W3C начал подготовку стандарта WebTransport

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|2.3, Онаним (?), 09:38, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Самое то весёло, что это не generic transport, а привязанное к QUIC убожество.
То есть нет QUIC - нет мультиков, соответственно использовать - ССЗБ - фолбэк писать обязательно.
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|3.20, Урри (ok), 10:50, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это же W3C - они до сих пор вебсокеты даже до ума не могут довести. А все туда же - новые протоколы придумывать.
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|4.46, Аноним (-), 13:17, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вроде более-менее устаканилось и юзается в дофига мест, вон в lwan даже недавно запилили в базовом виде. Конечно оно не без своих тупняков но вообще протокол как протокол. Бывают и более дурацкие.
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|2.14, Леголас (ok), 10:19, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Больше протоколов богу протоколов.
Больше *надстроек богу *надстроек.
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|2.28, Аноним (28), 12:32, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С другой стороны, например ненадежный канал штука полезная Какие-нибудь не особ... большой текст свёрнут, показать
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|3.43, YetAnotherOnanym (ok), 13:07, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть, это tcp плохой и виноват в том, что вы используете его для задачи, для которой он не предназначен?
И ещё - если у вас бабахнет жбан, в котором варились десятки тонн какой-нибудь отравы, то для последующего разбора полётов принципиально важно узнать, росла ли температура (а также давление, скорости подачи ингредиентов и всякое такое) медленно, или вдруг подскочила ни с того ни с сего на ровном месте.
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|4.47, Аноним (-), 13:31, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
То-есть вот прямо здесь и сейчас, в браузерах - на минуточку - Форд может быть л... большой текст свёрнут, показать
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|5.52, Онаним (?), 13:39, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> браузеры сейчас толком неспособны к околореалтаймным или ненадежным линкам
Не задумывался, почему?
Потому что БРАУЗЕРЫ.
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|6.62, Аноним (-), 13:57, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, а вон то - космический корабль элонмаска И у него на морде браузер Ну да, ... большой текст свёрнут, показать
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|7.68, Онаним (?), 14:01, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В случае браузера весь этот майндфак по сути не оправдан.
По поводу "особо ушлых" - это и есть ответ по сути.
Для майндфака есть клиент, который знает, зачем ему это, и как с этим жить.
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|8.82, Аноним (82), 14:23, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В случае браузеров прямо сейчас - Вообще нет настоящих message-based протокол... большой текст свёрнут, показать
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|1.2, Онаним (?), 09:37, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Очередной косорылый экстеншн, привязанный к конкретной архитектуре браузеров.
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|3.39, Онаним (?), 12:58, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это внезапно то, как выстроен собственно браузер.
Двух компонентов (движок JS и протокол QUIC) мало? Это 100% архитектурозависимость.
Если первый ещё более-менее обязателен ныне, то второй - галимая опция, которая будет спотыкаться о те же файрволы и просто отключение такового.
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|4.40, Онаним (?), 13:00, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потом решат вместо QUIC заимплементить какой-нибудь SHUSTROPONOS 2.0, и окажется внезапно, что его внутренности с этим ёптранспортом несовместимы.
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|4.55, Я (??), 13:45, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты либо поддерживаешь стандарт http/3 либо нет. если поддерживаешь то умеешь гонять данные по протоколу quic который не привязан ни архитектурам ни к конкретным реализациям в браузерах..
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|5.72, Онаним (?), 14:03, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь внимательно перечитай первые 7 слов написанного.
Ну и зачем это в отдельный стандарт?
Либо мы это включаем в HTTP/3 и делаем обязательным - и тогда скорее всего не будет ни того, ни другого.
Либо нет, но тогда зачем оно.
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|2.29, Аноним (-), 12:42, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Хочешь чтобы браузерам разрешили udp-сокеты как есть А ты представляешь что з... большой текст свёрнут, показать
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|3.36, Онаним (?), 12:55, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В данном случае имеем полубесполезный и очень узко заточенный под гуглопротокол "вид коммуникаций", который придётся безусловно фолбечить, если не работает хттпмерзкий QUIC.
Я за то, чтобы открыть сокеты тем, кому оно надо - с возможностью например установки системным администратором списка разрешённых хостов и сокетов. Вне пользовательского интерфейса.
Потому что те же вёбсокеты уже тоже профигачивают в дуду, и в итоге все эти сокетообразные механизмы ничем не лучше прямого открытия сокета.
