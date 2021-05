W3C начал подготовку стандарта WebTransport

Ох уж эти опеннетчики...

Открываем первую, твою(!), ссылку.

Читаем: "A UUID is 128 bits long".

Переводим: GUID(UUID) - это битовая последовательность длиной 128 бит.

Читаем: The formal definition of the UUID __string representation__ is provided by the following...

Переводим: А если вы хотите кому-то GUID показать в текстовом виде, то показывайте его вот так.



Теперь открываем стандарт WebSockets.

Читаем: ... and concatenate this with the Globally Unique Identifier (GUID, [RFC4122]) "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11" __in string form__.

Переводим: ... и __конкатенируем__ это некоей строкой, которую мы, идиоты, решили назвать гуидом просто потому, что она визуально похожа на текстовую репрезентацию гуида.

Более того, если почитать стандарт, становится быстро понятно, что от замены строки "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11" на строку "KILLMEIAMASTUPIDIDIOT" совершенно ничего не поменяется. Вообще ничего.

Если бы использовался гуид, то строка "KILLMEIAMASTUPIDIDIOT" не подошла бы, просто потому, что из нее нельзя восстановить реальный, использующийся в алгоритме хендшейка (на самом деле ни разу не использующийся) GUID.

Я достаточно детально расписал?