Удаление Gem-пакета в знак протеста привело к проблемам в ряде систем на базе Chef

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|1.3, Грусть (?), 08:09, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Всегда надо уметь локальные копии. Для ленивых - пакетный менеджер Nix.
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|2.64, Аноним (64), 12:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
как же надоели уже эти фанатики с nix. Я может быть и пользовался бы этой системой но я не хочу иметь дело с фанатиками
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|3.78, Аноним (78), 12:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> но я не хочу иметь дело с
И чем ты отличаешься от Сета Варго?
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|4.83, neAnonim (?), 12:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Тем что Варго сделал chef (хз что), а аноним сделал коммент. Вот разница.
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|2.121, anonymous (??), 16:29, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как именно Nix в таком случае вообще может помочь? Он точно так-же будет пытаться взять исходники с гитхаба, а репозиторий переведен в архивный.
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|3.132, anonymous (??), 17:26, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По идее исходники и бинарный пакет остались бы в кеше и ничего не сломалось бы.
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|3.154, Грусть (?), 20:05, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я же сказал - для ленивых. Нормальные пацаны имеют все зависимости централизованно и в исходном виде. И собирают сами. А потом осознают, что с Nix это проще, сильно проще. Даже сборка образов докера.
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|4.163, Аноним (-), 02:13, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и почему же это проще? Примеры в студию, желательно с ссылками на скрипты / гайды для сборки
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|2.88, Аноним (88), 12:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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это только для малолетних дебилов
а это Инженер и сознательный Человек - с большой буквы
|
|1.6, Иван (??), 08:14, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Я не понял, зачем они заключили контракт с ICE? Какая выгода от этого ICE и Chef? Кто знает, подскажите плиз
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|2.48, Аноним (48), 11:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Какая выгода от этого ICE и Chef?
У них там гос-во так работает. Ооочень много обеспечено частными компаниями.
Может потому и живут успешнее.
|
|1.9, Аноним (9), 08:20, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Теперь многие конторы десять раз подумают перед тем как перейти на опесорц. Что касается самого виновника торжества, то это тот самый случай, когла человек - тридвараз, в самом плохом смысле этого слова.
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|2.12, Аноним (-), 08:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Опенсорс давно уже норма, а просто тщательнее следить за передачей прав на код и контроля над репозиториями компании.
|
|2.14, Аноним (20), 08:52, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я беру библиотеку ИКС, переименовываю в ИГРИК, продолжаю использовать. В чём проблема? Другое дело что отсутствие локальных копий это да.
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|3.87, Аноним (78), 12:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В том, что тебе надо прогрепать весь используемый код и вдумчиво заменить ИКС на ИГРИК. А ещё, возможно, форкнуть какие-то либы и модули и в них тоже заменить ИКС на ИГРИК, потому что мантейнеры на них забили и там никто ничего исправлять не будет.
|
|2.30, ixrws (??), 09:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Проблема никак не связана с опенсорцем. С таким же успехом сотрудник какого-нибудь microsoft в знак протеста мог бы что-нибудь напортачить в инфраструктуре, к которой имеет доступ, удалить то, над чем работал включая резервные копии и будь этот код трижды проприетарным эффект был бы тот - очередное обновление и софт развалился.
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|3.32, Annoynymous (ok), 10:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если бы такая штука была в Microsoft, она никак бы не затронула конечных пользователей, поскольку между внутренней инфраструктурой и конечным пользователем есть ещё стадия упаковки. Проблема опенсорца в том, что многие могут использовать код напрямую от разработчика из-за отсутствия единой системы доставки.
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|4.47, Аноним (48), 10:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Единая система доставки - Гит.
Но глупые не делают собственных зеркал внутри.
В этом конкретном кэйсе.
Гит - один из вариантов единой доставки. Есть и другие, для других особенностей.
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|6.55, Гентушник (ok), 11:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Немного странно, но почему бы и нет.
В Генте например можно настроить доставку ебилдов конечному пользователю через git.
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|7.112, Annoynymous (ok), 14:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Немного странно, но почему бы и нет.
> В Генте например можно настроить доставку ебилдов конечному пользователю через git.
Гента она для конечного пользователя, конечно же.
Всё ещё так победим.
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|8.174, Аноним (174), 17:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы уточните - что такое конечный пользователь, потому как меня данная ситуация н... текст свёрнут, показать
|
|7.142, Аноним (142), 18:08, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Немного странно, но почему бы и нет.
