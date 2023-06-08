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Выпуск Chrome OS 114

08.06.2023 09:52

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 114, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 114. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 114 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 114:

  • В конфигуратор (ChromeOS Settings) добавлена отдельная страница для выбора звуковых устройств и настройки громкости и микрофона.
  • Добавлена поддержка плавающих окон, которые могут быть наложены или закреплены над другими окнами. Например, в плавающем окне можно открыть приложение для ведения заметок во время просмотра лекции. Плавающий режим включается через меню с раскладкой текущего окна, клавиатурную комбинацию Search + Z или экранный жест вниз из центра верха окна.
  • Добавлена функция App Streaming для трансляции на экране Chrome OS окон приложений, запущенных на устройствах с платформой Android.
  • В приложение для работы со встроенной системой справки Explore (бывший Get Help) добавлена вкладка "App and games" с обзором новых популярных приложений и игр для Chromebook.
  • Появилась возможность использования совместных альбомов, размещённых в Google Photos, в качестве источника для установки обоев рабочего стола или хранителя экрана.
  • Добавлена поддержка бесшовного подключения к беспроводными сетям, защищённым при помощи технологии Passpoint (Hotspot 2.0), без необходимости поиска сети и аутентификации при каждом подключении (запоминается первый вход в привязке к местоположению, после чего все последующие подключения выполняются автоматически).
  • Для централизованно управляемых систем добавлена поддержка включения обязательных дополнений, работающих в режиме инкогнито без возможности их отключения пользователем.
  • Представлена сборка игры Minecraft для Chrome OS.
  • Устранено 7 уязвимостей, среди которых переполнения буфера в функциях rewrite_1d_image_coordinate и set_stream_out_varyings, обращение к уже освобождённой памяти (use-after-free) в функциях vrend_draw_bind_abo_shader и sampler_state, состояние гонки в функции amdgpu_ttm_tt_get_user_pages, обход ограничений беспроводной отладки в утилите adb и возможность запуска незаверенного цифровой подписью кода через загрузку изменённой версии RMA shim.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 114
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 113
  4. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование Steam для Chrome OS
  6. OpenNews: Эксплоит для отключения централизованного управления Chromebook
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59263-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:06, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В upstart отключаешь запуск ui и самое то для сервака.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:30, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, чтобы emerge работал.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:05, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это называлось CoreOS успешно загнулось.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:51, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Цифровая тюрьма всё ближе.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:06, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты ведь этого предвкушаешь. Иначе бы делал все возможное чтобы этого не было.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:16, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Колхоз дело исключительно добровольное. Можно подобрать железо, которое позволяет установить самосборный загрузчик, есть открытые компиляторы с бутстрапом "с нуля", есть полностью свободные ОС (и на десктоп, и на встройку, и даже на мобильные устройства). Для кого свободность в приоритете - все возможности есть.
    Доминирование несвободных систем обусловлено не тем, что свободные как-то по особенному загибаются (они сейчас живее всех живых), а тем, что несвободные развиваются опережающими темпами. Пусть расцветают все цветы - в конце концов, опыт закрытых разработок всплывет в опенсорсе.
     

  • 1.8, Bob (??), 12:01, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    за 100-150$ у нас терминальная машинка-ноут, со всеми enterprise фишками и просто сказочной автономностью.
    --
    На видосиках vp9 720-1880p получим 14-16 часов (зависимо от яркости, без инета).
    А с серфингом, инетом и видосиками будет 10-12.
    --
    Если подобрать нормальную, можно хоть линкус сверху ставить, хоть он большей мерой уже из коробки есть, чисто консолька со спецсофтом спокойно пашет.
    --
    А пока кое-кто не поехал "шифером шурша", то для образования вообще благодатью сие творение являлось: у любого шпанюка доступ к норм образовательному инструментарию, у препода - контроль, а админить сие может 1 чел буквально на перекуре от основного трудоустройства.
    --
    Я молчу про 100500 курсов и сертификатов аки халява для пользователей, с хедхантингом хоть в сам гугл. Но в целом дающих больше знаний и перспектив, чем все 11+4(6) лет образования, буквально за годик-второй).
    --
    Не говоря о том, что многие так начинают (свой путь) с опенсорса и нередко продолжают делать вклад туда, даже после ухода в большой секс, ой big tech =)
    --
    Рассматривать ChromeOS стоит только как пищевую карточку для совсем уж нищих или как терминальную infrastructure для своих web based projects (crm, sites, etc). В таком ключе - благо. Достойная альтернатива apple с ценой в 10 раз ниже. Убогой винде - подавно. Ну а linux... Вот он коммерческий, перед нами. Пилите халявную версию, сопоставимую с ChromeOS.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:38, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Смешались в кучу люди и кони. Твои 100-150 убогие хромбуки это те самые нетбуки с хромосью. Слишком убогие чтобы быть интересными.
    Предел для ноута на арме это быть роутером для любителей беспроводного инета.
    Для учеников лучше электронная бумага (E-Ink и тому подобное). Рисовать могут 24 кадра. Автономность куда лучше. Но ты же вместо копания о подобных технологиях решил выставить напоказ свое невежество непонятно зачем.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:43, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убогий тут только ты.
     
  • 3.12, Аноним (11), 12:44, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чубайс тоже всех хотел перевести на электронную бумагу. В итоге он как и ты выставили напоказ своё невежество.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 12:52, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5 минут позора за лярд в кармане. Может такой был план?
     

  • 1.9, Аноним (10), 12:25, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, хромось догнала фаерфокс по номеру версий. Но как показала практика линукс быстрее и жрет меньше памяти что на убогих хромбуках в разы актуальнее.
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:14, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    апстарт работает на самом полулярном десктопном решении с линукс ядром, а когда-то падаваны поцтера говорили что без системг линуксу на десктопах нет пути... оказалось врали...
     

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