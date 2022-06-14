RubyGems переходит на обязательную двухфакторную аутентификацию для популярных пакетов

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|1.1, Аноним (1), 12:12, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зря. Суют везде эту двухфакторку, зачем? Пароль из 64 символов никто не сломает, нет, надо ещё фактор второй.
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|2.2, Аноним (2), 12:17, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это нужно, чтобы упростить несанкционированный доступ. Пароль не всегда есть возможность угнать, а вот смску, дающую полный и абсолютный контроль над аккаунтом, перехватить, при некоторой необходимости, легко.
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|4.4, Аноним (2), 12:22, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я видел только такие применения. Да, смс используется для подтверждения операций, но кроме того позволяет завладеть аккаунтом с минимумом усилий.
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|3.10, Аноним (10), 13:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уж эти тупые банки, гуслуги, хрюуденсы.. все на смски ставят.
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|2.5, Аноним (5), 12:25, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как много взломов осуществляется посредством подбора паролей?
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|2.11, Аноним (11), 14:02, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пароль из 64 символов ты где хранить, в голове, в текстовом файле на компе, в браузере?
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|3.14, X86 (ok), 14:16, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В браузере, а на браузер пароль qwErTy12345, чтобы точно не забыть
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|2.13, X86 (ok), 14:15, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пароли из 64 символов довольно часто появляются в словарях паролей)
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