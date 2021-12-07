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Релиз Firefox 95

07.12.2021 18:18

Состоялся релиз web-браузера Firefox 95. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.4.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 96, релиз которой намечен на 11 января.

Основные новшества:

  • Для всех поддерживаемых платформ реализован дополнительный уровень изоляции, основанный на технологии RLBox. Предложенный слой изоляции обеспечивает блокировку проблем с безопасностью в сторонних библиотеках функций, которые не подконтрольны разработчикам Firеfox, но могут скомпрометировать основной проект в случае выявления уязвимостей. В текущем выпуске RLBox применён для изоляции библиотек Graphite, Hunspell и Ogg, а в следующем выпуске ожидается изоляция Expat и Woff2.

    Механизм работы RLBox сводится к компиляции C/C++ кода изолируемой библиотеки в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, который затем оформляется в виде WebAssembly-модуля, полномочия которого задаются в привязке только к этому модулю (например, библиотека для обработки строк не сможет открыть сетевой сокет или файл). Для непосредственного выполнения WebAssembly-модуль компилируется в машинный код при помощи компилятора wasm2c и выполняется в отдельной области памяти, не имея доступа к остальному адресному пространству.

  • Для всех пользователей активирован режим строгой изоляции сайтов, развивавшийся в рамках проекта Fission. В отличие от применяемого до настоящего времени произвольного распределения обработки вкладок по доступному пулу процессов (по умолчанию 8), режим строгой изоляции выносит обработку каждого сайта в свой отдельный процесс с разделением не по вкладкам, а по доменам (Public Suffix).

    Режим строгой изоляции обеспечивает более надёжную защиту от атак класса Spectre, снижает фрагментацию памяти, позволяет дополнительно изолировать содержимое внешних скриптов и iframe-блоков, более эффективно возвращает память операционной системе, минимизирует влияние сборки мусора и интенсивных вычислений на страницы в других процессах, увеличивает эффективность распределения нагрузки на разные ядра CPU и повышает стабильность (крах процесса, обрабатывающего iframe, не потянет за собой основной сайт и другие вкладки). Ценой является общее повышение потребления памяти при большом числе открытых сайтов.

  • Продолжена работа по улучшению поддержки протокола Wayland. Порт Firefox для Wayland доведён до общего паритета в функциональности со сборкой для X11 при работе в GNOME-окружении Fedora.
  • В контекстное меню режима "картинка в картинке" (Picture-in-Picture) добавлена опция для перемещения кнопки переключения режима просмотра в противоположную сторону на видео.
  • Реализована технология упреждающей компиляции JavaScript-кода, позволившая повысить производительность загрузки страниц. Внесены оптимизации в работу системы распределения памяти.
  • Включено переопределение значения User Agent для сайта Slack.com, что позволило получить доступ к дополнительным возможностям Slack, таким как голосовые/видео вызовы и конференции (huddles), ранее не предоставляемым при открытии сайта в Firefox.
  • На всех платформах реализована поддержка глобального атрибута inputmode, применяемого для указании информации о типах данных, которые могут быть введены при редактировании элемента. Указанная информация используется для выбора экранной клавиатуры, наиболее подходящей для редактирования текущего элемента на устройствах с сенсорным экраном. Ранее поддержка inputmode ограничивалась только платформой Android.
  • Добавлена функция Crypto.randomUUID(), возвращающая криптографически надёжный 36-символьный UUID.
  • В сборках для платформы macOS снижена нагрузка на CPU в процессе обработки событий, ускорен запуск процессов обработки контента и снижено энергопотребление при программном декодировании видео, в том числе при воспроизведении видео с сайтов Netflix и Amazon Prime Video.
  • Для платформ Windows 10 и Windows 11 предоставлена возможность установки Firefox из каталога Microsoft Store.
  • В версии для платформы Android в меню с настройками реализована новая секция Homepage. На странице "Вернуться назад" ("Jump back in") обеспечен показ основных изображений с сайтов (Hero Image). Реализован запрос подтверждения при включении режима автоматического закрытия вкладок.
  • В версии для платформы Android реализована поддержка CSS-свойства cursor, при помощи которого можно визуально отметить элементы, доступные для клика, что может упростить работу пользователей Android, применяющих манипулятор "мышь" (изображение курсора будет меняться при наведении на подобные элементы).

