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В ночные сборки Firefox добавлена поддержка ускорения WebRTC через VAAPI

16.08.2020 10:04

В ночные сборки Firefox добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео в сеансах на базе технологии WebRTC, используемой в web-приложениях для проведения видеоконференций. Ускорение реализовано при помощи VA-API (Video Acceleration API) и FFmpegDataDecoder, и доступно как для Wayland, так и для X11. Реализация для X11 основана на применении нового бэкенда, использующего EGL.

Для включения ускорения в about:config следует выставить настройку media.ffmpeg.low-latency.enabled в значение true, предварительно включив поддержку VA-API ("widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled=true", "gfx.webrender.all=true" или "layers.acceleration.force-enabled=true" и запуск с переменной окружения MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 для Wayland и MOZ_X11_EGL=1 для X11).

Дополнительно можно отметить включение в ветке Firefox 81 системы композитинга WebRender для мобильных устройств с GPU Adreno 5xx, за исключением Adreno 505 и 506. WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодирования видео через VA-API
  3. OpenNews: Релиз Firefox 76
  4. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  5. OpenNews: В Firefox добавлено ускорение декодирования видео через VA-API для систем X11
  6. OpenNews: Представлен Firefox Reality PC Preview для устройств виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53555-firefox
Ключевые слова: firefox, vaapi, webrtc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, FixingGunsInAir (ok), 10:19, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Столько лет им не нужен был VAAPI, "и так сойдёт", "сейчас процессоры мощные", говорили они...

    И тут просрaлись.

     
     
  • 2.4, llolik (ok), 11:07, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Столько лет им не нужен был VAAPI

    Так тут ИМХО как раз активничают RedHat, а не Mozilla. Как минимум Martin Stransky, от которого основной движ - мейнтейнер FF в RH и Fedora.

     
  • 2.10, Она им (?), 11:42, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нда... И ничегошеньки-то из браузеров хорошего уже не осталось. Или на старье сидеть, которое еще в адеквате было, или книжки читать...
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:32, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так они ничего до ума не довели, VAAPI для youtube под wayland анонсированный так и не работает, либо железо старое, либо слишком новое, либо если подходит железо ускорение не пашет толком, да еще по дефолту выключено в настройках в трех разным местах. Нафига анонсировать, если до ума не довели?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:41, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Нафига анонсировать, если до ума не довели?

    А где ты анонс от Mozilla видишь?

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:21, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты старые новости почитай про релизы Firefox.
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 12:31, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нафига анонсировать, если до ума не довели?

    Ну так и «анонс» в стиле «вот у нас тут глючная фишка в ночнушке, Ай-да тестировать».

    А то тебе охота огромную армию тестировщиков профессиональных и программистов, которые ради крохотной пользовательской базы будет вкалывать наполную, а потом на блюдечке с голубой 💙 каёмочкой вынесет?

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:14, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Браузер - не ОС. Незачем тащить туда всё подряд.
     
     
  • 2.8, llolik (ok), 11:32, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Судя по тому куда развивается десктоп, основная задача ОС сводится к задаче запустить браузер. Эпоха терминалов в новом обличье.
     
  • 2.16, Она им (?), 12:44, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала работает мозг. Потом появляется мода и тренд. Мозг отключается.
     

  • 1.6, Nonymous (?), 11:16, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Про работу chromium на wayland новостей нет? Вроде разработка ozone шла.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:58, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=578890

    там сложностей,пилить не перепилить. Хотя уже новых проблем осталось меньше чем решённых.

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:30, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    используемой в web-приложениях для проведения видеоконференций

    мне недо я не провожу..

     
  • 1.11, Zenitur (ok), 12:01, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализация для X11 основана на применении нового бэкенда, использующего EGL.

    То есть, потребуется что-то вручную включать. Большинство пользователей, а также новички, не станут этого делать, тупо потому что не знают о том, что это надо сделать.

    А что, компромиссное решение. И добавить фичу в "иксы", и продолжать "топить" за Wayland.

    А тем временем, Wine Staging поддерживает трансляцию DXVA2 в VA-API, а Firefox под Wine работает быстрее, чем нативная Linux-версия. Можно смотреть аппаратно ускоряемое видео без всяких там EGL.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:20, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всяком случае mpv через egl намного тормознее и тяжелее, например он дропает и теряет кадры там, где x11 контекст их успешно воспроизводит без заиканий.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:23, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EGL 1.4 или 1.5? Про тормоза синхронизации вывода 1.4 написано в FAQ'е mpv, в 1.5 их исправили.
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 12:34, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть, потребуется что-то вручную включать. Большинство пользователей, а также новички, не станут этого делать, тупо потому что не знают о том, что это надо сделать.

    И это хорошо. Если они не знают то-сё, то как они справятся с глюками у сырой штуки...

     

  • 1.12, Аноним (12), 12:15, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Дополнительно можно отметить включение в ветке Firefox 81 системы композитинга WebRender для мобильных устройств с GPU Adreno 5xx, включая Adreno 505 и 506

    Excluding - это исключение, а не включение

     
  • 1.17, Аноним (17), 13:06, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а простое видео уже ускоряется или еще нет?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:49, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    по слухам, помогает включение видео на скорость х2
     
  • 2.19, hourarongong (ok), 13:51, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вяленом ускоряется, в х11 с 80-й версии.
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:58, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кроме аппаратного декодирования (vaapi) нужен ещё аппаратный композитинг (dmabuf), иначе распакованный кадр видео приходится копировать.
     

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