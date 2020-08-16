В ночные сборки Firefox добавлена поддержка ускорения WebRTC через VAAPI

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|1.1, FixingGunsInAir (ok), 10:19, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Столько лет им не нужен был VAAPI, "и так сойдёт", "сейчас процессоры мощные", говорили они...
И тут просрaлись.
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|2.4, llolik (ok), 11:07, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Столько лет им не нужен был VAAPI
Так тут ИМХО как раз активничают RedHat, а не Mozilla. Как минимум Martin Stransky, от которого основной движ - мейнтейнер FF в RH и Fedora.
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|2.10, Она им (?), 11:42, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нда... И ничегошеньки-то из браузеров хорошего уже не осталось. Или на старье сидеть, которое еще в адеквате было, или книжки читать...
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|1.2, Аноним (2), 10:32, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так они ничего до ума не довели, VAAPI для youtube под wayland анонсированный так и не работает, либо железо старое, либо слишком новое, либо если подходит железо ускорение не пашет толком, да еще по дефолту выключено в настройках в трех разным местах. Нафига анонсировать, если до ума не довели?
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|2.3, Аноним (3), 10:41, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нафига анонсировать, если до ума не довели?
А где ты анонс от Mozilla видишь?
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|2.14, iPony129412 (?), 12:31, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нафига анонсировать, если до ума не довели?
Ну так и «анонс» в стиле «вот у нас тут глючная фишка в ночнушке, Ай-да тестировать».
А то тебе охота огромную армию тестировщиков профессиональных и программистов, которые ради крохотной пользовательской базы будет вкалывать наполную, а потом на блюдечке с голубой 💙 каёмочкой вынесет?
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|2.8, llolik (ok), 11:32, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Судя по тому куда развивается десктоп, основная задача ОС сводится к задаче запустить браузер. Эпоха терминалов в новом обличье.
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|2.16, Она им (?), 12:44, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала работает мозг. Потом появляется мода и тренд. Мозг отключается.
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|1.7, Аноним (7), 11:30, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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используемой в web-приложениях для проведения видеоконференций
мне недо я не провожу..
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|1.11, Zenitur (ok), 12:01, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализация для X11 основана на применении нового бэкенда, использующего EGL.
То есть, потребуется что-то вручную включать. Большинство пользователей, а также новички, не станут этого делать, тупо потому что не знают о том, что это надо сделать.
А что, компромиссное решение. И добавить фичу в "иксы", и продолжать "топить" за Wayland.
А тем временем, Wine Staging поддерживает трансляцию DXVA2 в VA-API, а Firefox под Wine работает быстрее, чем нативная Linux-версия. Можно смотреть аппаратно ускоряемое видео без всяких там EGL.
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|2.13, Аноним (13), 12:20, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всяком случае mpv через egl намного тормознее и тяжелее, например он дропает и теряет кадры там, где x11 контекст их успешно воспроизводит без заиканий.
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|3.22, Аноним (22), 14:23, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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EGL 1.4 или 1.5? Про тормоза синхронизации вывода 1.4 написано в FAQ'е mpv, в 1.5 их исправили.
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|2.15, iPony129412 (?), 12:34, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То есть, потребуется что-то вручную включать. Большинство пользователей, а также новички, не станут этого делать, тупо потому что не знают о том, что это надо сделать.
И это хорошо. Если они не знают то-сё, то как они справятся с глюками у сырой штуки...
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|1.12, Аноним (12), 12:15, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Дополнительно можно отметить включение в ветке Firefox 81 системы композитинга WebRender для мобильных устройств с GPU Adreno 5xx, включая Adreno 505 и 506
Excluding - это исключение, а не включение
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|1.20, Аноним (20), 13:58, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кроме аппаратного декодирования (vaapi) нужен ещё аппаратный композитинг (dmabuf), иначе распакованный кадр видео приходится копировать.
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