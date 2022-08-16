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Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion

16.08.2022 10:23

Открыты наработки, связанные с системой машинного обучения Stable Diffusion, синтезирующей изображения на основе текстового описания на естественном языке. Проект развивается совместными усилиями исследователями из компаний Stability AI и Runway, сообществ Eleuther AI и LAION, а также группы CompVis lab (лаборатория исследований в области машинного зрения и машинного обучения при Мюнхенском университете). По возможностям и уровню качества результата Stable Diffusion напоминает проект DALL-E 2, но развивается как открытый и общедоступный. Реализация Stable Diffusion написана на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

Готовые модели в настоящий момент предоставляются по отдельному запросу образовательным учреждениям и независимым исследователям, но разработчики обещают открыть их для всех желающих после завершения тестирования и готовности первого релиза. Для обучения системы использовался кластер из 4000 GPU NVIDIA A100 Ezra-1 и коллекция LAION-5B, включающая 5.85 миллиардов изображений с текстовыми описаниями. Компоненты для генерации изображения отмечаются как достаточно легковесные для работы на пользовательских системах, например, для синтеза изображений с разрешением 512x512 достаточно наличия в системе GPU с 10GB видеопамяти.

Кроме синтеза изображений по текстовому описанию предлагается вариант для модификации изображений, который может с использованием уточняющих текстовых подсказок генерировать картины по схематичным наброскам, редактировать и изменять изображения или восстанавливать утраченные детали при увеличении масштаба. В разработке также находится вариант Stable Diffusion для редактирования видео на основе текстовых команд на естественном языке.



  1. Главная ссылка к новости (https://stability.ai/blog/stab...)
  2. OpenNews: Реализация системы машинного обучения для синтеза изображений по текстовому описанию
  3. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц
  4. OpenNews: Yahoo открыл модель машинного обучения для выявления неприличных изображений
  5. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
  6. OpenNews: HyperStyle - адаптация системы машинного обучения StyleGAN для редактирования изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57638-ai
Ключевые слова: ai, diffusion
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:33, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только электричество зря жгут. Какое применение у этой игрушки?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:36, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ответ очевиден: GPU с 10GB...
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 13:00, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие игрушки для частников надо запретить. А то неизвестно с какой целью они эти картинки используют.  
     
     
  • 4.31, Kusb (?), 14:30, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но государтвенные средства массовой информаци могут использоват
     
     
  • 5.33, YetAnotherOnanym (ok), 15:05, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, типа, негосударственные не могут. Мэрдок или Тэрнер не потянут же GPU с 10 GB, у них, бедненьких, нет бездонного государственного бюджета.
     
     
  • 6.51, kusb (?), 17:37, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много кто ещё может, но не всем надо
     
  • 3.20, Roman (??), 13:23, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом ничего удивительного, 3060 с 12 гб как раз для энтузиастов отлично подходит и стоит недорого.
     
  • 2.32, лютый ж.... (?), 14:53, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Только электричество зря жгут. Какое применение у этой игрушки?

    Типичный опеннетный брэд. Революция покруче автопилота (который как раз лютое лобби+обосрамс-на-обосрамсе). Потом ещё прогер-copilot, а ты так и будешь спрашивать "какое применение"....

     
     
  • 3.38, Аноним (1), 15:34, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Типичный опеннетный брЭд. Рассказал про что угодно кроме того чтобы ответить что делать с этими идиотскими картинками?
     
     
  • 4.57, barmaglot (??), 18:04, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему идиотскими? Midjourney вон вполне успешный коммерческий сервис уже запустила. Подключи бота к своему серверу на дискорде и генеририруй любой контент. А на этот контент потребителей куча. Т.е. если тебе не нужны "картинки", то это не значит, что они никому не нужны. Эти боты вытеснят тысячи кожаных мешков с позиций художник-оформитель-дизайнер, т.к. за секунды генерируют лучший и более качественный контент. И если тебе не нравится, что то на результирующих картинках, то просто дополни запрос новым уточнением. И через минуту или меньше будет результат. Вообще, если кол-во кожаных мешков сократится, то и выборсы ЦО2 уменьшатся, т.к. ИИ точно эффективнее в данном вопросе.
     

  • 1.2, Аноним (3), 12:34, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > легковесные для работы ... GPU с 10GB видеопамяти

    точно-точно легковесные?!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:37, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну извините, на 750 Ti не заработает.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:39, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Оно на питоне. Если догадаются переписать на С, смогут увеличить скорость на 2 порядка и на порядок сократить аппаратные требования.
     
     
  • 3.8, Бывалый смузихлёб (?), 12:49, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    но как это снизит потребление памяти на видеокарте ?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 12:53, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    не нужно будет забивать память видеокарты интерпретатором и питоновским кодом
     
  • 4.39, anonymous (??), 15:35, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на отступах пробелы сэкономят, тоже быйты между прочим!!!1
     
  • 3.9, Аноним (1), 12:49, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лол python это просто обвязка весь код что конкретно считает нативный.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:55, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лол сегодня в GPU есть аппаратный интерпретатор python
     
     
  • 5.17, Аноним (1), 12:58, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Лол ага и вселенский телепортатор для связи с высшим разумом. Ничего разумнее CUDA в видеокарте аппаратного нет.  
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:55, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приступай, флаг в руки!
     
