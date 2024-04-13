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Выпуск Chrome OS 123

13.04.2024 13:50

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 123, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 123. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 123 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 123:

  • Предоставлена экспериментальная возможность назначения своих клавиатурных комбинаций, вместо тех, что определены по умолчанию. Для активации интерфейса следует активировать настройку "chrome://flags/#enable-shortcut-customization".
  • Добавлена возможность привязки действий к дополнительным кнопкам у мыши. Например, можно привязать такие действия как создание скриншота, отключение/включение звука и вызов интерфейса для вставки emoji, а также любые действия для которых доступен вызов через клавиатурные комбинации.
  • Предоставлена возможность быстрого переключения в режим разделения экрана, в котором можно разместить бок о бок окна двух разных приложений. После выбора в свойствах окна режима разделения экрана теперь сразу выводится обзор других открытых окон, которые можно выбрать для показа на второй половине.
  • Добавлена возможность работы в форме точки беспроводного доступа (Hotspot), через которую могут подключаться к сети другие рядом расположенные устройства (полезно, когда Chromebook подключается через оператора сотовой связи).
  • Добавлена возможность определения настроек языка, привязанных к отдельным приложениям. Язык для выбранного приложения можно изменить через интерфейс "Settings > Apps > Manage your apps > App language".
  • В настройках конфиденциальности появился интерфейс для просмотра списка приложений, запрашивающих доступ к камере или микрофону, через который можно сразу выборочно предоставить или блокировать доступ к данным ресурсам, не переходя к настройкам приложения.
  • В системе синтеза речи предложен новый натурально звучащий набор голосов для 31 языка, который можно использовать в offline-режиме.
  • Включён новый Bluetooth-стек Floss, основанный на стеке Fluoride, перенесённом из платформы Android и продолжающем развитие стека BlueDroid от компании Broadcom. В случае появления проблем с работой нового Bluetooth-стека можно вернуть систему на использование старого стека BlueZ через параметр "chrome://flags/#bluetooth-use-floss".


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 123
  3. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  4. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  5. OpenNews: Google продлил до 10 лет время поддержки устройств на базе ChromeOS
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 122
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60986-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:01, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Google как всегда молодцы. Одни из немногих, кто действительно двигает Линукс в массы
     
     
  • 2.2, ОООО (?), 14:11, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Массы чего? Гвна?! Нет не надо нам такого
     
     
  • 3.4, вася (??), 14:48, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>не надо

    Поздно причитать, он уже давно там, с тех пор как вышли gtk3, qt4, systemd и wayland

     
  • 3.7, Аноним (7), 15:00, 13/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.10, Аноним (-), 15:18, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Массы людей естественно.
    А не 2% овноедов, которым подходят полуфа/b/рикаты вида "ну здесь оно несовместимо с драйверами", а тут дизайн "выглядит так как-будто его выргал наш сторож после запоя... а ну так по большей части это он его работа, но ему помогал наш сантехник!"

    Даже сейчас осталось "подбери железо под дистрибутив", "проверь минорную версию ядра, вдруг какое-то поехавший сломал дрова нвидии" и тд
    И это несмотря на старания шапки, гугла, и прочих фирм которые пишут линукс, а не только потребялдствуют.

    А 10-15 лет назад было еще хуже.

     
  • 2.5, OpenEcho (?), 14:50, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Одни из немногих, кто действительно двигает Линукс в массы

    Просто бизнес, не двигать же им мелкософт или мак, да и двигают исключительно только то что позволяет лучше под трусы ко всем заглянуть, оно ведь ничего не поменялось:

    "На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай делай с ним что хошь..."

    А здесь даже не грошь, - ХАЛАЯВА!

     
     
  • 3.8, Аноним (7), 15:02, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где тут халява? Тут же жёсткий вендоринг.
     
  • 3.9, Аноним (-), 15:11, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ХАЛАЯВА это как раз про линукс и прочее СПО от секты столлмана.

    "Не пользуйтеся мелкомягким вордом, есть опенофис, он бесплатный*"
    *возможно половина документов у вас похерится, но зато вы сможете ощутить вскус щво6одки

    "Зачем платить за фотошоп, если есть бесплатный гимп**"
    **то что он работает хуже и выглядит как овно, это не важно

     
     
  • 4.11, namenotfound (?), 15:37, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >*возможно половина документов у вас похерится, но зато вы сможете ощутить вскус щво6одки

    похерятся они в любом случае, office open xml - шизоидный формат

     
  • 2.14, Самый умный аноним (?), 16:00, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland)

    Кхе-кхе

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:05, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо акцентировать на этом внимание, а то сейчас начнется!
     

  • 1.3, Аноним (-), 14:27, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    * поддержка зависит от прихотей одного провайдера
    * существует фиксированный набор оборудования

    Если вам это нравится, Chromebook, вероятно, для вас. Если вы презираете это, посмотрите на Fedora.

     
     
  • 2.6, вася (??), 14:50, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поменять гугла на редхата - из огня да в полымя, как говорится.
     

  • 1.12, Флудер (?), 15:39, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде все окна и кнопки достаточно закруглили, пора бы уже начинать делать круглыми символы и цифры.
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:59, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ублбуюдочный яндекс получи https://habr.com/ru/news/806527/
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 16:04, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статистика пошла в низ https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/russian-federation/#mo

    А теперь на колени!

     

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