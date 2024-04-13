Выпуск Chrome OS 123

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 123, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 123. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 123 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Основные изменения в Chrome OS 123: Предоставлена экспериментальная возможность назначения своих клавиатурных комбинаций, вместо тех, что определены по умолчанию. Для активации интерфейса следует активировать настройку "chrome://flags/#enable-shortcut-customization".

Добавлена возможность привязки действий к дополнительным кнопкам у мыши. Например, можно привязать такие действия как создание скриншота, отключение/включение звука и вызов интерфейса для вставки emoji, а также любые действия для которых доступен вызов через клавиатурные комбинации.

Предоставлена возможность быстрого переключения в режим разделения экрана, в котором можно разместить бок о бок окна двух разных приложений. После выбора в свойствах окна режима разделения экрана теперь сразу выводится обзор других открытых окон, которые можно выбрать для показа на второй половине.

Добавлена возможность работы в форме точки беспроводного доступа (Hotspot), через которую могут подключаться к сети другие рядом расположенные устройства (полезно, когда Chromebook подключается через оператора сотовой связи).

Добавлена возможность определения настроек языка, привязанных к отдельным приложениям. Язык для выбранного приложения можно изменить через интерфейс "Settings > Apps > Manage your apps > App language".

В настройках конфиденциальности появился интерфейс для просмотра списка приложений, запрашивающих доступ к камере или микрофону, через который можно сразу выборочно предоставить или блокировать доступ к данным ресурсам, не переходя к настройкам приложения.

В системе синтеза речи предложен новый натурально звучащий набор голосов для 31 языка, который можно использовать в offline-режиме.

Включён новый Bluetooth-стек Floss, основанный на стеке Fluoride, перенесённом из платформы Android и продолжающем развитие стека BlueDroid от компании Broadcom. В случае появления проблем с работой нового Bluetooth-стека можно вернуть систему на использование старого стека BlueZ через параметр "chrome://flags/#bluetooth-use-floss".



