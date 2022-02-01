Метод идентификации системы пользователя на основе информации о GPU

2.3 , Аноним ( 2 ), 13:23, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С Android ещё хуже - установите Information Capabilities of a Zero Permission App и прослезитесь. // b.

2.4 , Аноним ( 2 ), 13:30, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ах, да, пользователей Линукс ещё проще определить по os.platform(), разрешению экрана, шрифтам и всему прочему. В этом смысле, сидя на десяточке, ты вливаешься в лярд похожих пользователей, а под Линуксом ты прямо кричишь о своей уникальности. При этом EU парится по поводу cookies. Цирк и маскарад. // b.

3.5 , Аноним ( 5 ), 13:34, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что же ты определишь? То, что я сижу на, например, дефолтной ubuntu lts? Таких юзеров миллионы

4.43 , Rev ( ? ), 15:01, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А пользователей Win10 миллиарды. Ты в уникальной группе :)

3.8 , barmaley ( ?? ), 13:46, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – "В этом смысле, сидя на десяточке" - всё о тебе и о всём происходящем на твоём компе, вплоть до самых мелочей даже каждый клик мышкой, сливаются на сервера Майкрософт и ещё хз куда, даже без всяких жаваскриптов и прочих идентификаций, в отличие от линуксов

4.17 , Аноним ( 2 ), 14:01, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать За 10 лет воя об этом, никто это не подтвердил и не доказал Что известно о том,... 5.27 , Аноним ( 27 ), 14:18, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что известно ЛИЧНО МНЕ о том, что "сливается": пофиксил тебя, братишка. Не благодари. Гугли "Юристы осилили EULA Windows 10, а там..."

5.48 , Урри ( ok ), 15:19, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это то, что известно дурачку "// b", о том что "сливается". А все остальные могут сами запустить wireshark и обалдеть.

Первый же пример по запросу "windows skying wireshark"

https://hackmag.com/security/what-data-windows-10-sends-to-microsoft-and-how-t

6.54 , Аноним ( 2 ), 15:27, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прочитал всё - не вижу дампов никакой информации. Вижу, что какие-то пакеты куда-то отправляются. Доказательств никаких, кроме мой хост <-> microsoft.что-то.там. Когда ссылки приводите на ахинею, вы её хотя бы по диагонали просканируйте, чтобы не ляпаться лицом в грязь. А ещё попробуй, милый друг, сначала школу закончить.

7.89 , Урри ( ok ), 17:08, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "ничего не вижу, ничего не знаю, что-то в майкрософт отправляется пачками - ну и что, все равно ничего не хочу видеть" (с) очередной вендодурачок

6.59 , Аноним ( 59 ), 15:33, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А ты не пробовал читать этот "первый пример"? Там кроме "как всё страшно" ни слова конкретики. Где "скриншоты в АНБ" и тп? Вместо этого - бессмысленная портянка о том, что винда что-то куда-то шлёт. Вот это новость!

7.90 , Самокатофил ( ? ), 17:18, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скриншоты в анб :') где же вас выращивают? Дай угадаю, топишь за раст, да?

4.26 , Аноним ( 2 ), 14:16, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Для тех, кто обожает шапочки из фольги напомню, что десяточкой пользуются: * NSA/CIA/FBI

* Правительства, армии и спец службы практически всех государств мира, включая такие тоталитарные режимы, как Россия, Китай и Северная Корея. Конечно, Иксперты с оупеннет знают больше. // b.

5.29 , Аноним ( 27 ), 14:21, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > десяточкой пользуются Тетенькам "мужчина, у нас обед, приходите в наш FBI после 14:00" конечно виднее, да.

6.33 , Аноним ( 2 ), 14:30, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://www.quora.com/What-operating-system-do-FBI-CIA-and-NSA-used

7.37 , Аноним ( 27 ), 14:33, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > NSA/CSS uses Windows, Linux, UNIX (HP-UX and Oracle Solaris), OpenVMS, VxWorks, and a couple of custom OS they make themselves Ну может для межведомственной корреспонденции юзают вантуз = прошивку для запуска эмэс-офеса. Зато вою подняли: "вантуз бизапастин! эфбиай!"

