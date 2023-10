Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora

2.66 , пох. ( ? ), 11:55, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С этим пока небольшие проблемки - никак не могут придумать как запихать в аппаратный декодировщик жабаскрипт. 2.69 , Аноним ( 63 ), 12:02, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давно научились.

3.70 , Аноним ( 48 ), 12:03, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Умеют! Но не хотят.

2.77 , mumu ( ok ), 12:53, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У всех работает. Если в ОС для роутеров не завезли, значит там это не нужно.

3.84 , Аноньимъ ( ok ), 13:32, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У всех работает. Если в ОС для роутеров не завезли, значит там

> это не нужно. Хах, ну раз вы так говорите. А с видеокартами для работы и гейминга, а не для роутеров, вроде ну не знаю, Nvidia там, тоже работает? Я для друга спрашиваю.

4.93 , Аноним ( 171 ), 14:41, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, в линуксе NVIDIA работает, AMD не работает, INTEL иногда работает. В хромом не работает. Ну, собственно, как и все 20 (или когда там дровишки для nvidia повезли) лет, ничего особо не меняется. Стабильность.

5.98 , Аноним ( 48 ), 14:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня не работает.

6.100 , Аноним ( 48 ), 14:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *На NVIDIA

6.103 , Аноним ( 171 ), 15:04, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В фф с 90-какой-то версии работает. Выставь переменную окружения NVD_BACKEND=direct (через egl не работает с новым драйвером), раньше ещё надо было LIBVA_DRIVER_NAME=nvidia и MOZ_DISABLE_RDD_SANDBOX=1 (сейчас вроде уже нет). Тут всё описано https://github.com/elFarto/nvidia-vaapi-driver#configuration

7.106 , Аноним ( 48 ), 15:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я полдня убил, пытаясь завести это ускорение, а вы мне решение с первой страницы поисковой выдачи предлагаете. Конечно, его пробовал.

А ещё, мне бы нужнее в хромоногах, а «Chrome is currently unsupported, and will not function».

8.115 , Аноним ( 171 ), 16:15, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там описано то, что делал я, когда этот проект был куда более сырым Всегда рабо... 9.178 , Аноним ( 48 ), 15:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, по второму разу пердолингом заниматься не готов Вот когда будет как в венд... 10.179 , Аноним ( 171 ), 15:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В венде часто не работает кстати, и регулярно в бсод браузеры выбивают Тоже так... 11.183 , Аноним ( 48 ), 16:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И вирусы и каждый месяц переустанавливать надо Это уже даже не толсто, это пр... 12.184 , Аноним ( 171 ), 16:46, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В месяц, не в месяц, а обновлять точно чревато -- то, что работает сегодня, буде... 7.110 , iPony129412 ( ? ), 16:07, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там столько issues и отвлаов с обноалениями, что проще сказать, что не работает

8.111 , Аноним ( 171 ), 16:11, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Direct у меня работает всегда, с тех пор как он появился Проблемы были с egl П... 9.114 , soarin ( ok ), 16:15, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Не отменяет, что это костыльно наколенная ерунда Использование CPU то замерял ... 10.128 , Аноним ( 171 ), 17:12, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У амд не лучше Сотрудники интел постоянно умышленно ломают поддержку амд в vaap... 11.138 , soarin ( ok ), 18:27, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Лучше Вода не течёт под лежачий камень потому в порядк убывания Intel, AMD, Nv... 12.155 , Аноним ( 63 ), 20:55, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Те, кто купили нвидию, у них очевидно и приоритеты другие Готовы сидеть на блоб... 13.159 , Аноньимъ ( ok ), 22:58, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сейчас очень большая часть рынка ПК сместилась в сторону ноутбуков И с ноутбуко... 14.160 , Аноним ( 63 ), 00:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ноутбуки есть рабочие, где дискретка опциональна, и типа игровые Мне, чтобы п... 15.181 , soarin ( ok ), 15:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А PonyDiffusion ... 13.180 , soarin ( ok ), 15:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да не AMD для игрушек под линусом лучше А так в ИИ, 3D моделировании, кодирова... 14.192 , Аноним ( 171 ), 19:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Dlss всё же ощутимо получше Рейтрейсинг опять же ровнее ... 7.134 , Kuromi ( ok ), 17:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оно работает до первого "суспенда", после чего VAAPI больше не инициализируется и аппаратное декодирование отключается.

Лечится только полной перезагрузкой. Перезапуск ФФ не помогает, ибо [GFX1-]: vaapitest: ERROR; [GFX1-]: vaapitest: VA-API test failed: failed to initialise VAAPI connection.

8.149 , User ( ?? ), 20:30, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Т е уже не только после hybernate - но и suspend достаточно Малаццы ... 9.197 , Kuromi ( ok ), 16:36, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Есть мнение что достаточно смены пользователя И думаю тут скорее надо сказать... 5.107 , Аноньимъ ( ok ), 15:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гугл с Мурзилой смогли только vaapi осилить... Гипотетически, если поставить стрёмную libva-nvidia-driver версии 0.0.1 из аура. Оно заработает, может быть, а может и нет.

6.112 , soarin ( ok ), 16:13, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Гугл с Мурзилой смогли только vaapi осилить Ну так кто виноват, что под линуксами зоопарк...

В Windows и в macOS то удобный API, а тут и так 2% да и ещё внутри раздробление. И не все VAAPI одинаково полезны. У Intel куда лучше это дело, чем у AMD, где баг на баге.

7.151 , Аноним ( 151 ), 20:32, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не два, а три!

6.198 , Kuromi ( ok ), 21:10, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Гугл с Мурзилой смогли только vaapi осилить... Гипотетически, если поставить стрёмную libva-nvidia-driver

> версии 0.0.1 из аура. Оно заработает, может быть, а может и

> нет. Ну так на все вопросы в Багзилле почему ускорение есть в Виндоус и Макоси ответ всегда был один - "Дешевый" и удобный API потому что есть.

Даже Nvidia и та постоянно скачет в своем же огороде, то VDPAU, то NVDEC 4.154 , Аноним ( 63 ), 20:47, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Игрунам и не нужно, у них топовое железо и так. Для работы достаточно встройки интела.