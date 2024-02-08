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Выпуск Chrome OS 121

08.02.2024 15:30

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 121, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 121. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 120 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 121:

  • Добавлена поддержка активации голосового ввода при помощи клавиатурной комбинации Search + D или отдельной кнопки, которая имеется на некоторых клавиатурах Logitech.
  • Предоставлена возможность использования экранного ридера ChromeVox для взаимодействия с приложениями, выполняемыми в режиме App Streaming (позволяет удалённо работать с внешними Android-приложениями для которых в отдельном окне воспроизводится интерфейс смартфона).
  • При первом запуске Google Assistant прекращён показ пользователю приветственных сообщений.
  • Добавлен новых управляющий жест, позволяющий закрывать всплывающие уведомления при помощи тачпада.
  • Добавлена поддержка режима вывода на печать без полей, который, например, может использоваться для печати фотографий, занимающих всё место на фотобумаге.
  • В ChromeOS Flex прекращена поддержка устройств HP Compaq 6005 Pro, HP Compaq Elite 8100, Lenovo ThinkCentre M77, HP ProBook 6550b, HP 630 и Dell Optiplex 980.
  • Устранены 7 уязвимостей, из которых 6 присвоен средний уровень опасности:
    • Уязвимости CVE-2024-25556, CVE-2024-1280 и CVE-2024-1281 приводят к записи данных за пределы выделенного буфера и затрагивают драйвер CAMX, функцию cam_lrme_mgr_hw_prepare_update и функцию PhysmemCreateNewDmaBufBackedPMR.
    • Уязвимость CVE-2024-25557 вызвана обращением к уже освобождённым страницам физической памяти (Physical Pages use-after-free) на стороне GPU PowerVR и позволяет читать и записывать в физическую память из пространства пользователя.
    • Уязвимость CVE-2024-25558 вызвана целочисленным переполнением в драйвере GPU PowerVR и позволяет записать данные в область вне границ с буфером.
    • CVE-2023-6817 и CVE-2023-6932 - уязвимости в ядре Linux.
    • Уязвимость (пока без CVE, присвоен высокий уровень опасности) в оконном менеджере Ash, вызванная обращением к памяти после её освобождения.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 121
  3. OpenNews: Оценка эффективности применения MiraclePtr для предотвращения уязвимостей в Chrome
  4. OpenNews: Выпуск Chrome OS 120
  5. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  6. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60571-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:46, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлена поддержка активации голосового ввода при помощи клавиатурной комбинации Search + D или отдельной кнопки, которая имеется на некоторых клавиатурах Logitech.

    А есть ли у Chrome OS специальные кнопки на Logitech F710 помогающие всплыть?

     
  • 1.2, Mr.Who (?), 15:49, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Любимая десктопная ОС Линуса Торвальдса.
     
     
  • 2.16, Анонист (?), 17:55, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Любимая десктопная ОС Линуса Торвальдса.

    Причем тут macOS?

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 19:19, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус хвалил железо Apple, а не ОС.
     
     
  • 4.27, Анонист (?), 20:12, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но сидит он на макоси с линепсом в виртуалке
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:09, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > приводят к записи данных за пределы выделенного буфера
    > вызвана обращением к уже освобождённым страницам физической памяти
    > вызвана целочисленным переполнением

    Фулл хаус?

     
  • 1.4, Аноним (-), 16:28, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чем это лучше Swaywm+Debian?
     
     
  • 2.5, Lyrix (ok), 17:04, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что успешно продаётся людям, не привыкшим думать... Это ж просто мечта "диктатора" Джобса, ОС ради одной программы - обозревателя. (Хотя, он это воплотил в iOS) Скоро и МастДай станет такой же ОС-сервисом. :)
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:18, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чем это лучше Swaywm+Debian?

    Для нормальных людей - всем.

     
     
  • 3.7, Аноним (-), 17:25, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для нормальных людей - всем.

    Что нормального в этой "Chrome OS"?

     
     
  • 4.13, Мижган (?), 17:48, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что нормального в этой "Chrome OS"?

    Включаешь и работаешь.

     
     
  • 5.19, Аноним (-), 18:33, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Включаешь и работаешь

    Включаешь, программ нет, ничего не работает, зато красивенько.

     
     
  • 6.28, Анонист (?), 20:14, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне лично дизайн важнее наличия программ с сомнительным функционалом и вырвиглазным интерфейсом. К людям это кстати тоже относится, я в отличии от лицемеров, всегда внешность ставлю на первый ряд, требую от других и сам соответствую.
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:25, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чёмчём. Тем.
    Это ОС от производителя для себя. Он производит программно аппаратный комплекс и продает его как конечный продукт клиентам.
    Много ты ноутбуков продал на своей  Swaywm?
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 17:30, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >продает его как конечный продукт клиентам.

    Чтобы эффективно следить за своими пользователями? Это же Гугл.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 19:55, 08/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.20, Аноним (-), 18:38, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > продает его как конечный продукт клиентам

    В котором можно запустить только браузер...

     
  • 2.12, Mr.Who (?), 17:31, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В ней нет фридесктопных поделий, поэтому она просто работает из коробки и работает отлично. Во всём остальном - это просто зомбоящик. Собственно говоря, это и есть самая главная мечта крупных Айти дельцов - сделать из персонального компьютера просто терминал, подключаемый к облачным сервисам, за которые пользователь платит по модели подписки. Так что когда в следующий раз услышите от кого-либо про необходимость смерти десктопа, о том, что будущее за облаками и тд, просто плюньте в эту шкуру и уберите его из своей жизни раз и навсегда.
     
     
  • 3.14, Анонист (?), 17:50, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за которые пользователь платит по модели подписки

    В большинстве случаев эти сервисы того стОят. В отличии от опенсорсных поделок, которые чуть менее, чем все - неюзабельны.

    > В ней нет фридесктопных поделий, поэтому она просто работает из коробки и работает отлично.

    Вот даже сам подтверждаешь мною сказанное.

     
     
  • 4.18, Mr.Who (?), 18:00, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не против качественных платных продуктов, которые ты пркупаешь один раз и на всю жизнь. А подписки это чистой воды раскрутка лохов на далары.
     
     
  • 5.26, Анонист (?), 20:11, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А подписки это чистой воды раскрутка лохов на далары.

    Как они могут быть лохами, если у них есть доллары?

     
  • 5.29, Анонист (?), 20:16, 08/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.25, Аноним (24), 19:58, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Собственно говоря, это и есть самая главная мечта крупных Айти дельцов - сделать из персонального компьютера просто терминал

    Так всегда и было. Мейнфрейм вечен и умеет ждать. И ещё является воплощением идей юникса, его философии, на которую молятся местные.

     
  • 2.21, Аноним (21), 19:02, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Чем

    https://chromeenterprise.google/customers/

     
  • 2.23, Аноним (22), 19:23, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тем, что работает без пердолинга.
     

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