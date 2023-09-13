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Обновление LibreOffice с устранением уязвимости, эксплуатируемой через изображения WebP

26.09.2023 23:23

Организация The Document Foundation объявила о публикации внеплановых корректирующих выпусков офисного пакета LibreOffice 7.6.2 и 7.5.7, который оказался подвержен уязвимости (CVE-2023-4863, CVE-2023-5129) в библиотеке libwebp. LibreOffice поддерживает вставку изображений в формате WebP и использует для их обработки уязвимый код из библиотеки libwebp. Уязвимость позволяет добиться выполнения кода злоумышленника при обработке в LibreOffice специально оформленных данных в формате WebP.

Уязвимость в libwebp затрагивает Chrome, Safari, Firefox, Thunderbird и многочисленные продукты, использующие libwebp, движок Chromium или платформу Electron. Например, косвенно уязвимость затронула такие популярные приложения, как Discord, GitHub Desktop, Mattermost, Signal, Edge, Brave, Opera, Slack, Twitch, Visual Studio Code, Android, 1Password и Telegram. Для тестирования публично доступен прототип эксплоита.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 117.0.1 с устранением уязвимости в WebP
  3. OpenNews: Критическая 0-day уязвимость в Chrome и libwebp, эксплуатируемая через изображения WebP
  4. OpenNews: Проект LibreOffice перешёл на привязанную к датам нумерацию версий
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.6
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59823-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice, webp
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:42, 26/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Подождите, но все обновлялись почти две недели назад
    Либра так долго тянула просто с обновлением либы?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:38, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    виндузятники должны страдать

    https://packages.debian.org/bookworm/libreoffice-core
    libreoffice-core (4:7.4.7-1)
    dep: libwebp7 (>= 1.2.4)
    Пакет: libwebp7 (1.2.4-0.2+deb12u1) [security]
    bookworm (security) 1.2.4-0.2+deb12u1 fixed
    13 Sep 2023

     

  • 1.2, Аноним (2), 00:01, 27/09/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению, подобные логические ошибки никакой Раст не выловит.
     
     
  • 2.3, Анонин (?), 00:07, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > критическая уязвимость вызвана переполнением буфера в обработчике формата изображений WebP

    Ну-ну...

     

  • 1.5, Аноним (5), 01:08, 27/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    а еще сколько электронщины не обновилось
     
  • 1.6, Аноним (6), 01:18, 27/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Так это гуглоиды закладку и сделали. Лучше держаться подальше от их поделок.
     
  • 1.7, Аноним (7), 01:34, 27/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вот что значит - бандловать/статически линковать зависимости вместо использования пакетного менеджера.
     
  • 1.9, Аноним (9), 01:46, 27/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > уязвимость вызвана переполнением буфера

    Что не уязвимость, то почти всегда "переполнение буфера".

     
  • 1.10, Herrasim Muhmuh (?), 02:17, 27/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ну дела!
    Разработка не в состоянии большие буфера сделать!
    Доколе???
     

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