8.49 , Аноним ( 49 ), 15:21, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать фэбиай 128578 ... 5.68 , Аноним ( 68 ), 15:52, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это серьёзные ребята. Такие фингерпринтинга не опасаются. Это их опасаются.

5.76 , Аноним ( 76 ), 16:26, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > включая такие тоталитарные режимы, как Россия, Китай Не ходи в интернет, он от тебя тупеет.

3.10 , Аноним ( 10 ), 13:51, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – EU движется к сторону использования Linux. Так что os.platform() о них будет сообщать, если не лярд, то сотни ульонов.

4.45 , Rev ( ? ), 15:05, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > EU движется к сторону использования Linux. 1. Они попробовали перевести одну область Германии на Линукс и откатили назад после пары лет, так как линукс для десктопа непригоден.

2. Да, сейчас пробуют второй раз - из-за этого вам КАЖЕТСЯ, что ЕУ движется к линуксу :)

3. И да, это пробуют только в конкретных администрация, никакого перехода домашних пользователей не предвидится :)

5.64 , Аноним ( 64 ), 15:46, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Перечитай ещё раз что ты написал, ты сам себе противоречишь.

5.73 , Аноним ( - ), 16:14, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Опеннетная оналитека во всей её красе 1 Кто эти они Каждый округ в этом воп... 3.18 , Аноним ( - ), 14:02, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >сидя на десяточке, ты вливаешься в лярд похожих пользователей Нет. Windows 10, кроме телеметрии, делает скриншот экрана и отправляет снимок на непонятные сервера.

4.20 , Аноним ( 59 ), 14:07, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И у тебя есть доказательства? Или опять как с "встроенным кейлогером" слышал звон, да не знаешь, где он?

5.28 , Аноним ( 2 ), 14:21, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – > Слышал вонь, да не знаю где он(а) FTFY. С фанатами Линукса по поводу privacy сложно спорить - им даже даёшь сайты, которые их уникально идентифицируют - им это как божья роса, ведь "В Уиндоуз СЛЕЖКА!" Как анекдот про Битлз: — Вы любите Битлз?

— Да ничего особенного! Фальшивят, голоса противные...

— А что вы слушали?

— Я — ничего, но мне Рабинович напел! То же самое с "тотальной слежкой" в десяточке. Кто-то где-то напел. // b.

6.52 , Аноним ( 49 ), 15:25, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как анекдот про Битлз: А не фальшивили? )

7.88 , Аноним ( 88 ), 17:04, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зависит от того вонючий ты хиппи или нет

5.50 , Урри ( ok ), 15:22, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Какие же вы, виндузятники, тупые... Даже гуглить не умеете. Первая же ссылка в поиске: https://youtu.be/vj5Zlyxw0Rw

6.55 , Аноним ( 2 ), 15:30, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ばかばか с тысячей просмотров, ролик в 480p, на котором ВОООБЩЕ ничего не видно? Знатно ты наделал в штаны. Продолжай искать "доказательства". И не забывай оскорблять других - ведь это добавляет веса твоим словам. И всё же попробуй школу закончить и хотя бы чуть чуть выучить английский. Удачи!

6.61 , Аноним ( 59 ), 15:39, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >some encrypted data with keys

>>с помощью "специальной программы" дешифруют RSA

>>>Video by my good friend Vlad. Ты троллишь?



7.69 , Аноним ( 2 ), 15:54, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Похож на малолетнего дебила, который, наверное, ещё учится в 8 классе школы и пару месяцев назад узнал про Линукс и считает, что приобщился к уникальной ОС и считает пользователей Windows баранами.

8.78 , Аноним ( 78 ), 16:37, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Так рассказал будто из своего опыта... 6.82 , VEG ( ok ), 16:55, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Присмотритесь внимательно к этому видео. Там целый ряд ляпов, прям кричащих, что это фейк для домохозяек. Сколько найдёте?

5.91 , Аноним ( 91 ), 17:39, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Некий Дмитрий Бачило, выкладывал ролик про это.

