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В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса

03.08.2023 23:17

В ChromeOS ведётся работа над проектом Lacros (Linux And ChRome OS), нацеленным на отделение браузера Chrome от оконного менеджера и системного интерфейса пользователя. Предполагается, что Lacros может быть включён по умолчанию для некоторых моделей Chromebook уже в выпуске ChromeOS 116 (в документации убрано упоминание, что для включения Lacros следует выставить экспериментальные флаги).

Изначально в Chrome OS web-браузер, оконный менеджер, экран входа и системный интерфейс пользователя реализованы в одном исполняемом файле. Целью проекта Lacros является разделение браузера и элементов интерфейса системы на два разных бинарных файла - ash-chrome (интерфейс) и lacros-chrome (браузер). Разделённые компоненты могут развиваться отдельно и иметь свой цикл формирования релизов, что позволяет не привязывать обновление Chrome к обновлению системы и обновлять его по аналогии с браузером в обычной ОС.

Браузер lacros-chrome представляет собой сборку обычного Chrome для Linux с расширенной поддержкой Wayland. Для вывода и обработки событий ввода в lacros-chrome задействована прослойка Ozone, абстрагирующая взаимодействие с графической подсистемой, которая использует бэкенд с поддержкой клиента Wayland. В качестве сервера Wayland в Chrome OS применяется exosphere, который также используется в подсистемах ARC (для запуска Android-приложений) и Crostini (для запуска Linux-приложений).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.aboutchromebooks.c...)
  2. OpenNews: Chrome переведён на использование прослойки Ozone для систем с X11
  3. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
  4. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  5. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 115
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59550-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:08, 04/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    кароче, операционную систему на хромоноге написали.
    Теперь осталось где-то взять для нее нормальный браузер. Предлагаю далеко не ходить и использовать мазилу.

     
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