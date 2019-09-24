Удаление Gem-пакета в знак протеста привело к проблемам в ряде систем на базе Chef

2.12 , Аноним ( - ), 08:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Опенсорс давно уже норма, а просто тщательнее следить за передачей прав на код и контроля над репозиториями компании.

2.14 , Аноним ( 20 ), 08:52, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я беру библиотеку ИКС, переименовываю в ИГРИК, продолжаю использовать. В чём проблема? Другое дело что отсутствие локальных копий это да.

3.87 , Аноним ( 78 ), 12:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том, что тебе надо прогрепать весь используемый код и вдумчиво заменить ИКС на ИГРИК. А ещё, возможно, форкнуть какие-то либы и модули и в них тоже заменить ИКС на ИГРИК, потому что мантейнеры на них забили и там никто ничего исправлять не будет.

2.30 , ixrws ( ?? ), 09:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Проблема никак не связана с опенсорцем. С таким же успехом сотрудник какого-нибудь microsoft в знак протеста мог бы что-нибудь напортачить в инфраструктуре, к которой имеет доступ, удалить то, над чем работал включая резервные копии и будь этот код трижды проприетарным эффект был бы тот - очередное обновление и софт развалился.

3.32 , Annoynymous ( ok ), 10:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Если бы такая штука была в Microsoft, она никак бы не затронула конечных пользователей, поскольку между внутренней инфраструктурой и конечным пользователем есть ещё стадия упаковки. Проблема опенсорца в том, что многие могут использовать код напрямую от разработчика из-за отсутствия единой системы доставки.

4.47 , Аноним ( 48 ), 10:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Единая система доставки - Гит.

Но глупые не делают собственных зеркал внутри.

В этом конкретном кэйсе. Гит - один из вариантов единой доставки. Есть и другие, для других особенностей.

5.49 , Annoynymous ( ok ), 11:16, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Единая система доставки - Гит. Для конечного пользователя? Гит? Так победим.

6.55 , Гентушник ( ok ), 11:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Немного странно, но почему бы и нет.

В Генте например можно настроить доставку ебилдов конечному пользователю через git.

7.112 , Annoynymous ( ok ), 14:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Немного странно, но почему бы и нет.

> В Генте например можно настроить доставку ебилдов конечному пользователю через git. Гента она для конечного пользователя, конечно же. Всё ещё так победим.

8.147 , Гентушник ( ok ), 18:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для конечного пользователя генты, что не так Пользователи как-бы бывают разные ... 9.151 , Annoynymous ( ok ), 19:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Линуксоиды не поймут ... 8.174 , Аноним ( 174 ), 17:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вы уточните - что такое конечный пользователь, потому как меня данная ситуация н... 9.179 , Annoynymous ( ok ), 19:39, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Меня не напрягает Я обычный пользователь Следовательно, обычного пользователя ... 7.142 , Аноним ( 142 ), 18:08, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Немного странно, но почему бы и нет.

> В Генте например можно настроить доставку ебилдов конечному пользователю через git. В Calculate так и сделано. Вполне себе Gentoo для конечного пользователя.

4.52 , жека воробьев ( ? ), 11:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы так говорите как-будто дополнительная прослойка в виде единой системы доставки дает какие-то гарантии

5.113 , Annoynymous ( ok ), 14:49, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > вы так говорите как-будто дополнительная прослойка в виде единой системы доставки дает

> какие-то гарантии Вы так говорите, как будто подушка безопасности в автомобиле даёт какие-то гарантии. Не даёт. Но почему-то с ней веселее, чем без неё.

4.180 , Аноним ( 180 ), 21:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если бы такая штука была в Microsoft, она никак бы не затронула конечных пользователей, Ой, да ладно! То-то в каждом серьёзном обновлении 10-ки у народа то одно отвалится, то другое, да так, что иногда майкрософт свои патчи убирает из доступа и переделывает. У нас тут вроде технический ресурс, не надо вешать лапшу на уши.

3.123 , пох. ( ? ), 16:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С таким же успехом сотрудник какого-нибудь microsoft в знак протеста мог бы что-нибудь

> напортачить в инфраструктуре боюсь что он не успел бы покинуть кампус, как уже давал бы показания в полиции. А инфраструктуру просто откатили бы на предыдущие снапшоты - потому что она, внезапно, тоже принадлежит microsoft. Причем выражением неодобрения и извинениями за нечаянно выпиленные лишние пару строк с копирайтами дело бы вряд ли закончилось - оплачивал бы consequentive damages уже из тюрьмы. 4.181 , Аноним ( 180 ), 21:55, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > боюсь что он не успел бы покинуть кампус, как уже давал бы показания в полиции. влажные фантазии. максимум выгонят с работы.., кого-нибудь. плавали, знаем.

5.182 , пох. ( ? ), 22:07, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > влажные фантазии. максимум выгонят с работы.., кого-нибудь. плавали, знаем. ты с кражей только что подписанных образов-то не путай.

Тут всего лишь нарушение служебной дисциплины (копирайт нарушил кто списывал, а не кто раздавал). А там - откровенное вредительство, и эти самые consequentive damages реально считаются, вполне убедительно для судей. Ну и вольницы у ms'овских разрабов поменьше раньше было. Думаю, и сейчас сильно свободней не стало. 2.36 , Аноним ( 36 ), 10:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком длинно. Надо так: "Теперь многие конторы десять раз подумают."

2.40 , Аноним ( 48 ), 10:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Теперь многие конторы десять раз подумают перед тем как перейти на опесорц. Наоборот. Скорость возврата в виде форка прекрасна. Контроль - полный. Чего нет в др. вариантах.

2.167 , freehck ( ok ), 11:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Теперь многие конторы десять раз подумают перед тем как перейти на опесорц. Остаётся только один вопрос: причём тут оперсорс? Вообще, почему вы так агритесь на него? FOSS обеспечивает конкуренцию на рынке ПО, выливающуюся в качество продукта на выходе. Если бы корпорации не улучшали свои продукты, чтобы переплюнуть FOSS, кто бы их продукты покупал-то? Что в опенсорсе вы нашли плохого-то? )

