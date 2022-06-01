В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для 500 самых популярных пакетов

|
|
|
|2.6, Аноним (6), 08:21, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
мне тоже хорошо, что ты не пишешь на JS -- меньше конкурентов, выше зарплаты.
|
|
|
|3.8, Жироватт (ok), 08:47, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Вместо одной чайной ложечки риса/час - одна столовая в час, но с обязательством юзать только определённый фреймворк? До-о-о, хороший буст.
|
|
|
|4.9, Аноним (6), 08:50, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> с обязательством юзать только определённый фреймворк?
А, я понял. То есть одно и то же приложение должно писаться со всем подряд: реакт, ангуляр, вью, а один фанат даже захочет GTK с веб-бэкендом? До-о-о, тогда приложение будет высокоскоростным.
|
|3.19, анон (?), 09:36, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Жаль, что на качество кода и производительности это не влияет.
|
|
|
|2.5, Аноним (6), 08:20, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
с keepassxc будет не двух-, а однофакторная аутентификация. Фактор один: нужен доступ к разблокированному менеджеру паролей, в котором и пароль, и TOTP.
|
|
|
|3.38, пох. (?), 13:13, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> нужен доступ к разблокированному менеджеру паролей, в котором и все пароли от всего, и TOTP
> ко всему
(поправил, не благодари)
Но поскольку шитхабовские безопастники этого не понимают - не вижу поводов не пользоваться keepassxc - клиенты получат ровно ту "безопастность" которой заслуживают, зачем бороться с неодолимой глупостью?
Тридцать лет назад умные люди придумали otp чтобы не светить свои пароли и не набирать их в недоверенной среде вообще. Современные макаки свели их идею к х-ю, попутно поломав все до чего дотянулись.
|
|1.7, Аноним (7), 08:47, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
За пароль 123456 разраба надо банить на всех площадках и шеймить во всех сетях.
|
|
|
|2.10, Жироватт (ok), 08:54, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> За неанальный способ логина и верификацию без сканов паспорта и флажков в анусе разраба надо банить на всех площадках и шеймить во всех сетях.
> За не одобренный партией браузер разраба надо банить на всех площадках, шеймить во всех сетях и писать автоматом донос в гэбню.
> За "неправильно" поставленную галочку в тайном голосовании разраба надо банить на всех площадках и шеймить во всех сетях.
> За несоответствующее повесточке мнение и отказ становится на колени перед транс-укро-негрилой разраба надо банить на всех площадках и шеймить во всех сетях.
> За неправильные размеры носа и форму черепа разраба надо банить на всех площадках и шеймить во всех сетях.
Поправил тебя
У самого Qwertyuiop321 небось, гой?
|
|2.21, Аноним (21), 09:41, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
lm8iCan$RVGoQPp+ck3lv;"RgWB0&dgeK6
За такие то же нужно банить, т.к. очень часто такие пароли записаны на бумажку, которая прикреплена к монику или с нижней стороны клавиатуры, лежит в портмоне и т.д.
|
|
|
|3.23, Аноним (7), 10:11, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пусть хоть на лбу бумажка эта будет, главное чтобы не сбрутили как всегда пароль и встроили в пакет малварь.
|
|
|
|4.24, Аноним (21), 10:21, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что мешает эту бумажку сфотать проходящему коллеге, уборщице или тому, кто решил тебя подсидеть?
|
|
|
|5.27, Аноним (7), 10:44, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
каждую неделю про очередной взлом был именно этот сценарий. Уборщицы эти коварные.
|
|
|
|6.30, Аноним (30), 11:12, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сценарий
Кем пишется сценарий, заинтересованным лицом? "Официальная реальность"?
|
|5.28, YetAnotherOnanym (ok), 11:01, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пусть фоткает. Потому что рядом с монитором, с того краю, где прилеплена бумажка, стоит банка из-под зелёного горошка с карандашами и ручками. Так вот, пароль - это слово "ufhjisu" и цифры под штрих-кодом на этой банке.
|
|3.26, Аноним (26), 10:31, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> записаны на бумажку
в текстовичке "новый файл" на рабочем столе
|
|3.32, Sw00p aka Jerom (?), 11:55, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>записаны на бумажку
главное не приписать туда "Пароль от...", а так самый безопасный способ хранения.
пс: не храните деньге в сберкассе :)
|
|3.33, a_kusb (ok), 12:52, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот хороший пароль, легко запомнить:
Vsnhf[fkbcmgthdsqhfpfnsdpzkfj,jchfkfcmrfrytghbznyj,skjvytnt,znhf[fnmfnsdujdyt
|
|
|
|2.16, Бывалый смузихлёб (?), 09:26, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тема с ним вообще к другому нюансу относится )
А именно - к наличию или отсутствию возможности у разработчика пакета взять его и удалить
Вплоть до упомянутого, такая возможность была
|
|1.20, Аноним (20), 09:37, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Против намеренного вредительства это как поможет?
Должен кто-то за пакетами досматривать. Самостоятельно это делать каждому - слишком дорого в масштабах всей экосистемы.
Инструменты аудита зависимостей и обнаружения аномалий нужны.
|
|1.25, Аноним (30), 10:22, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
TOTP - это "принудительная смена пароля через определенный промежуток времени" в новом обличии. Теперь пароль меняют с центра, а не пользователь.
Форсированная "безопасность"!
|
|1.35, a_kusb (ok), 13:02, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А пароли русских слов из жаргонов или исковерканные (записанные орфоэпически правильно) в английской раскладке это надёжно?
Ёласька-зилёная - ~kfcmrfpbk'yfz
Кринжестыд - Rhby;tcnsl
Жабаскрипт-девелопер :f,fcrhbgn-ltdtkjgth
Запилитьвпродакшон - pfgbkbnmdghjlfrijy
МелкасофтВыньМаздай - VtkrfcjanDsymVfplfq
ЯТялаффки - ZNzkfaarb
|
|
|
|2.41, Аноним (41), 14:31, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет. Ибо при желании на таких вот любителей изысков всегда можно сгенерировать словарь, со всеми их изысками, ашипкоми, перестановками, и его размер все равно будет меньше гигабайта, что несоизмеримо с комбинаторной сложностью настоящего случайного пароля.
|
|2.44, Аноним (44), 16:02, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Даю подсказку, гораздо более безопаснее пароли на кириллице.
|