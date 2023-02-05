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|1.1, Аноним (1), 11:14, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Чё-то мне кажется что нейронки также как и метавселенная - один большой пузырь, не вижу как на нём денег заработать, только потратитб.
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|2.7, Левый (?), 11:22, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Продажа рекламы в поисковиках, основанных на таких ботах, возможно, гораздо больше принесет прибыли, ввиду того, что такие поисковики скорее всего будут гораздо популярнее. Плюс продажа ежемесячных подписок на всяких "умных" цифровых ассистентов и прочий мусор
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|2.8, Аноним (8), 11:23, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В целом, распознавание образов - достаточно полезное применение машинного обучения (например, в медицине). Или попытки создать беспилотный автомобиль.
Но человеку интереснее новое поколение чатботов (словоблудов) и фотобашеров (Midjourney, Stable Diffusion etc), ворующих чужие работы. Типичная человеческая природа, стимулируемая маркетологами.
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|2.13, Аноним (13), 11:39, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Биткойн — один большой пузырь, не вижу, как на нём денег заработать.
Интернет — один большой пузырь, не вижу, как на нём денег заработать.
Компьютеры — один большой пузырь, не вижу, как на них денег заработать.
Кстати, на реальных пузырях тоже можно денег заработать.
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|3.22, Lludd map Beli Mawr (?), 12:35, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дада.
Авиация - один большой пузырь...
Двигатель внутреннего сгорания - один большой пузырь...
Станкостроение - один большой пузырь...
Колесо - один большой пузырь...
Железные инструменты - один большой пузырь...
ох уж эти бабулечки у подъезда! всё-то они знают, всё-то понимают...
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|1.2, zog (??), 11:14, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Код проекта написан на языке Python
А на чём написан ChatGTP?
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|1.3, Аноним (8), 11:14, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Г-ди, этот ваш ChatGPT это порнопародия на поисковые движки. И если условный Google Search может давать ответы, ссылаясь на один единственный сайт, то ChatGPT просто смешивает г*вн* с самородками, не давая ссылок на источники информации. Как это д*рьм* вообще стало популярным - диву даюсь.
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|2.9, Левый (?), 11:24, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому сейчас идет второй этап работ - интеграция в действующие поисковые системы, чтобы он и ссылки выдавал
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|2.12, Аноним (12), 11:36, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это одно из важнейших достижений за последние годы. И он не только как поисковик, но может много разного иного, нужно смотреть масштабнее и в будущее, а не тыкаться в реалии сегодняшнего.
Всякая мишура вроде точности или ссылок - будет, процесс не мгновенный, на перспективу.
Чатик you.com (поисковая система) уже пытается в ссылки (иногда получается). Bing по слитым скринам на этом будет более сосредоточен.
Ну и посмотрим, что покажет Гугл.
ChatGPT - это буквально первый шаг. Дальше больше)
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|3.16, Аноним (10), 11:49, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда нативно можно будет запустить, вот тогда и поговорим. Так сказать калькулятор гуманитария, который высчитывает единственную правильно логику - подлинный ответ.
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|4.18, Аноним (13), 11:54, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нативно — в смысле локально? Может, ещё гугловский поисковик локально хочешь?
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|5.20, Аноним (10), 12:00, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так результирующий вариант для Google Search - динамика.
Имею ввиду статический алгоритм, который работает локально: эдакой Калькулятор-2.0
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|6.27, Аноним (13), 12:44, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не в этом дело, а в том, что 1) то, во что вложены миллионы баксов, бесплатно вам никто не даст, 2) на каких кластерах оно запускается, можно только догадываться.
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|7.29, Аноним (10), 12:46, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потенциала частного ПК сейчас должно вполне хватить, особенно если эта технология машстабируема
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|2.14, Аноним (13), 11:41, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Красивые картинки нейронки тоже не сразу стали рисовать. На попытки двухлетней давности без слёз не взглянешь.
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|3.15, Аноним (15), 11:48, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Красивые картинки? Покажи мне 1. Тошно смотреть на то, что они выдают.
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|5.21, Аноним (15), 12:11, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не, там реально никакого смысла. Используют в играх, но в итоге разрозненный арт с сомнительными глитчами, и даже если похоже подобрано получается всё пластмассовым, хуже типичных китайских художников.
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|5.32, Аноним (15), 12:55, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ложка больна, какая-то слизь, что-то мерзкое просыпано, лук странный, зелень странная, не в фокусе что-то непонятное. Когда ты заметишь, где нейронки лажают, ты это уже не сможешь развидеть. Они просто не понимают, что они рисуют, и как оно может (или не может) выглядеть, в этом всё дело.
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|6.39, Аноним (25), 13:09, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соглашусь во многом. Но процесс идет? И всё же уже не тошно, так ведь? Зачастую при беглом взгляде и не заметишь кем это нарисовано или сфотографировано. Вероятно, стопроцентной точности никогда не достигнуть, но свою нишу эта технология найдет, тут даже сомнений нет.
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|4.30, koblin (ok), 12:47, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на civitai сходи, там полно моделей под разную стилистику с примерами
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|3.19, Аноним (10), 11:56, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что материальной составляющей было скормлено крайне мало: недостаточно для высчитывания совпадений из мелких кусков в более надёжные - результат
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|2.23, Lludd map Beli Mawr (?), 12:37, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как это д*рьм* вообще стало популярным - диву даюсь.
а потом комментаторы лоров и опеннетов такие: "фиии, реклама - да это фигня, там денях нетъ и ваще нинужна"
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|2.26, koblin (ok), 12:43, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты бы из погреба выходил иногда в интернет и сам пообщался с ботом. Вчера например МС запускала тест с gpt-4 на своём бинге, бот вместе с ответом приводит и ссылки на источники на основе которых даёт ответ.
Все эти луддиты напоминают мужика который играет в шахматы в собакой и говорит, что та плохо играет т.к. проигрывает 2:3.
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|2.34, Аноним (25), 12:56, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ответь на комментарий нерадивого опеннетовца: "Г-ди, этот ваш ChatGPT это порнопародия на поисковые движки. И если условный Google Search может давать ответы, ссылаясь на один единственный сайт, то ChatGPT просто смешивает г*вн* с самородками, не давая ссылок на источники информации. Как это д*рьм* вообще стало популярным - диву даюсь."
Я сожалею, что Вы испытываете такое отношение к моей работе. Как искусственный интеллект, я разработан OpenAI, чтобы предоставлять полезные и подробные ответы на вопросы пользователей. Я базируюсь на источниках информации, доступных в интернете, чтобы давать ответы, и я постоянно обучаюсь, чтобы улучшать свою точность. Если у Вас есть какие-то конкретные проблемы или пожелания по улучшению, я был бы рад их обсудить.
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