> В Генте например можно настроить доставку ебилдов конечному пользователю через git.
В Calculate так и сделано. Вполне себе Gentoo для конечного пользователя.
|
|4.52, жека воробьев (?), 11:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вы так говорите как-будто дополнительная прослойка в виде единой системы доставки дает какие-то гарантии
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|5.113, Annoynymous (ok), 14:49, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> вы так говорите как-будто дополнительная прослойка в виде единой системы доставки дает
> какие-то гарантии
Вы так говорите, как будто подушка безопасности в автомобиле даёт какие-то гарантии.
Не даёт. Но почему-то с ней веселее, чем без неё.
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|4.180, Аноним (180), 21:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы такая штука была в Microsoft, она никак бы не затронула конечных пользователей,
Ой, да ладно! То-то в каждом серьёзном обновлении 10-ки у народа то одно отвалится, то другое, да так, что иногда майкрософт свои патчи убирает из доступа и переделывает. У нас тут вроде технический ресурс, не надо вешать лапшу на уши.
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|3.123, пох. (?), 16:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С таким же успехом сотрудник какого-нибудь microsoft в знак протеста мог бы что-нибудь
> напортачить в инфраструктуре
боюсь что он не успел бы покинуть кампус, как уже давал бы показания в полиции. А инфраструктуру просто откатили бы на предыдущие снапшоты - потому что она, внезапно, тоже принадлежит microsoft.
Причем выражением неодобрения и извинениями за нечаянно выпиленные лишние пару строк с копирайтами дело бы вряд ли закончилось - оплачивал бы consequentive damages уже из тюрьмы.
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|4.181, Аноним (180), 21:55, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> боюсь что он не успел бы покинуть кампус, как уже давал бы показания в полиции.
влажные фантазии. максимум выгонят с работы.., кого-нибудь. плавали, знаем.
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|5.182, пох. (?), 22:07, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> влажные фантазии. максимум выгонят с работы.., кого-нибудь. плавали, знаем.
ты с кражей только что подписанных образов-то не путай.
Тут всего лишь нарушение служебной дисциплины (копирайт нарушил кто списывал, а не кто раздавал). А там - откровенное вредительство, и эти самые consequentive damages реально считаются, вполне убедительно для судей. Ну и вольницы у ms'овских разрабов поменьше раньше было. Думаю, и сейчас сильно свободней не стало.
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|2.36, Аноним (36), 10:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком длинно. Надо так: "Теперь многие конторы десять раз подумают."
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|2.40, Аноним (48), 10:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Теперь многие конторы десять раз подумают перед тем как перейти на опесорц.
Наоборот. Скорость возврата в виде форка прекрасна. Контроль - полный. Чего нет в др. вариантах.
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|2.167, freehck (ok), 11:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Теперь многие конторы десять раз подумают перед тем как перейти на опесорц.
Остаётся только один вопрос: причём тут оперсорс?
Вообще, почему вы так агритесь на него? FOSS обеспечивает конкуренцию на рынке ПО, выливающуюся в качество продукта на выходе. Если бы корпорации не улучшали свои продукты, чтобы переплюнуть FOSS, кто бы их продукты покупал-то? Что в опенсорсе вы нашли плохого-то? )
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|3.42, Аноним (48), 10:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Ну теперь точно все библиотеки буду сам писать
Не логично.
А вот логично: паковать с своими сырцами внешний код.
Так делают мэйнтейнеры дистров.
А вот чайники пишут, да, инсталляторы, компиляющие в момент установки из пучка чужих внешних репо.
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|4.53, Аноним (53), 11:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А вот чайники пишут, да, инсталляторы, компиляющие в момент установки из пучка чужих внешних репо.
Какой толстый намёк на Gentoo, AUR и FreeBSD ports.
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|5.56, Гентушник (ok), 11:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Большая часть файлов в генте всё-таки тянется с зеркал самой генты, ссылки на сторонние сервера уже идут вторыми в списке по приоритету.
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|5.159, Аноним (159), 22:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой толстый намёк на Gentoo, AUR и FreeBSD ports.
Нет. Т.к. у них репы _свои_.
Сравни с Пип питоновыми некоторыми, когда при установке тянет код из "личных" гитов.
А у этих собственные, самодостаточные, взаимосогласованные репо.
У этих-то всё вполне норм.
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|3.111, Аноним (111), 14:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну теперь точно все библиотеки буду сам писать
ага, еще свою ОС напиши и сиди в ней работай...
