В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса

В ChromeOS ведётся работа над проектом Lacros (Linux And ChRome OS), нацеленным на отделение браузера Chrome от оконного менеджера и системного интерфейса пользователя. Предполагается, что Lacros может быть включён по умолчанию для некоторых моделей Chromebook уже в выпуске ChromeOS 116 (в документации убрано упоминание, что для включения Lacros следует выставить экспериментальные флаги).

Изначально в Chrome OS web-браузер, оконный менеджер, экран входа и системный интерфейс пользователя реализованы в одном исполняемом файле. Целью проекта Lacros является разделение браузера и элементов интерфейса системы на два разных бинарных файла - ash-chrome (интерфейс) и lacros-chrome (браузер). Разделённые компоненты могут развиваться отдельно и иметь свой цикл формирования релизов, что позволяет не привязывать обновление Chrome к обновлению системы и обновлять его по аналогии с браузером в обычной ОС.

Браузер lacros-chrome представляет собой сборку обычного Chrome для Linux с расширенной поддержкой Wayland. Для вывода и обработки событий ввода в lacros-chrome задействована прослойка Ozone, абстрагирующая взаимодействие с графической подсистемой, которая использует бэкенд с поддержкой клиента Wayland. В качестве сервера Wayland в Chrome OS применяется exosphere, который также используется в подсистемах ARC (для запуска Android-приложений) и Crostini (для запуска Linux-приложений).



