Обновление LibreOffice с устранением уязвимости, эксплуатируемой через изображения WebP

Организация The Document Foundation объявила о публикации внеплановых корректирующих выпусков офисного пакета LibreOffice 7.6.2 и 7.5.7, который оказался подвержен уязвимости (CVE-2023-4863, CVE-2023-5129) в библиотеке libwebp. LibreOffice поддерживает вставку изображений в формате WebP и использует для их обработки уязвимый код из библиотеки libwebp. Уязвимость позволяет добиться выполнения кода злоумышленника при обработке в LibreOffice специально оформленных данных в формате WebP.

Уязвимость в libwebp затрагивает Chrome, Safari, Firefox, Thunderbird и многочисленные продукты, использующие libwebp, движок Chromium или платформу Electron. Например, косвенно уязвимость затронула такие популярные приложения, как Discord, GitHub Desktop, Mattermost, Signal, Edge, Brave, Opera, Slack, Twitch, Visual Studio Code, Android, 1Password и Telegram. Для тестирования публично доступен прототип эксплоита.