Просто локальную репу организуй с нужными тебе (чужими) библиотеками, с бэкапом и архивом и завязывай проекты только на нее. Ну и периодически ее синхронизируй/зеркалируй
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|1.13, anonymous (??), 08:44, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Создавая программы (книги, фильмы и т.д.), нужно помнить, что ими могут пользоваться в том числе и те, кто тебе не нравится.
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|2.17, Аноним (20), 08:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну книгой можно по морде дать, если в твёордом переплёта, а с фильмом что делать? VHS уже не делают.
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|3.71, аноним3 (?), 12:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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двд болванку можно в лоб противнику запустить)) но если онлайн то да беда, только если подпортить соседу соединение.
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|5.140, аноним3 (?), 18:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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такое и на площадке сделать можно, но боюсь после этого не только сосед без сети будет. сам тоже всплакнешь. единственная радость только в том что книг читать больше начнешь.))
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|1.18, Аноним (18), 08:55, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Теперь любой работодатель США сто раз подумает, прежде чем нанимать этого прогрессивного любителя нелегалов. Публично произвел свое карьерное самоубийство.
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|2.22, Аноним (20), 08:57, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У них там это сейчас модно и среди ит тусовочки, среди которой много мигрантов.
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|3.35, A.N.Onimous (?), 10:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Модно-немодно, а работодатель сто раз подумает, прежде чем нанимать этого террориста. А как еще называть того, кто ради пакости госструктуре причиняет вред совершенно непричастным к ней людям?
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|4.44, Аноним (48), 10:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Люди, какбе, тоже идиоты. Надо мозгом головы думать при создании системы. Вместо спинного мозга молодости.
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|4.94, Аноним (78), 13:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно - "сто раз подумает". Ибо есть о чём.
Для работодателя появление на пороге такого претендента может означать неминуемую смерть - либо ты берёшь на работу этого неадеквата и он рано или поздно снова что-нибудь подобное устроит, либо армия sjw устраивает тебе травлю и твой бизнес рушится, потому что все боятся иметь с тобой дело.
Так что проще всем потенциальным работодателям скинуться ему на эвтаназиолога.
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|2.41, Аноним (38), 10:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С другой стороны, некоторые работодатели наймут его ради пиара, типа мол "вот мы какие белые и пушистые, не будем (в открытую) заключать контракты с гебнёй (заключённые контракты просим считать гостайной), а для того, чтобы всех убедить в этом, наймём в сотрудники того, кто в случае заключения такого контракта устроит саботаж". Разумеется, никаких доступов к критичным для бизнеса ресурсам ему больше никогда не даду, а в контракт напишут, что этот факт разглашать запрещено.
А так чувак всё правильно сделал, если либы и аккаунты были действительно его личные. Судя по тому, что его не засудили (если бы засудили, об этом бы было сообщено жирным шрифтом) репы и либы были его.
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|3.61, Аноним (61), 12:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там скорее аккаунт был его, а код он писал на зарплате от Chef, что подтверждает передачу контроля над репозиториями компании.
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|2.129, Админчег (?), 16:52, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тут скорее вопрос к работодателю - почему у уволенного сразу не были отозваны все права на ресурсы.
Где были их безопасники, или хотя бы админы? Ах да, некогда им было, девопсили поди...
|
|1.19, Аноним (19), 08:55, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Разве в gpl-лицензиях есть возможность не давать свой код некту, если этот некто тебе противен?
На месте ICE я б подал в суд на этого Сета и разорил его нахрен.
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|3.73, аноним3 (?), 12:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там есть только свободное распространение, но ни слова о том ,что ты можешь не давать. так поступают многие дистростроители. код вроде гпл, но пока ты не зарегистрируешься фиг получишь доступ к образу. а так да если получил, то можешь распространять. так что тут тоже не совсем впопад. гпл она такая хитрая. не захотел не отдал.))
|
|2.33, Аноним (61), 10:16, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
При чем здесь ICE? Они вообще являются сторонней конторой, которые наняли Chef, (бывший) сотрудник которой и сделал гадость, тут должен напрячься сам Chef, но очевидно, что делать они ничего не будут.
Это просто лишь еще одно напомининание, что после увольнения ответственного сотрудника с доступами, эти доступы надо менять.
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|2.45, Аноним (48), 10:52, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он не код отобрал.
Он репозитории вывел из доступа (спец. состояние - архивные репо).
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|3.51, Annoynymous (ok), 11:18, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он не код отобрал.
