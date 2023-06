Выпуск Chrome OS 114

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 114, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 114. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 114 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Основные изменения в Chrome OS 114: В конфигуратор (ChromeOS Settings) добавлена отдельная страница для выбора звуковых устройств и настройки громкости и микрофона.

Добавлена поддержка плавающих окон, которые могут быть наложены или закреплены над другими окнами. Например, в плавающем окне можно открыть приложение для ведения заметок во время просмотра лекции. Плавающий режим включается через меню с раскладкой текущего окна, клавиатурную комбинацию Search + Z или экранный жест вниз из центра верха окна.

Добавлена функция App Streaming для трансляции на экране Chrome OS окон приложений, запущенных на устройствах с платформой Android.

В приложение для работы со встроенной системой справки Explore (бывший Get Help) добавлена вкладка "App and games" с обзором новых популярных приложений и игр для Chromebook.

Появилась возможность использования совместных альбомов, размещённых в Google Photos, в качестве источника для установки обоев рабочего стола или хранителя экрана.

Добавлена поддержка бесшовного подключения к беспроводными сетям, защищённым при помощи технологии Passpoint (Hotspot 2.0), без необходимости поиска сети и аутентификации при каждом подключении (запоминается первый вход в привязке к местоположению, после чего все последующие подключения выполняются автоматически).

Для централизованно управляемых систем добавлена поддержка включения обязательных дополнений, работающих в режиме инкогнито без возможности их отключения пользователем.

Представлена сборка игры Minecraft для Chrome OS.

Устранено 7 уязвимостей, среди которых переполнения буфера в функциях rewrite_1d_image_coordinate и set_stream_out_varyings, обращение к уже освобождённой памяти (use-after-free) в функциях vrend_draw_bind_abo_shader и sampler_state, состояние гонки в функции amdgpu_ttm_tt_get_user_pages, обход ограничений беспроводной отладки в утилите adb и возможность запуска незаверенного цифровой подписью кода через загрузку изменённой версии RMA shim.