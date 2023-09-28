0-day уязвимость в Chrome и libvpx, затрагивающая кодировщик видео VP8

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|1.1, Аноним (1), 10:55, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уязвимость этой библиотеки в фоксе будет исправлена сегодня в 115.3.1esr и 118.0.1
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|1.3, Анонин (?), 11:01, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> приводящая к переполнению буфера при использовании функций кодирования в формате VP8
> onyx_if.c
> c
Ахаха! Мы еще Exim обсудить не успели, а тут еще одна дырень приехала.
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|1.4, Аноним (4), 11:01, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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думаете гугл покупает эксплоиты и анализирует их чтобы закрывать дыры?
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|1.5, Аноним (4), 11:02, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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думаете гугл покупает эксплоиты и анализирует их чтобы закрывать дыры?
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|1.7, Аноним (20), 11:26, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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да сколько можно?
гугель ты что?
только пересобрал браузер - опять 25...
о_О
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|2.22, фнон (?), 12:11, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а разве ты пересобираешь не ради удовольствия от пересборки?
мне казалось, что это какой-то фетишь
ну типа "смотреть как бегут строки", "фиксить ошибки компиляции", "пердолиться с конфигами и билд скриптами"
почти как наблюдать как дефрагментируется диск
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|1.11, Аноним (11), 11:44, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только прекратили поддержку Windows 7 и 8.1, как одна за одной появляются новости о новых уязвимостях.
Совпадение?
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|2.14, Аноним (20), 11:54, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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яндекс браузер обещал тянуть - виндузятники могут себе установить...
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|3.16, Аноним (11), 12:01, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу большой разницы между пользованием яндекс-браузером и десяткой. Лучше свободные форки
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|1.12, Шарп (ok), 11:48, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять сишка. Опять переполнение. Считаю, что нужно увольнять с волчьим билетом людей, которые пытаются начинать новые проекты на си. Это вредители.
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|2.15, Аноним (15), 12:00, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот из-за такого додиезного мудачья примитивные флэшки уже выжирают десятки гигабайт памяти (привет Frostpunk, в системных требованиях враньё). Даже какая-нибудь внка привет из 90х тоже 10+ гигов выжирает, много примеров где вообще ничего нет и всё те же 20 гигов (т.е. куча данных вытесняется из памяти на диск, если меньше). Такими только печи топить, другой пользы принести они не могут.
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|3.19, фнон (?), 12:08, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то что у тебя тормозит игрушка - это твои проблемы "просто купи комп мощнее (и купи скайрим)" (с)
а когда из-за уязвимостей дыряшки вкладка в браузере с запущенным видео ломает твой комп?
или дарит рут?
конечно нам "нужна больше скорости" и пофиг, что криптолибы это просто сито
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|4.24, Аноним (15), 12:20, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вкладка с запущенным видео ломает твой комп, тебе стоит проверить исправность оборудования. Насчёт рута маловероятно, шансы выше, если ты скачал видеофайл из непроверенного источника, тут нет особой разницы с исполняемыми файлами. Только вот замены тому же ффмпег (который неплохо бы заменить) что-то не существует, при всей его кривости и багованности.
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