Выпуск Chrome OS 122

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|1.4, Аноним (-), 00:11, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Лучшая десктопная ось на ядре линукса стала еще лучше.
Возрадуйтесь линуксоиды!
Благодаря хромОси вы можете добавлять 3-4% к статистике использования линукса))
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|2.9, Аноним (9), 00:37, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там эти, когорты в ядро уже импортировали? Или так по-ламерски, в юзерспейсе и висят.
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|1.10, dannyD (?), 00:38, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а это можно просто поставить на десктоп?
PS. вопрос "зачем?" - мимо кассы, просто посмотреть.
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|2.11, 12yoexpert (ok), 00:43, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можно, на анально огороженный от гугла. в идеале на arm-е, будешь как яблочник - на арме и с огромным зондом
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|3.15, dannyD (?), 00:49, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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понял, спасибо...
там только чтоб скачать нужно все паспортные данные вводить... я лучше пешком постою.
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|2.12, t43rr7 (ok), 00:44, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сборка Chrome OS 122 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.
А вообще есть еще Cloud Ready (гуглится)
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