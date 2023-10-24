Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora

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|2.3, Аноним (3), 09:58, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+26 +/–
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Браузер ведь когда-то был программой только для просмотра HTML страниц...
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|3.31, Сталин (?), 10:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да когда вы ныть перестанете? Был, но уже с девяностых там не только html.
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|3.33, Аноним (33), 10:45, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда, справедливости ради, удалить из браузера все видекодеки.
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|3.90, Второй из села Кукуево (?), 14:18, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Ты знаешь, я в инете с 96го, то есть видимо пришел в сеть еще до твоего рождения
И вот уже в 96ом браузер еще и картинки показывал, и мигал, моргал и даже немного попердывал
Может хватит уже ныть про то, что раньше было лучше, особенно когда ты этого "раньше" и не видел?
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|4.105, Аноним (105), 15:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В том пердеже можно было найти что нужно и просмотр странички не требовал дичайших ресурсов.
Сейчас же -- красивая рекламосуйка в слежконете. Мистер капрал одобрил и побежал в баптисткую молельню петь уахахаллохилилуйааа!
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|5.108, Аноним (48), 15:59, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Речь о том, что уже тогда был не только текст. Кстати, рекламосуйка была как бы не похуже нынешней. Сейчас хоть способы избавиться от неё есть.
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|6.124, Второй из села Кукуево (?), 16:58, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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О, да
Тогдашние банерные сети и банеры лезшие из всех щелей это пострашней нынешней рекламы, а резать приходилось на уровне прокси, браузеры-то не умели расширений и резать не могли
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|4.113, Алгебра (?), 16:13, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен Дядь. Уже эти ретрограды надоели. То новая винда хуже старой, то интернет по карточкам с 500мб был лучше.
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|5.118, Аноним (105), 16:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так оцифруйте свой мозг и запишитесь на флешку в 128 мегабайт (этого хватит), прогрессивные вы наши.
А лучше закачайтесь в гугл-облако.
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|2.30, Анонин (?), 10:42, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Это получается разрабы мозилы и хрома должны искать баги в чужой либи и исправлять их?
Гениальная идея.
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|3.36, Аноним (33), 10:49, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А уязвимости в Theora уже нашли? Нет? Но если найдут, ещё не значит, что Xiph.org их не станет устранять.
|
|2.141, Oe (?), 18:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Впервые слышу об этом кодеке, что это? Это тот который использовался в играх начала 2000ых вместо wmv? У меня кнопочный сони эриксон пишет в h.263, нокиа 5230 пишет в h.264, даже самые первые самые дешевые андроид трубки пишут в h.264, на ютубе vp9 уже сто лет и часто av1, в худшем случае h.264. Аппаратное ускорение h.264 есть в интеграшках древних ноутбуков на процессорах у которых даже ножки еще были и вставлялись в сокет. Так зачем какая то Theora браузеру в 2023? Там как бы, селероны в офисных ноутах от ~2019 года умеют vp9 аппаратно декодировать, причем из коробки на линуксе.
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|3.186, Аноним (-), 18:27, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А теперь попробуй свой h 263 браузеру скормить, узнаешь много нового ISO видите... большой текст свёрнут, показать
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|3.189, Аноним (189), 18:42, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, как он использовался, но он потом эволюционировал в Daala, наработки из которого влились в AV1. В 2009 засветился как якобы обошедший H.264: https://habr.com/ru/articles/59176/#comment_1602965. Возможно, в юридическом плане интересен примерно как OpenH264, но тот в 2013 появился.
> Так зачем какая то Theora браузеру в 2023?
Декодеры нужны для проигрывания видео (не чтобы наслаждаться аппаратным ускорением). Вопрос в том, сколько таких видео.
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|2.158, X86 (ok), 22:28, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем этот зоопарк невостребованных кодеков? Лучше уж о безопасности побеспокоиться
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|2.185, Аноним (-), 18:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну конечно, проще же удалить, чем искать и исправлять баги...
А кто-то пользуется этим "аналогом xvid" при наличии VP8/9/AV1? И если да - зачем? Он же жмет фигово, на уровне xvid буквально. Места на дисках и бандвиза на мувики не напасешься.
По той же причине никто не трогает этот код - ценность такого кодека в современном мире, когда уже есть VP8/9/AV1, бесплатно, для всех... стала примерно нулевая. Ну всем и лень тыкать его палочкой.
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|2.45, Аноним (45), 11:05, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> затем собрать телеметрию
Ты и так уже давно в "Eine reich..."
