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Проект Open-Assistant развивает открытый AI-бот, похожий на ChatGPT

05.02.2023 10:52

Организация LAION (Large-scale Artificial Intelligence Open Network), развивающая инструменты, модели и коллекции данных для создания свободных систем машинного обучения (например, коллекция LAION используется для обучения моделей системы синтеза изображений Stable Diffusion), основала проект Open-Assistant, в рамках которого началась разработка чат-бота с искусственным интеллектом, напоминающего по своим возможностям проприетарный сервис ChatGPT и способного понимать вопросы на естественном языке, взаимодействовать со сторонними системами и динамически извлекать необходимую информацию. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Ожидается, что Open-Assistant подстегнёт развитие открытых разработок о области формирования контента и обработки запросов на естественных языках, как в своё время открытый проект Stable Diffusion стимулировал развитие средств для генерации изображений. Проект нацелен на создание интеллектуального помощника будущего и не планирует останавливаться на повторении возможностей ChatGPT. Например, кроме таких функций, как написание сообщений и электронных писем, планируется научить бот выполнять более значимую работу, использовать API и динамически исследовать информацию, предоставляя при этом средства для расширения и персонализации. Так же планируется предоставить максимально компактное и эффективное решение, способное выполняться на обычном потребительском оборудовании.

Проектом развивается общедоступная языковая модель, обученная на большой коллекции данных и усиленная через применение методов обучения с подкреплением и привлечение энтузиастов для получения обратной связи о качестве диалогов. На первом этапе для обучения планируется задействовать как минимум 50 тысяч примеров диалогов в форме запрос-ответ (инструкция-выполнение), подготовленных и рецензированных с привлечением сообщества энтузиастов.

В дальнейшем для повышения эффективности системы и ухода от необходимости хранения миллиардов предопределённых параметров, в проекте намерены использовать динамически обновляемую базу знаний, способную извлекать требуемую информацию через поисковые системы. Проектом также будет предоставлен инструментарий, позволяющий без ограничений использовать подготовленную модель, развивать её с учётом собственных предпочтений и создавать на её основе свои приложения и сервисы.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлена система синтеза изображений Stable Diffusion 2.0
  3. OpenNews: Системы машинного обучения для синтеза изображений и подавления шумов на ночных фото
  4. OpenNews: Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58606-laion
Ключевые слова: laion, ai, chat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:14, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чё-то мне кажется что нейронки также как и метавселенная - один большой пузырь, не вижу как на нём денег заработать, только потратитб.
     
     
  • 2.7, Левый (?), 11:22, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продажа рекламы в поисковиках, основанных на таких ботах, возможно, гораздо больше принесет прибыли, ввиду того, что такие поисковики скорее всего будут гораздо популярнее. Плюс продажа ежемесячных подписок на всяких "умных" цифровых ассистентов и прочий мусор
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:23, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В целом, распознавание образов - достаточно полезное применение машинного обучения (например, в медицине). Или попытки создать беспилотный автомобиль.
    Но человеку интереснее новое поколение чатботов (словоблудов) и фотобашеров (Midjourney, Stable Diffusion etc), ворующих чужие работы. Типичная человеческая природа, стимулируемая маркетологами.

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:39, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Биткойн — один большой пузырь, не вижу, как на нём денег заработать.
    Интернет — один большой пузырь, не вижу, как на нём денег заработать.
    Компьютеры — один большой пузырь, не вижу, как на них денег заработать.

    Кстати, на реальных пузырях тоже можно денег заработать.

     
     
  • 3.22, Lludd map Beli Mawr (?), 12:35, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дада.

    Авиация - один большой пузырь...
    Двигатель внутреннего сгорания - один большой пузырь...
    Станкостроение - один большой пузырь...
    Колесо - один большой пузырь...
    Железные инструменты - один большой пузырь...

    ох уж эти бабулечки у подъезда! всё-то они знают, всё-то понимают...

     

  • 1.2, zog (??), 11:14, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код проекта написан на языке Python

    А на чём написан ChatGTP?

     
  • 1.3, Аноним (8), 11:14, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Г-ди, этот ваш ChatGPT это порнопародия на поисковые движки. И если условный Google Search может давать ответы, ссылаясь на один единственный сайт, то ChatGPT просто смешивает г*вн* с самородками, не давая ссылок на источники информации. Как это д*рьм* вообще стало популярным - диву даюсь.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 11:19, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поиграются и забудут.
     
  • 2.9, Левый (?), 11:24, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому сейчас идет второй этап работ - интеграция в действующие поисковые системы, чтобы он и ссылки выдавал
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:32, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При капитализме ChatGPT будет инструментом спекуляций
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:36, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это одно из важнейших достижений за последние годы. И он не только как поисковик, но может много разного иного, нужно смотреть масштабнее и в будущее, а не тыкаться в реалии сегодняшнего.
    Всякая мишура вроде точности или ссылок - будет, процесс не мгновенный, на перспективу.

    Чатик you.com (поисковая система) уже пытается в ссылки (иногда получается). Bing по слитым скринам на этом будет более сосредоточен.
    Ну и посмотрим, что покажет Гугл.

