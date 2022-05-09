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Уязвимость в RubyGems.org, позволяющая подменить чужие пакеты

09.05.2022 09:31

В репозитории пакетов RubyGems.org выявлена критическая уязвимость (CVE-2022-29176), позволяющая без наличия должных полномочий подменить некоторые чужие пакеты в репозитории путём инициирования изъятия (yank) легитимного пакета и загрузки вместо него другого файла с тем же именем и номером версии.

Для успешной эксплуатации уязвимости необходимо выполнения трёх условий:

  • Атака может быть совершена только на пакеты, в имени которых используется символ дефиса.
  • Атакующий должен иметь возможность разместить gem-пакет с частью имени до символа дефиса. Например, если атака производится на пакет "rails-html-sanitizer", атакующий должен разместить в репозитории собственный пакет "rails-html".
  • Пакет, на который совершается атака, должен быть создан в последние 30 дней или не обновляться в течение 100 дней.

Уязвимость вызвана ошибкой в обработчике действия "yank", трактующего часть имени после дефиса как название платформы, что позволяло инициировать удаление чужих пакетов, совпадающих в части имени до символа дефиса. В частности, в коде обработчика операции "yank" для поиска пакетов использовался вызов 'find_by!(full_name: "#{rubygem.name}-#{slug}")', при том, что параметр "slug" передавался владельцем пакета для определения удаляемой версии. Владелец пакета "rails-html" вместо версии "1.2.3" мог указать "sanitizer-1.2.3", что привело бы к применению операции к чужому пакету "rails-html-sanitizer-1.2.3".

Проблема была выявлена исследователем безопасности в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за поиск проблем с безопасностью в известных открытых проектах. Проблема устранена в RubyGems.org 5 мая и по заявлению разработчиков они пока не выявили следов эксплуатации уязвимости в логах за последние 18 месяцев. При этом пока проведён лишь поверхностный аудит и в дальнейшем планируется проведение более глубокой проверки.

Для проверки своих проектов рекомендуется проанализировать историю операций в файле Gemfile.lock, вредоносная активность выражается в наличии изменений с сохранением имени и версии или сменой платформы (например, когда пакт gemname-1.2.3 обновлён до gemname-1.2.3-java). В качестве обходного метода защиты от скрытой подмены пакетов в системах непрерывной интеграции или при публикации проектов разработчикам рекомендовано использовать Bundler с опциями "--frozen" или "--deployment" для фиксации зависимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://greg.molnar.io/blog/ru...)
  2. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
  3. OpenNews: В RubyGems устранено 7 уязвимостей
  4. OpenNews: В RubyGems выявлена удалённо эксплуатируемая уязвимость
  5. OpenNews: В RubyGems устранена уязвимость, позволявшая подменять файлы в репозитории
  6. OpenNews: Rubygems.org подвергся взлому
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57155-rubygems
Ключевые слова: rubygems
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:59, 09/05/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 2.2, Онаним (?), 10:01, 09/05/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.6, анонимоузе (?), 10:21, 09/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Дефис же, потому что "-". Тире "—".
     
  • 1.7, Sergey (??), 10:22, 09/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Итерсно а как поможет фрозен если уже прилетел. Насколько я помню фрозен морозит автоматом то что уже прилитело.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:34, 09/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Рубины - камни красные 🙂
     
  • 1.9, КО (?), 10:35, 09/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Продолжайте класть яйца в одну корзину
     

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