W3C представил черновой вариант стандарта WebGPU

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|1.1, uis (ok), 23:30, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что не так с WebGL или как оно там называется от khronos.
Upd: Понял. По идее большее раскрытие потенциала железа.
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|2.10, пох.. (?), 23:55, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Да, а то майнеры на юзерских браузерах в пол-силы только работали.
Вот теперь-то - заживем!
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|3.27, Аноним (27), 01:47, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не стоит волноваться, Nvidia защитит юзера и снизит хешрейт до нуля.
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|1.2, Аноним (2), 23:39, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Было бы здорово иметь general purpose GPU программирование.
Я так понимаю WebGPU для этого не подходит
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|2.5, 1 (??), 23:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для этого ничего не подходит, что это за general purpose. Видеокарты это специализированные процессоры и точка
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|3.8, Аноним (2), 23:53, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это GPGPU программирование. Когда обсчитывается не графика.
Cuda - самое что ни на есть general purpose
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|3.29, Ordu (ok), 02:28, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Видеокарты это специализированные процессоры и точка
Не, это CPU -- специализированные процессоры и точка, они годятся только на то, чтоб в GPU грузить шейдеры с данными. А вот GPU реально может процессить данные.
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|1.7, Аноним (7), 23:45, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Отвратительный стандарт, сделанный и протолкнутый всеми нами любимой корпорацией ради деструктивной деятельности: шпионить, фингерпринтить, взламывать через кривые дрова и микроархитектуру, и майнить за чужой счёт. Просто стандарт курильщика. Стандарт здорового человека бы не давал прямого доступа к GPU, предоставлял высокоуровневый интерфейс - всё равно почти все веб-приложения на WebGL используют высокоуровневые библиотеки и движки, а низкоуровневый доступ нужен обычно только авторам движков и исследователям.
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|2.23, Аноним (-), 00:54, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сделали лоулевел: ужас, дыры, вирусы
Сделали хайлевел: ужас, всю память сожрало, 5 фпс
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|1.9, Аноним (9), 23:55, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Наконец-то сайты будут взламывать юзеров через баги в 3д драйверах
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|1.14, Аноним (14), 00:12, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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WebAssembly, WebGPU... когда уже займутся делом завезут WebPC? А то – всё по частям...
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|1.15, Псевдоним (??), 00:15, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Был отличный opengl.
Microsoft захотела монополии, выдавила ее, а потом саботировала его разработку.
Когда и микрософт заглохла, amd подсуетилась сделала mantle, открыла это все, скооперировалась и сделали vulkan. Всем хорош, везде можно запустить, производительный и даже мелкийсофт вроде как не против. И тут вылезает apple и говорит что не хочет как все и будет поддерживать только metal. Так что какой стандарт не принимай, лебедь, рак и щука не договорятся. Да и не нужен он, браузер не для того создан. Есть 100500 кроссплатформенных открытых движков способных рендерить гораздо быстрее и проще при этом не увеличивая размеры браузера, не снижая безопасность остальных пользователей веба и не создавая очередной стандарт нужный полтора обезьянам.
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|2.16, Аноним (16), 00:18, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо за "экспертное" мнение о нужности веб-технологий.
Мы Вам не перезвоним.
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|1.17, Андрей (??), 00:19, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ага, чтоб заходил на сайт, и у тебя сразу же майнер там подхватывался в полную силу, и денюшки владельцу сайта текли на его кошелек.
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|2.19, Аноним (2), 00:27, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интереснее не на полную силу.
Чтобы контент был интересный, подольше задержать на сайте.
И аккуратненько майнить.
Пользователь и ещё потом придёт.
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|1.21, Аноним (20), 00:50, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> добиться более высокой производительности
> на JavaScript
> средства для низкоуровневого контроля
И как там в одном потоке то, асинхронно, да и без типов данных?
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|1.22, Аноним (20), 00:52, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше уж WebAssembly, чем JS-мутант. Но даже на WASM без взаимодействия с этой лапшой не обойтись.
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|1.25, GrandProgrammer (ok), 01:33, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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W3C продолжает плодить стандарты выкатывая хотелки от Apple, Google, MS. А пользователей браузеров или прикладных разработчиков забыли спросить. Отсюда еще один мертворожденный продукт: сколько сейчас используют WebGL 2.0, пара десятка сайтов? Еще меньше будут использовать WebGPU.
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|1.26, Аноним (26), 01:33, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ненужно. Это очередной OpenGL/Vulkan. Директхэ закрытый ведь. И вот создать то свое хочется, а не использовать уже развитый вулкан, который даже на старых процессорах а Quake Champions показывает очень хороший фпс. А это нечто как бы выжимать все соки из инди игр на браузере что-ли? Заткните себе жабу в зад. Си кросплатфооменный, С++ тоже, остальное от лукавого. Бездари не выпустившие ничего стоящего вымучивают просдойку. Нафейхоа? Думаю чтобы всем жизнь испоганить. Потом сделают эту хрень только для новых жпу. Покупайте новые видеокарты, и смотрите на новых процессорах фпс почти как на вулкане.
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|1.28, Аноним (28), 01:57, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> WebGPU предоставляет приложениям на JavaScript средства для низкоуровневого контроля за организацией, обработкой и передачей команд к GPU
Нука нахрен убрали свои тентакли от моего железа!
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