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|3.55, Анонимус_II (?), 11:22, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> По статистике Mozilla доля контента на базе Theora среди загрузок всех мультимедийных ресурсов в Firefox составляет 0.09%
Я буду очень громко смеяться если окажется, что пользователи этой древности, просто отключили телеметрию и не попали в статистику.
Буду ржать просто в голосину, если такие умники сами себя накажут :D
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|4.85, Аноним (85), 13:35, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Смех без причины...
>просто отключили телеметрию и не попали в статистику.
>сами себя накажут
Они ничего не решают. Даже была бы функция 146% востребованная - выкинуть её или оставить - это сугубо разработчиков браузера прерогатива решать такие вещи. А была ли телеметгия, или нет - вот сделайте свой собственный браузер, там и будете решать, какие кодеки в нём иметь, какие фичи выкидывать, иметь ли телеметрию, и давать ли возможность её отключить, или наоборот сделать неотключаемой, да ещё WEI задействовать.
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|5.95, Аноним (95), 14:42, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы мозилла видела что функционал востребован через телеметрию то не приняла бы решение об удалении. Все что мозилла удаляла было на основе статистики из телеметрии. Я не понимаю почему телеметрию firefox боятся, она полностью прозрачная в любой момент можно посмотреть через меню отчёт с полным содержанием телеметрии, там нет ничего криминального, это вам не гугл где собирается все и вся и нет возможности посмотреть что передается.
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|6.133, Аноним (133), 17:50, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не мечи биссер перед фанатиками.
Сомневаюсь, что они работали с большими проектами (это которые на лям+ или 10+ пользователей).
И знают как там собирается, анализируется.
А потом принимаются решения о добавлении/удалении функций.
Для них телеметрия это "ЗЛО!11, а за мной следят11!!".
Некоторые даже краш репотры отключают /_-
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|6.148, Аноним (148), 20:26, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ФУНКЦИОНАЛ - математическое понятие, возникшее в вариационном исчислении для обозначения переменной величины, заданной на множестве функций, т. е. зависящей от выбора одной или нескольких функций. Напр., длина дуги кривой, соединяющей две фиксированные точки, будет функционалом, т. к. величина длины дуги зависит от выбора функции, график которой соединяет эти точки.
И, нет, определения из словарей, написанных малолетками, приводить не надо.
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|7.174, Аноним (95), 13:17, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Язык постоянно эволюционирует, словари дополняются и изменяются, человек который не желающий принимать и противоречит всему новому - ретроград.
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|1.4, Cyber100 (ok), 10:00, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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они уже когда-то удалили flash...
и кому мешало(ет)...
все эти разговоры про безопасность. ага.
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|5.167, Аноним (167), 05:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да адобам надо было опенсурснуть флеш, как минимум, чтоб тот же ruffle сделали хорошо и быстро.
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|2.18, Аноним (18), 10:21, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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якоюы мешала adobe, которая сама была не в состоянии довести флеш до ума, а в опенсорс выкидывать не хотела.
в принципе это нормально для adobe - выпускать недоделанные куски говна (reader, photoshop и т.д.)
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|3.60, тоже Аноним (ok), 11:45, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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У Adobe, конечно, богатый анамнез глюкодромов. Но.
Во-первых, сравните с другими программами такого уровня сложности, и внезапно окажется, что с их глюками все обстоит ничуть не лучше.
А во-вторых, открытые форматы PostScript и PDF, разработанные и продвинутые именно Adobe, сделали для OpenSource несравнимо больше, чем все потуги M$ над ядром, например. Если считать не по коммитам, а по практической пользе.
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|3.74, Аноним (74), 12:12, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Flash разрабатывала Macromedia, которую потом купил Adobe. Когда ты успешно продал бизнес, то оставаться там для исправления каких-то багов? Даже не смешно. А новые люди обычно приходят поковыряться в носу, прямо как ты.
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|4.86, another_one (ok), 14:03, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Macromedia сама купила FutureWave, чтобы Flash не конкурировал с ее Shockwave. В итоге, Adobe купил уже мутанта-гибрида Shockwave Flash. И закопал стюардессу.
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|2.19, Аноним (48), 10:21, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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На флэше пол-интернета было. А теору кто-нибудь вживую видел?
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|4.89, Аноним (48), 14:09, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Имеется в виду настоящее время. Я так-то и VRML вживую видел. Когда-то.
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|2.29, Аноним (29), 10:37, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Что флэш, что сервелат, что актив хэ - давно пора было на дальний край помойки истории
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|2.52, Аноньимъ (ok), 11:18, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они уже когда-то удалили flash...
Это лучшее что с вебом случалось.
C тех пор к HTML5 подобавляли столько дичи, что оно само теперь как флеш стало. Но это вряд ли в скором времени удалят.