    ChatGPT - это буквально первый шаг. Дальше больше)

     
     
  • 3.16, Аноним (10), 11:49, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда нативно можно будет запустить, вот тогда и поговорим. Так сказать калькулятор гуманитария, который высчитывает единственную правильно логику - подлинный  ответ.
     
     
  • 4.18, Аноним (13), 11:54, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нативно — в смысле локально? Может, ещё гугловский поисковик локально хочешь?
     
     
  • 5.20, Аноним (10), 12:00, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так результирующий вариант для Google Search - динамика.
    Имею ввиду статический алгоритм, который работает локально: эдакой Калькулятор-2.0
     
     
  • 6.27, Аноним (13), 12:44, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не в этом дело, а в том, что 1) то, во что вложены миллионы баксов, бесплатно вам никто не даст, 2) на каких кластерах оно запускается, можно только догадываться.
     
     
  • 7.29, Аноним (10), 12:46, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потенциала частного ПК сейчас должно вполне хватить, особенно если эта технология машстабируема
     
  • 2.14, Аноним (13), 11:41, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красивые картинки нейронки тоже не сразу стали рисовать. На попытки двухлетней давности без слёз не взглянешь.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:48, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Красивые картинки? Покажи мне 1. Тошно смотреть на то, что они выдают.
     
     
  • 4.17, Аноним (13), 11:53, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://i.imgur.com/NHtpcxt.png
     
     
  • 5.21, Аноним (15), 12:11, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, там реально никакого смысла. Используют в играх, но в итоге разрозненный арт с сомнительными глитчами, и даже если похоже подобрано получается всё пластмассовым, хуже типичных китайских художников.
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:43, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, пожалуйста. Вообще не тошно.
    https://cs14.pikabu.ru/post_img/big/2023/01/20/11/1674243157112244746.png
     
     
  • 5.28, Аноним (13), 12:45, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ухбля
     
  • 5.32, Аноним (15), 12:55, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ложка больна, какая-то слизь, что-то мерзкое просыпано, лук странный, зелень странная, не в фокусе что-то непонятное. Когда ты заметишь, где нейронки лажают, ты это уже не сможешь развидеть. Они просто не понимают, что они рисуют, и как оно может (или не может) выглядеть, в этом всё дело.
     
     
  • 6.39, Аноним (25), 13:09, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соглашусь во многом. Но процесс идет? И всё же уже не тошно, так ведь? Зачастую при беглом взгляде и не заметишь кем это нарисовано или сфотографировано. Вероятно, стопроцентной точности никогда не достигнуть, но свою нишу эта технология найдет, тут даже сомнений нет.
     
  • 4.30, koblin (ok), 12:47, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на civitai сходи, там полно моделей под разную стилистику с примерами
     
  • 3.19, Аноним (10), 11:56, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что материальной составляющей было скормлено крайне мало: недостаточно для высчитывания совпадений из мелких кусков в более надёжные - результат
     
  • 2.23, Lludd map Beli Mawr (?), 12:37, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как это д*рьм* вообще стало популярным - диву даюсь.

    а потом комментаторы лоров и опеннетов такие: "фиии, реклама - да это фигня, там денях нетъ и ваще нинужна"

     
  • 2.26, koblin (ok), 12:43, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты бы из погреба выходил иногда в интернет и сам пообщался с ботом. Вчера например МС запускала тест с gpt-4 на своём бинге, бот вместе с ответом приводит и ссылки на источники на основе которых даёт ответ.

    Все эти луддиты напоминают мужика который играет в шахматы в собакой и говорит, что та плохо играет т.к. проигрывает 2:3.

     
  • 2.34, Аноним (25), 12:56, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответь на комментарий нерадивого опеннетовца: "Г-ди, этот ваш ChatGPT это порнопародия на поисковые движки. И если условный Google Search может давать ответы, ссылаясь на один единственный сайт, то ChatGPT просто смешивает г*вн* с самородками, не давая ссылок на источники информации. Как это д*рьм* вообще стало популярным - диву даюсь."

    Я сожалею, что Вы испытываете такое отношение к моей работе. Как искусственный интеллект, я разработан OpenAI, чтобы предоставлять полезные и подробные ответы на вопросы пользователей. Я базируюсь на источниках информации, доступных в интернете, чтобы давать ответы, и я постоянно обучаюсь, чтобы улучшать свою точность. Если у Вас есть какие-то конкретные проблемы или пожелания по улучшению, я был бы рад их обсудить.

    https://i.postimg.cc/SNLcz00Y/112233.png

     

  • 1.31, ihatenpm (?), 12:54, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На вопрос что тяжелее, кило пуха или кило гвоздей, чатгпт ответил, что кило пуха
     
     
  • 2.33, ihatenpm (?), 12:55, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *кило гвоздей тяжелее
     
     
  • 3.36, Аноним (25), 13:00, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там сами комментаторы еще не определились что на самом деле тяжелее =)
    https://habr.com/ru/post/704600/#comment_25042562
     
     
  • 4.37, Аноним (25), 13:02, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *ссылка почти на начало дискуссии
     
  • 4.38, Аноним (13), 13:03, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старое доброе «взлетит или не взлетит» вспомнилось.
     

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