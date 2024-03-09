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Выпуск Chrome OS 122

09.03.2024 23:34

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 122, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 122. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 122 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 122:

  • Добавлен режим Battery Saver, при котором для продления автономной работы от аккумулятора выполняется снижение яркости экрана и подсветки клавиатуры, уменьшение частоты обновления экрана, урезание задач, требующих интенсивных вычислений, и отключение некоторых фоновых работ. Режим включается автоматически, когда заряд аккумулятора снижается ниже 20%.
  • В поисковую строку интерфейса запуска программ (Launcher) встроена возможность отправки запросов на естественном языке, обрабатываемая движком на базе машинного обучения. Например, можно в свободной форме запросить сведения о прогнозе погоды, вычислить математическое выражение и выполнить перевод текста на другой язык.
  • Предоставлена возможность редактирования транскрипции голосовых пояснений к скринкасту. Пользователь может обрезать скринкасты с учётом предложений, удалять или добавлять разделители абзацев, убирать звук для отрывков записи и присваивать названия секциям для упрощения навигации по длинным записям.
  • Пользователям устройств Chromebook Plus предоставлены динамические обои, меняющиеся в зависимости от времени дня и учитывающие выбранный режим оформления (светлый или тёмный).
  • Добавлена поддержка VPN на базе протокола IKEv2 (Internet Key Exchange Protocol Version 2).
  • Предложено новое оформление мультимедийного проигрывателя, в котором увеличен размер кнопок и обеспечена адаптация цветов к фоновому изображению. Реализовано отображения проигрывателя в секции быстрых настроек. Добавлена кнопка для сворачивания плеера в панель задач (Shelf). Добавлена функция потокового вещания на мультимедийные устройства в локальной сети.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 122
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 121
  4. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  5. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  6. OpenNews: Google продлил до 10 лет время поддержки устройств на базе ChromeOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60756-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:50, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У них Wayland или что?
     
     
  • 2.2, Слава Линуксу (?), 23:55, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У них то, что линуксойдам только во снах может снится
     
     
  • 3.3, Avririon (ok), 00:07, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вменяемость?
     
  • 3.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:34, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > У них то, что линуксойдам только во снах может снится

    Ага, upstart 😆

     
     
  • 4.14, 12yoexpert (ok), 00:48, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а удобно было...
     

  • 1.4, Аноним (-), 00:11, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучшая десктопная ось на ядре линукса стала еще лучше.
    Возрадуйтесь линуксоиды!
    Благодаря хромОси вы можете добавлять 3-4% к статистике использования линукса))
     
     
  • 2.8, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:35, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зонд достань прежде чем говорить, а то некультурно как-то.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:37, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там эти, когорты в ядро уже импортировали? Или так по-ламерски, в юзерспейсе и висят.
     

  • 1.10, dannyD (?), 00:38, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а это можно просто поставить на десктоп?

    PS. вопрос "зачем?" - мимо кассы, просто посмотреть.

     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 00:43, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно, на анально огороженный от гугла. в идеале на arm-е, будешь как яблочник - на арме и с огромным зондом
     
     
  • 3.15, dannyD (?), 00:49, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    понял, спасибо...

    там только чтоб скачать нужно все паспортные данные вводить... я лучше пешком постою.

     
  • 2.12, t43rr7 (ok), 00:44, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сборка Chrome OS 122 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

    А вообще есть еще Cloud Ready (гуглится)

     
     
  • 3.13, 12yoexpert (ok), 00:47, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в смысле аренда-ready?
     
  • 2.19, Аноним (19), 01:32, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.androidpolice.com/google-chromeos-flex-install-guide/

    Сразу ищи там «Install the Chromebox utility» и с того места читай. Сложность, по большому счету, детсадовсого уровня 😉

     

  • 1.16, Тот_ещё_аноним (ok), 01:17, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот нагуглить не сумел - там иксы или вяленый? И есть ли там системд?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:19, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего из этого нет.
     
     
  • 3.21, Тот_ещё_аноним (ok), 02:13, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, одно отпилили, второе не надо
     
  • 2.18, Слава Линуксу (?), 01:20, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохо искали - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=41809
     
     
  • 3.20, Тот_ещё_аноним (ok), 02:10, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо)
     

  • 1.22, Керогаз (?), 02:28, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня flex на ноуте после выхода из сна отваливает тачпад. Абидна.
     

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