     
  • 4.25, Аноним (5), 13:51, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем? Чужой проект - пускай дерзают. Для своего все, что нужно, я сделал.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 15:35, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты сделал, покажи.

    Отходы жизнедеятельности которые ты вывалил на opennet и в другие места, можешь не показать

     
  • 3.54, None (??), 17:58, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если питон используется только как обвязка для куды, откуда там два порядка возьмутся?
     

  • 1.6, EuPhobos (ok), 12:41, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Model Details
    >    Developed by: Robin Rombach, Patrick Esser
    >    Model type: Diffusion-based text-to-image generation model
    >    Language(s): English
    >    License: Proprietary

    Не думал, что синонимы это: "открытый, общедоступный, проприетарный"

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 12:44, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > предоставляются по отдельному запросу образовательным учреждениям и независимым исследователям

    Согласен. Зачем это здесь?

     
     
  • 3.11, Аноним (3), 12:51, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    умиляет строчка "независимым исследователям"... от кого?! каков критерий?
     
  • 3.12, Аноним (1), 12:51, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно читать длинные предложения? Тогда зачем ты здесь?

    > обещают открыть их для всех желающих после завершения тестирования и готовности первого релиза.

     
     
  • 4.24, Аноним (5), 13:50, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извиняюсь, а что тогда представлено?
     
     
  • 5.27, Аноним (1), 13:54, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сисетма синтеза изображений. Это знаешь как сегодня представляют новый айфон. А в продаже он будет только через месяц. И тут так же.
     
     
  • 6.35, Аноним (3), 15:07, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я анонсировал сложение! Но какие числа складываю - не скажу :)
     
     
  • 7.41, Аноним (1), 15:37, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И твою новость добавят не беспокойся ссылка для тебя https://www.opennet.ru/announce_news.shtml?cache=off можно туда высылать что ты там сложил, зачем это надо и почему ты это никому не покажешь.
     

  • 1.10, InuYasha (??), 12:49, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала писали с 5, теперь с 10ю гигами врам... Вы уж определитесь. Хотя, что взять с питонистов?
    Also, видюх со слотами под память ещё не изобрели там? :)
     
     
  • 2.14, Аноним (1), 12:54, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куртки замшевые две. Слоты это чтобы были дешевые видеокарты? Ну это ты смешно пошутил да, отмочил там отмочил.
     
  • 2.18, анон анонович анонов (?), 12:58, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в конце 90-х была S3 Trio в которую можно было микросхемы памяти вставлять (там свободные разъемы были).
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:44, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она у меня теперь лежит. Обменяю на Riva TNT
     
  • 2.29, commiethebeastie (ok), 14:27, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Питон там вообще не причем.
     

  • 1.30, Kusb (?), 14:28, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему вообще они скрывают модели, пусть не готовые? Для открытого проекта это ещё более странно.
     
  • 1.36, Аноним (36), 15:19, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не забудьте приложить 5.85 миллиардов "copyright notice" с авторами изображений. А, я забыл, ИИ можно тырить код и искусство, это нам нельзя.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:24, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текстовые описания к картинкам защищаются авторскими правами?

    Картина - это не только художник, но (текстовая) история про картину.

     

  • 1.37, Аноним (37), 15:27, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > синтезирующей изображения на основе текстового описания на естественном языке

    интересно, а сможет он порнуху сгенерировать из описания "чпок-чпок" ?

     
     
  • 2.42, Аноним (48), 15:40, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в базе были соответствующие миллиарды картинок, промаркированные ученым мужем (нет, он не извращенец, пишущий комментарии к таким картинкам), то сможет.
     
     
  • 3.44, Аноним (37), 16:14, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > извращенец, пишущий комментарии к таким картинкам

    извращенец это тот кто пишет на Rust. Умалчивать про "чпок-чпок" для ИИ - это ханжество.

     

  • 1.43, Аноним (43), 16:01, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красивое. Исходники раздаёте?
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 16:21, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только показываем по запросу.
     

  • 1.45, Alexey Torgashin (?), 16:20, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слушайте . А дайте ссылку на сайт который юзает эту или другую такую же систему . Чтоб картинки выкладывал на главную. Ну хотя бы два таких сайта. И не мусорных!

    Что , нет таких? Такое арт г-o никому не нужно ? Все уродливо? Люди пугаются и говорят что картинки блевотны? Так и думал …..

     
     
  • 2.47, Аноним (46), 16:24, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.midjourney.com/home/ можешь меня не благодарить.
     
     
  • 3.55, None (??), 18:01, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нда, нужно новый комп купить, чтобы такие сайты открывать...
    Перегрузить CPU просто показывая ASCII art - это сильно.
     

  • 1.49, Аноним (40), 17:24, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Комментарии к новостям это клоака хуже имаджборд типа тиреча
     
     
  • 2.52, Аноним (46), 17:55, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так свали отсюда, двачер.
     

  • 1.50, User (??), 17:36, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, идеальная сфера применения для ml/Ai - 80% результата можно выкинуть в корзину, никто и не заметит.
     
     
  • 2.53, Аноним (46), 17:55, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? В электронике в принципе выход годных не такой высокий.
     
  • 2.56, None (??), 18:02, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать это этого момента всё в интернете было ценное. Применение номер 1 кстати - генерация иллюстраций к копирайтинговому поносу.
     

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