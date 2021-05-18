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W3C представил черновой вариант стандарта WebGPU

18.05.2021 23:21

Консорциум W3C представил первые черновые варианты спецификаций WebGPU и WebGPU Shading Language (WGSL), определяющих API для выполнения операций на GPU, таких как рендеринг и вычисления, а также язык шейдров для написания программ, работающих на стороне GPU. концептуально схожий с API Vulkan, Metal и Direct3D 12. Спецификации подготовлены рабочей группой, в которую вошли инженеры из Mozilla, Google, Apple и Microsoft.

Концептуально WebGPU отличается от WebGL примерно так же, как графический API Vulkan отличается от OpenGL, но при этом не основывается на конкретном графическом API, а представляет собой универсальную прослойку, использующую те же низкоуровневые примитивы, что имеются в Vulkan, Metal и Direct3D. WebGPU предоставляет приложениям на JavaScript средства для низкоуровневого контроля за организацией, обработкой и передачей команд к GPU, управления связанными ресурсами, памятью, буферами, объектами текстур и скомпилированными графическими шейдерами. Подобный подход позволяет добиться более высокой производительности графических приложений за счёт снижения накладных расходов и повышения эффективности работы с GPU.

WebGPU даёт возможность создавать для Web сложные 3D-проекты, работающие не хуже, чем обособленные программы, напрямую обращающиеся с Vulkan, Metal или Direct3D, но не привязанные к конкретным платформам. WebGPU также предоставляет дополнительные возможности при портировании нативных графических программ в форму, способную работать на базе web-технологий, благодаря компиляции в WebAssembly. Кроме 3D-графики WebGPU охватывает и возможности, связанные с выносом вычислений на сторону GPU и выполнением шейдеров.

Ключевые особенности WebGPU:

  • Раздельное управление ресурсами, подготовительными работами и передачей команд в GPU (в WebGL один объект отвечал за всё разом). Предоставляется три отдельных контекста: GPUDevice для создания ресурсов, таких как текстуры и буферы; GPUCommandEncoder для кодирования отдельных команд, включая стадии рендеринга и вычисления; GPUCommandBuffer для передачи в очередь на выполнение в GPU. Результат может быть отрисован в области, связанной с одним или несколькими элементами canvas, или обработан без вывода (например, при запуске вычислительных задач). Разделение стадий упрощает разнесение создания ресурсов и подготовительные операции в разные обработчики, которые могут выполняться в разных потоках.
  • Иной подход при обработке состояний. В WebGPU предлагается два объекта - GPURenderPipeline и GPUComputePipeline, позволяющих комбинировать различные состояния, заранее определённые разработчиком, что даёт возможность браузеру не тратить ресурсы на проведение дополнительной работы, такой как перекомпиляция шейдеров. Среди поддерживаемых состояний: шейдеры, раскладки вершинных буферов и атрибутов, раскладки прикреплённых групп, смешивание, глубина и шаблоны, форматы вывода после рендеринга.
  • Модель связывания, во многом напоминающая присутствующие в Vulkan средства группировки ресурсов. Для объединения ресурсов в группы в WebGPU предоставляется объект GPUBindGroup, который во время записи команд можно связать с другими такими же объектами для использования в шейдерах. Создание подобных групп даёт возможность драйверу заранее выполнить необходимые подготовительные действия, а браузеру позволяет значительно быстрее менять привязки ресурсов между вызовами отрисовки. Раскладка привязок ресурсов может быть определена заранее при помощи объекта GPUBindGroupLayout.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.w3.org/blog/news/a...)
  2. OpenNews: Представлен Rust GPU, инструментарий для разработки шейдеров на языке Rust
  3. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  4. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
  5. OpenNews: Технология WebRTC получила статус стандарта
  6. OpenNews: W3C начал подготовку стандарта WebTransport
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55172-webgpu
Ключевые слова: webgpu, w3c
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, uis (ok), 23:30, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что не так с WebGL или как оно там называется от khronos.
    Upd: Понял. По идее большее раскрытие потенциала железа.
     
     
  • 2.10, пох.. (?), 23:55, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да, а то майнеры на юзерских браузерах в пол-силы только работали.
    Вот теперь-то - заживем!
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 01:47, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не стоит волноваться, Nvidia защитит юзера и снизит хешрейт до нуля.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:39, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы здорово иметь general purpose GPU программирование.

    Я так понимаю WebGPU для этого не подходит

     
     
  • 2.5, 1 (??), 23:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого ничего не подходит, что это за general purpose. Видеокарты это специализированные процессоры и точка
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:45, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вычисляем 2+2 через нейросеть и уже general purpose
     
     
  • 4.12, commiethebeastie (ok), 00:07, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И получаем 4.07437772576623
     
  • 3.8, Аноним (2), 23:53, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это GPGPU программирование. Когда обсчитывается не графика.