Более того, в рамках QUIC соединение к третьей стороне невозможно, если у тебя не прокся на фронте, а значит опять ещё более узенькое применение в угоду гуглям и флейру. Толкать это как стандарт? Ну, можно, если с этого что-то имеешь, в этом позиция "стандартёра" понимаема, да.
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|4.45, Crazy Alex (ok), 13:13, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут в том и суть, что оно должно "просто работать" без настроек от сисадмина. А широкое распространение поневоле заставляет утираться и не блокировать "хттпмерзкий" - бо клиенты пошлют. В итоге потихоньку имеем то, что и должно быть - быструю сеть и ампутацию синдрома вахтёра у местечковых админовб из которых половина с IPv6 борется до сих пор.
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|5.49, Онаним (?), 13:36, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет, просто будешь иметь кучу нерабочих поделок с вёбтранспортом :D
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|6.58, Аноним (58), 13:50, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не он будет иметь кучу поделок, а куча лохов у вахтеров, которые как раз порвут вахтеров и прожмут на разрешение им еще и вот этого вот, потому что без этого в какой-то момент половина интернета не работает видите ли.
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|7.64, Онаним (?), 13:58, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Половине интернета это банально не нужно.
Такие дела.
IPv6 собственно по той же причине так и не взлетело - геморроя до фига, профита на копейки.
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|8.71, Аноним (-), 14:03, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикольно рассказывать это тому кто IPv6 везде юзает Геморроя дофига когда я не... текст свёрнут, показать
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|9.73, Онаним (?), 14:05, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суть в том, что на хотелки пресловутых 0 001 в общем случае можно просто класть... текст свёрнут, показать
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|7.65, Онаним (?), 13:59, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня даже кое-какая статистика на этот счёт есть.
Клиентов, заказывающих себе IPv6 - один на 10000 примерно.
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|8.74, Аноним (-), 14:06, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проникновение IPv6 по планете уже имеет совсем другой порядок величин И я не зн... текст свёрнут, показать
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|9.79, Онаним (?), 14:16, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большинство из этих планов коверкают роутинг так, что потом вопросы об этих план... текст свёрнут, показать
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|5.51, Онаним (?), 13:38, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(котиков 99.99% клиентов и без вёбтранспорта посмотрят, так что про широкость распространения - это ты мимо тазика)
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|4.56, Аноним (58), 13:46, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> который придётся безусловно фолбечить, если не работает хттпмерзкий QUIC.
"your configuration is not supported, connection failed". TCP при всем желании не может в околореалтайм или ненадежные fire-and-forget коммуникации - так что единственное разумное что можно сделать если это было надо - послать не способного на это клиента в пешее эротическое.
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|6.67, Аноним (-), 14:00, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну вот примерно так в overдофига случаев и будет.
А вот это уже твои проблемы если у тебя обкоцаный интернет. Никто не обязан др@читься в присядку под твою кривизну.
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|7.70, Онаним (?), 14:02, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык я о том же, что этот типа "стандарт" в виде стандарта не нужен - он работать будет почти нигде.
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|3.44, Crazy Alex (ok), 13:10, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут ещё один момент - если брать что-то, прдеоставляемое операционкой, то и обновлений логики (как с буферами TCP, например) будешь десятилетиями ждать. А здесь - всё своё, с любой степенью адаптации под конкретные условия без особых зависимостей от полиси ОС. Никто не хочет терять в качестве связи из-за того, что клиент сидит на 5-м андроиде или вин7.
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|1.6, КО (?), 09:40, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Лишь бы Noscript и похожие данный стандарт не обходил, а там фиг с ним.
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|2.11, Арагорн (?), 10:14, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если хотите знать моё мнение, то все, кто пользуется этим недорасширением, недалёкого ума люди.
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|3.13, Аноним (13), 10:18, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А какие причины? Помимо того, что автор замечен на рекламе вирусов. Мне вот umatrix нравится, да видно noscript всех пользователей перетянул. Это проблема.
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|5.34, Аноним (13), 12:46, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно. Но пока работает, альтернатив лучше не существует. Без этого (или подобного) дополнения жизни нет, зря автор забросил.
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|7.75, Аноним (13), 14:07, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ublock может делать все что и матрикс кроме кук
Не так удобно и наглядно, куки тоже нужно блокировать иногда.
