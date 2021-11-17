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Новые модели для распознавания русской речи в библиотеке Vosk

17.11.2021 01:17

Разработчики библиотеки Vosk опубликовали новые модели для распознавания русской речи: серверная vosk-model-ru-0.22 и мобильная Vosk-model-small-ru-0.22. В моделях используются новые речевые данные, а также новая нейро-сетевая архитектура, что позволило повысить точность распознавания на 10-20%. Код и данные распространяются под лицензией Apache 2.0.

Важные изменения:

  • Новые данные, собранные в голосовых колонках, значительно улучшают распознавание речевых команд, произнесённых с расстояния.
  • Новая схема извлечения звука позволила значительно улучшить точность распознавания для широкополосных записей. В то же время, точность распознавания телефонии тоже улучшилось.
  • Пакет для дополнения словаря позволяет настроить распознавание сложных технических записей.

Для наилучшей точности рекомендуется обновить и версию Воска до 0.3.32. Также могут быть интересны новые возможности Воска - интеграции с Unity, Nativescript, Jigasi. Модели для распознавания казахского и украинского языков. Серверной модели для работы нужен современный процессор и 8Гб памяти. Мобильная модель может использоваться в телефонах и RaspberryPi 3+.

  1. Главная ссылка к новости (https://alphacephei.com/vosk/m...)
  2. OpenNews: Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 7.0
  3. OpenNews: Тестовый выпуск свободной системы распознавания речи Simon 0.4.80
  4. OpenNews: Библиотека для распознавания русской речи на Android и Linux без сети
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  6. OpenNews: Facebook опубликовал открытую систему распознавания речи Wav2letter++
Автор новости: nshmyrev
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56171-vosk
Ключевые слова: vosk, voice
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 73 (?), 09:01, 17/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    есть неплохой вариант для теста: CHIKI-BRIKI I V DAMKI
     
  • 1.2, ryoken (ok), 09:09, 17/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    >>современный процессор

    "Огласите весь список, пжалста..!"

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:15, 17/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    От AMD Sempron 2650.
     
  • 1.5, Пыхтачок (?), 09:28, 17/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    В портах FreeBSD имеется?
     
     
  • 2.6, ПерлухаБратуха (?), 09:29, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же гейская ОС!
     

  • 1.7, Нанобот (ok), 09:38, 17/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Как обстоят дела с поддержкой масковскава акания?
     
     
  • 2.9, Дегенератор (ok), 10:04, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же как и хрюканья со смэрэкы
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:04, 17/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Мобильная модель может использоваться в телефонах

    Пакет в F-Droid разработчики сделать поленились, конечно.

     

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