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Выпуск OpenBot 0.5, платформы для создания роботов на базе смартфона

19.02.2022 19:16

Опубликован выпуск проекта OpenBot 0.5, развивающего платформу для создания движущихся колёсных роботов, основой которых выступает обычный смартфон на базе Android. Платформа создана в исследовательском подразделении компании Intel и развивает идею задействования при создании роботов вычислительных возможностей смартфона и встроенных в смартфон GPS, гироскопа, компаса и камеры.

Программное обеспечение для управления роботом, анализа окружающего пространства и автономной навигации реализовано в виде приложения для платформы Android. Код написан на Java, Kotlin и C++ и распространяется под лицензией MIT. Предполагается, что платформа может оказаться полезной для обучения робототехнике, быстрого создания собственных прототипов движущихся роботов и проведения исследований, связанных с автопилотами и автономной навигацией.

OpenBot позволяет с минимальными затратами начать эксперименты с движущимися роботами - для создания робота можно обойтись смартфоном среднего ценового диапазона и дополнительными компонентами общей стоимостью примерно 50 долларов. Шасси для робота, а также сопутствующие детали для крепления смартфона, печатаются на 3D-принтере по предлагаемым макетам (если нет 3D-принтера, то можно вырезать каркас из картона или фанеры). Движение обеспечивают четыре электродвигателя.


Для управления двигателями, навесным оборудованием и дополнительными датчиками, а также для отслеживания заряда аккумуляторов, применяется плата Arduino Nano на базе микроконтроллера ATmega328P, которая подключается к смартфону через USB-порт. Дополнительно поддерживается подключение датчиков скорости и ультразвукового сонара. Удалённое управление роботом может осуществляться через клиентское приложение для Android, через компьютер, находящийся в той же WiFi-сети, через web-браузер или через игровой контроллер c поддержкой Bluetooth (например, PS4, XBox и X3).

Выполняемое на смартфоне управляющее ПО включает систему машинного обучения для распознавания объектов (определяется около 80 типов объектов) и выполнения функций автопилота. Приложение позволяет роботу определять искомые объекты, объезжать препятствия, следовать за выбранным объектом и решать задачи автономной навигации. Например, робот может в режиме автопилота переместится в указанное место, адаптируясь с изменению окружения. Движением также можно управлять в ручном режиме, используя робота как движущуюся камеру с дистанционным управлением.



В новой версии значительно переделана прошивка для Arduino, в которой появилась поддержка дополнительных типов роботов (RTR и RC). В приложение для Android добавлена поддержка нового протокола обмена сообщениями с прошивкой микроконтроллера, реализована возможность обработки конфигурационных сообщений и переделана поддержка управления при помощи игровых контроллеров. Добавлены модели для печати на 3D-принтере нового шасси RC-Truck.

В клиентское приложение добавлена кнопка для переключения камеры на роботе и прекращена поддержка протокола RTSP в пользу WebRTC. В web-интерфейсе на базе Node.js предоставлена возможность дистанционного управления движением робота через браузер с трансляцией данных с видеокамеры робота при помощи WebRTC.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/isl-org/Ope...)
  2. OpenNews: Компания LEGO представила конструктор для создания роботов с прошивкой на базе Linux
  3. OpenNews: Открыты исходные тексты Urbi, операционной системы для роботов
  4. OpenNews: Увидела свет ROS Fuerte, операционная система для роботов
  5. OpenNews: Представлен робот-хирург на базе Linux и открытого ПО
  6. OpenNews: Представлена открытая платформа для разработки человекоподобных роботов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56729-openbot
Ключевые слова: openbot, robot
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, qqqqqq (?), 21:07, 19/02/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    >Android device and Android development environment with minimum API 21

    Android 5.0
    Мои старые смарты снова в пролёте.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:32, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поставь васянскую сборку лол
    софт обойдётся и без рабочего фм радио и звонков
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:07, 19/02/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше бы железо заставили открывать, а то столько мощности улетает в помойку, даже экран фиг пристроишь.
     
  • 1.3, Аноним (2), 21:09, 19/02/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    >прекращена поддержка протокола RTSP в пользу WebRTC

    Эм, а зачем?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:25, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прайс-лист же
     
  • 2.7, . (?), 22:07, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вепп интерфейс на базе нодыжеэс (и электрона), понимать надо.

    Поэтому никаких немодных небраузерных технологий быть не может.

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:02, 19/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Сейчас уже есть недорогие лазерные датчики расстояния, например VL53L0X
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:15, 19/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Шахид мобиль :).
     
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