Выпуск Chrome OS 114

за 100-150$ у нас терминальная машинка-ноут, со всеми enterprise фишками и просто сказочной автономностью.

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На видосиках vp9 720-1880p получим 14-16 часов (зависимо от яркости, без инета).

А с серфингом, инетом и видосиками будет 10-12.

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Если подобрать нормальную, можно хоть линкус сверху ставить, хоть он большей мерой уже из коробки есть, чисто консолька со спецсофтом спокойно пашет.

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А пока кое-кто не поехал "шифером шурша", то для образования вообще благодатью сие творение являлось: у любого шпанюка доступ к норм образовательному инструментарию, у препода - контроль, а админить сие может 1 чел буквально на перекуре от основного трудоустройства.

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Я молчу про 100500 курсов и сертификатов аки халява для пользователей, с хедхантингом хоть в сам гугл. Но в целом дающих больше знаний и перспектив, чем все 11+4(6) лет образования, буквально за годик-второй).

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Не говоря о том, что многие так начинают (свой путь) с опенсорса и нередко продолжают делать вклад туда, даже после ухода в большой секс, ой big tech =)

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Рассматривать ChromeOS стоит только как пищевую карточку для совсем уж нищих или как терминальную infrastructure для своих web based projects (crm, sites, etc). В таком ключе - благо. Достойная альтернатива apple с ценой в 10 раз ниже. Убогой винде - подавно. Ну а linux... Вот он коммерческий, перед нами. Пилите халявную версию, сопоставимую с ChromeOS.

