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Amazon опубликовал набор данных для понимания речи на 51 языке

20.04.2022 19:41

Компания Amazon опубликовала под лицензией CC BY 4.0 набор данных "MASSIVE" (Multilingual Amazon SLURP for Slot Filling, Intent Classification, and Virtual-assistant Evaluation), модели для систем машинного обучения и инструментарий для тренировки собственных моделей, которые можно использовать для понимания информации на естественном языке (NLU, Natural Language Understanding). Набор включает более миллиона аннотированных и классифицированных текстовых высказываний, подготовленных для 51 языка.

В качестве эталона для построения набора MASSIVE была использована коллекция SLURP, изначально доступная для английского языка, которая была локализована на 50 других языков с привлечением профессиональных переводчиков. Применяемая в голосовом помощнике Alexa технология понимания информации на естественном языке (NLU) вначале преобразует речь в текст, после чего применяет к тексту несколько NLU-моделей, анализирующих наличие ключевых слов для определения сути заданного пользователем вопроса.

Одной из целей создания и публикации набора является адаптация голосовых помощников для обработки информации сразу на нескольких языках, а также стимулирование сторонних разработчиков к созданию приложений и сервисов, расширяющих возможности голосовых помощников. Чтобы привлечь внимание разработчиков Amazon учредил конкурс по созданию лучшей универсальной модели, использующей опубликованный набор данных.

В настоящее время голосовые помощники поддерживают лишь несколько языков и применяет модели машинного обучения, привязанные к конкретному языку. Проект MASSIVE нацелен на устранение этого недостатка путём создания универсальных моделей и систем машинного обучения, способных разбирать и обрабатывать информацию на разных языках.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.amazon.science/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск синтезатора речи RHVoice 1.8.0
  3. OpenNews: Новые модели для распознавания русской речи в библиотеке Vosk
  4. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  5. OpenNews: Facebook опубликовал открытую систему распознавания речи Wav2letter++
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила систему синтеза речи LPCNet
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57055-amazon
Ключевые слова: amazon, ai, language
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dzen Python (ok), 20:58, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хе. Свою тюрьму люди сделают сами. И с песней и конкурсами.
     
  • 1.2, Неизвес (?), 21:09, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К опеннету прикрутите. Активироваться будет по ключевому слову "ненужно"
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:19, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ищу speech-to-text и text-to-speech, мультиязычный, чтобы все компоненты были с нормальной лицензией (при использовании в своих приложениях имею право делать со своими приложениями что хочу, то есть не GPL, не коммерческая, не бесплатно-для-домашнего-использования, как это сегодня обычно распространено в области ИИ)
     
     
  • 2.6, Вован (??), 21:55, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так напиши сам. :)
     

  • 1.4, А где же каменты (?), 21:19, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Собачий язык понимать будет?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:26, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свиной судя по рубрике новостей уже научились
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:04, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы правы, есть такой

    > ._ru-RU.jsonl

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 22:08, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ахтунг! 404лы в чате.
     
  • 4.11, Тинус Лорвальдс (ok), 22:32, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рагуль, тебя погулять в интернет надолго выпустили?
     
  • 2.8, Аноним (7), 22:04, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже

    > ._ru-RU.jsonl

     
  • 2.10, Тинус Лорвальдс (ok), 22:23, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты срыгнул или просто обоcрaлся? И шо не на мове, выкидышь свиноматки?
     
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