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|3.96, Аноним (29), 14:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но ты ж не умеешь ни html5, ни флеш - их не проходили в школе, ты только хентайные игрульки с варезника душ(н)ил
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|2.53, Аноним (53), 11:20, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Что значит "разговоры"? Там критическую уязвимость находили минимум раз в квартал, а зачастую - каждый месяц. Иногда по несколько штук в месяц. А на хакатонах всяких это был самый популярный способ взломать браузеры (все тогда актуальные, начиная с IE/фокса/хрома/оперы и заканчивая whatever).
А от багов во флеше падал весь браузер.
Отчего браузероделатели пытались хоть какие-то костыли всунуть: клик-ту-плэй, вынос работы флешка в отдельный процесс и т.д.
Это были трэш и угар и не только в плане безопасности, но и надёжности.
Причём абоба как ни латали все эти дырени, но так и не смогли сделать это безопасным. И открывать не хотели - причем закрытость была проблемой даже не для желающих пофоркать, а опять же для браузероделов: флэш был "чёрным ящиком", скоторым было сложно взаимодействовать (например неудобный "двойной фокус" - фокус в флешке на странице и фокус в самой странице, так что например хоткеи браузерные типа "закрыть страницу" не работали, пока ты "внутри" флешки).
А потом, с ростом мобилок, еще и неприспособленность флеша под пальцетык полезла. Которую абоба опять же пооборот не шмогла.
Флеш как технологию любили только те, кто на флэше лепит сам что-то - порог вхождения низкий был. С точки зрения браузероделов и пользователей - это был трэшак. За что его в итоге и похоронили (с пинками от парочки известных персоналий в нагрузку).
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|3.61, User (??), 11:50, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там ещё и с т.з. бизнесухи вопросики - ни индексирования, ни seo-оптимизации, стоимость внесения изменений по сравнению с cms достаточно высокая, а совмещать флеш и "не флеш" - трудно добиться консистентности, адаптивки под мАбилы с рождения не завезли, а без них со времен первых ойфонов... В общем, умер Охрим - да и хрен з им.
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|4.125, Аноним (53), 17:01, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, то, что флэш-контент еще и не попадал в индекс поисковиков и "не гуглился" тоже было той еще задаболью, с учётом что некоторые додумывались делать на флеше меню сайта или даже сайты целиком.
А уж навигация по флэш-сайту (без ссылок на раздел/страницу) всех приводила в особый "восторг". Как и невозможность скопипасть ссылку из флешки или блокировать рекламу внутри флешки.
Лемминги уже, я смотрю, подзабыли, какое оно было небезопасное, глючное, неудобное и вообще проблемное.
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|5.194, Аноним (48), 20:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А аудио/видеоконтент дофига индексируется, ага.
Сайты на чистом флэше — зло, тут спору нет.
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|3.78, Аноним (48), 13:06, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Там критическую уязвимость находили минимум раз в квартал, а зачастую - каждый месяц.
То ли дело теперь, уязвимостей вообще нигде не находят!
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|4.119, Аноним (53), 16:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То ли дело теперь, уязвимостей вообще нигде не находят!
То ли дело бы было теперь с флэшем, да? "Всего лишь" дыреней было бы еще больше. Делов-то!
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|5.193, Аноним (48), 20:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дырени вон уже в процессорах находят, и в целом счёта им нет, но уничтожили именно флэш и сидят довольные — «одной дыренью меньше стало». Адобу он просто бабки приносить перестал, вот и был дропнут, а сообщество объяснение про дырени с удовольствием съело.
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|1.5, Аноним (5), 10:02, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки всего и превращению браузеров в VNC-клиенты.
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|2.27, Аноним (27), 10:35, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Расматривают возможность превращения своих браузеров в полноценную ОС, к-я может запускать прям из GRUB или из UEFI.
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|4.121, Второй из села Кукуево (?), 16:56, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просыпайся
ChromeOS процветает и имеет больше 5% на десктопах в отдельных крупных развитых странах, а FirefoxOS скончалась из-за невостребованности, но была
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|1.7, Аноним (7), 10:04, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Никому он на* не нужен.
Я за всю жизнь просмотрел 0 (ноль) видео с этим кодеком.
Хотите особенного? Собирайте ffmpeg/mpv/mplayer.
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|2.63, Аноним (63), 11:53, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно. А выше опять некрофилы ноют, будто не понимают, что как гугл скажет (youtube), так в вебе и будет. Все эти древние кодеки нужны тем, у кого железка не тянет современные, и поддерживать их ради 1,5 юзеров никто не станет (и это правильно).