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 95 устранено 18 уязвимостей, из которых 11 помечены как опасные. 8 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 94
  3. OpenNews: План улучшения поддержки Wayland в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox добавлены режимы тёмного и светлого отображения сайтов
  5. OpenNews: Изменение правил каталога дополнений к Firefox
  6. OpenNews: Mozilla начинает внедрение технологии изоляции библиотек RLBox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56299-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 18:52, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мои поздравления тем, кто стоит, аки оловянные солдатики, и не мигрирует на Хром! Релиз годный, но fission у меня почему-то всё же disabled (в about:support пишет: 0/1 Disabled by default). Да и памяти он жрёт, как не в себя. Да, ещё заметил, что при переходе в полноэкранный режим по F11 пропали кнопки управления окном, кроме кнопки закрытия (в Gnome Shell).
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:53, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –14 +/
    Плюс один за хром, не знаю кто фф пользуется - хром во всём лучше.
     
     
  • 3.12, th3m3 (ok), 19:03, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем лучше? Зондами?
     
     
  • 4.18, Аноним (3), 19:10, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    скоростью работы - самым главным показателем, а зондов там нет
     
     
  • 5.27, Аноним (-), 19:36, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толсто
     
  • 4.25, аноним1232134512352341 (?), 19:32, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня на Linux проблемы с производительностью. Если открываешь больше 2 вкладок, теряется плавность и начинает пердеть звук и тормозить видео. Поэтому на Linux использую chromium.
     
     
  • 5.29, Аноним (-), 19:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лови минус, за ложь.
     
     
  • 6.34, Аноним (34), 19:51, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лови минус за "за ложь"
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:56, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >  кто стоит, аки оловянные солдатики, и не мигрирует на Хром!

    Нас reboot, а мы крепчаем.

     
  • 2.28, Аноним (28), 19:37, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но fission у меня почему-то всё же disabled (в about:support пишет: 0/1 Disabled by default)

    Из репы? Или сами отключили app.shield.optoutstudies.enabled
    В 94-95 fission раскатывается удаленно через normandy pref flip. В 97 планируется в коде включить: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1732358

     

  • 1.2, Аноним (-), 18:53, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в Microsoft store со встроенными зондами edge?
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 18:57, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какая разница? С мацылловскими зондами они не идут ни в какое сравнение. Даже некрософт-ёж меньше льёт пользовательских данных.
     
     
  • 3.13, НяшМяш (ok), 19:05, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ежа можно вообще девственно чистым сделать, зачем напрягаться если оська может сразу папку профиля сообщить куда надо? /s
     
  • 3.36, Аноним (28), 19:53, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ложь. Ёж хоть и хорошо выглядит по фичам по сравнению с ущербным хромом, но сливает хуже лисы и хрома, делит первое место с яндексом.
    https://www.scss.tcd.ie/Doug.Leith/pubs/browser_privacy.pdf
    https://threatpost.com/microsoft-edge-privacy-busting-telemetry/153733/
     
  • 2.35, Аноним (34), 19:52, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с использованием виндового хранилища поддельных сертификатов, наверное
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:54, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В текущем выпуске RLBox применён для изоляции библиотек Graphite, Hunspell и Ogg, а в следующем выпуске ожидается изоляция Expat и Woff2.

    Видно вместо этого на Растишке переписать слабо.

     
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 19:07, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так перепиши, все сразу бросятся пользоваться твоими версиями, которые точно такие же, но на расте. /s
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:57, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда чат на ютубе перестанет течь на гигабайты в час? Когда ваапи заработает? Я имею в виду, в логе есть, что ваапи работает, но из-за песочницы нет ускорения видеокартой. Без неё впрочем ваапи просто крашит вкладку.
     
     
  • 2.17, НяшМяш (ok), 19:10, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На интеле на 94 версии ваапи работает. Причём на иксах.
     
  • 2.20, Murz (ok), 19:13, 07/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.26, Аноним (6), 19:35, 07/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.37, Аноним (28), 19:56, 07/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.7, Аноним (7), 18:57, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой там выпуск стал шибко быстрый? Вроде читал чьи-коменты, мол, годный стал. В Дебьяне ESR из реп 78.15.0 еще...
     
