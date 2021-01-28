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Технология WebRTC получила статус стандарта

28.01.2021 10:58

Консорциум W3C объявил о придании API, связанного с технологией WebRTC, статуса рекомендованного стандарта. Одновременно комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, опубликовал 11 RFC (8825-8835, 8854) с описанием архитектуры, элементов протокола, видов транспорта и механизмов коррекции ошибок, применяемых в WebRTC. Данные RFC получили статус "Предложенного стандарта".

Технологий WebRTC была создана компанией GIPS, специализирующейся на разработке технологий цифровой обработки сигналов и передачи мультимедийных потоков в режиме реального времени. Компания Google, заинтересованная в создании альтернативы Adobe Flash, поглотила GIPS и в 2011 году открыла все связанные с WebRTC наработки под лицензией BSD и предоставила безвозмездный доступ к патентам. С тех пор поддержка WebRTC была реализована во всех современных браузерах и получала распространение в коммуникационных приложениях и online-сервисах, которым необходима организация прямого канала связи между браузерами.

Например, WebRTC активно применяется в приложениях для организации видео- и аудиоконференций, играх, платформах организации совместной работы, мессенджерах, системах потокового вещания и распространения контента. При помощи WebRTC коммуникационные приложения могут обрабатывать голосовой и видео трафик в реальном режиме времени, используя только HTML и JavaScript, без задействования сторонних проприетарных технологий и внешних плагинов.

WebRTC состоит из четырех базовых компонентов: системы управления пользовательскими сеансами, движка для обработки звука, движка для обработки видео и транспортного уровня. Движки обработки звука и видео позволяют использовать разные кодеки (VP8, H.264), а также методы подавления шумов. Все данные передаются только в зашифрованном виде. Для передачи данных в реальном времени могут использоваться протоколы DTLS и SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) в сочетании с технологиями организации P2P-каналов связи и обеспечения работы через межсетевые экраны и трансляторы адресов (ICE, STUN, TURN, RTP-over-TCP, возможность работы через прокси).

Помимо стандартизированных базовых частей рабочими группами W3C и IETF также развиваются пока не утверждённые расширения, позволяющие использовать протокол QUIC в качестве транспорта и допускающие применение видеокодека AV1. Создана рабочая группа для разработки API WebTransport, упрощающего организацию потокового вещания нескольким получателям, и API Scalable Video Coding для адаптации видеопотока под пропускную способность клиента. Для следующей версии WebRTC также развиваются такие возможности как сквозное шифрование видеоконференций, live-обработка потоков звука и видео (в том числе с использованием систем машинного обучения), средства для установки постоянного канала связи с сенсорами в IoT-устройствах.

Доступ web-приложений к возможностям WebRTC производится через специально подготовленный JavaScript API, включающий интерфейсы:

  • getUserMedia - получение мультимедийного потока (видео, звук) из локально подключенного устройства (web-камера, микрофон, видеокамера) или файла.
  • RTCPeerConnection - установка прямого соединения между пользователями, обработка сигналов, работа с кодеками, управление пропускной способностью, организация защищённого канала связи.
  • RTCDataChannel - обмен произвольными данными по двунаправленному каналу связи c использованием типового API WebSockets.
  • getStats - получение статистики.


  1. Главная ссылка к новости (https://web.dev/webrtc-standar...)
  2. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
  3. OpenNews: Организации W3C и WHATWG договорились развивать общие спецификации HTML и DOM
  4. OpenNews: Компания Google открыла код WebRTC для обеспечения web-коммуникаций в реальном времени
  5. OpenNews: 20% VPN раскрывают внутренний IP-адрес пользователя через WebRTC
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка ускорения WebRTC через VAAPI
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54478-webrtc
Ключевые слова: webrtc, w3c, ietf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (??), 11:21, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Больше открытых стандартов, товарищи! Ура!
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:24, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем? На вот зачем из браузеров делают монстры-комбайны? Куда проще делать минималистичный браузер, открывающий странички и отдельно программы для связи и обмена данными.
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 11:38, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скучно без рюшечек же, а так какой-нибудь хром с солидным обвесом: кучей всего под капотом и бонусом в виде дополнений -- круто же! Только готовьте ваши плашки, господа, да побольше.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:39, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смузихлёбы и ЛГБТ не хотят минимализма и отдельных программ для связи. Они хотят открывать гей-сайт и сразу из браузера находить приключения на задницу.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:43, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты видимо не застал веб 20 летней давности.
     
     
  • 4.14, Аноним (5), 12:01, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Застал. И, надо сказать, было лучше, чем наше светлое настоящее.
     
  • 3.11, Смузихлеб (?), 11:56, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минималисты народ плечистый
    Их не заманишь webrtc мясистой
    Их не заманишь w3c c ietf-ой
    Устал строчить правой - строчи левой
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:44, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем? На вот зачем из браузеров делают монстры-комбайны? Куда проще делать минималистичный
    > браузер, открывающий странички и отдельно программы для связи и обмена данными.

    А ничего вы не понимаете в колбасных обрезках (замыслах копрорастов)! Суть в том, что гиганты индустрии стремятся к тому, чтобы продавать вам сервисы, очень желательно по подписке, а браузеры это такой универсальный клиент для доступа ко всем этим сервисам - отсюда и стремление затолкать в него как можно больше и сделать такого монстра, некоторые даже ОС делают завязанной на браузеры. В иделае эти гиганты будут вам и мощности продавать, а ваш какой-нибудь планшет или очередной модный чахлый девайс будет только выплёвывать вам картинку, а вы как макака тыкать в большие кнопки на полэкрана.

     
     
  • 3.13, Аноним (5), 11:57, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Светлое будущее, прямо очень напоминающее сюжет фильма Идиократия.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:53, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проходили уже, закрытые программы (борьбы, и хорошо если под Линукс вообще есть), с проприетарным протоколами и сливом всего подряд. Да что там проходили, вот прямо сейчас наглядный пример - zoom. Лучше уж webrtc.
     
  • 2.10, веб аноним (?), 11:55, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    web последние 15 лет стремится стать новой платформой для приложений и хорошо преуспел тут, одна и таже веб прилага работает на десктопах всех операционных систем, планшетах, мобилках, телевизорах, часах, холодильниках и прочих устройствах. Чаще всего конечно типичная веб прилага абсолютно неюзабельна вообще нигде, но это справедливо про любые прилаги, а не только web, которые не проходят какой-нибудь жэстачайший ревью.
    С приходом wasm, pwa и сопутствующих вещей 90% приложений вообще реализуемы в вебе
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:57, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зачем из браузеров делают монстры-комбайны?

    In the long term, we think of Chromium as a tabbed window manager or shell for the web rather than a browser application. -- https://www.chromium.org/user-experience

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:27, 28/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.9, Смузихлеб (?), 11:55, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минималисты народ плечистый
    Их не заманишь webrtc мясистой
    Их не заманишь w3c c ietf-ой
    Устал строчить правой - строчи левой
     

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