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|3.75, Аноним (48), 12:35, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у кого железка не тянет современные
Это те, что на пентиумах-4 с AGP-картами? Боюсь, программно они не потянут ничего вообще.
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|3.120, Аноним (105), 16:55, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Веб -- частная собственность гугла. На помещичьей вебне мнение своё ползователь должен засунуть поглубже! И смотреть рекламу.
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|4.142, Kuromi (ok), 19:04, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну собственно их поползновения с блокировкой на Ютубе пользователей у кого есть адблок очень толсто намекает что Гуглу надоели блокировщики и нежелающие лопать с лопаты.
Можно, конечно, блокировать чужую рекламу, но только не ту что приносит библишко Корпорации Добра.
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|4.152, Аноним (63), 20:33, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У кого самый крупный видеохостинг, тот и устанавливает правила. Все остальные могут что угодно поддерживать, все равно все, включая разработчиков браузеров, будут ориентироваться на лидера.
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|3.123, Аноним (123), 16:57, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, да, OGG/Vorbis это древний кодек, зато mp3 и aac это самое то.
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|4.150, Аноним (63), 20:31, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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AAC лучше Vorbis, а H.264 лучше Theora, а компании каждую копейку считают и не могут себе позволить сжимать тем, что менее эффективно.
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|5.161, Аноним (123), 00:35, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем временем поддержка mp3 продолжает существовать.
Разницы по большому счету никакой, плюс свободный vorbis умеет то, что проприетарный aac не умеет. Я не вижу тут особой любви к подсчету копейки со стороны потребителей, скорей нечистоплотная конкуренция со стороны владельцев проприетарных кодеков и/или браузеров.
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|6.162, Аноним (63), 00:48, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тем временем поддержка mp3 продолжает существовать. Разницы по большому счету никакой
Кроме того, что одним пользуются миллионы, а другим - единицы. Или это все злое проприетарное лобби заставляет всех mp3 использовать и поддерживать? Ну тогда, да, логично.
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|7.175, Ананий (?), 13:36, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то строго пофиг кто там что использует, плееры уже давно умели в ворбис, а андроиды и подавно.
По размеру они примерно одинаковые при схожем качестве.
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|3.145, Аноним (144), 19:20, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В браузере декодер, он нужен для существующих видео. Сколько этих видео — отдельный вопрос.
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|5.163, 1 (??), 01:28, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С VP8 или VP9 не путаете? Я Theora последний раз видел году в 2008-9. Это очень старый и непопулярный кодек. Удивлён заявлением о 0.09% медиаконтента в нём.
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|6.187, Аноним (-), 18:28, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На википедии может быть еще что-то можно найти в этом формате. Но даже они на webm с VP8/9 вроде перешли в основном уже. Бандвиз то не резиновый.
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|1.15, Аноним (18), 10:19, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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я бы к хренам все кодеки выпилил и сделал открытие видео в другой программе
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|2.25, Аноним (25), 10:33, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они уже удалили возможность использовать скажем VLC вбраузере вместо кривых онлайн поделок чтобы прибить гвоздями к тытрупу, теперь вот надо всех загнать в цифровой концлагерь, а то мало ли что могут русские придумать. Гугол то за рекламку башляет только на правильных ресурсах. А что такое 0,09% от 7 миллиардов человек при сохранении того же значения посчитать несложно. Это какие-то жалкие 5-10 не очень крупных стран. И пока кодек не заметили план удаления уже впихали и рельсы наметили.
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|3.35, Анонин (?), 10:49, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> такое 0,09% от 7 миллиардов человек
Бред же! Это цифры "загрузок всех мультимедийных ресурсов в Firefox". Сколько там у лисы пользователей?
> а то мало ли что могут русские придумать
ничего они придумать не могут
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|4.117, Аноним (25), 16:28, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уже придумали Эльбрусы, Аврора ОС, мобильный процессор, клавиатуры Бештау на своих микросхемах, 5G станции, ГЛОНАСС, Байкал и много чего еще.
Тебе такое и не снилось с подобным уровнем "знаний".
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|5.173, Советский инженер (ok), 12:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так и чего ты так переживаеш что там в этих пендосских браузерах что-то удаляют?
смотри рутюб через яндекс-браузер, и никаких проблем!
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|2.88, хрю (?), 14:07, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Было открытие через vlc, а потом "ой этим никто не пользуется, да и дыры в сторонних программах, поэтому (есесенно воимя [s]баранов[/s] пользователей всё занесём в браузер".
