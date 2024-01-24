Выпуск web-браузера Chrome 121

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|1.5, Аноним (5), 15:42, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Генератор тем оформления, позволяющий на основе заданного пользователем текстового описания на естественном языке персонализировать оформление браузера. Например, можно описать желаемые тематику, настроение, стиль и цвет, после чего браузер сам сформирует соответствующую тему оформления. Интерфейс для генерации тем можно вызвать через кнопку "Create with AI" на странице "Customize Chrome/Change theme".
Можно в Firefox утащить.
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|1.6, Аноним (6), 15:44, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"для упреждающей загрузки и отрисовки содержимого страниц" © Так вот зачем блокировщики ограничивают !
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|1.7, Аноним (7), 15:44, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Например, при помощи новой функции можно подготовить многословный и вежливый запрос или комментарий, задав простейший текстовый шаблон
Главное, чтобы к автору запроса не пришёл потом вежливый ответ, доставленный лично не менее вежливыми курьерами.
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|1.8, Аноним (8), 15:47, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>В версии для платформы Android на устройствах с Android 12+ и GPU Qualcomm или ARM включена по умолчанию поддержка очередного вредоносного API WebGPU, тогда как с GLitch и прочими проблеми WebGL ещё не разобрались
Ясно.
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|1.9, Аноним (9), 15:48, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сомневаюсь, что там ИИ для вкладок, может простой анализ заголовков?
Ничего нового для тех, у кого открыто по 50 вкладок и более, вкладки также остались в таком случае неудобным способом навигации.
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|2.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:36, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 500+ вкладок в ff открыто. Пользуюсь плагином sidebery. Все разбил по группам: пока полет нормальный. Не хватает fuzzy поиска внутри расширения, но он есть в ff по умолчанию если в поле адреса начать набирать символ %.
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|1.26, Аноним (-), 16:06, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интерактивный помощник, позволяющий сгенерировать текст на заданную пользователем тему. Например, при помощи новой функции можно подготовить многословный и вежливый запрос или комментарий, задав простейший текстовый шаблон. Помощник вызывается через кнопку "Help me write" в контекстном меню, показываемом для полей в формах ввода.
Ну всё, теперь комментировать опеннет станет ещё проще!
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|2.48, Массоны Рептилоиды (?), 17:05, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну всё, теперь комментировать опеннет станет ещё проще!
> многословный и вежливый
Не взлетит. На опеннете нужно с точностью до наоборот
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|1.32, Аноним (32), 16:12, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>при помощи новой функции можно подготовить многословный и вежливый запрос или комментарий, задав простейший текстовый шаблон.
Надо чтобы с другой стороны ИИ сокращал текст до простейшего текстового шаблона
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|1.38, Аноним (38), 16:21, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Режим...позволяющий автоматически объединять в группы открытые вкладки схожей тематики - т.е. сливаем гуглу все вкладки, то что по контексту
ИИ решит похоже, хром соберёт в одну группу. Надеюсь они хоть флаг оставят вырубить эти зонды.
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|1.41, Аноним (51), 16:31, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для 1% пользователей браузера отключена поддержка сторонних Cookie
И все таки, господя, редеют наши ряды. Раньше было хотя бы 5%. Помянем.
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|1.44, Аноним (44), 16:38, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для 1% пользователей браузера отключена поддержка сторонних Cookie
Посредством чего они что-то там у меня отключают?
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|2.46, Аноним (51), 16:48, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посредством настройки, которую не хотели/не могли/ не осилили 99%.
1% сделали убобненько, по дефолту.
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