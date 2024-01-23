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Оценка эффективности применения MiraclePtr для предотвращения уязвимостей в Chrome

23.01.2024 15:50

Компания Google проанализировала эффективность использования в коде на языке С++ типа MiraclePtr (raw_ptr<T>) вместо обычных указателей для защиты от уязвимостей, вызванных обращением к уже освобождённым областям памяти (use-after-free). MiraclePtr предоставляет обвязку над указателями, выполняющую дополнительные проверки и аварийно завершающую работу в случае обнаружения обращения к освобождённым областям памяти. Поддержка MiraclePtr была включена по умолчанию на платформах Windows и Android в мае 2022 года (в Chrome 102), а на платформах ChromeOS, Linux и macOS в июне 2023 года. Защита на базе MiraclePtr в Chrome применяется для всех процессов, кроме процесса, отвечающего за отрисовку (renderer).

После изучения динамики отправки отчётов об уязвимостях и аварийных завершениях работы, а также разбора связанных с безопасностью инцидентов и результатов fuzzing-тестирования, был сделан вывод, что внедрение MiraclePtr предоставило защиту от 57% уязвимостей класса use-after-free, благодаря переводу на использование MiraclePtr полей классов и параметров callback-вызовов. Кроме того, упоминается, что 5 из 6 выявленных за прошлый год критических уязвимостей в стабильной ветке Chrome были идентифицированы благодаря изучению отчётов об аварийных завершениях, связанных с использованием MiraclePtr.

Ценой применения MiraclePtr является повышение потребления памяти, так как для указателей требуется хранить дополнительные 4 байта со счётчиком ссылок. Потребление памяти основным процессом браузера при применении MiraclePtr увеличивается на 5.5-8% в сборках для настольных систем и на 2% в версии для Android. Среднее повышение потребления для всех процессов оценивается в 1-3%. Кроме того, при использовании MiraclePtr зафиксированы отдельные регрессии, приводящие к снижению производительности, но не связанные с ключевыми метриками, такими как время загрузки и отрисовки страницы. Из выявленных регрессий отмечается задержка на 1.5% первого ввода в Chrome OS, замедление на 1.5% открытие вкладок на платформе Android, а также увеличение вероятности задержки ввода из-за конкуренции в основном потоке (увеличение вероятности на 10% в 99-ом процентиле).

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл CHERIoT, аппаратное решение для повышения безопасности кода на языке Си
  3. OpenNews: В кодовой базе Chromium разрешено использование языка Rust
  4. OpenNews: Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust
  5. OpenNews: 70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60482-miracleptr
Ключевые слова: miracleptr, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 16:23, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В общем Чуда не произошло.
    Накладные расходы в 5.5-8% потребления памяти и торможение на 1.5% думаю допустимы, но неприятны.
    Особенно учитывая улучшение 'немного лучше 50%' - "защиту от 57% уязвимостей класса use-after-free"

    Может после этого попросят андроид команду поделиться опытом испроьзования Rust.

     
     
  • 2.4, _kp (ok), 16:50, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в Rust безопасный код типа только при компиляции проверяется?
     
  • 2.24, Аноним (24), 20:08, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может после этого попросят андроид команду поделиться опытом испроьзования Rust.

    Так поделились же год назад. Надо свежЕе? Предполагаю не сильно статистика поменялась. Кратко: в андроидовском раст-коде ошибок работы с памятью (это не только use-after-free, но и всякие выходы за границы буфера, двойное освобождение и прочее ) - ровно ноль. Это в 1.5 млн строк кода разных системных компонент, 21% всего нового нативного кода системы. Собираются и дальше выкидывать си/плюсы и внедрять больше раста. Уже даже посматривают и облизываются на раст-подсистему, создаваемую в линукс-ядре. Короче, очень довольны растом:

    https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 20:19, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, рамарка была про "андроид команда своими программерами делиться не захочет, а своих еще переучить нужно или новых набрать".

    С другой стороны, я видел их отчет по поводу "Rust fact vs. fiction: 5 Insights from Google's Rust journey in 2022"
    и там людей с переучивали весьма быстро.

     
  • 2.26, Аноним (26), 20:24, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    57% это даже не стакан на половину пуст, а пуст на 7 % меньше чем на половину
     

  • 1.2, anonymmm (?), 16:34, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    The owner of the memory must free it when the time is right, don‘t assume raw_ptr<T> will free it for you (it won’t). Unlike std::unique_ptr<T>, base::scoped_refptr<T>, etc., it does not manage ownership or lifetime of an allocated object.
    if the pointer is the owner of the memory, consider using an alternative smart pointer.


    Так я не понял, а почему они просто std::unique_ptr и прочие smart указатели из стандартной библиотеки не используют.

     
     
  • 2.5, topin89 (ok), 16:53, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни странно, даже unique_ptr'ы небесплатные: https://youtu.be/rHIkrotSwcc?t=1054
     
  • 2.6, 12yoexpert (ok), 16:56, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это аналоги обычных std-шных указателей, только с тормозными проверками, принудительным падением и крешдампом
     
  • 2.18, unix greybeard (?), 19:22, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно для этого придется переписывать слишком много кода. А так можно просто заменить обычные указатели на raw_ptr и заиметь Профит.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:38, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эффективность оценили, а приемлемость? Веб приложения и так работают небыстро.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 16:59, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Просто обновите себе комп", как говорил Тодд-купи-скайрим-Говард)
    С учетом развития железа, просто поставят в новый хромбук процессор на 5% мощнее.
    Ну и скажут 'минимум 8/16 гигов оперативки'.
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:43, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Веб приложения и так работают небыстро.

    Можешь конкретные урлы назвать или так, от пацанов во дворе слышал?

     
  • 2.15, Самый Лучший Гусь (?), 19:06, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веб приложения работают достаточно быстро на современном железе. Я имею в виду железо хотя бы не старше 2014 года (Lenovo ThinkPad T440p)
     
  • 2.27, Аноним (26), 20:47, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они тормозят из-за JS и GC ...  и рукожопия вебmamacusов, плюсовые оптимизации тут ничем не помогут
     

  • 1.8, Mr.Who (?), 17:26, 23/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +5 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.13, ox (?), 18:43, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для защиты от уязвимостей, вызванных обращением к уже освобождённым областям памяти

    Может, учебник по С++ почитать?

     
     
  • 2.14, Аноним (9), 19:01, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой посоветуете?
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:08, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как это поможет от обычных человеческих ошибок? Или ты из тех самых «настояших сишников», которые ошибок никогда не допускают?
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 19:22, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сначала научись отличать си плюс-плюсника от чистосишника.
     

  • 1.20, Карлос Сношайтилис (ok), 19:25, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zero-cost абстракции, говорили они
     
  • 1.22, Аноним (22), 19:40, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >так как для указателей требуется хранить дополнительные 4 байта со счётчиком ссылок.

    Чем это отличается от std::shared_ptr?

     
     
  • 2.28, Аноним (26), 20:49, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для shared_ptr хранить нужно больше, да ещё по умолчанию и в отдельном чанке памяти, Садись, два
     

  • 1.29, лютый жабби.... (?), 20:51, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хромоног просто ужасен - запускаю его всегда из консоли, за несколько часов "работы" несколько экранов всяких failed, unable итд.... а периодически закрывается с сегфолтом.

    хромиум что дебианий, что арчевский - один фиг. значит не в сборщиках дело, а в косом гугле

     
     
  • 2.30, Аноним (26), 20:57, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну запусти теперь так ФФ. У него уже, например, несколько десятков последних релизов табы зависают
     

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