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|2.136, Kuromi (ok), 18:11, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нету больше никаких браузерных плагинов, але. Именно поэтому периодически слышим о извращениях вроде реализаций поддержки форматов в JS или WASM
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|3.171, Аноним (171), 11:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проприетарный бинарный блоб openh264 существует и является жёсткой зависимостью всех браузеров с некоторых пор. А если отключить, то использоваться будет рандомный проприетарный блоб из интернета.
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|4.188, Аноним (-), 18:29, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если отключить, то использоваться будет рандомный проприетарный блоб из интернета.
В линухе при этом используется системный ffmpeg (если он есть), которому доверия так то сильно больше чем вон тому всему. И работает он так то сильно лучше. Быстрее в разы и вообше.
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|5.190, Аноним (171), 18:42, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насильно скачивается openh264 из интернета. В about:plugins видно. Можно отключить в about:config, тогда вроде не будет видно в плагинах. Но это самому надо делать. И всё равно новая версия периодически появляется на диске, несмотря на настройки.
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|6.191, Аноним (171), 18:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она более новая, чем доступно в репах. Хорошо это или плохо, это не одназначно. Так же и обычные бандленные компоненты браузера (не проприетарные) могут быть или более новой версии с исправлениями критических багов (или вообще левыми патчами) или устаревшей версии с известными ошибками.
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|4.195, Kuromi (ok), 03:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проприетарный бинарный блоб openh264 существует и является жёсткой зависимостью всех браузеров
> с некоторых пор. А если отключить, то использоваться будет рандомный проприетарный
> блоб из интернета.
Openh264 - это особый случай, к сожалению. Так разработчики браузеров обошли лицензионные заморочки с h264, используя специально оформленный внешний блоб. NPAPI в отличие от данного блоба позволял грузить ЛЮБОЙ плагин (с правильным API) для любых mime-type.
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|2.40, Анонимус_II (?), 10:59, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно, делай!
Ты сравниваешь огг с каким-то васянским кодеком, которым пользуются полторы калеки.
Не думаю, что изолировать это прям легко.
А вот дропнуть - это проще.
Пусть разрабы/пользователи этой штуки сами его проверяют-исправляют. (A т.к его делали Xiph.Org, то думаю им будет просто проконсультировать как и для ogg)
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|3.109, Второй из села Кукуево (?), 15:59, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не хочу тебя расстраивать, но Theora полностью зовется Vorbis Theora или Ogg Theora...
И разработчик у них с звуковым ogg один
Theora это вариант ogg для видео
То есть ты тут так смачно в лужу бздямкнул, что аж смешно
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|4.116, Аноним (116), 16:26, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ogg это контейнер, а vorbis - аудио кодек, theora паковалась в огг вместе с, обычно, ворбис аудиоканалом. Шебм контейнер вон сам из огг и мкв вырос если мне память не изменяет. Но в целом все так
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|5.140, Kuromi (ok), 18:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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webM это субсет от MKV. В принципе софт читающий MKV и WebM (как контейнер хотя бы) читать должен.
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|4.135, Анонимус_II (?), 18:06, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> т.к его делали Xiph.Org, то думаю им будет просто проконсультировать
Кажется в селе Кукуево дефицит юмора)
Я знаю кто и что делал в Xiph.
Но ворбис выстрелил (думаю из-за игр), но сейчас его уже поджимает opus который пакуется в тот же ogg контейнер (в самом ogg может быть почти все что угодно хоть FLAC, хоть субтитры)
А вот theora получилась не такой успешной.
MPEG-1/2/4 достаточно вовремя стали бесплатными, а потом подьехали AV1 / vp9 и она просто стала ненужной.
Так зачем тащить относительно старый хлам в проекте?
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|5.172, Аноним (171), 11:48, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты достаточно успешно изображал вменяемого (я даже задумался, а правда ли это про опус -- нет), но на av1 твоё безумие стало очевидным. Делай, пожалуста, более явным, чтобы не тратить время.
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|3.131, НяшМяш (ok), 17:36, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем более надо потренироваться с васянским кодеком. Чтобы если что, в будущем быстро без проблем изолировать уже какой-нибудь VP9.
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|1.21, Alladin (?), 10:25, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Интересная новость, есть свободный кодек с 2009, уязвимостей не нашли... НОО, а вдруг они есть:)
(они же меня ждут эти неприятности:) )
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|2.24, Аноним (171), 10:32, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это днище, а не кодек. Все никем не востребованные либы бесконечный источник уязвимостей.
