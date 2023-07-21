Выпуск Chrome OS 115

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 115, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 115. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 115 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Основные изменения в Chrome OS 115: Включена функция App Streaming для удалённой работы в Chrome OS с приложениями, запущенными на устройствах с платформой Android. Интерфейс смартфона отзеркаливается в Chrome OS в отдельном окне и позволяет удалённо работать с внешними Android-приложениями.

Добавлена поддержка плавающих окон, постоянно закреплённых на переднем плане.

В меню добавлен раздел "Window layout" для настройки раскладки окон, например, можно быстро перейти к режиму с разделением экрана на два окна.

Задействован новый интерфейс для настройки клавиатурных комбинаций (Settings > Device > Keyboard > View and customize keyboard shortcuts), в котором изменён подход к навигации и разделения горячих клавиш на категории.

Предоставлена возможность управления настройками устройств ввода, таких как мышь и клавиатура, в привязке к отдельным устройствам (для каждого устройства сохраняется свой набор настроек). Например, можно выбрать параметры скорости движения для определённой подключаемой мыши, которые не повлияют на работу других мышей.

В приложении Gallery добавлена возможность добавления рукописной подписи к PDF-документу, которая будет хранится в отдельном файле.

Добавлена возможность приостановки вещания на внешний экран (режим Pause в меню Cast), что позволяет заморозить выводимую картинку на время выполнения каких-то других действий в системе, которые не следует транслировать. После отключения приостановки зеркалирование экрана на внешнее устройство будет продолжено без разрыва.

Включена поддержка подключения к беспроводными сетям, защищённым при помощи технологии Passpoint (Hotspot 2.0), не требующая выполнения операций поиска сети и аутентификации при каждом подключении (запоминается первый вход в привязке к местоположению, после чего все последующие подключения выполняются автоматически).

Голоса для системы синтеза речи теперь загружаются по сети по мере необходимости, а включаются в базовую поставку, что позволило заметно сократить размер системного образа.

Устранено 5 уязвимостей, три из которых признаны опасными и вызваны обращением к уже освобождённой области памяти в Ash и неназванном компоненте платформы.



