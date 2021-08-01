Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 7.0

Компании NVIDIA и Mozilla представили обновление наборов голосовых данных, собранных в результате инициативы Common Voice и включающих примеры произношения 182 тысяч людей, что на 25% больше, чем 6 месяцев назад. Данные опубликованы как общественное достояние (CC0). Предложенные наборы можно использовать в системах машинного обучения для построения моделей распознавания и синтеза речи.

По сравнению с прошлым обновлением размер объём речевого материала в коллекции увеличился с 9 до 13.9 тысяч часов речи. Число поддерживаемых языков возросло с 60 до 76, в том числе впервые добавлена поддержка Белорусского, Казахского, Узбекского, Болгарского, Армянского, Азербайджанского и Башкирского языков. Набор для русского языка охватывает 2136 участников и 173 часа речевого материала (было 1412 участников и 111 часов), а для украинского языка - 615 участников и 66 часов (было 459 участников и 30 часов).

В подготовке материалов на английском языке приняли участие более 75 тысяч человек, надиктовавших 2637 часов подтверждённой речи (было 66 тысяч участников и 1686 часов). Интересно, что на втором месте по размеру накопленных данных язык руанда, для которого собрано 2260 часов. Затем следуют немецкий (1040), каталонский (920) и эсперанто (840). Из наиболее динамично наращивающих размер голосовых данных языков называются тайский язык (рост базы в 20 раз, с 12 до 250 часов), луганда (с 8 до 80 часов), эсперанто (со 100 до 840 часов) и тамильский язык (с 24 до 220 часов).

В рамках своего участия в проекте Common Voice компания NVIDIA подготовила на базе собранных данных готовые натренированные модели для систем машинного обучения (поддерживается PyTorch). Модели распространяются в составе бесплатного и открытого инструментария NVIDIA NeMo, который, например, уже используется в автоматизированных голосовых сервисах МТС и Сбербанка. Модели ориентированы на использование в системах распознавания речи, синтеза речи и обработки информации на естественном языке, и могут оказаться полезными для исследователей, занимающихся созданием голосовых диалоговых систем, платформ для транскрипции и автоматизированных колл-центров. В отличие от доступных ранее проектов, опубликованные модели не ограничиваются распознанием английского языка и охватывают различные языки, акценты и формы речи.

Напомним, что проект Common Voice нацелен на организацию совместной работы по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или оценить качество данных, добавленных другими пользователями. Накопленную базу данных c записями различного произношения типовых фраз человеческой речи без ограничений можно использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах.

По мнению автора библиотеки распознавания слитной речи Vosk недостатками набора Common Voice является однобокость голосового материала (преобладание людей мужского пола 20-30 лет, и недостаток материала с голосом женщин, детей и пожилых людей), отсутствие вариативности словаря (повторение одних и тех же фраз) и распространение записей во вносящем искажения формате MP3.



