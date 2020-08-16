В ночные сборки Firefox добавлена поддержка ускорения WebRTC через VAAPI

В ночные сборки Firefox добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео в сеансах на базе технологии WebRTC, используемой в web-приложениях для проведения видеоконференций. Ускорение реализовано при помощи VA-API (Video Acceleration API) и FFmpegDataDecoder, и доступно как для Wayland, так и для X11. Реализация для X11 основана на применении нового бэкенда, использующего EGL.

Для включения ускорения в about:config следует выставить настройку media.ffmpeg.low-latency.enabled в значение true, предварительно включив поддержку VA-API ("widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled=true", "gfx.webrender.all=true" или "layers.acceleration.force-enabled=true" и запуск с переменной окружения MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 для Wayland и MOZ_X11_EGL=1 для X11).

Дополнительно можно отметить включение в ветке Firefox 81 системы композитинга WebRender для мобильных устройств с GPU Adreno 5xx, за исключением Adreno 505 и 506. WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры.