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|1.22, Аноним (22), 10:28, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ребят, поясните, пожалуйста: почему пользователей единицы, а проблемы с безопасностью большие? Если контент в этом кодеке не используется, то кого волнует, какие там проблемы с безопасностью? И какой интерес у кулхацкеров писать под него эксплоиты в надежде, что когда-нибудь на них кто-то попадётся? Или просто это лишние усилия по поддержанию его в актуальной кодовой базе?
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|2.26, Аноним (171), 10:34, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Искать уязвимости в подобном коде это первоочередная задача для злоумышленника (особенно из числа сотрудников спецслужб). Они там есть и могут быть эксплуатированы. Никто об этом не говорит, потому что они по тихому эксплуатируются, чтобы никто не вспоминал.
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|2.32, Анонин (?), 10:44, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> контент в этом кодеке не используется, то кого волнует, какие там проблемы с безопасностью
контента не используется, а вот сама либа присутствует в каждой сборке браузеров
и она вполне отработает на "специально оформленном файле"
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|2.34, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 10:46, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему пользователей единицы, а проблемы с безопасностью большие?
Потому что эксплуатация уязвимости коснётся всех, а не только тех, кто намеренно ищет сайты с Theora. Она же не отключена в браузерах по умолчанию, соответственно код обработчика будет выполняться как только браузер натолкнётся на такой сайт, который может быть сайтом злоумышленников.
> это лишние усилия по поддержанию его в актуальной кодовой базе?
Не только это, но да, и это тоже. При этом поддержание обычно касается не уязвимостей (кто о них сообщать будет?), а багов.
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|2.54, Аноньимъ (ok), 11:21, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ребят, поясните, пожалуйста: почему пользователей единицы, а проблемы с безопасностью большие?
Загружается это у каждого кто запускает у себя хром или фаерфокс. Пользователей не единицы, а ноль, а потенциальная 0-day при этом у каждого.
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|2.57, Анонимус_II (?), 11:25, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но можно было сделать его загружаемым дополнением.
При загрузке честно предупреждать "на свой страх и риск! это дыряво!".
Тогда кто хотел - загрузил бы.
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|2.82, fuggy (ok), 13:21, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что ничего не мешает хакеру прикрепить файл в этом формате с уязвимостью. Это пользователей у этого кодека меньше процента среди зумеров, а у хакеров как раз будет пользоваться популярностью.
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|3.46, Анонимус_II (?), 11:12, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты сомневаешься в икспертности кекспертов опеннета?!
Тут иногда попадаются такие уникальные персонажи, что умение 'видеть звук' не будет самым странным заявлением)
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|1.28, InuYasha (??), 10:35, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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2023 год. Пользователям только-только начинает казаться что компьютеры стали работать быстро...
> предлагается использовать реализацию кодека на JavaScript
...но их снова возвращают в каменный век.
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|1.37, Анонимм (??), 10:53, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не проблема.
Вот сейчас Сообщество™ воспрянет, да как развернется на полную силу.
И ради настолько нужного Свободного Кодека объединит усилия.
Весь код проверят на уязвимости, все баги пофиксят.
Ибо для такого дела можно даже бесплатно по выходных поработать!
И все узрят силу опенсорса!
И мозила и хром устыдятся, и примут Theora обратно!
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|2.68, Аноним (63), 11:59, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, мы хитрые. Мы сами работать не будем, руки у нас кривые, да и вообще кто-то же должен читать лекции о свободе. Мы сделаем так, что корпорации нам все баги пофиксят! У нас агентура во всех компаниях есть!
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|3.71, Анонимм (??), 12:04, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как-то агентура плохо работает.
Вон в соседней теме убогие на старых корках ноют, что мозилла им не реализовала нейросетку для перевода, для 4 пня.
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|1.50, Аноним (50), 11:18, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Theora просто не нужно было добавлять. Добавили только из-за незапатентованности, а то что жал хреново - пофиг. Из-за хренового сжатия его никто и не использовал, лежал мёртвым грузом.
А всего-лишь Мозилле надо было перевести офис в государство, где нет софтовых патентов, после чего забить на патенты в США за отсутствием юрисдикции США над корпорацией. В штатах что загрузки браузера из-за этого перекроют?! Ни одного такого случая не было.
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|2.58, Анонимус_II (?), 11:31, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угу, гениальная идея!
Посмотри откуда у мозилы деньги.
Кто им донатит. Сколько они получают от гугла.
Думаешь гугл будет платить деньги фирме в какой-то банановой республике или тоталитарной помойке?
Думаешь донатеры физ.лица будут рады донатить на такой браузер?
А где брать немамонтов которые будут за спасибо код писать?
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|3.62, тоже Аноним (ok), 11:53, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А где брать немамонтов которые будут за спасибо код писать?
