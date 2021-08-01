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Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 7.0

01.08.2021 10:52

Компании NVIDIA и Mozilla представили обновление наборов голосовых данных, собранных в результате инициативы Common Voice и включающих примеры произношения 182 тысяч людей, что на 25% больше, чем 6 месяцев назад. Данные опубликованы как общественное достояние (CC0). Предложенные наборы можно использовать в системах машинного обучения для построения моделей распознавания и синтеза речи.

По сравнению с прошлым обновлением размер объём речевого материала в коллекции увеличился с 9 до 13.9 тысяч часов речи. Число поддерживаемых языков возросло с 60 до 76, в том числе впервые добавлена поддержка Белорусского, Казахского, Узбекского, Болгарского, Армянского, Азербайджанского и Башкирского языков. Набор для русского языка охватывает 2136 участников и 173 часа речевого материала (было 1412 участников и 111 часов), а для украинского языка - 615 участников и 66 часов (было 459 участников и 30 часов).

В подготовке материалов на английском языке приняли участие более 75 тысяч человек, надиктовавших 2637 часов подтверждённой речи (было 66 тысяч участников и 1686 часов). Интересно, что на втором месте по размеру накопленных данных язык руанда, для которого собрано 2260 часов. Затем следуют немецкий (1040), каталонский (920) и эсперанто (840). Из наиболее динамично наращивающих размер голосовых данных языков называются тайский язык (рост базы в 20 раз, с 12 до 250 часов), луганда (с 8 до 80 часов), эсперанто (со 100 до 840 часов) и тамильский язык (с 24 до 220 часов).

В рамках своего участия в проекте Common Voice компания NVIDIA подготовила на базе собранных данных готовые натренированные модели для систем машинного обучения (поддерживается PyTorch). Модели распространяются в составе бесплатного и открытого инструментария NVIDIA NeMo, который, например, уже используется в автоматизированных голосовых сервисах МТС и Сбербанка. Модели ориентированы на использование в системах распознавания речи, синтеза речи и обработки информации на естественном языке, и могут оказаться полезными для исследователей, занимающихся созданием голосовых диалоговых систем, платформ для транскрипции и автоматизированных колл-центров. В отличие от доступных ранее проектов, опубликованные модели не ограничиваются распознанием английского языка и охватывают различные языки, акценты и формы речи.

Напомним, что проект Common Voice нацелен на организацию совместной работы по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или оценить качество данных, добавленных другими пользователями. Накопленную базу данных c записями различного произношения типовых фраз человеческой речи без ограничений можно использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах.

По мнению автора библиотеки распознавания слитной речи Vosk недостатками набора Common Voice является однобокость голосового материала (преобладание людей мужского пола 20-30 лет, и недостаток материала с голосом женщин, детей и пожилых людей), отсутствие вариативности словаря (повторение одних и тех же фраз) и распространение записей во вносящем искажения формате MP3.

  1. Главная ссылка к новости (https://developer.nvidia.com/b...)
  2. OpenNews: NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice
  3. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  4. OpenNews: Mozilla свернула разработку проектов Voice Fill и Firefox Voice
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала голосовые данные Common Voice
  6. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55571-voice
Ключевые слова: voice, mozilla
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:48, 01/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Я тут заметил, что качество автогенерируемых субтитров на тытрупе ощутимо выросло (в том числе, на русском языке, хоть и хуже). Причём, распознавание работает несмотря на музыку и шум. Я что-то пропустил? Как такого добиться?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:52, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Люди постят субтитры. Тытруп стал получше, но с японским он все так же лажает как и с русским.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 10:56, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Люди постят субтитры. Тытруп стал получше, но с японским он все так
    > же лажает как и с русским.

    Часто бывает такое, что я не могу понять, что за слово (из-за дефектов речи или особенностей дикции), а оно вот распознаёт верно. Так в целом конечно много ошибок.

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:44, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не заметил какой-либо разницы в английском и японском, автоперево (особенно для азиатской группы языков) всё такой же трешак.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:26, 01/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Данные опубликованы как общественное достояние (CC0).

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