     
  • 2.9, Анонтм (?), 19:01, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не выдержали идеальности Протона... Вот и некому FF обновить
     
  • 2.16, Аноним (6), 19:10, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    94 хорошо ускорили, быстрее Хрома стало. Может быть, потому, что у Хрома нет канваса ускоренного. И ваапи поломан, я так и не смог запустить пока. А у ФФ всё в порядке. Я, правда, fission не использую, и вебгл в Хроме быстрее всегда был.

    Только в логе вот это (это за 3 часа) плюс сотни зомби процессов видеокарты и фф зачем-то миллион файлов открытыми держит когда все 4 миллиона кончаются ни одной программы не запустить и ничего не сделать, но это мелочи, никаких особых претензий нет и работает нормально, только нужно перезапускать раз в день где-то.

    (#37) Error Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown
    (#41) CP+[GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown
    (#42) CP+[GFX1-]: IPC Channel is already torn down unexpectedly

     
     
  • 3.21, timur.davletshin (ok), 19:14, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> ... быстрее Хрома стало.

    Ироничное замечание... Уже и не сосчитать даже, сколько раз я слышал историю "Вот теперь-то точно быстрее Хрома" )))

     
     
  • 4.23, Аноним (6), 19:22, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сравниваю только загрузку ютуба (1080p60-avc) и его монстрочата на самом деле. Т.е. рендер, скрол, анимации. Потом закрываю чат и сравниваю без него. Так тот же в8 понятно на каких-то операциях быстрее будет, там сам движок жс лучше оптимизирован всегда был. Да и сайты все под него заточены. Но. Хром только на венде нормально работает, на линуксе фф лучше почти всегда был.
     
  • 3.22, Аноним (22), 19:17, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и отправил бы им багрепорт. Хотя они на них в любом случае ложили. Мой конфирмнули, но 20 дней чинить не торопятся, хотя он относится к security
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:02, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    LibreWolf 88. Полет нормальный.
     
  • 1.11, FortyTwo (ok), 19:02, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Включено переопределение значения User Agent для сайта Slack.com, что позволило получить доступ к дополнительным возможностям Slack, таким как голосовые/видео вызовы и конференции (huddles), ранее не предоставляемым при открытии сайта в Firefox.

    Что за?

     
  • 1.14, Аноним (14), 19:06, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ui.systemUsesDarkTheme=1 ломает тучу сайтов, как и сам Firefox. Боль и печаль.

    // b.

     
  • 1.19, iZEN (ok), 19:11, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На FreeBSD firefox-95 0 доступен с 30 ноября Собрал firefox-95 0,2 pkg 52,4 МБ ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.24, Аноним (6), 19:27, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополнительные тестеры это всегда хорошо, лично я стараюсь до релиза не использовать (раньше тоже на ночнушке сидел, но так ты все шишки собираешь и пока нет особого повода). Или зачем ты собрал и неделю не устанавливал, в чём смысл?
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 19:44, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >раньше тоже на ночнушке сидел, но так ты все шишки собираешь и пока нет особого повода

    Свалил с передового края прогресса. Неодобряю.

     
  • 2.30, Аноним (-), 19:42, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изя, я тобой горжусь. Молодец!
     

  • 1.32, Аноним (28), 19:44, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для непосредственного выполнения WebAssembly-модуль компилируется в машинный код при помощи компилятора Lucet

    В блог-посте Mozilla https://hacks.mozilla.org/2021/12/webassembly-and-back-again-fine-grained-sand упоминается wasm2c, а Lucet нет.
    В https://plsyssec.github.io/rlbox_sandboxing_api/sphinx/ Lucet упоминается как альтернатива wasm2c:
    > Here is an alternate short tutorial on using the RLBox APIs. Note that this tutorial uses an alternate RLBox sandbox plugin (which uses the Lucet Wasm compiler and RLBox plugin rather than the wasm2c based plugin recommended in this tutorial, but this does not affect the use of the RLBox APIs themselves).

     
  • 1.33, Аноним (34), 19:50, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если начать переводить, то будет примерно так:

    > Включено переопределение значения User Agent для сайта Slack.com

    притворяемся хромом

    > Порт Firefox для Wayland доведён до общего паритета в функциональности со сборкой для X11 при работе в GNOME-окружении Fedora

    сделали что-то сферическое в вакууме, осталось заставить это работать

     

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