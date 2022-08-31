Системы машинного обучения для синтеза изображений и подавления шумов на ночных фото

Компания Stability AI опубликовала готовые модели для системы машинного обучения Stable Diffusion, способной синтезировать и изменять изображения на основе текстового описания на естественном языке. Модели открыты под пермиссивной лицензией Creative ML OpenRAIL-M, допускающей использование в коммерческих целях. Для обучения системы использовался кластер из 4000 GPU NVIDIA A100 Ezra-1 и коллекция LAION-5B, включающая 5.85 миллиардов изображений с текстовыми описаниями. Ранее под лицензией MIT был открыт код инструментов для обучения нейронной сети и генерации изображений. Доступность готовой модели и достаточно скромные системные требования, позволяющие начать эксперименты на ПК с типовыми GPU, привела к появлению ряда смежных проектов: textual-inversion (код) - надстройка, позволяющая синтезировать изображения с заданным персонажем, объектом или стилем. В оригинальном Stable Diffusion объекты в синтезируемых изображениях случайны и не контролируемы. Предложенная надстройка позволяет добавить собственные визуальные объекты, привязать их к ключевым словам и использовать при синтезе. Например, в обычном Stable Diffusion можно попросить систему сформировать изображение с "кошкой в лодке". Дополнительно можно уточнить характеристики кошки и лодки, но непредсказуемо, какая именно кошка и лодка будут синтезированы. Textual-inversion позволяет обучить систему изображению своей кошки или лодки и синтезировать изображение с конкретной кошкой или лодкой. Подобным образом также может заменять элементы изображения на определённые объекты, задавать пример визуального стиля для синтеза и конкретизировать понятия (например, из всего многообразия докторов можно использовать более точную и качественную выборку в нужном стиле).

stable-diffusion-animation - создание анимированных (движущихся) изображений на основе интерполяции между картинками, сформированными в Stable Diffusion.

stable_diffusion.openvino (код) - порт Stable Diffusion, в котором для вычислений используется только CPU, что позволяет экспериментировать на системах без мощных GPU. Для работы требуется процессор, поддерживаемый в библиотеке OpenVINO. Официально в OpenVINO предоставлены плагины для процессоров Intel с расширениями AVX2, AVX-512, AVX512_BF16 и SSE, а также для плат Raspberry Pi 4 Model B, Apple Mac mini и NVIDIA Jetson Nano. Неофициально возможно использование OpenVINO и на процессорах AMD Ryzen.

sdamd - порт для GPU AMD.

Начальная реализация синтеза видео.

stable-diffusion-gui, stable-diffusion-ui, Artbreeder Collage, diffuse-the-rest - графические интерфейсы для генерации изображений при помощи Stable Diffusion.

beta.dreamstudio.ai, Hugging Face Spaces, hlky Stable Diffusion WebUI - web-интерфейсы для синтеза изображений при помощи Stable Diffusion.

Плагины для интеграции Stable Diffusion с GIMP, Figma, Blender и Photoshop.





Дополнительно можно отметить публикацию компанией Google кода системы машинного обучения RawNeRF (RAW Neural Radiance Fields), позволяющей на основе данных из нескольких RAW-изображений, повышать качество сильно зашумленных снимков, снятых в темноте и при плохом освещении. Кроме устранения шумов развиваемые проектом инструменты позволяют повышать детализацию, устранять блики, синтезировать HDR и изменять общее освещение на фотографиях, а также по нескольким снимкам c разными ракурсами воссоздавать трёхмерное положение объектов, сдвигать точку обзора, манипулировать фокусом и генерировать движущиеся картинки.







