenNews: GitHub перейдёт на использование обязательной двухфакторной аутентификации
  4. OpenNews: GitHub обновил правила, касающиеся торговых санкций
  5. OpenNews: GitHub внедряет в NPM обязательную расширенную верификацию учётных записей
  6. OpenNews: Уязвимость в репозитории NPM, позволяющая добавить сопровождающего без подтверждения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57283-npm
Ключевые слова: npm, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:37, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как же хорошо что я не пишу на JS
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:21, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    мне тоже хорошо, что ты не пишешь на JS -- меньше конкурентов, выше зарплаты.
     
     
  • 3.8, Жироватт (ok), 08:47, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Вместо одной чайной ложечки риса/час - одна столовая в час, но с обязательством юзать только определённый фреймворк? До-о-о, хороший буст.
     
     
  • 4.9, Аноним (6), 08:50, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > с обязательством юзать только определённый фреймворк?

    А, я понял. То есть одно и то же приложение должно писаться со всем подряд: реакт, ангуляр, вью, а один фанат даже захочет GTK с веб-бэкендом? До-о-о, тогда приложение будет высокоскоростным.

     
     
  • 5.11, Жироватт (ok), 08:58, 01/06/2022 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 6.12, Аноним (6), 09:05, 01/06/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 7.15, Жироватт (ok), 09:21, 01/06/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 8.18, Аноним (6), 09:31, 01/06/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.19, анон (?), 09:36, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, что на качество кода и производительности это не влияет.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:37, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если пользуешься GitHub - то всё для тебя плохо.
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:50, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KeepassXC умеет ТОТР.
     
     
  • 2.5, Аноним (6), 08:20, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с keepassxc будет не двух-, а однофакторная аутентификация. Фактор один: нужен доступ к разблокированному менеджеру паролей, в котором и пароль, и TOTP.
     
     
  • 3.38, пох. (?), 13:13, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужен доступ к разблокированному менеджеру паролей, в котором и все пароли от всего, и TOTP
    > ко всему

    (поправил, не благодари)

    Но поскольку шитхабовские безопастники этого не понимают - не вижу поводов не пользоваться keepassxc - клиенты получат ровно ту "безопастность" которой заслуживают, зачем бороться с неодолимой глупостью?

    Тридцать лет назад умные люди придумали otp чтобы не светить свои пароли и не набирать их в недоверенной среде вообще.  Современные макаки свели их идею к х-ю, попутно поломав все до чего дотянулись.

     

  • 1.4, Косой (?), 07:57, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу как было!
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:47, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За пароль 123456 разраба надо банить на всех площадках и шеймить во всех сетях.
     
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 08:54, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > За неанальный способ логина и верификацию без сканов паспорта и флажков в анусе разраба надо банить на всех площадках и шеймить во всех сетях.
    > За не одобренный партией браузер разраба надо банить на всех площадках, шеймить во всех сетях и писать автоматом донос в гэбню.
    > За "неправильно" поставленную галочку в тайном голосовании разраба надо банить на всех площадках и шеймить во всех сетях.
    > За несоответствующее повесточке мнение и отказ становится на колени перед транс-укро-негрилой разраба надо банить на всех площадках и шеймить во всех сетях.
    > За неправильные размеры носа и форму черепа разраба надо банить на всех площадках и шеймить во всех сетях.

    Поправил тебя

    У самого Qwertyuiop321 небось, гой?

     
     
  • 3.17, Бывалый смузихлёб (?), 09:27, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    123654 воще то
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:41, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    lm8iCan$RVGoQPp+ck3lv;"RgWB0&dgeK6

    За такие то же нужно банить, т.к. очень часто такие пароли записаны на бумажку, которая прикреплена к монику или с нижней стороны клавиатуры, лежит в портмоне и т.д.

     
     
  • 3.23, Аноним (7), 10:11, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пусть хоть на лбу бумажка эта будет, главное чтобы не сбрутили как всегда пароль и встроили в пакет малварь.
     
     
  • 4.24, Аноним (21), 10:21, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает эту бумажку сфотать проходящему коллеге, уборщице или тому, кто решил тебя подсидеть?
     
