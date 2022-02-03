DeepMind представил систему машинного обучения для генерации кода по текстовому описанию задачи

2.33 , iLex ( ok ), 11:37, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А на хрена вам нужно искусственное самосознание? Межушных нейросетей с самосознанием и как следствие раздутым ЧСВ на планете и так миллиарды. Как раз наоборот, нужна штука, как можно менее похожая на человека, но при этом способная решать вместо него интеллектуальные задачи и не выпендриваться.

3.36 , Аноним ( 23 ), 11:44, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема в том, что при вероятностном подходе есть и вероятность ошибки. А без самосознания эта штука свою ошибку осознать не сможет. Пока что это не проблема. Но посмотрим, как вы запоете, когда дойдет дело до ИИ-пилотов самолета. Да, человек тоже может ошибаться из за человеческого фактора, тоже может растеряться при поступлении противоречивой информации и от этого то как раз и хотят уйти. Но человек все равно не разобьет самолет из за заклиневшего датчика. Он догадается, что что то не так и найдет выход из ситуации.

4.38 , пох. ( ? ), 11:49, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но человек все равно не разобьет самолет из за заклиневшего датчика. Пилоты airfrance - "ахахахахаха!" (п-данули самолет в море с десяти километров - потому что заклинило, не вспомню уже - то ли высотомер, то ли датчик скорости. Да, в самолете, с-ка, ПЯТЬ высотомеров, и вариантов узнать свою скорость тоже не один. Но им даже не пришло в голову проверить.) > Он догадается, что что то не так и найдет выход из ситуации. пилоты боингов - догадались примерно один из трех. Другой вопрос - что код для тех сдохших и кривых бай дизайн систем писали именно такие вот макаки, от замены которых на ИИ всем станет только лучше. 4.39 , iLex ( ok ), 11:54, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да-да-да, а пилот, который намеренно роняет полностью исправный самолёт о землю лишь потому, что перед этим поссорился с девушкой - это что тогда? А пилот, который перепутал переключатели и вместо убирания шасси убрал закрылки, также расколотив самолёт? Живые нейросети ошибаются по самым идиотским и неожиданным причинам. И, что ещё хуже, могут не ошибаться, а вредить намеренно, с полным осознанием того, что причиняют вред.

В принципе, достаточно добиться, чтобы процент ошибок у нейронки был меньше, чем у человека, и самолёты на нейросетях станут безопаснее самолётов с живым пилотом.

Но живых пилотов они, конечно же, всё равно не заменят, потому что нейросеть не может быть козлом отпущения. Сейчас же как - если самолёт разбился, сразу выдают вердикт "ошибка пилота", даже если самолёт развалился в воздухе. Потому что пилоту-то уже всё равно, а авиакомпании нужно как-то сбросить ответственность с менеджмента. А если самолёт расколотит нейронка, так это ж расследование придётся проводить, выявлять грубые нарушения в авиакомпании при подготовке и обслуживании техники, ещё и кто-то из менеджеров сядет... Кому такое надо?

