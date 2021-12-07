Релиз Firefox 95

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|1.1, timur.davletshin (ok), 18:52, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мои поздравления тем, кто стоит, аки оловянные солдатики, и не мигрирует на Хром! Релиз годный, но fission у меня почему-то всё же disabled (в about:support пишет: 0/1 Disabled by default). Да и памяти он жрёт, как не в себя. Да, ещё заметил, что при переходе в полноэкранный режим по F11 пропали кнопки управления окном, кроме кнопки закрытия (в Gnome Shell).
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|2.3, Аноним (3), 18:53, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–14 +/–
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Плюс один за хром, не знаю кто фф пользуется - хром во всём лучше.
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|4.18, Аноним (3), 19:10, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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скоростью работы - самым главным показателем, а зондов там нет
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|4.25, аноним1232134512352341 (?), 19:32, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня на Linux проблемы с производительностью. Если открываешь больше 2 вкладок, теряется плавность и начинает пердеть звук и тормозить видео. Поэтому на Linux использую chromium.
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|2.5, Аноним (5), 18:56, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> кто стоит, аки оловянные солдатики, и не мигрирует на Хром!
Нас reboot, а мы крепчаем.
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|2.8, Аноним (5), 18:57, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Какая разница? С мацылловскими зондами они не идут ни в какое сравнение. Даже некрософт-ёж меньше льёт пользовательских данных.
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|3.13, НяшМяш (ok), 19:05, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ежа можно вообще девственно чистым сделать, зачем напрягаться если оська может сразу папку профиля сообщить куда надо? /s
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|2.35, Аноним (34), 19:52, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с использованием виндового хранилища поддельных сертификатов, наверное
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|1.4, Аноним (4), 18:54, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В текущем выпуске RLBox применён для изоляции библиотек Graphite, Hunspell и Ogg, а в следующем выпуске ожидается изоляция Expat и Woff2.
Видно вместо этого на Растишке переписать слабо.
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|2.15, НяшМяш (ok), 19:07, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так перепиши, все сразу бросятся пользоваться твоими версиями, которые точно такие же, но на расте. /s
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|1.6, Аноним (6), 18:57, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда чат на ютубе перестанет течь на гигабайты в час? Когда ваапи заработает? Я имею в виду, в логе есть, что ваапи работает, но из-за песочницы нет ускорения видеокартой. Без неё впрочем ваапи просто крашит вкладку.
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|1.7, Аноним (7), 18:57, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой там выпуск стал шибко быстрый? Вроде читал чьи-коменты, мол, годный стал. В Дебьяне ESR из реп 78.15.0 еще...
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|2.9, Анонтм (?), 19:01, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не выдержали идеальности Протона... Вот и некому FF обновить
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|2.16, Аноним (6), 19:10, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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94 хорошо ускорили, быстрее Хрома стало. Может быть, потому, что у Хрома нет канваса ускоренного. И ваапи поломан, я так и не смог запустить пока. А у ФФ всё в порядке. Я, правда, fission не использую, и вебгл в Хроме быстрее всегда был.
Только в логе вот это (это за 3 часа) плюс сотни зомби процессов видеокарты и фф зачем-то миллион файлов открытыми держит когда все 4 миллиона кончаются ни одной программы не запустить и ничего не сделать, но это мелочи, никаких особых претензий нет и работает нормально, только нужно перезапускать раз в день где-то.
(#37) Error Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown
(#41) CP+[GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown
(#42) CP+[GFX1-]: IPC Channel is already torn down unexpectedly
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|3.21, timur.davletshin (ok), 19:14, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> ... быстрее Хрома стало.
Ироничное замечание... Уже и не сосчитать даже, сколько раз я слышал историю "Вот теперь-то точно быстрее Хрома" )))
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|4.23, Аноним (6), 19:22, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сравниваю только загрузку ютуба (1080p60-avc) и его монстрочата на самом деле. Т.е. рендер, скрол, анимации. Потом закрываю чат и сравниваю без него. Так тот же в8 понятно на каких-то операциях быстрее будет, там сам движок жс лучше оптимизирован всегда был. Да и сайты все под него заточены. Но. Хром только на венде нормально работает, на линуксе фф лучше почти всегда был.
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|3.22, Аноним (22), 19:17, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и отправил бы им багрепорт. Хотя они на них в любом случае ложили. Мой конфирмнули, но 20 дней чинить не торопятся, хотя он относится к security
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|1.11, FortyTwo (ok), 19:02, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Включено переопределение значения User Agent для сайта Slack.com, что позволило получить доступ к дополнительным возможностям Slack, таким как голосовые/видео вызовы и конференции (huddles), ранее не предоставляемым при открытии сайта в Firefox.
Что за?
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|1.14, Аноним (14), 19:06, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ui.systemUsesDarkTheme=1 ломает тучу сайтов, как и сам Firefox. Боль и печаль.
// b.
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|1.19, iZEN (ok), 19:11, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На FreeBSD firefox-95 0 доступен с 30 ноября Собрал firefox-95 0,2 pkg 52,4 МБ ... большой текст свёрнут, показать
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|2.24, Аноним (6), 19:27, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дополнительные тестеры это всегда хорошо, лично я стараюсь до релиза не использовать (раньше тоже на ночнушке сидел, но так ты все шишки собираешь и пока нет особого повода). Или зачем ты собрал и неделю не устанавливал, в чём смысл?
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|3.31, Аноним (-), 19:44, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>раньше тоже на ночнушке сидел, но так ты все шишки собираешь и пока нет особого повода
Свалил с передового края прогресса. Неодобряю.
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|1.33, Аноним (34), 19:50, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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если начать переводить, то будет примерно так:
> Включено переопределение значения User Agent для сайта Slack.com
притворяемся хромом
> Порт Firefox для Wayland доведён до общего паритета в функциональности со сборкой для X11 при работе в GNOME-окружении Fedora
сделали что-то сферическое в вакууме, осталось заставить это работать
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