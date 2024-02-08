Выпуск Chrome OS 121

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|1.1, Аноним (1), 15:46, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлена поддержка активации голосового ввода при помощи клавиатурной комбинации Search + D или отдельной кнопки, которая имеется на некоторых клавиатурах Logitech.
А есть ли у Chrome OS специальные кнопки на Logitech F710 помогающие всплыть?
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|1.3, Аноним (3), 16:09, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> приводят к записи данных за пределы выделенного буфера
> вызвана обращением к уже освобождённым страницам физической памяти
> вызвана целочисленным переполнением
Фулл хаус?
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|2.5, Lyrix (ok), 17:04, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем, что успешно продаётся людям, не привыкшим думать... Это ж просто мечта "диктатора" Джобса, ОС ради одной программы - обозревателя. (Хотя, он это воплотил в iOS) Скоро и МастДай станет такой же ОС-сервисом. :)
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|2.6, Аноним (6), 17:18, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Чем это лучше Swaywm+Debian?
Для нормальных людей - всем.
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|3.7, Аноним (-), 17:25, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для нормальных людей - всем.
Что нормального в этой "Chrome OS"?
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|5.19, Аноним (-), 18:33, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Включаешь и работаешь
Включаешь, программ нет, ничего не работает, зато красивенько.
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|6.28, Анонист (?), 20:14, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне лично дизайн важнее наличия программ с сомнительным функционалом и вырвиглазным интерфейсом. К людям это кстати тоже относится, я в отличии от лицемеров, всегда внешность ставлю на первый ряд, требую от других и сам соответствую.
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|2.8, Аноним (8), 17:25, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чёмчём. Тем.
Это ОС от производителя для себя. Он производит программно аппаратный комплекс и продает его как конечный продукт клиентам.
Много ты ноутбуков продал на своей Swaywm?
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|3.10, Аноним (-), 17:30, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>продает его как конечный продукт клиентам.
Чтобы эффективно следить за своими пользователями? Это же Гугл.
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|3.20, Аноним (-), 18:38, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> продает его как конечный продукт клиентам
В котором можно запустить только браузер...
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|2.12, Mr.Who (?), 17:31, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В ней нет фридесктопных поделий, поэтому она просто работает из коробки и работает отлично. Во всём остальном - это просто зомбоящик. Собственно говоря, это и есть самая главная мечта крупных Айти дельцов - сделать из персонального компьютера просто терминал, подключаемый к облачным сервисам, за которые пользователь платит по модели подписки. Так что когда в следующий раз услышите от кого-либо про необходимость смерти десктопа, о том, что будущее за облаками и тд, просто плюньте в эту шкуру и уберите его из своей жизни раз и навсегда.
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|3.14, Анонист (?), 17:50, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> за которые пользователь платит по модели подписки
В большинстве случаев эти сервисы того стОят. В отличии от опенсорсных поделок, которые чуть менее, чем все - неюзабельны.
> В ней нет фридесктопных поделий, поэтому она просто работает из коробки и работает отлично.
Вот даже сам подтверждаешь мною сказанное.
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|4.18, Mr.Who (?), 18:00, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не против качественных платных продуктов, которые ты пркупаешь один раз и на всю жизнь. А подписки это чистой воды раскрутка лохов на далары.
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|5.26, Анонист (?), 20:11, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А подписки это чистой воды раскрутка лохов на далары.
Как они могут быть лохами, если у них есть доллары?
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|3.25, Аноним (24), 19:58, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Собственно говоря, это и есть самая главная мечта крупных Айти дельцов - сделать из персонального компьютера просто терминал
Так всегда и было. Мейнфрейм вечен и умеет ждать. И ещё является воплощением идей юникса, его философии, на которую молятся местные.
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