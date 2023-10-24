Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora

2.9 , Flash Gordon ( ? ), 10:06, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эх Tanki Online на Flash, а сейчас это ужос.

3.38 , Аноним ( 33 ), 10:54, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А сколько проносайтов кануло в лету...

4.51 , Анонимус_II ( ? ), 11:18, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – FlashPoint и Ruffle возможно смогут спасти Анонима от одиночества)

5.167 , Аноним ( 167 ), 05:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да адобам надо было опенсурснуть флеш, как минимум, чтоб тот же ruffle сделали хорошо и быстро.

2.18 , Аноним ( 18 ), 10:21, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – якоюы мешала adobe, которая сама была не в состоянии довести флеш до ума, а в опенсорс выкидывать не хотела. в принципе это нормально для adobe - выпускать недоделанные куски говна (reader, photoshop и т.д.)

3.60 , тоже Аноним ( ok ), 11:45, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – У Adobe, конечно, богатый анамнез глюкодромов. Но.

Во-первых, сравните с другими программами такого уровня сложности, и внезапно окажется, что с их глюками все обстоит ничуть не лучше.

А во-вторых, открытые форматы PostScript и PDF, разработанные и продвинутые именно Adobe, сделали для OpenSource несравнимо больше, чем все потуги M$ над ядром, например. Если считать не по коммитам, а по практической пользе.

3.74 , Аноним ( 74 ), 12:12, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Flash разрабатывала Macromedia, которую потом купил Adobe. Когда ты успешно продал бизнес, то оставаться там для исправления каких-то багов? Даже не смешно. А новые люди обычно приходят поковыряться в носу, прямо как ты.

4.86 , another_one ( ok ), 14:03, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Macromedia сама купила FutureWave, чтобы Flash не конкурировал с ее Shockwave. В итоге, Adobe купил уже мутанта-гибрида Shockwave Flash. И закопал стюардессу.

2.19 , Аноним ( 48 ), 10:21, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – На флэше пол-интернета было. А теору кто-нибудь вживую видел?

3.87 , another_one ( ok ), 14:06, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На вики видео были в Theora до замены на VP9.

4.89 , Аноним ( 48 ), 14:09, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Имеется в виду настоящее время. Я так-то и VRML вживую видел. Когда-то.

2.29 , Аноним ( 29 ), 10:37, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Что флэш, что сервелат, что актив хэ - давно пора было на дальний край помойки истории

3.169 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 06:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Что флэш До сих пор непревзойдённый формат векторной анимации.

2.52 , Аноньимъ ( ok ), 11:18, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > они уже когда-то удалили flash... Это лучшее что с вебом случалось. C тех пор к HTML5 подобавляли столько дичи, что оно само теперь как флеш стало. Но это вряд ли в скором времени удалят.

3.64 , Аноним ( 64 ), 11:54, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Флэш был божественен. Замены ему теперь нет.

3.96 , Аноним ( 29 ), 14:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Но ты ж не умеешь ни html5, ни флеш - их не проходили в школе, ты только хентайные игрульки с варезника душ(н)ил

2.53 , Аноним ( 53 ), 11:20, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Что значит "разговоры"? Там критическую уязвимость находили минимум раз в квартал, а зачастую - каждый месяц. Иногда по несколько штук в месяц. А на хакатонах всяких это был самый популярный способ взломать браузеры (все тогда актуальные, начиная с IE/фокса/хрома/оперы и заканчивая whatever).

А от багов во флеше падал весь браузер.

Отчего браузероделатели пытались хоть какие-то костыли всунуть: клик-ту-плэй, вынос работы флешка в отдельный процесс и т.д.

Это были трэш и угар и не только в плане безопасности, но и надёжности. Причём абоба как ни латали все эти дырени, но так и не смогли сделать это безопасным. И открывать не хотели - причем закрытость была проблемой даже не для желающих пофоркать, а опять же для браузероделов: флэш был "чёрным ящиком", скоторым было сложно взаимодействовать (например неудобный "двойной фокус" - фокус в флешке на странице и фокус в самой странице, так что например хоткеи браузерные типа "закрыть страницу" не работали, пока ты "внутри" флешки).

А потом, с ростом мобилок, еще и неприспособленность флеша под пальцетык полезла. Которую абоба опять же пооборот не шмогла.

Флеш как технологию любили только те, кто на флэше лепит сам что-то - порог вхождения низкий был. С точки зрения браузероделов и пользователей - это был трэшак. За что его в итоге и похоронили (с пинками от парочки известных персоналий в нагрузку).

3.61 , User ( ?? ), 11:50, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там ещё и с т.з. бизнесухи вопросики - ни индексирования, ни seo-оптимизации, стоимость внесения изменений по сравнению с cms достаточно высокая, а совмещать флеш и "не флеш" - трудно добиться консистентности, адаптивки под мАбилы с рождения не завезли, а без них со времен первых ойфонов... В общем, умер Охрим - да и хрен з им.

4.125 , Аноним ( 53 ), 17:01, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да, то, что флэш-контент еще и не попадал в индекс поисковиков и "не гуглился" тоже было той еще задаболью, с учётом что некоторые додумывались делать на флеше меню сайта или даже сайты целиком.

А уж навигация по флэш-сайту (без ссылок на раздел/страницу) всех приводила в особый "восторг". Как и невозможность скопипасть ссылку из флешки или блокировать рекламу внутри флешки.

Лемминги уже, я смотрю, подзабыли, какое оно было небезопасное, глючное, неудобное и вообще проблемное.

5.194 , Аноним ( 48 ), 20:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А аудио/видеоконтент дофига индексируется, ага.

Сайты на чистом флэше — зло, тут спору нет.

3.78 , Аноним ( 48 ), 13:06, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Там критическую уязвимость находили минимум раз в квартал, а зачастую - каждый месяц. То ли дело теперь, уязвимостей вообще нигде не находят!

4.119 , Аноним ( 53 ), 16:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > То ли дело теперь, уязвимостей вообще нигде не находят! То ли дело бы было теперь с флэшем, да? "Всего лишь" дыреней было бы еще больше. Делов-то!

5.193 , Аноним ( 48 ), 20:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дырени вон уже в процессорах находят, и в целом счёта им нет, но уничтожили именно флэш и сидят довольные — «одной дыренью меньше стало». Адобу он просто бабки приносить перестал, вот и был дропнут, а сообщество объяснение про дырени с удовольствием съело.