3.35 , Аноним ( - ), 14:31, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В этом смысле, сидя на десяточке, ты вливаешься в лярд похожих пользователей,

> а под Линуксом ты прямо кричишь о своей уникальности. Расскажи поподробнее о лярдах пользователей десяточки на планшетах и телефонах. > При этом EU парится по поводу cookies. Цирк и маскарад. Так там далеко не только cookies, о чем парятся.

И именно "массового пользователя" идентифицировать проще всего с помощью кексов, а вот вычислять "по фингерпринту" среди тысяч однотипных железок и ОС с настройками "из коробки" уже куда сложнее.

4.39 , Аноним ( 2 ), 14:42, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Расскажи поподробнее о лярдах пользователей десяточки на планшетах и телефонах. Whataboutism в чистом виде. Давайте ещё про smart TV и IoT вспомним. Новость про desktop. Удачи. > И именно "массового пользователя" идентифицировать проще всего с помощью кексов, а вот вычислять "по фингерпринту" среди тысяч однотипных железок и ОС с настройками "из коробки" уже куда сложнее. На JS fingerprinting пишется на несколько сот строчек простого JS + backend для хранения от силы там 256 bit информации (это если очень жирно). И выполняется это на клиенте за доли секунды. В любом случае, снова whataboutism. Удачи.

5.41 , Аноним ( - ), 14:54, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> Расскажи поподробнее о лярдах пользователей десяточки на планшетах и телефонах.

> Whataboutism в чистом виде. Давайте ещё про smart TV и IoT вспомним.

> Новость про desktop. Спрыг с темы в чистом виде - кто вам мешает выдавать свой десктоп за планшет? > На JS fingerprinting пишется на несколько сот строчек простого JS + backend

> для хранения от силы там 256 bit информации (это если очень

> жирно). И выполняется это на клиенте за доли секунды.

> В любом случае, снова whataboutism. Какие именно буквы в

>> вычислять "по фингерпринту" среди тысяч однотипных железок и ОС с настройками "из коробки" уже куда сложнее. вам не понятны?

В любом случае, снова спрыг на "не считается, это whataboutism!". Удачи посмотреть значение в словаре.

6.44 , Аноним ( 2 ), 15:04, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Удачи превратить свой Chromium в Линукс по части fingerprint'инга в планшет. И так, чтобы canvas fingerprint'а вас слил с массой других пользователей "вашего" планшета. Судя по полному бреду, что вы тут пишете, вы вообще не врубаетесь что это такое и как оно работает. 7.56 , Аноним ( - ), 15:31, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Удачи превратить свой Chromium в Линукс по части fingerprint'инга в планшет.

> И так, чтобы canvas fingerprint'а вас слил с массой других пользователей "вашего" планшета. Все еще удачи посмотреть, что такое "whataboutism" в словаре. Для _предотвращения_ "идентификации" совершенно не нужно "полностью сливаться с массой" - достаточно, чтобы вас не могли "опознать" при _следующем_ посещении.

Ну и удачи "заканвасить" --fingerprinting-canvas-image-data-noise или "privacy.resistFingerprinting". > Судя по полному бреду, что вы тут пишете, вы вообще не врубаетесь что это такое и как оно работает. Ну, ничего иного кроме понтов, от д'Артанья//b и не ожидалось.

4.66 , Аноним ( - ), 15:48, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Кстати да, куки там идут как оф разрешенное средство сбора информиции и трекин... 3.65 , Аноним ( 64 ), 15:47, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это естественно что бюрократия отстаёт, то что они вообще парятся по поводу cookies это уже замечательно, дойдёт и до остального дело.

4.70 , Аноним ( 2 ), 15:59, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень сложно технически enforce'ить запрет на сбор данных и получение fingerprint информации. Я бы сказал просто невозможно. Либо vendor browsers сообща решают эту проблему, либо на каждого пассивно собирают досье. Только Google в этом не заинтересована (рекламодатели съедят), а Mozilla живёт на деньги Google, так что надежда только на ... Microsoft и Apple.

2.7 , Аноним ( 7 ), 13:38, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Конечно, вы можете выключить JS, то и это можно использовать против вас, ибо таких очень немного. Как это можно использовать против меня если для того чтобы зарегистрировать то что у меня отключен js нужно включить js?