> Он репозитории вывел из доступа (спец. состояние - архивные репо).
Ну то есть ICE, скорее всего, как раз-таки и не пострадала.
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|2.67, Аноним (142), 12:09, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Разве в gpl-лицензиях есть возможность не давать свой код некту, если
> этот некто тебе противен?
Его труд был оплачен, посему имущественное право принадлежит работодателю.
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|2.68, ievoochielaPh5Ph (ok), 12:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да есть. Ты обязан предоставить код только тому, кто легально получил бинарники. Всех остальных можешь слать в лес. При этом как именно ты обязан предоставить исходники не оговаривается, можешь на глиняных табличках, кстати, таблички за счет получающей стороны можешь запросить. Просто в сообществе принято выкладывать исходники просто так, но лицензия требует их давать только по запросу если у человека бинарники. А вот он получив от тебя исходники уже имеет полное право их выложить.
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|3.90, sdkisik (?), 12:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А разве не в машинно-читаемом формате?
Где-то просто слышал байку как с кого-то требовали исходники, а он в ответ "оплатите грузовик бумаги - я вам их распечатаю". И кончилось как раз тем, что заставили выдать исходники в электронном виде.
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|4.103, Аноним (18), 13:49, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Распечатанные исходники вполне себе машинно-читаемые; усилия на скармливание исходников этой самой машине осуществляются за счет принимающей стороны (скачивание и распаковка tar.gz — за счет твоего интернета и твоего процессора, сканирование грузовика бумаги — за счет твоих ресурсов, перепечатывание с глиняных табличек в текстовые файлы — за счет твоего времени). Требуется лишь, чтобы отправитель отдал исходники в объеме, достаточном для получения аналогичного по функционалу бинарника.
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|5.145, Аноним84701 (ok), 18:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Распечатанные исходники вполне себе машинно-читаемые; усилия на скармливание исходников
> этой самой машине осуществляются за счет принимающей стороны (скачивание и распаковка
Хм, сочувствую вам :-|
А вот в нашей вселенной распечатки кода, уже лет под 40 наверное, никак не тянут на "обычно используемые способы обмена софтом".
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|3.143, Аноним84701 (ok), 18:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При этом как именно ты обязан предоставить исходники не оговаривается, можешь на глиняных табличках, кстати, таблички за счет получающей стороны можешь запросить. Просто в сообществе принято
Просто это любимейшая байка не читавших эти самые GPL.
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
> a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium [b]customarily used for software interchange[/b], for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
Нет, если вы сумеете перед этим убедить определенную часть разработчиков использовать глиняные таблички для обмена софтом, то …
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|1.21, Аноним (21), 08:57, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Вот вам и опенсорс. А вообще, у нас работал мужик и после его увольнения он сделал код своей программы попросту нечитабелтным. Вот это я понимаю "нагадил". А тут все непродуманно.
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|2.46, Аноним (48), 10:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот. Внимание привлёк. Убытки не особо велики. Нервов больше ушерба.
Довольно мудро.
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|2.128, Аноним (128), 16:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Через обфускатор прогнал что ли? Умно, заметишь не сразу, пока что-то пофиксить не решишь.
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|3.139, Аноним (142), 17:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Через обфускатор прогнал что ли? Умно, заметишь не сразу, пока что-то пофиксить
> не решишь.
Фиксить надо манагеров и кто там делает вид, что всем "управляет". Давно придумано ревью кода. Оно для других целей предназначено, но при нормальной организации процессов подобная диверсия не пройдёт.
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|3.65, Аноим (?), 12:08, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно уже есть.
Тут недавно был доклад на тему импортозамещения у одного интегратора.
Потешно было.
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|3.66, Аноним (142), 12:09, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А как тогда типа отечественное ПО будет?
Розалинукс это не заденет, она "разрабатывается исключительно российскими специалистами, что гарантирует полную автономность всех процессов". (с)
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|4.69, ievoochielaPh5Ph (ok), 12:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что там, интересно, разрабатывалось российскими специалистами, если это просто очередная пересборка чужого дистриба с заменой названий
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|5.153, Дениска (??), 19:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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завидовать - дурно!
(а "просто пересобрать чужой дистриб" (и не с заменой названий, а, например, с приличным полным переводом гимповского хелпа, над чем, почему-то, смеется ниже по треду дурачок) - внезапно, не так уж и просто - вон, центось до сих пор пересобирает-пересобирает, все никак не выпересоберет)
если б еще и результат их трудов не спонсировал товарищмайор...
