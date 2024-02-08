Выпуск Chrome OS 121

> за которые пользователь платит по модели подписки

В большинстве случаев эти сервисы того стОят. В отличии от опенсорсных поделок, которые чуть менее, чем все - неюзабельны.

> В ней нет фридесктопных поделий, поэтому она просто работает из коробки и работает отлично.

Вот даже сам подтверждаешь мною сказанное.

