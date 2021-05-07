W3C начал подготовку стандарта WebTransport

4.45 , Crazy Alex ( ok ), 13:13, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут в том и суть, что оно должно "просто работать" без настроек от сисадмина. А широкое распространение поневоле заставляет утираться и не блокировать "хттпмерзкий" - бо клиенты пошлют. В итоге потихоньку имеем то, что и должно быть - быструю сеть и ампутацию синдрома вахтёра у местечковых админовб из которых половина с IPv6 борется до сих пор.

5.49 , Онаним ( ? ), 13:36, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нет, просто будешь иметь кучу нерабочих поделок с вёбтранспортом :D

6.58 , Аноним ( 58 ), 13:50, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не он будет иметь кучу поделок, а куча лохов у вахтеров, которые как раз порвут вахтеров и прожмут на разрешение им еще и вот этого вот, потому что без этого в какой-то момент половина интернета не работает видите ли.

7.64 , Онаним ( ? ), 13:58, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Половине интернета это банально не нужно.

Такие дела.

IPv6 собственно по той же причине так и не взлетело - геморроя до фига, профита на копейки.

8.71 , Аноним ( - ), 14:03, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Прикольно рассказывать это тому кто IPv6 везде юзает Геморроя дофига когда я не... 9.73 , Онаним ( ? ), 14:05, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Суть в том, что на хотелки пресловутых 0 001 в общем случае можно просто класть... 10.76 , Аноним ( 76 ), 14:08, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Удачи в этом начинании В моем случае это вообще вне пределов твоего контроля, п... 11.77 , Онаним ( ? ), 14:13, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вот приходит ребятам вопрос от IPv6 клиента ачо вот у этого сервера xxx yyy ... 12.84 , Аноним ( - ), 14:36, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У меня все проще - я плачу денег провам и хостерам у которых это есть А если ты... 11.78 , Онаним ( ? ), 14:14, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Аналогично и с роутингом по v6 Где-то там на 15 хопе v6 превращается в тыкву с ... 12.80 , Онаним ( ? ), 14:17, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот ниже ты сам дописал, почему Потому что план B , и туннель через полшарик... 12.86 , Аноним ( - ), 14:38, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Отклик 150 мс с глобальным доступом к системе из любой точки шарика сильно лучше... 7.65 , Онаним ( ? ), 13:59, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня даже кое-какая статистика на этот счёт есть.

Клиентов, заказывающих себе IPv6 - один на 10000 примерно.

8.74 , Аноним ( - ), 14:06, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Проникновение IPv6 по планете уже имеет совсем другой порядок величин И я не зн... 9.79 , Онаним ( ? ), 14:16, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Большинство из этих планов коверкают роутинг так, что потом вопросы об этих план... 5.51 , Онаним ( ? ), 13:38, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (котиков 99.99% клиентов и без вёбтранспорта посмотрят, так что про широкость распространения - это ты мимо тазика)

6.59 , Аноним ( 58 ), 13:51, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Штуки типа IoT могут быть вполне массовыми...

7.60 , Онаним ( ? ), 13:56, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Могут, но уже 100500 лет как нет.

Потому что.

4.56 , Аноним ( 58 ), 13:46, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > который придётся безусловно фолбечить, если не работает хттпмерзкий QUIC. "your configuration is not supported, connection failed". TCP при всем желании не может в околореалтайм или ненадежные fire-and-forget коммуникации - так что единственное разумное что можно сделать если это было надо - послать не способного на это клиента в пешее эротическое.

5.61 , Онаним ( ? ), 13:56, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот примерно так в overдофига случаев и будет.

6.67 , Аноним ( - ), 14:00, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну вот примерно так в overдофига случаев и будет. А вот это уже твои проблемы если у тебя обкоцаный интернет. Никто не обязан др@читься в присядку под твою кривизну.

7.70 , Онаним ( ? ), 14:02, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык я о том же, что этот типа "стандарт" в виде стандарта не нужен - он работать будет почти нигде.