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|5.32, Аноним (13), 12:45, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После каждого обновления noscript выскакивает страница спама, и на этой странице автор рекламировал свои вирусные программы написанные по заказу NSA. Давняя история ещё.
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|1.9, Аноним (9), 10:09, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как насчёт того чтобы вводить уголовную ответственность за попытку протолкнуть заведомо гнилой протокол. А то spdy, http/2 и теперь вот quic так же выкинут. А нам это говно тестировать зачем-то.
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|2.10, Анонин (?), 10:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Как насчёт обязательной регистрации на интернет ресурсах и привязки к паспортому номеру.
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|5.30, Аноним (-), 12:44, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Публикации
> Публикации отсутствуют
От твоего отсутствия опеннет вообще не обеднеет, так что не тебе и о романтике рассуждать.
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|2.21, Аноним (21), 10:52, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот сам живи и работай в таком мирке. Хотя нет, ты же первый свалишь в дворники...
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|1.22, Урри (ok), 10:57, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хахаха. Это те, кто вебсокеты стандартизировали, стандартизировали да невыстандартизировали?
Желающие (и способные) поугорать гуглят строку "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11", которую высокопрофессиональный комитет W3C почему-то назвал GUIDом.
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|3.27, Урри (ok), 12:29, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что это текстовая строка.
Ох уж эти опеннетчики...
Открываем первую, твою(!), ссылку.
Читаем: "A UUID is 128 bits long".
Переводим: GUID(UUID) - это битовая последовательность длиной 128 бит.
Читаем: The formal definition of the UUID __string representation__ is provided by the following...
Переводим: А если вы хотите кому-то GUID показать в текстовом виде, то показывайте его вот так.
Теперь открываем стандарт WebSockets.
Читаем: ... and concatenate this with the Globally Unique Identifier (GUID, [RFC4122]) "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11" __in string form__.
Переводим: ... и __конкатенируем__ это некоей строкой, которую мы, идиоты, решили назвать гуидом просто потому, что она визуально похожа на текстовую репрезентацию гуида.
Более того, если почитать стандарт, становится быстро понятно, что от замены строки "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11" на строку "KILLMEIAMASTUPIDIDIOT" совершенно ничего не поменяется. Вообще ничего.
Если бы использовался гуид, то строка "KILLMEIAMASTUPIDIDIOT" не подошла бы, просто потому, что из нее нельзя восстановить реальный, использующийся в алгоритме хендшейка (на самом деле ни разу не использующийся) GUID.
Я достаточно детально расписал?
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|4.69, h31 (ok), 14:02, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже если считать, что это проблема с формулировкой, кому от этого плохо? Можно хоть один пример, когда из-за этой формулировки возникают баги, несовместимости и другие проблемы, а не просто фрустрация из-за задетого чувства прекрасного?
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|4.81, Просто (?), 14:21, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ох уж эти диванные экперды, которые только и могут вырывать из стандартов куски, которые им выгодны для поднятия своего ЧСВ.
Нет, ты вообще ничего адекватного не написал, вообще.
Иди к этим W3C работать, если ты считаешь себя умнее их. Сделай лучше.
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|1.24, pda (ok), 12:22, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Авторы WebTransport нашли в WebSockets фундаментальный недостаток. Его писали не они."?
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|1.54, Аноним (54), 13:44, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередной юзлесс стандарт для js. Лучше бы замену HTML/CSS/is пилили, потому что сейчас это ни в какие ворота - смесь из лютого легаси, переусложненных специфических случаев возведённых в стандарт, тяжело писать, тяжело читать и править, работает мягко говоря не быстро, поддержка в браузерах абы какая, написать свой браузер с поддержкой хотя бы базовых возможностей нереально, работать с контентом построенном на современных технологиях тоже нереально -только селениум, который тоже сделан через одно место, расточительный, медленный, тяжело настраивается. Все это противоречит идеям изначального веба.
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|2.57, Аноним (58), 13:48, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень странно что W3C разрабатывает стандарты для браузеров. И да, если дать браузеру лобовой доступ в udp - блин, вы ему еще raw сокеты дайте, во тогда будет трололо то, когда какие-нибудь хомяки устроят какой-нибудь arp-спуф и что там еще сами того не зная.
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|1.85, Gogi (??), 14:36, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дебильная затея "всё то же самое, что умеет обычное десктоп-приложение, только теперь из браузера". Мне одному кажется, что проще выкинуть сам браузер??
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