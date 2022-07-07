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Facebook опубликовал модель для машинного перевода, поддерживающую 200 языков

07.07.2022 14:25

Компания Facebook (запрещена в РФ) опубликовала наработки проекта NLLB (No Language Left Behind), нацеленного на создание универсальной модели машинного обучения для прямого перевода текста с одного языка на другой, минуя промежуточный перевод на английский язык. Предложенная модель охватывает более 200 языков, включая редкие языки африканских и австралийских народов. Конечной целью проекта является предоставление средств для общения любых людей, независимо от языка на котором они говорят.

Модель доступна под лицензией Creative Commons BY-NC 4.0, разрешающей копирование, распространение, задействование в своих проектах и создание производных работ, но при условии указания авторства, сохранения лицензии и использования только для некоммерческих целей. Инструментарий для работы с моделями поставляется под лицензией MIT. Для стимулирования разработок с использованием модели NLLB решено выделить 200 тысяч долларов на предоставления грантов исследователям.

Для упрощения создания проектов, использующих предложенную модель, дополнительно открыт код приложений, использовавшихся для тестирования и оценки качества моделей (FLORES-200, NLLB-MD, Toxicity-200), код для тренировки моделей и кодировщики на базе библиотеки LASER3 (Language-Agnostic SEntence Representation). Финальная модель предложена в двух вариантах - полном и сокращённом. Сокращённый вариант требует меньше ресурсов и подходит для тестирования и использования в исследовательских проектах.

В отличие от других систем перевода на базе систем машинного обучения, решение от Facebook примечательно тем, что для всех 200 языков предложена одна общая модель, охватывающая все языки и не требующая использования отдельных моделей для каждого языка. Перевод осуществляется напрямую из исходного в целевой язык, без промежуточного перевода на английский язык. Для создания универсальных систем перевода дополнительно предложена LID-модель (Language IDentification), позволяющая определить используемый язык. Т.е. система может автоматически распознать на каком языке предоставлена информация и перевести на язык пользователя.

Поддерживается перевод в любом направлении, между любыми из поддерживаемых 200 языков. Для подтверждения качества перевода между любыми языками подготовлен эталонный проверочный набор FLORES-200, который показал, что модель NLLB-200 по уровню качества перевода в среднем на 44% превосходит ранее предлагаемые исследовательские системы на основе машинного обучения при использовании метрик BLEU, сравнивающих машинный перевод с эталонным человеческим переводом. Для редких африканских языков и индийских диалектов превосходство в качестве достигает 70%. Наглядно качество перевода можно оценить на специально подготовленном демонстрационном сайте.

  1. Главная ссылка к новости (https://ai.facebook.com/blog/n...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала собственную систему машинного перевода
  3. OpenNews: Реализация системы машинного обучения для синтеза изображений по текстовому описанию
  4. OpenNews: Amazon опубликовал набор данных для понимания речи на 51 языке
  5. OpenNews: Выпуск OpenBot 0.5, платформы для создания роботов на базе смартфона
  6. OpenNews: DeepMind представил систему машинного обучения для генерации кода по текстовому описанию задачи
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57466-facebook
Ключевые слова: facebook, ai, translate
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:07, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Переводит так же криво, как в fb?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:32, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это более адекватно, чем то, что делают текущие реализации. Сначала они переводят в не-язык, после чего пытаются получить из не-текста на не-языке что-нибудь осмысленное.
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:39, 07/07/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.13, an (??), 16:05, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не может не радовать, а платным сервисам на подобие платного api яндекс переводчика, придется пересмотреть свою коммерческую модель.
     
     
  • 2.17, QwertyReg (ok), 17:10, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угум-с, я прямо вижу, как сейчас свободное сообщество как возьмёт, как арендует серверные мощности, да как настроит работу этого переводчика, да как сделает его полностью бесплатным для неограниченного использования! Ух! Получай, проклятый корпоразм!
     
  • 2.18, Аноним12345 (?), 17:11, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы собираетесь реализовать предложенную модель перевода ?
    Ее же можно достичь лишь на мощностях , доступных либо яндексу, либо гуглу, либо фейсбуку
    Будете строить собственную песочницу ?
    Жизни не хватит
     
     
  • 3.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:20, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мощности можно арендовать
     

  • 1.16, Аноним12345 (?), 17:09, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется компания Facebook была переименована в мету ...
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 17:34, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И запрещена к упоминанию как зловредная?😶
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:20, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не х** ли разница?

    Или чисто придраться?

    Есть что по новости сказать?

    // b.

     

  • 1.23, Аноним12345 (?), 17:40, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо бы было еще и вот эту ссылку опубликовать:
    https://github.com/facebookresearch/fairseq/tree/nllb/
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:11, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она и так есть, первая ссылка во втором параграфе, на слове "доступна".
     

  • 1.26, Аноним (27), 18:19, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переводит очень неплохо, но, жаль, нельзя проверить на случайном тексте, чтобы сравнить, например, с DeepL, который для меня сейчас эталон AI перевода и за которым часто вообще ничего править не надо, ибо на выходе идеал.

    // b.

     
  • 1.28, Аноним (28), 19:07, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собачий поддерживается?

    // b.

     
     
  • 2.29, Аноним (10), 19:13, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только говяжий.
     
     
  • 3.30, Аноним (28), 19:20, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты шутку так и не понял...

    // b.

     

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