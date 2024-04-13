Выпуск Chrome OS 123

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|1.1, Аноним (1), 14:01, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Google как всегда молодцы. Одни из немногих, кто действительно двигает Линукс в массы
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|3.4, вася (??), 14:48, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>не надо
Поздно причитать, он уже давно там, с тех пор как вышли gtk3, qt4, systemd и wayland
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|3.10, Аноним (-), 15:18, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Массы людей естественно.
А не 2% овноедов, которым подходят полуфа/b/рикаты вида "ну здесь оно несовместимо с драйверами", а тут дизайн "выглядит так как-будто его выргал наш сторож после запоя... а ну так по большей части это он его работа, но ему помогал наш сантехник!"
Даже сейчас осталось "подбери железо под дистрибутив", "проверь минорную версию ядра, вдруг какое-то поехавший сломал дрова нвидии" и тд
И это несмотря на старания шапки, гугла, и прочих фирм которые пишут линукс, а не только потребялдствуют.
А 10-15 лет назад было еще хуже.
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|2.5, OpenEcho (?), 14:50, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Одни из немногих, кто действительно двигает Линукс в массы
Просто бизнес, не двигать же им мелкософт или мак, да и двигают исключительно только то что позволяет лучше под трусы ко всем заглянуть, оно ведь ничего не поменялось:
"На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай делай с ним что хошь..."
А здесь даже не грошь, - ХАЛАЯВА!
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|3.9, Аноним (-), 15:11, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ХАЛАЯВА это как раз про линукс и прочее СПО от секты столлмана.
"Не пользуйтеся мелкомягким вордом, есть опенофис, он бесплатный*"
*возможно половина документов у вас похерится, но зато вы сможете ощутить вскус щво6одки
"Зачем платить за фотошоп, если есть бесплатный гимп**"
**то что он работает хуже и выглядит как овно, это не важно
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|4.11, namenotfound (?), 15:37, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>*возможно половина документов у вас похерится, но зато вы сможете ощутить вскус щво6одки
похерятся они в любом случае, office open xml - шизоидный формат
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|2.14, Самый умный аноним (?), 16:00, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland)
Кхе-кхе
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|1.3, Аноним (-), 14:27, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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* поддержка зависит от прихотей одного провайдера
* существует фиксированный набор оборудования
Если вам это нравится, Chromebook, вероятно, для вас. Если вы презираете это, посмотрите на Fedora.
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|2.6, вася (??), 14:50, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поменять гугла на редхата - из огня да в полымя, как говорится.
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|1.12, Флудер (?), 15:39, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде все окна и кнопки достаточно закруглили, пора бы уже начинать делать круглыми символы и цифры.
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