DeepMind представил систему машинного обучения для генерации кода по текстовому описанию задачи

|
|
|
|2.8, Онаним (?), 10:31, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да ладно, это академики.
Ой, машинка программку выдала для расчёта игры в крестики-нолики.
Ну, с точки зрения того, что это раньше невозможно было - да, забавно.
Но в любом случае оно представляет собой массированное упрощение, заточенное на примитивные сопоставления и алгоритмы. Малейший выход за пределы специально подобранных для демонстрации примеров - и всё.
|
|
|
|3.12, Аноним (3), 10:37, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> > > Малейший выход за пределы специально подобранных для демонстрации примеров - и всё.
Для многих нынешних кодеров это описание тоже на все 100% подходит.
|
|
|
|
|
|5.34, пох. (?), 11:42, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну так тут программа тоже не настолько - она ж умеет гитшлак. Надо было, конечно, добавить ей еще Stackoverflow - и готов новый автоматический программист. ctrlc-ctrlv.
|
|2.27, _hide_ (ok), 11:20, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы можно было сделать следующий шаг и решать еще более сложные задачи.
Но да, не очень дальновидно, т.к. в текущей реальности задачи сложнее "сверстай мне сайт" и "сделай программу как в экселе" мало кому нужны.
|
|2.29, Анонимоусш (?), 11:24, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этих зачем можно задать по отношению к многим изобретениям. Это чистой воды луддизм.
|
|1.4, Анонимный хомяк (?), 10:20, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Чтобы обучить сеть говнокоду.
Ванильный код будут писать элитные специалист за элитное вознаграждение.
|
|
|
|2.16, Аноним (18), 10:45, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чтобы обучить сеть годнокоду.
Он сам себе может нагенерить годнокод. То есть можно зациклить на самого себя, и смотреть к какому "идеалу" будет сходится годнокод
|
|1.13, Аноним (18), 10:37, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> по текстовому описанию задачи
Лучше бы эту систему сделали, чтобы писала правильные/корректные "текстовые описания задачи".
А то придумали еще один язык программирования (фронтенд) над языком программирования.
|
|1.15, Аноним (-), 10:41, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Обучили писать код -> система написала систему искуственного интелекта без 3х законов -> машины победили.
Бендер счастлив.
|
|
|
|2.25, Академик (?), 11:18, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Азимов несчастен от упоминания трёх законов как решения ai control problem.
|
|1.19, Аноним (19), 10:59, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Позовете когда начнет генерировать код по фразе "хочу чтоб было зашибись".
|
|
|
|2.42, kusb (?), 11:59, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
переменная список_объектов [объекты получить всё]
переменная счётчик 0
пока {true} {
объект [индекс список_объектов $счётчик] зашибись
переменная счётчик [рассчитать $счётчик + 1]
}
|
|1.20, Урри (ok), 11:02, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мда. Это ж насколько в среднем упало качество программистов, если вот этот г_вногенератор (вы вообще смотрели что оно генерирует?) занял место выше чем 1% (вошел примерно в середину рейтинга)?!
Не, ну по комментариям опеннета я, конечно, видел тенденции. Но чтобы аж на столько...
|
|
|
|2.28, Аноним (1), 11:20, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> видел тенденции
Да, я тоже видел, как некто Урри жаловался на то, что когда в одной и той же переменной держишь значения любого типа, то чето как-то хреновато и непредсказуемо работает все.
|
|
|
|3.45, Likern (?), 12:13, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Урри не вошёл в рейтинг, потому что так и не смог скомпилировать Hello Opennet на С.
|
|1.21, Да это я (?), 11:08, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Лол, ну так в этих соревнованиях же задачи простые (функция->результат) и четко формализованные. Если предположить, что нейросеть сможет писать программы из реального мира, то ей потребуется такое же четко формализованное задание, которое писать должен будет программист, только на более высокоуровневом языке. Возможно даже потребуются программисты ГОРАЗДО выше среднего.
|
|1.23, Аноним (23), 11:14, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Надоели уже маркетологи называть ИИ то, что по теории вероятности находит наиболее вероятный ответ под ваш вопрос. Когда завезут самосознание, тогда и поговорим.
|
|
|
|2.33, iLex (ok), 11:37, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А на хрена вам нужно искусственное самосознание? Межушных нейросетей с самосознанием и как следствие раздутым ЧСВ на планете и так миллиарды. Как раз наоборот, нужна штука, как можно менее похожая на человека, но при этом способная решать вместо него интеллектуальные задачи и не выпендриваться.
