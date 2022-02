Метод идентификации системы пользователя на основе информации о GPU

>> amiunique.org

открыл страницу фингерпринта, получил:

Yes! You are unique among the 157ххх fingerprints in our entire dataset.

открыл приватное окно этого же браузера, получил:

Yes! You are unique among the 157ххх fingerprints in our entire dataset.

для впечатлительных личностей, наверно, это все страшно и непонятно.

а по факту, глупости, если юзать мозг