Не за спасибо, а за пайку. Давно отработанная отечественная технология "забыли про права человека и авторское право" (кодовое название "шарашка") легко позволит написать отечественный браузер, идеально свободный от... ну, от чего надо свободный.
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|1.56, Аноньимъ (ok), 11:23, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это замечательно, вот бы ещё наконец-то научились видео аппаратно декодировать в этих браузерах.
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|2.66, пох. (?), 11:55, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С этим пока небольшие проблемки - никак не могут придумать как запихать в аппаратный декодировщик жабаскрипт.
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|2.77, mumu (ok), 12:53, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У всех работает. Если в ОС для роутеров не завезли, значит там это не нужно.
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|3.84, Аноньимъ (ok), 13:32, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У всех работает. Если в ОС для роутеров не завезли, значит там
> это не нужно.
Хах, ну раз вы так говорите.
А с видеокартами для работы и гейминга, а не для роутеров, вроде ну не знаю, Nvidia там, тоже работает? Я для друга спрашиваю.
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|4.93, Аноним (171), 14:41, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, в линуксе NVIDIA работает, AMD не работает, INTEL иногда работает. В хромом не работает. Ну, собственно, как и все 20 (или когда там дровишки для nvidia повезли) лет, ничего особо не меняется. Стабильность.
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|7.106, Аноним (48), 15:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я полдня убил, пытаясь завести это ускорение, а вы мне решение с первой страницы поисковой выдачи предлагаете. Конечно, его пробовал.
А ещё, мне бы нужнее в хромоногах, а «Chrome is currently unsupported, and will not function».
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|9.114, soarin (ok), 16:15, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Не отменяет, что это костыльно наколенная ерунда Использование CPU то замерял ... текст свёрнут, показать
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|7.134, Kuromi (ok), 17:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно работает до первого "суспенда", после чего VAAPI больше не инициализируется и аппаратное декодирование отключается.
Лечится только полной перезагрузкой. Перезапуск ФФ не помогает, ибо [GFX1-]: vaapitest: ERROR; [GFX1-]: vaapitest: VA-API test failed: failed to initialise VAAPI connection.
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|5.107, Аноньимъ (ok), 15:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугл с Мурзилой смогли только vaapi осилить... Гипотетически, если поставить стрёмную libva-nvidia-driver версии 0.0.1 из аура. Оно заработает, может быть, а может и нет.
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|6.112, soarin (ok), 16:13, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гугл с Мурзилой смогли только vaapi осилить
Ну так кто виноват, что под линуксами зоопарк...
В Windows и в macOS то удобный API, а тут и так 2% да и ещё внутри раздробление.
И не все VAAPI одинаково полезны. У Intel куда лучше это дело, чем у AMD, где баг на баге.
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|6.198, Kuromi (ok), 21:10, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гугл с Мурзилой смогли только vaapi осилить... Гипотетически, если поставить стрёмную libva-nvidia-driver
> версии 0.0.1 из аура. Оно заработает, может быть, а может и
> нет.
Ну так на все вопросы в Багзилле почему ускорение есть в Виндоус и Макоси ответ всегда был один - "Дешевый" и удобный API потому что есть.
Даже Nvidia и та постоянно скачет в своем же огороде, то VDPAU, то NVDEC
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|4.154, Аноним (63), 20:47, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Игрунам и не нужно, у них топовое железо и так. Для работы достаточно встройки интела.
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|1.80, Ананий (?), 13:12, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Про теору тут много субстанции навалили, однако при всех недостатках она:
- отлично подходит для стриминга, если канала не жаль
- мнгновенная перемотка без артефактов
- самая низкая нагрузка на клиента (отлично заметно на этих ваших пентиумах)
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|2.153, Аноним (63), 20:45, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> отлично подходит для стриминга, если канала не жаль
Оксбморон, блин. А пончики отлично подходят для похудения, если калории не считать.
> самая низкая нагрузка на клиента (отлично заметно на этих ваших пентиумах)
Мамонты вымерли давно, пора бы уже это принять.
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|3.165, 1 (??), 01:33, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Едет задумчивый неопрятный мужчина в метро и думает:
xvid или всё-таки theora?…
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|1.83, fuggy (ok), 13:24, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Фух, я уж испугался что Vorbis выпилят. У него с распространённостью всё в норме, например, большинство медиа-файлов на википедии в этом формате.
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|1.102, Skullnet (ok), 14:58, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В качестве причины прекращения поддержки Theora упоминаются опасения, что в реализации Theora, в которой имеется достаточно сложная логика разбора бинарных данных и декодирования потоков, могут присутствовать уязвимости, похожие на недавние критические проблемы с кодировщиком VP8.