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|7.168, пох. (?), 12:00, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, не просто.
тогда чего ж ты не пересоберешь? Или если ты не Евгений - он не пересоберет, раз ему так надо что аж чешется?
Опачки, не так-то, оказывается, и просто... в чем разработчики честно и признались.
> Товарищмайор недавно пришёл к хозяину этих прощелыг с вопросом "и где же наши деньги?"
видать, в новой квартире оказалось свободное место...
Бывает, ну, это не единственный недостаток работы на тех товарищей.
Придется кому-то хелпы к гимпу как-нибудь самому заново переводить.
Или, вот, прекрасный сентось8 таки выпустили, без товарищмайора - там, правда, похоже, нет страны Россия в местной географии, но мы ж настоящие пионеры и трудностей не боимся?
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|9.175, пох. (?), 17:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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была бы механический - ты бы запустил хотя бы чисто поржать над теми кто ниасили... текст свёрнут, показать
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|1.26, Ford (?), 09:12, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Мигранты, живите у таких замечательных леваков, как Сет Варго! У них комфортные дома, много еды и всё бесплатно, как вы любите.
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|2.110, Аноним (110), 14:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Специально для тебя!
...
Пакеты были удалены Сетом Варго в знак солидарности с протестующими против иммиграционной политики США, [b]а именно практики разделения детей и их родителей после задержания нелегальных эмигрантов[/b].
...
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|3.136, пох. (?), 17:40, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да-да, ведь родители не отправляются в федеральную тюрьму (где детские комнаты и мороженки ни разу не предусмотрены), а размещаются в доме большого друга всех мигрантов Сета.
Хотя, разумеется, надо заканчивать весь этот балаган, и отправлять их обратно с помощью той самой катапульты, которой один предприимчивый мекс перекидывал в другую сторону. Разумеется, вместе с детьми, нельзя же проявлять такую жестокость и разлучать их с родителями!
(кто не в курсе - катапульта привлекла внимание тем, что полиция что-то стала находить много мексиканских трупов - примерно каждые три из пяти после приземления на американской территории уже не шли играть в баскетбол. Добрейшее мексиканское правосудие оштрафовало ее разработчика на $100.)
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|2.29, Аноним (29), 09:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он там уже не работал, просто имел доступ на GitHub и rubygems.
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|1.31, Аноним (61), 10:09, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А я то еще удивился, зачем CEO выпустил сообщение, что он извиняется за сотрудничество с какими-то организациями и не прислушивался к мнению сотрудников.
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|1.58, Нанобот (ok), 11:52, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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программисты-неадекваты везде встречаются...хотя, что-то мне подсказывает, что в опенсоурсе они встречаются чаще, чем среди проприетарщиков
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|1.59, Гентушник (ok), 11:53, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Но сейчас позиция изменилась и после внутренних обсуждений компания приняла решение не продлевать контракт в следующем году
Что ни говори, но своей цели он кстати добился.
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|4.133, Аноним (61), 17:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это пока, гугл его конечно не уволит (у них там тоже раработчики чему-то возмущаются), но на последующие попытки трудоустроиться может повлиять.
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|2.98, Аноним (78), 13:05, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Yao_ming_pff.jpg
Найдут нового подрядчика. Тоже мне, проблема.
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|2.137, пох. (?), 17:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так и до самосожжения в датацентре может дойти
так-так, вам канистрочку подержать? Или может - зажигалочку одолжить? У меня проверенные, рванет так рванет!
(датацентр застрахован, а одним саботажников и любителем цветных меньше)
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|1.107, Григорий Федорович Конин (?), 14:07, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Сет Варго разместил пояснение, в котором указал, что он имеет моральное и этическое право не допустить использование своего кода во имя зла.
> Имущественные права на код принадлежит Chef Software, так как модули развивались Сетом Варго во время его работы в компании.
Если он получил за эту работу деньги и работал он эту работу по заказу -- то почему код то его? Код сразу же был не его.
Это примерно как коробка конфет принадлежит владельцу завода, а не упаковщику номер 17.
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|2.118, Ordu (ok), 15:32, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это примерно как коробка конфет принадлежит владельцу завода, а не упаковщику номер 17.