Или вы хотите сказать что вместо того чтобы использовать единую точку телеметрии, рекламщики за одно еще парсят логи nginx, смотрят какие айпишники загружают страничку, загружают js но не исполняют его и используют эту информацию в создании профиля? Не много ли чести?

3.74 , НяшМяш ( ok ), 16:15, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Или вы хотите сказать что вместо того чтобы использовать единую точку телеметрии, рекламщики за одно еще парсят логи nginx, смотрят какие айпишники загружают страничку, загружают js но не исполняют его и используют эту информацию в создании профиля? Не много ли чести? Я смотрю, вы не совсем айтишник? Рекламщики ничего не парсят, за них это делают автоматические системы. И да, чести в этом никакой, просто будет пустота в js телеметрии. Которая уже сама по себе намного уникальнее, чем линукс пользователь с жсом. Рекламщикам такой пользователь может и не интересен, а вот гугл такому товарищу может захотеть очень настойчиво порекламировать хром браузер, например.

2.11 , ryoken ( ok ), 13:52, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Пока все браузеры одновременно не возьмутся за проблему anti-fingerprinting, всё будет печально. Кака в том, что это для них рубить сук, на которых сидят.

3.22 , Аноним ( 27 ), 14:12, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > для них не только "для них", но и для обычных разработчиков тоже. Допустим, пользователь откровенно вредит ресурсу. Рассылает спам и все такое. Как его идентифицировать с высокой долей вероятности и банить? А по канвас-финжерпринтинк например. Остается только JS, детектить фичи текущего браузера, детектить отпечаток GPU. А любителям отключать JS показывать "у вас тыква вместо браузера, установите браузер, или пошел вон, щенок (с) Бригада"

3.38 , Аноним ( - ), 14:35, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>Пока все браузеры одновременно не возьмутся за проблему anti-fingerprinting, всё будет печально.

> Кака в том, что это для них рубить сук, на которых сидят. Ну вот кстати да, если врубить в лисе "privacy.resistFingerprinting", то "проверка" Cloudflare сваливается в бесконечный цикл, как впрочем и гугловский "анти-бот" с автобусами-светофорами.

2.24 , Аноним ( 24 ), 14:14, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> amiunique.org открыл страницу фингерпринта, получил:

Yes! You are unique among the 157ххх fingerprints in our entire dataset. открыл приватное окно этого же браузера, получил:

Yes! You are unique among the 157ххх fingerprints in our entire dataset. для впечатлительных личностей, наверно, это все страшно и непонятно.

а по факту, глупости, если юзать мозг

3.31 , Аноним ( 2 ), 14:23, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Я уникален даже без cookies, но это всё "глупости". Железная логика! Фанаты Open Source как всегда на высоте! Птичьего помёта :-) // b.

2.46 , Аноним ( 46 ), 15:08, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это всё херня. Единственное, что может выдавать пользователя, это канвас. Когда он каждый раз один и тот же. Но он каждый раз разный, а потому херня. И нескучные шрифты ещё, которые доступны только из флеша и жавы. А уж разрешение окна или версия браузера в юзер агенте, ох как страшно. Это не та инфа, которую сливает венда и каждое приложение для неё. Что более интересно эти приёмы трекинга пользователей, все эти еваркуки и остальное, особенно когда они доступны посторонним сайтам.

2.51 , Аноним ( 68 ), 15:24, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Конечно, вы можете выключить JS, то и это можно использовать против вас, ибо таких очень немного. Конечно, вы можете JS не выключать, а выключить WebGL, то и это можно использовать против вас, ибо таких очень немного. Конечно, вы можете и чип с DRM не покупать, но и это можно использовать против вас, ибо таких очень немного. --> Вы находитесь здесь <-- Конечно, вы можете и анальную смарт-пробку не вставлять, то и это можно использовать против вас, ибо таких очень немного, и количество сокращается, ибо не вставившие с голоду дохнут, ибо таких на работу никто не берёт. 2.85 , Аноним ( 88 ), 17:01, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >можете выключить JS, то и это можно использовать против вас, ибо таких очень немного Триллиард ботов апплодирует стоя. Мы уникальны, каждый по-своему!

