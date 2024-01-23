Оценка эффективности применения MiraclePtr для предотвращения уязвимостей в Chrome

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|1.1, Аноним (-), 16:23, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В общем Чуда не произошло.
Накладные расходы в 5.5-8% потребления памяти и торможение на 1.5% думаю допустимы, но неприятны.
Особенно учитывая улучшение 'немного лучше 50%' - "защиту от 57% уязвимостей класса use-after-free"
Может после этого попросят андроид команду поделиться опытом испроьзования Rust.
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|2.4, _kp (ok), 16:50, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в Rust безопасный код типа только при компиляции проверяется?
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|2.24, Аноним (24), 20:08, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может после этого попросят андроид команду поделиться опытом испроьзования Rust.
Так поделились же год назад. Надо свежЕе? Предполагаю не сильно статистика поменялась. Кратко: в андроидовском раст-коде ошибок работы с памятью (это не только use-after-free, но и всякие выходы за границы буфера, двойное освобождение и прочее ) - ровно ноль. Это в 1.5 млн строк кода разных системных компонент, 21% всего нового нативного кода системы. Собираются и дальше выкидывать си/плюсы и внедрять больше раста. Уже даже посматривают и облизываются на раст-подсистему, создаваемую в линукс-ядре. Короче, очень довольны растом:
https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht
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|3.25, Аноним (-), 20:19, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, рамарка была про "андроид команда своими программерами делиться не захочет, а своих еще переучить нужно или новых набрать".
С другой стороны, я видел их отчет по поводу "Rust fact vs. fiction: 5 Insights from Google's Rust journey in 2022"
и там людей с переучивали весьма быстро.
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|2.26, Аноним (26), 20:24, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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57% это даже не стакан на половину пуст, а пуст на 7 % меньше чем на половину
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|1.2, anonymmm (?), 16:34, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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The owner of the memory must free it when the time is right, don‘t assume raw_ptr<T> will free it for you (it won’t). Unlike std::unique_ptr<T>, base::scoped_refptr<T>, etc., it does not manage ownership or lifetime of an allocated object.
if the pointer is the owner of the memory, consider using an alternative smart pointer.
Так я не понял, а почему они просто std::unique_ptr и прочие smart указатели из стандартной библиотеки не используют.
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|2.6, 12yoexpert (ok), 16:56, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это аналоги обычных std-шных указателей, только с тормозными проверками, принудительным падением и крешдампом
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|2.18, unix greybeard (?), 19:22, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вероятно для этого придется переписывать слишком много кода. А так можно просто заменить обычные указатели на raw_ptr и заиметь Профит.
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|1.3, Аноним (3), 16:38, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эффективность оценили, а приемлемость? Веб приложения и так работают небыстро.
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|2.7, Аноним (-), 16:59, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Просто обновите себе комп", как говорил Тодд-купи-скайрим-Говард)
С учетом развития железа, просто поставят в новый хромбук процессор на 5% мощнее.
Ну и скажут 'минимум 8/16 гигов оперативки'.
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|2.11, Аноним (11), 17:43, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Веб приложения и так работают небыстро.
Можешь конкретные урлы назвать или так, от пацанов во дворе слышал?
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|2.15, Самый Лучший Гусь (?), 19:06, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Веб приложения работают достаточно быстро на современном железе. Я имею в виду железо хотя бы не старше 2014 года (Lenovo ThinkPad T440p)
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|2.27, Аноним (26), 20:47, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они тормозят из-за JS и GC ... и рукожопия вебmamacusов, плюсовые оптимизации тут ничем не помогут
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|1.13, ox (?), 18:43, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для защиты от уязвимостей, вызванных обращением к уже освобождённым областям памяти
Может, учебник по С++ почитать?
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|2.16, Аноним (16), 19:08, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И как это поможет от обычных человеческих ошибок? Или ты из тех самых «настояших сишников», которые ошибок никогда не допускают?
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|1.22, Аноним (22), 19:40, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>так как для указателей требуется хранить дополнительные 4 байта со счётчиком ссылок.
Чем это отличается от std::shared_ptr?
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|2.28, Аноним (26), 20:49, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для shared_ptr хранить нужно больше, да ещё по умолчанию и в отдельном чанке памяти, Садись, два
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|1.29, лютый жабби.... (?), 20:51, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хромоног просто ужасен - запускаю его всегда из консоли, за несколько часов "работы" несколько экранов всяких failed, unable итд.... а периодически закрывается с сегфолтом.
хромиум что дебианий, что арчевский - один фиг. значит не в сборщиках дело, а в косом гугле
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|2.30, Аноним (26), 20:57, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну запусти теперь так ФФ. У него уже, например, несколько десятков последних релизов табы зависают
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