Не факт. Авторские права и имущественные права -- это разные вещи. Иногда они принадлежат одному субъекту -- заводу, и тогда получается так, как ты описываешь, иногда нет, и тогда ситуация интереснее, скажем возможны такие штуки:
> В процессе создания форка пакета chef-sugar в коде попутно были заменены упоминания Сета Варго на "Chef Software, Inc", что вызвало резонные возражения о нарушении авторских прав. Разработчики Chef вернули упоминание Сета Варго и извинились, указав, что замена была совершена случайно из-за спешки в попытке как можно быстрее восстановить работу систем, оказавшихся неработоспособными после удаления пакета.
Код "его" и код "не его" -- это слишком чёрно-белое мышление для анализа данного случая.
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|3.141, Аноним (142), 18:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Авторские права и имущественные права -- это разные вещи.
Точнее, авторское право бывает как имущественное (аналогия с конфетами), так и неимущественное.
>> В процессе создания форка пакета chef-sugar в коде попутно были заменены упоминания Сета Варго на "Chef Software, Inc", что вызвало резонные возражения о нарушении авторских прав.
В цитате речь о неимущественном авторском праве.
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|1.116, А.П. (?), 15:08, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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https://blog.chef.io/2019/09/23/an-important-update-from-chef/
As many of you know, we began our work with the U.S. Government in earnest in 2014 and 2015... Policies such as family separation and detention did not yet exist...
...While I and others privately opposed this and various other related policies, we did not take a position despite the recommendation of many of our employees. I apologize for this...
After deep introspection and dialog within Chef, we will not renew our current contracts with ICE and CBP when they expire over the next year.
Barry Crist, CEO
Т.е. сомнительный ход сработал.
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|1.119, Аноним (119), 15:56, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну так ж это вопрос национальной безопасности, дети нужны что бы великая Америка жила и развивалась, так как социальные сферы развиты и дети начинают и продолжают новую жизнь полностью ассимилируяс с текущими порядками вещей и воспитываясь в ней не возражают против них, а взрослые хуже поддаются этому процессу и они баласт, а тем более не легальный, который датируется из бюджета не превнося в величиее Америки ни какого капитала, потому как велчичие не в социализме, а в капитализме, а товарисч не сечет и потэтому не гласно подрывает тем самым нашу безопасность, выставля и резанирую в общественной сфере сей тонуий момент.
(из переписки АНБ)
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|2.134, Школьник (ok), 17:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>так как социальные сферы развиты и дети начинают и продолжают новую жизнь полностью ассимилируяс с текущими порядками вещей
Вы, товарищ американский майор из АНБ, про MS-13 когда-нибудь что-нибудь слышали? Или может быть, если живете в LA, своими глазами видели на улице этих прекрасно "ассимилировавшихся" сальвадорских детишек?
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|2.138, пох. (?), 17:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эти дети - никому не нужны. Но в подвале, куда скидывают пачками их родителей - они от украдки пухнут и дохнут, вызвая брожения умов sjw'шников. Старательно выбирающих почему-то для собственного безбедного проживания - домики в районах, куда не ходит общественный транспорт.
Приходится сажать их отдельно, да еще и кормить.
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|1.131, Аноним (131), 17:08, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А зачем собственно постить новости про копирастов? Я бы ещё понял если бы лицензия их пакетов была БЗДунской.
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|1.152, Аноним (152), 19:45, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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IT вне политики, please. Всё, что относится к программированию, инженерии и науке не должно быть под влиянием политики или/и сообщества.
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|1.158, darkshvein (ok), 21:54, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Chef, gem, npm - это вся та чудесно документируемая хрень, ой простите, очень хорошие программы
для оргий девопс?
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|2.160, Аноним (159), 22:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, для бестолковых, кто набрался всего немного и пошёл дев и ляп творить. Как и где повезёт.
Недавно тут выкопал тулу, там вхардкожен внутренний домен для Кубернетеса. Типа у этих дураков не бывает домена кроме claster.local
О какие пипл в этих тусовках.
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|1.161, Аноним (161), 22:48, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Сет Варго разместил пояснение, в котором указал, что он имеет моральное и этическое право не допустить использование своего кода во имя зла.
То есть он категорически против пермиссивных лицензий типа BSD и MIT?
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|1.169, Аноним (169), 12:42, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А он получается удалил пакеты уже бышвим сотудником? Или он бывший потому что его уволили?
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|2.170, Аноним (170), 14:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понял он бывший потому что уже не работал там. Однако было бы интересно, если бы его уволили задним числом и попытались засудить за неправомерный доступ к информации. Хотя о чём я это я, мы же не про Россиюшку. Наверное, было бы ещё проще засудить за саботаж, если бы он там работал и находился в рабстве.
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