Выпуск Chrome OS 122

2.11 , 12yoexpert ( ok ), 00:43, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – можно, на анально огороженный от гугла. в идеале на arm-е, будешь как яблочник - на арме и с огромным зондом

3.15 , dannyD ( ? ), 00:49, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – понял, спасибо... там только чтоб скачать нужно все паспортные данные вводить... я лучше пешком постою.

2.12 , t43rr7 ( ok ), 00:44, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Сборка Chrome OS 122 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. А вообще есть еще Cloud Ready (гуглится)

3.13 , 12yoexpert ( ok ), 00:47, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в смысле аренда-ready?

2.19 , Аноним ( 19 ), 01:32, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.androidpolice.com/google-chromeos-flex-install-guide/ Сразу ищи там «Install the Chromebox utility» и с того места читай. Сложность, по большому счету, детсадовсого уровня 😉