Не волнуйтесь, ваша сишка однажды потечёт и на VP9.
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|2.132, Анонин (?), 17:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В смысле "однажды"? В libvpx уже находили CVE.
И так понятно что оно дырявое, просто юзеров слишком много.
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|1.137, Аноним (137), 18:21, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кек, из Godot только webm выкинули под предлогом, что ogv (Theora) лучше робит, лучше интегрирован, его зависимости компактнее и меньше раздувают кодовую базу/размер бинаря.
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|4.168, Аноним (48), 06:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И много есть реально существующих игр,
— сделанных на Godot;
— сделанных под web;
— использующих видео в Theora?
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|5.176, Аноним (137), 13:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Игр на Godot с web версией на itch'е много. Сколько из них используют видео хз. Но что это меняет?
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|3.199, Kuromi (ok), 22:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так игра — вещь в себе. Хоть самопальным кодеком видео жми.
Ты ему еще про Bink напомни.
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|1.139, bircoph (ok), 18:43, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Думаю, что истинная причина в отсутствии поддержки DRM, а VP9 в Widevine DRM поддерживается.
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|2.147, тоже Аноним (ok), 20:23, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"Истинная причина, почему соседи хотят выставить из подъезда пролитую пивом коляску алкоголички - в том, что на ней нет замка". Аналитика...
Это не причина, это симптом. DRM тащат там, где хотят заработать на видео. На этом кодеке - даже не пытались.
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|1.196, Zenitur (ok), 12:23, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помню-помню, 2008-2009 год, HTML5 и мечты, что все мы будем смотреть YouTube в Theora, а не во флеш плеере.
Ну что, мечты сбылись. Только вместо Theora - VP8, а потом VP9. Theora устарела ещё в 2010 году, странно, что её не стал удалять уже тогда. Наверное, для сохранения совместимости с сайтами, которые добавили Theora в тот момент.
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|2.200, Kuromi (ok), 22:21, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Помню-помню, 2008-2009 год, HTML5 и мечты, что все мы будем смотреть YouTube
> в Theora, а не во флеш плеере.
> Ну что, мечты сбылись. Только вместо Theora - VP8, а потом VP9.
> Theora устарела ещё в 2010 году, странно, что её не стал
> удалять уже тогда. Наверное, для сохранения совместимости с сайтами, которые добавили
> Theora в тот момент.
Да это не первый раз когда Мозилла удаляла поддержку форматов из браузера. Было время когда они поддерживали MNG (это такая продвинутая анимированная вариация на тему PNG, только создатели слегка уехали от энтузиазма и создали монструозный по нафаршированности формат), а потом сказали что это никому не надо, а поддерживать слишком напряжно.
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|3.201, Zenitur (ok), 14:02, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> MNG (это такая продвинутая анимированная вариация на тему PNG
Век живи, век учись. Не знал. До этого я знал только про apng (и то не использовал лично, а видел, что генту любит собирать libpng с этими патчами), а про mng не знал...
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|4.203, Kuromi (ok), 15:18, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> MNG (это такая продвинутая анимированная вариация на тему PNG
> Век живи, век учись. Не знал. До этого я знал только про
> apng (и то не использовал лично, а видел, что генту любит
> собирать libpng с этими патчами), а про mng не знал...
APNG появился заметно позже (выкатили в 2008, а MNG поддерживался в 2000-2003) как ответ на необходимость анимации картинок + усталости от GIF (и нежелание таки возвращаться к MNG). APNG по сути просто PNG в который добавили анимацию и все, MNG же позволял всякие хитроумные манипуляции с кадрами, можно было строить интересные эффекты на этом. Но формат был "тяжелый", документация там вроде как в несколько сотен страниц.
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|1.202, Шарпей (ok), 14:58, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В браузере вообще не должно быть кодеков, а медиа должно проигрываться через MediaFoundation/DirectShow ну и какой там аналог этих фреймворков в Линуксе.
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|2.204, Kuromi (ok), 15:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В браузере вообще не должно быть кодеков, а медиа должно проигрываться через
> MediaFoundation/DirectShow ну и какой там аналог этих фреймворков в Линуксе.
В Мозиллушке на это отвечают что это 1) зависимость от системных библиотек, что для Мозиллы всегда было нежеланным 2) все потенциальные уязвимости версии Х.Х кодека в системе сразу проявляются в браузере 3) риск полного бардака в сети, когда сайты начнут использовать какой попало формат, хоть даже WMV
Тем не менее ФФ может использовать системный ffmpeg, ну а аппаратное ускорение без системных библиотек вообще никак не получится.
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