    Cuda - самое что ни на есть general purpose

     
  • 3.29, Ordu (ok), 02:28, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видеокарты это специализированные процессоры и точка

    Не, это CPU -- специализированные процессоры и точка, они годятся только на то, чтоб в GPU грузить шейдеры с данными. А вот GPU реально может процессить данные.

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:41, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ура, гпу майнеры в рекламе!!!!
     
  • 1.4, Аноним (6), 23:42, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Купите подписку или помайните чтобы отключить рекламу.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:45, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Отвратительный стандарт, сделанный и протолкнутый всеми нами любимой корпорацией ради деструктивной деятельности: шпионить, фингерпринтить, взламывать через кривые дрова и микроархитектуру, и майнить за чужой счёт. Просто стандарт курильщика. Стандарт здорового человека бы не давал прямого доступа к GPU, предоставлял высокоуровневый интерфейс - всё равно почти все веб-приложения на WebGL используют высокоуровневые библиотеки и движки, а низкоуровневый доступ нужен обычно только авторам движков и исследователям.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 00:54, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сделали лоулевел: ужас, дыры, вирусы
    Сделали хайлевел: ужас, всю память сожрало, 5 фпс
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:55, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Наконец-то сайты будут взламывать юзеров через баги в 3д драйверах
     
  • 1.11, VladSh (?), 00:03, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё одна прослойка, несущая нам счастье?
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:10, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шиткоины сами себя не намайнят!
     
  • 1.14, Аноним (14), 00:12, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    WebAssembly, WebGPU... когда уже займутся делом завезут WebPC? А то – всё по частям...
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:47, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebClouds вместо HDD уже завезли.
     

  • 1.15, Псевдоним (??), 00:15, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Был отличный opengl.
    Microsoft захотела монополии, выдавила ее, а потом саботировала его разработку.
    Когда и микрософт заглохла, amd подсуетилась сделала mantle, открыла это все, скооперировалась и сделали vulkan. Всем хорош, везде можно запустить, производительный и даже мелкийсофт вроде как не против. И тут вылезает apple и говорит что не хочет как все и будет поддерживать только metal. Так что какой стандарт не принимай, лебедь, рак и щука не договорятся. Да и не нужен он, браузер не для того создан. Есть 100500 кроссплатформенных открытых движков способных рендерить гораздо быстрее и проще при этом не увеличивая размеры браузера, не снижая безопасность остальных пользователей веба и не создавая очередной стандарт нужный полтора обезьянам.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:18, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за "экспертное" мнение о нужности веб-технологий.
    Мы Вам не перезвоним.
     

  • 1.17, Андрей (??), 00:19, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ага, чтоб заходил на сайт, и у тебя сразу же майнер там подхватывался в полную силу, и денюшки владельцу сайта текли на его кошелек.
     
     
  • 2.19, Аноним (2), 00:27, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интереснее не на полную силу.
    Чтобы контент был интересный, подольше задержать на сайте.

    И аккуратненько майнить.

    Пользователь и ещё потом придёт.

     

  • 1.18, Аноним (18), 00:20, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём массового перфорирования.
     
  • 1.21, Аноним (20), 00:50, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добиться более высокой производительности
    > на JavaScript
    > средства для низкоуровневого контроля

    И как там в одном потоке то, асинхронно, да и без типов данных?

     
  • 1.22, Аноним (20), 00:52, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше уж WebAssembly, чем JS-мутант. Но даже на WASM без взаимодействия с этой лапшой не обойтись.
     
  • 1.24, Аноним (24), 01:31, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Издеваются над web как хотят, скоро комп под браузер подбирать придется
     
  • 1.25, GrandProgrammer (ok), 01:33, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    W3C продолжает плодить стандарты выкатывая хотелки от Apple, Google, MS. А пользователей браузеров или прикладных разработчиков забыли спросить. Отсюда еще один мертворожденный продукт: сколько сейчас используют WebGL 2.0, пара десятка сайтов? Еще меньше будут использовать WebGPU.
     
  • 1.26, Аноним (26), 01:33, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужно. Это очередной OpenGL/Vulkan. Директхэ закрытый ведь. И вот создать то свое хочется, а не использовать уже развитый вулкан, который даже на старых процессорах а Quake Champions показывает очень хороший фпс. А это нечто как бы выжимать все соки из инди игр на браузере что-ли? Заткните себе жабу в зад. Си кросплатфооменный, С++ тоже, остальное от лукавого. Бездари не выпустившие ничего стоящего вымучивают просдойку. Нафейхоа? Думаю чтобы всем жизнь испоганить. Потом сделают эту хрень только для новых жпу. Покупайте новые видеокарты, и смотрите на новых процессорах фпс почти как на вулкане.
     
  • 1.28, Аноним (28), 01:57, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > WebGPU предоставляет приложениям на JavaScript средства для низкоуровневого контроля за организацией, обработкой и передачей команд к GPU

    Нука нахрен убрали свои тентакли от моего железа!

     
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