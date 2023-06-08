Выпуск Chrome OS 114

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|2.6, Аноним (6), 11:06, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты ведь этого предвкушаешь. Иначе бы делал все возможное чтобы этого не было.
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|2.7, Аноним (7), 11:16, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Колхоз дело исключительно добровольное. Можно подобрать железо, которое позволяет установить самосборный загрузчик, есть открытые компиляторы с бутстрапом "с нуля", есть полностью свободные ОС (и на десктоп, и на встройку, и даже на мобильные устройства). Для кого свободность в приоритете - все возможности есть.
Доминирование несвободных систем обусловлено не тем, что свободные как-то по особенному загибаются (они сейчас живее всех живых), а тем, что несвободные развиваются опережающими темпами. Пусть расцветают все цветы - в конце концов, опыт закрытых разработок всплывет в опенсорсе.
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|1.8, Bob (??), 12:01, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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за 100-150$ у нас терминальная машинка-ноут, со всеми enterprise фишками и просто сказочной автономностью.
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На видосиках vp9 720-1880p получим 14-16 часов (зависимо от яркости, без инета).
А с серфингом, инетом и видосиками будет 10-12.
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Если подобрать нормальную, можно хоть линкус сверху ставить, хоть он большей мерой уже из коробки есть, чисто консолька со спецсофтом спокойно пашет.
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А пока кое-кто не поехал "шифером шурша", то для образования вообще благодатью сие творение являлось: у любого шпанюка доступ к норм образовательному инструментарию, у препода - контроль, а админить сие может 1 чел буквально на перекуре от основного трудоустройства.
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Я молчу про 100500 курсов и сертификатов аки халява для пользователей, с хедхантингом хоть в сам гугл. Но в целом дающих больше знаний и перспектив, чем все 11+4(6) лет образования, буквально за годик-второй).
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Не говоря о том, что многие так начинают (свой путь) с опенсорса и нередко продолжают делать вклад туда, даже после ухода в большой секс, ой big tech =)
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Рассматривать ChromeOS стоит только как пищевую карточку для совсем уж нищих или как терминальную infrastructure для своих web based projects (crm, sites, etc). В таком ключе - благо. Достойная альтернатива apple с ценой в 10 раз ниже. Убогой винде - подавно. Ну а linux... Вот он коммерческий, перед нами. Пилите халявную версию, сопоставимую с ChromeOS.
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|2.10, Аноним (10), 12:38, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Смешались в кучу люди и кони. Твои 100-150 убогие хромбуки это те самые нетбуки с хромосью. Слишком убогие чтобы быть интересными.
Предел для ноута на арме это быть роутером для любителей беспроводного инета.
Для учеников лучше электронная бумага (E-Ink и тому подобное). Рисовать могут 24 кадра. Автономность куда лучше. Но ты же вместо копания о подобных технологиях решил выставить напоказ свое невежество непонятно зачем.
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|3.12, Аноним (11), 12:44, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чубайс тоже всех хотел перевести на электронную бумагу. В итоге он как и ты выставили напоказ своё невежество.
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|1.9, Аноним (10), 12:25, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, хромось догнала фаерфокс по номеру версий. Но как показала практика линукс быстрее и жрет меньше памяти что на убогих хромбуках в разы актуальнее.
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|1.14, Аноним (14), 13:14, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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апстарт работает на самом полулярном десктопном решении с линукс ядром, а когда-то падаваны поцтера говорили что без системг линуксу на десктопах нет пути... оказалось врали...
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