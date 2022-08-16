Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion

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|3.19, Аноним (1), 13:00, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие игрушки для частников надо запретить. А то неизвестно с какой целью они эти картинки используют.
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|4.31, Kusb (?), 14:30, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но государтвенные средства массовой информаци могут использоват
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|5.33, YetAnotherOnanym (ok), 15:05, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, типа, негосударственные не могут. Мэрдок или Тэрнер не потянут же GPU с 10 GB, у них, бедненьких, нет бездонного государственного бюджета.
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|3.20, Roman (??), 13:23, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В целом ничего удивительного, 3060 с 12 гб как раз для энтузиастов отлично подходит и стоит недорого.
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|2.32, лютый ж.... (?), 14:53, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Только электричество зря жгут. Какое применение у этой игрушки?
Типичный опеннетный брэд. Революция покруче автопилота (который как раз лютое лобби+обосрамс-на-обосрамсе). Потом ещё прогер-copilot, а ты так и будешь спрашивать "какое применение"....
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|3.38, Аноним (1), 15:34, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Типичный опеннетный брЭд. Рассказал про что угодно кроме того чтобы ответить что делать с этими идиотскими картинками?
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|4.57, barmaglot (??), 18:04, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему идиотскими? Midjourney вон вполне успешный коммерческий сервис уже запустила. Подключи бота к своему серверу на дискорде и генеририруй любой контент. А на этот контент потребителей куча. Т.е. если тебе не нужны "картинки", то это не значит, что они никому не нужны. Эти боты вытеснят тысячи кожаных мешков с позиций художник-оформитель-дизайнер, т.к. за секунды генерируют лучший и более качественный контент. И если тебе не нравится, что то на результирующих картинках, то просто дополни запрос новым уточнением. И через минуту или меньше будет результат. Вообще, если кол-во кожаных мешков сократится, то и выборсы ЦО2 уменьшатся, т.к. ИИ точно эффективнее в данном вопросе.
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|1.2, Аноним (3), 12:34, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> легковесные для работы ... GPU с 10GB видеопамяти
точно-точно легковесные?!
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|2.5, Аноним (5), 12:39, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Оно на питоне. Если догадаются переписать на С, смогут увеличить скорость на 2 порядка и на порядок сократить аппаратные требования.
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|4.13, Аноним (13), 12:53, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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не нужно будет забивать память видеокарты интерпретатором и питоновским кодом
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|3.9, Аноним (1), 12:49, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Лол python это просто обвязка весь код что конкретно считает нативный.
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|5.17, Аноним (1), 12:58, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Лол ага и вселенский телепортатор для связи с высшим разумом. Ничего разумнее CUDA в видеокарте аппаратного нет.
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|4.25, Аноним (5), 13:51, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зачем? Чужой проект - пускай дерзают. Для своего все, что нужно, я сделал.
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|5.40, Аноним (40), 15:35, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что ты сделал, покажи.
Отходы жизнедеятельности которые ты вывалил на opennet и в другие места, можешь не показать
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|3.54, None (??), 17:58, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если питон используется только как обвязка для куды, откуда там два порядка возьмутся?
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|1.6, EuPhobos (ok), 12:41, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Model Details
> Developed by: Robin Rombach, Patrick Esser
> Model type: Diffusion-based text-to-image generation model
> Language(s): English
> License: Proprietary
Не думал, что синонимы это: "открытый, общедоступный, проприетарный"
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|2.7, Аноним (5), 12:44, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> предоставляются по отдельному запросу образовательным учреждениям и независимым исследователям
Согласен. Зачем это здесь?
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|3.11, Аноним (3), 12:51, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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умиляет строчка "независимым исследователям"... от кого?! каков критерий?
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|3.12, Аноним (1), 12:51, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сложно читать длинные предложения? Тогда зачем ты здесь?
> обещают открыть их для всех желающих после завершения тестирования и готовности первого релиза.
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|5.27, Аноним (1), 13:54, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сисетма синтеза изображений. Это знаешь как сегодня представляют новый айфон. А в продаже он будет только через месяц. И тут так же.
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|1.10, InuYasha (??), 12:49, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала писали с 5, теперь с 10ю гигами врам... Вы уж определитесь. Хотя, что взять с питонистов?
Also, видюх со слотами под память ещё не изобрели там? :)
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|2.14, Аноним (1), 12:54, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куртки замшевые две. Слоты это чтобы были дешевые видеокарты? Ну это ты смешно пошутил да, отмочил там отмочил.
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|1.30, Kusb (?), 14:28, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему вообще они скрывают модели, пусть не готовые? Для открытого проекта это ещё более странно.
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|1.36, Аноним (36), 15:19, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не забудьте приложить 5.85 миллиардов "copyright notice" с авторами изображений. А, я забыл, ИИ можно тырить код и искусство, это нам нельзя.
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|2.48, Аноним (48), 16:24, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Текстовые описания к картинкам защищаются авторскими правами?
Картина - это не только художник, но (текстовая) история про картину.
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|1.37, Аноним (37), 15:27, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> синтезирующей изображения на основе текстового описания на естественном языке
интересно, а сможет он порнуху сгенерировать из описания "чпок-чпок" ?
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|2.42, Аноним (48), 15:40, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в базе были соответствующие миллиарды картинок, промаркированные ученым мужем (нет, он не извращенец, пишущий комментарии к таким картинкам), то сможет.
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|3.44, Аноним (37), 16:14, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> извращенец, пишущий комментарии к таким картинкам
извращенец это тот кто пишет на Rust. Умалчивать про "чпок-чпок" для ИИ - это ханжество.
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|1.45, Alexey Torgashin (?), 16:20, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слушайте . А дайте ссылку на сайт который юзает эту или другую такую же систему . Чтоб картинки выкладывал на главную. Ну хотя бы два таких сайта. И не мусорных!
Что , нет таких? Такое арт г-o никому не нужно ? Все уродливо? Люди пугаются и говорят что картинки блевотны? Так и думал …..
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|3.55, None (??), 18:01, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нда, нужно новый комп купить, чтобы такие сайты открывать...
Перегрузить CPU просто показывая ASCII art - это сильно.
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|1.50, User (??), 17:36, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, идеальная сфера применения для ml/Ai - 80% результата можно выкинуть в корзину, никто и не заметит.
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|2.56, None (??), 18:02, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать это этого момента всё в интернете было ценное. Применение номер 1 кстати - генерация иллюстраций к копирайтинговому поносу.
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