     
  • 5.27, Аноним (7), 10:44, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каждую неделю про очередной взлом был именно этот сценарий. Уборщицы эти коварные.
     
     
  • 6.30, Аноним (30), 11:12, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сценарий

    Кем пишется сценарий, заинтересованным лицом? "Официальная реальность"?

     
  • 5.28, YetAnotherOnanym (ok), 11:01, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть фоткает. Потому что рядом с монитором, с того краю, где прилеплена бумажка, стоит банка из-под зелёного горошка с карандашами и ручками. Так вот, пароль - это слово "ufhjisu" и цифры под штрих-кодом на этой банке.
     
     
  • 6.36, Жироватт (ok), 13:05, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ufhjisu" - гарошыг
    Хе
     
  • 3.26, Аноним (26), 10:31, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > записаны на бумажку

    в текстовичке "новый файл" на рабочем столе

     
  • 3.32, Sw00p aka Jerom (?), 11:55, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >записаны на бумажку

    главное не приписать туда "Пароль от...", а так самый безопасный способ хранения.

    пс: не храните деньге в сберкассе :)

     
  • 3.33, a_kusb (ok), 12:52, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот хороший пароль, легко запомнить:
    Vsnhf[fkbcmgthdsqhfpfnsdpzkfj,jchfkfcmrfrytghbznyj,skjvytnt,znhf[fnmfnsdujdyt
     
     
  • 4.42, Аноним (-), 15:09, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cjhjrnsczxibujhzyd;jgeceyekb,fyfy
     

  • 1.14, 1 (??), 09:11, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А leftpad входит в их число ?
     
     
  • 2.16, Бывалый смузихлёб (?), 09:26, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тема с ним вообще к другому нюансу относится )
    А именно - к наличию или отсутствию возможности у разработчика пакета взять его и удалить

    Вплоть до упомянутого, такая возможность была

     

  • 1.20, Аноним (20), 09:37, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Против намеренного вредительства это как поможет?
    Должен кто-то за пакетами досматривать. Самостоятельно это делать каждому - слишком дорого в масштабах всей экосистемы.
    Инструменты аудита зависимостей и обнаружения аномалий нужны.
     
  • 1.22, Аноним (22), 10:01, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    этому королю обезьян такие методы не помогут
     
     
  • 2.29, YetAnotherOnanym (ok), 11:07, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сунь-Укун и Хануман неодобрительно смотрят на тебя.
     

  • 1.25, Аноним (30), 10:22, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    TOTP - это "принудительная смена пароля через определенный промежуток времени" в новом обличии. Теперь пароль меняют с центра, а не пользователь.

    Форсированная "безопасность"!

     
     
  • 2.34, a_kusb (ok), 12:56, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кончается тем, то это всё невозможно запомнить...
     

  • 1.35, a_kusb (ok), 13:02, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А пароли русских слов из жаргонов или исковерканные (записанные орфоэпически правильно) в английской раскладке это надёжно?
    Ёласька-зилёная - ~kfcmrfpbk'yfz
    Кринжестыд - Rhby;tcnsl
    Жабаскрипт-девелопер :f,fcrhbgn-ltdtkjgth
    Запилитьвпродакшон - pfgbkbnmdghjlfrijy
    МелкасофтВыньМаздай - VtkrfcjanDsymVfplfq
    ЯТялаффки - ZNzkfaarb
     
     
  • 2.39, InuYasha (??), 13:26, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rhby;thtkkf
     
  • 2.40, Sw00p aka Jerom (?), 14:18, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cvepb[k', :)
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:31, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Ибо при желании на таких вот любителей изысков всегда можно сгенерировать словарь, со всеми их изысками, ашипкоми, перестановками, и его размер все равно будет меньше гигабайта, что несоизмеримо с комбинаторной сложностью настоящего случайного пароля.
     
  • 2.44, Аноним (44), 16:02, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даю подсказку, гораздо более безопаснее пароли на кириллице.
     
  • 2.46, Аноним (46), 17:01, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только смесь иероглифов, смайлкиков и узелкового письма :)
     

  • 1.37, InuYasha (??), 13:11, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выберите вашу реакцию:

    > Смешно
    > Грустно
    > Противно <-

     
     
  • 2.45, Аноним (44), 16:04, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майки не нужны.  
     

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