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0-day уязвимость в Chrome и libvpx, затрагивающая кодировщик видео VP8

28.09.2023 10:31

Компания Google опубликовала обновление браузера Chrome 117.0.5938.132, в котором устранена уязвимость (CVE-2023-5217) в библиотеке libvpx, приводящая к переполнению буфера при использовании функций кодирования в формате VP8. В отличие от недавно выявленной уязвимости в декодировщике изображений в формате WebP проблеме в кодировщике VP8 присвоен высокий, но не критический уровень опасности, т.е. проблема не позволяет обойти все уровни защиты браузера и для выполнения кода в системе за пределами sandbox-окружения требуется задействование ещё каких-то уязвимостей. При этом уязвимость выявлена в ходе анализа существующего в сети рабочего эксплоита, который применялся злоумышленниками для совершения атак (0-day).

Уязвимость позволяет выполнить свой код при открытии специально оформленной web-страницы, вызывающей функции кодирования в формате VP8. Проблема присутствует в libvpx и всех приложениях, использующих данную библиотеку, движок Chromium или платформу Electron, но для эксплуатации необходимо наличие возможности выполнения своего JavaScript-кода в приложении, т.е. проблема затрагивает в основном браузеры. Вероятно (пока не подтверждено) уязвимость также проявляется в Firefox, так как в данном браузере для обработки формата VP8 также используется библиотека libvpx. Исправление уязвимости пока доступно только в виде патча.

Напомним, что критическая уязвимость в libwebp, могла быть эксплуатирована при обработке специально оформленного изображения и затронула Chrome, Safari, Firefox, Thunderbird и многочисленные продукты, использующие libwebp, движок Chromium или платформу Electron, например, Discord, GitHub Desktop, Mattermost, Signal, Edge, Brave, Opera, Slack, Twitch, Visual Studio Code, Android, 1Password и Telegram.

Дополнительно можно отметить раскрытие информации об уязвимости в JIT-движке Firefox, позволявшей добиться выполнения кода при открытии пользователем специально оформленной страницы. Уязвимость (CVE не присвоен) была вызвана некорректной инициализацией памяти в коде преобразования булевых параметров в JIT. Уявзимость устранена в октябре прошлого года в выпуске Firefox 106.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Критическая 0-day уязвимость в Chrome и libwebp, эксплуатируемая через изображения WebP
  3. OpenNews: Релиз Chrome 117
  4. OpenNews: Поддержка VP8 и H.264 становится обязательной для браузеров с WebRTC
  5. OpenNews: Выпуск библиотек для кодирования видео libvpx 1.8.0 и x265 3.0
  6. OpenNews: Обновление LibreOffice с устранением уязвимости, эксплуатируемой через изображения WebP
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59838-chrome
Ключевые слова: chrome, libvpx, 0-day, vp8
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:55, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уязвимость этой библиотеки в фоксе будет исправлена сегодня в 115.3.1esr и 118.0.1
     
  • 1.2, Анонит (?), 11:00, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для Яндекс браузера критично?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:09, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
     
  • 3.23, Анонит (?), 12:18, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая печалька.
     

  • 1.3, Анонин (?), 11:01, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приводящая к переполнению буфера при использовании функций кодирования в формате VP8
    > onyx_if.c
    > c

    Ахаха! Мы еще Exim обсудить не успели, а тут еще одна дырень приехала.

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:01, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    думаете гугл покупает эксплоиты и анализирует их чтобы закрывать дыры?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:25, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а почему нет? у них денег как грази
     

  • 1.5, Аноним (4), 11:02, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    думаете гугл покупает эксплоиты и анализирует их чтобы закрывать дыры?
     
  • 1.7, Аноним (20), 11:26, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да сколько можно?
    гугель ты что?
    только пересобрал браузер - опять 25...

    о_О

     
     
  • 2.22, фнон (?), 12:11, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве ты пересобираешь не ради удовольствия от пересборки?

    мне казалось, что это какой-то фетишь
    ну типа "смотреть как бегут строки", "фиксить ошибки компиляции", "пердолиться с конфигами и билд скриптами"
    почти как наблюдать как дефрагментируется диск

     

  • 1.8, Адольф (?), 11:30, 28/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.9, Аноним (20), 11:36, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    судя по размеру патча - быстрее пропачтить рeшeтo чем с libwebp :)
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:44, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только прекратили поддержку Windows 7 и 8.1, как одна за одной появляются новости о новых уязвимостях.
    Совпадение?
     
     
  • 2.14, Аноним (20), 11:54, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    яндекс браузер обещал тянуть - виндузятники могут себе установить...
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 12:01, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу большой разницы между пользованием яндекс-браузером и десяткой. Лучше свободные форки
     
     
  • 4.21, Аноним (20), 12:10, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а они под 7ку есть?
     

  • 1.12, Шарп (ok), 11:48, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять сишка. Опять переполнение. Считаю, что нужно увольнять с волчьим билетом людей, которые пытаются начинать новые проекты на си. Это вредители.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:00, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот из-за такого додиезного мудачья примитивные флэшки уже выжирают десятки гигабайт памяти (привет Frostpunk, в системных требованиях враньё). Даже какая-нибудь внка привет из 90х тоже 10+ гигов выжирает, много примеров где вообще ничего нет и всё те же 20 гигов (т.е. куча данных вытесняется из памяти на диск, если меньше). Такими только печи топить, другой пользы принести они не могут.
     
     
  • 3.19, фнон (?), 12:08, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то что у тебя тормозит игрушка - это твои проблемы "просто купи комп мощнее (и купи скайрим)" (с)

    а когда из-за уязвимостей дыряшки вкладка в браузере с запущенным видео ломает твой комп?
    или дарит рут?
    конечно нам "нужна больше скорости" и пофиг, что криптолибы это просто сито

     
     
  • 4.24, Аноним (15), 12:20, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вкладка с запущенным видео ломает твой комп, тебе стоит проверить исправность оборудования. Насчёт рута маловероятно, шансы выше, если ты скачал видеофайл из непроверенного источника, тут нет особой разницы с исполняемыми файлами. Только вот замены тому же ффмпег (который неплохо бы заменить) что-то не существует, при всей его кривости и багованности.
     
  • 2.18, commiethebeastie (ok), 12:06, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут бекдор, подписанный приветябекдор.
     

  • 1.13, InuYasha (??), 11:51, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ещё что! Скоро подвезут дыры из libhelloworld...
     
  • 1.17, commiethebeastie (ok), 12:04, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно, не надо TODO в продакшене закрывать.
     

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