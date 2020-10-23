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Представлен Rust GPU, инструментарий для разработки шейдеров на языке Rust

23.10.2020 09:34

Компания Embark Studios, специализирующаяся на разработке игр, опубликовала первый экспериментальный выпуск проекта Rust GPU, нацеленного на использование языка Rust для разработки кода для GPU. Код опубликован под лицензиями MIT и Apache 2.0.

Желание использовать Rust для написания программ для GPU объясняется не только средствами для обеспечения безопасности программ и высокой производительностью, но и необходимостью получить современные инструменты для работы с пакетами и модулями для повышения эффективности процесса разработки. Развивающая Rust GPU компания Embark Studios также использует Rust в своём игровом движке и работает в направлении упрощения совместного использования кода на Rust для CPU и GPU.

Rust GPU продолжает развитие идей проекта RLSL, в рамках которого была предпринята попытка создания компилятора из Rust в универсальное промежуточное представление шейдеров SPIR-V, которое предложено в API Vulkan и поддерживается в OpenGL 4.6. На текущем этапе развития Rust GPU уже позволяет запускать простые графические шейдеры и компилировать значительную часть базовой стандартной библиотеки Rust. При этом проект ещё далёк до готовности к повсеместному использованию, например, в шейдерах пока не поддерживаются циклы.

На основе кода на языке Rust формируется представление шейдеров SPIR-V, для генерации которого разработан специальный бэкенд к компилятору Rust, работающий по аналогии с генератором кода cranelift, применяемым для компиляции в представление WebAssembly. В настоящее время упор делается на поддержку графического API Vulkan и представления SPIR-V, но в будущем планируется создание генераторов для представлений шейдеров DXIL (DirectX) и WGSL (WebGPU). На базе Cargo и crates.io развиваются средства для разработки и публикации пакетов с шейдерами в формате SPIR-V.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/EmbarkStudi...)
  2. OpenNews: Компания Valve открыла новый компилятор шейдеров для GPU AMD
  3. OpenNews: Google открыл код системы компиляции графических шейдеров для API Vulkan
  4. OpenNews: Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  6. OpenNews: DirectX Shader Compiler портирован для Linux и macOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53949-gpu
Ключевые слова: gpu, rust, shader, hlsl, glsl
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:36, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Т.е это чтоб дыреней небыло в шейдерах? А то я выхожу за уголочек карты - а там пустота, теперь такого не будет, ура
     
     
  • 2.3, Any (??), 09:42, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что мешает не лезть за этот самый уголочек?
     
     
  • 3.4, Siborgium (ok), 09:46, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подписываюсь под каждым словом. Одно дурачье в IT -- могли бы просто баги не писать.
     
  • 3.11, Михаил Анонима (?), 10:37, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто они не такие хорошие программисты, как ты - пришлось им потировать Rust под GPU.
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:56, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    — Доктор, когда я делаю вот так мне больно.
    — А Вы так не делайте.
     
  • 2.10, m.makhno (ok), 10:22, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хочу занудой показаться, но в Вашем примере дело в том, что за уголочком рисовать нечего. Что такое дыры в шейдерах мне представить сложно, но, возможно, это тупо чёрные пиксели.
     

  • 1.2, nomad__ (ok), 09:39, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    прикольно
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:49, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну что сказать, это реально здорово
     
  • 1.7, uis (ok), 09:57, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Теперь один треугольник будет рисоваться секунду! Ура!
    А если серьёзно, то им заняться нечем.
     
  • 1.8, Xasd7 (?), 10:13, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а куда потом все эти rust-проектики деваются?
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:14, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично!
    Теперь и тотальный gamedev будет
     
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