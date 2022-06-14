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RubyGems переходит на обязательную двухфакторную аутентификацию для популярных пакетов

14.06.2022 12:06

Для защиты от атак по захвату учётных записей, нацеленных на получение контроля над зависимостями, репозиторий пакетов RubyGems объявил о переходе к применению обязательной двухфакторой аутентификации для учётных записей сопровождающих 100 наиболее популярных пакетов (по числу загрузок), а также пакетов число загрузок которых превышает 165 млн. Применение двухфакторной аутентификации существенно усложнит получение доступа в случае компрометации учётных данных разработчика, например, при повторном использовании пароля на скомпрометированном сайте, применении предсказуемых паролей или перехвате учётных данных в результате активности вредоносного ПО на системе разработчика.

На первом этапе при использовании утилит командной строки или сайта rubygems.org сопровождающим популярные пакеты будет выводиться предупреждение о необходимости включения двухфакторной аутентификации. 15 августа рекомендация сменится обязательным требованием включения двухфакторной аутентификации, без которой не будет предоставляться доступ. За месяц и за неделю до включения обязательной двухфакторной аутентификацию сопровождающим также будут направлены уведомления по электронной почте.

В 4 квартале 2022 года планируется расширить требование к применению двухфакторной аутентификации и для других категорий пользователей RubyGems (критерии пока не утверждены, вероятно, как в случае с NPM, охват будет расширен до 500 наиболее популярных пакетов).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rubygems.org/2022...)
  2. OpenNews: Уязвимость в RubyGems.org, позволяющая подменить чужие пакеты
  3. OpenNews: Удаление Gem-пакета в знак протеста привело к проблемам в ряде систем на базе Chef
  4. OpenNews: Устранение нарушения GPL в библиотеке mimemagic привело к сбою в Ruby on Rails
  5. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
  6. OpenNews: В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для 500 самых популярных пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57352-rubygems
Ключевые слова: rubygems
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:12, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зря. Суют везде эту двухфакторку, зачем? Пароль из 64 символов никто не сломает, нет, надо ещё фактор второй.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:17, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это нужно, чтобы упростить несанкционированный доступ. Пароль не всегда есть возможность угнать, а вот смску, дающую полный и абсолютный контроль над аккаунтом, перехватить, при некоторой необходимости, легко.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 12:18, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в нормальной системе без второго фактора она бесполезна
     
     
  • 4.4, Аноним (2), 12:22, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я видел только такие применения. Да, смс используется для подтверждения операций, но кроме того позволяет завладеть аккаунтом с минимумом усилий.
     
     
  • 5.7, Аноним (1), 12:39, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пластиковый мир победил...
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти тупые банки, гуслуги, хрюуденсы.. все на смски ставят.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:25, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И как много взломов осуществляется посредством подбора паролей?
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:02, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароль из 64 символов ты где хранить, в голове, в текстовом файле на компе, в браузере?
     
     
  • 3.14, X86 (ok), 14:16, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В браузере, а на браузер пароль qwErTy12345, чтобы точно не забыть
     
  • 2.13, X86 (ok), 14:15, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароли из 64 символов довольно часто появляются в словарях паролей)
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:35, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пароль это небезопасно. Давайте сделаем два пароля!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:22, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голосую за биометрию и личный сертификат от Гейтса!
     
     
  • 3.12, ыы (?), 14:11, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам сертификат с вибратором? пупырышкам?
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:40, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как в таком случае через ci обновлять пакеты?
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:20, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Их Micro$oft тоже купил?
     
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