|
|
|
|3.36, Аноним (23), 11:44, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проблема в том, что при вероятностном подходе есть и вероятность ошибки. А без самосознания эта штука свою ошибку осознать не сможет. Пока что это не проблема. Но посмотрим, как вы запоете, когда дойдет дело до ИИ-пилотов самолета. Да, человек тоже может ошибаться из за человеческого фактора, тоже может растеряться при поступлении противоречивой информации и от этого то как раз и хотят уйти. Но человек все равно не разобьет самолет из за заклиневшего датчика. Он догадается, что что то не так и найдет выход из ситуации.
|
|
|
|4.38, пох. (?), 11:49, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но человек все равно не разобьет самолет из за заклиневшего датчика.
Пилоты airfrance - "ахахахахаха!"
(п-данули самолет в море с десяти километров - потому что заклинило, не вспомню уже - то ли высотомер, то ли датчик скорости. Да, в самолете, с-ка, ПЯТЬ высотомеров, и вариантов узнать свою скорость тоже не один. Но им даже не пришло в голову проверить.)
> Он догадается, что что то не так и найдет выход из ситуации.
пилоты боингов - догадались примерно один из трех.
Другой вопрос - что код для тех сдохших и кривых бай дизайн систем писали именно такие вот макаки, от замены которых на ИИ всем станет только лучше.
|
|4.39, iLex (ok), 11:54, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да-да-да, а пилот, который намеренно роняет полностью исправный самолёт о землю лишь потому, что перед этим поссорился с девушкой - это что тогда? А пилот, который перепутал переключатели и вместо убирания шасси убрал закрылки, также расколотив самолёт? Живые нейросети ошибаются по самым идиотским и неожиданным причинам. И, что ещё хуже, могут не ошибаться, а вредить намеренно, с полным осознанием того, что причиняют вред.
В принципе, достаточно добиться, чтобы процент ошибок у нейронки был меньше, чем у человека, и самолёты на нейросетях станут безопаснее самолётов с живым пилотом.
Но живых пилотов они, конечно же, всё равно не заменят, потому что нейросеть не может быть козлом отпущения. Сейчас же как - если самолёт разбился, сразу выдают вердикт "ошибка пилота", даже если самолёт развалился в воздухе. Потому что пилоту-то уже всё равно, а авиакомпании нужно как-то сбросить ответственность с менеджмента. А если самолёт расколотит нейронка, так это ж расследование придётся проводить, выявлять грубые нарушения в авиакомпании при подготовке и обслуживании техники, ещё и кто-то из менеджеров сядет... Кому такое надо?
|
|1.26, Аноним (26), 11:19, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ждём "ИИ" следующего уровня, которая попросит и стырит решение задачи со Stackoverflow, а не с гитхаба. Вообще как там с соблюдением лицензий на код с гитхаба, который взят "на обучение" этого ИИ?
|
|
|
|2.35, iLex (ok), 11:42, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Появление нейросетей наносит намного более сильный удар по копирайту, чем даже появление Интернета. Потому что в случае выкладывания пиратского контента в сети хотя бы сразу видно, что это копия. А вот в случае нейронок доказать, что при обучении нейронки использовалась конкретно ваша интеллектуальная собственность, абсолютно невозможно. Продвинутая нейронка не содержит обучающих материалов ни в каком виде и не занимается явным воспроизведением того, на чём её учили.
|
|2.37, пох. (?), 11:45, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну а в чем проблема - там же даже стандартный апи предусмотрен.
Ставишь задачу "чтоб не gpl" - оно тебе и наберет примеров только с свободными лицензиями.
Ставишь "чтоб денег никому не платить" - оно тебе agpl и понатащит. В принципе, несложно даже доработать чтоб оно результат обратно на гитшлак вываливало, для точного автособлюдения лицензий.
Главное предусмотреть пометку, что такое нельзя использовать для повторного обучения.
|
|1.43, YetAnotherOnanym (ok), 12:06, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хы... А воспринимать критику в адрес своей программы оно умеет? А то весело будет посмотреть на эффективного манагера, который пытается втолковать нейросети, что программу надо доработать с учётом таких и таких замечаний, а оно ему типа, моя твоя не понимай.
|
|1.44, Zlo (??), 12:12, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну наконец то, в общем нужен 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес...
|