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Представлена система синтеза изображений Stable Diffusion 2.0

24.11.2022 08:42

Компания Stability AI опубликовала вторую редакцию системы машинного обучения Stable Diffusion, способной синтезировать и изменять изображения на основе предложенного шаблона или текстового описания на естественном языке. Код инструментов для обучения нейронной сети и генерации изображений написан на языке Python с использованием фреймворка PyTorch и опубликован под лицензией MIT. Уже обученные модели открыты под пермиссивной лицензией Creative ML OpenRAIL-M, допускающей использование в коммерческих целях. Дополнительно доступен демонстрационный online-генератор изображений.

Ключевые улучшения в новой редакции Stable Diffusion:

  • Создана новая модель синтеза изображений по текстовому описанию - SD2.0-v, поддерживающая генерацию изображений с разрешением 768x768. Новая модель обучена с исопользованием коллекции LAION-5B, включающей 5.85 миллиардов изображений с текстовыми описаниями. Модель использует тот же набор параметров как и у модели Stable Diffusion 1.5, но отличается переходом на использование принципиально иного кодировщика OpenCLIP-ViT/H, позволившего существенно повысить качество результирующих изображений.
  • Подготовлен упрощённый вариант SD2.0-base, обученный на изображениях 256x256 с использованием классической модели предсказания шумов и поддерживающий генерацию изображений с разрешением 512x512.
  • Предоставлена возможность использования технологии суперсэмплинга (Super Resolution) для увеличения разрешения исходного изображения без снижения качества, используя алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей. Предоставленная модель обработки изображений (SD20-upscaler) поддерживает четырёхкратное увеличение масштаба, что позволяет формировать изображения с разрешением 2048x2048.
  • Предложена модель SD2.0-depth2img, учитывающая глубину и пространственное расположение объектов. Для монокулярной оценки глубины используется система MiDaS. Модель позволяет синтезировать новые изображения, используя другое изображение в качестве шаблона, которые могут радикально отличаться от оригинала, но сохранять общую композицию и глубину. Например, можно использовать позу человека на фотографии для формирования другого персонажа в той же позе.
  • Обновлена модель для модификации изображений - SD 2.0-inpainting, позволяющая при помощи текстовых подсказок заменять и изменять части изображения.
  • Проведена оптимизация моделей для использования на обычных системах с одним GPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://stability.ai/blog/stab...)
  2. OpenNews: Системы машинного обучения для синтеза изображений и подавления шумов на ночных фото
  3. OpenNews: Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion
  4. OpenNews: HyperStyle - адаптация системы машинного обучения StyleGAN для редактирования изображений
  5. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц
  6. OpenNews: Реализация системы машинного обучения для синтеза изображений по текстовому описанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58184-stable
Ключевые слова: stable, diffusion, ai
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:11, 24/11/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Пластмассовый мир победил
     
  • 2, Аноним (2), 10:11, 24/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ничо не понял. Этой штуке можно скормить песню М. Круга - Кольщик? И что получится?
     
  • 3, Аноним (3), 10:15, 24/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Сколько видеопамяти надо? Единственное применение по факту это психоделические обои для рабочего стола, но забавно, наверное. Раньше-то такого не было, надеюсь только кто-нибудь не додумается это использовать где-нибудь, будет испанский стыд.
     
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