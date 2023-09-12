Обновление Firefox 117.0.1 с устранением уязвимости в WebP

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:58, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно не нужно, когда есть JXL и AVIF.

2.7 , пох. ( ? ), 23:05, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – прости конечно, но прон плохо смотрится в твоем gif с веб-сейф палитрой.

Приходится смотреть в unsafe. Правда, на мой взгляд, jpeg хватило бы и на следующие лет пятьдесять.

3.9 , Ivan_83 ( ok ), 23:13, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – avif же, там и аппаратные энкодеры/декодеры + оно же видосики будет обрабатывать, сплошные профиты от переиспользования кода и аппаратных блоков.

4.15 , Аноним ( 15 ), 23:37, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > аппаратные энкодеры/декодеры Осталось обозначить на каком железе оно работает.

3.17 , Аноним ( 15 ), 23:40, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > jpeg хватило бы и на следующие лет пятьдесять Смотря для чего. Если это фото с градиентами, то да. А вот для плоских рисунков и чертежей ничего лучше png не придумали. Gif всё же устарел и для графики вообще не подходит. Веб-сейф палитра это для совсем древних ISA карточек с 256 цветами.

2.11 , Аноним ( 11 ), 23:17, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я вообще свои проекты пишу чтобы они работали как минимум в IE4 и Dillo И какой процент пользователей юзает ваши проекты под этими браузерами?

3.14 , Максим Чуркашенко ( ? ), 23:33, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С десяток преданных пользователей точно есть, которые заходят ежедневно. Это всяко лучше пары сотен залётных ноунеймов. Проекты эти некомерческие, т.к. считаю максимально аморальным зарабатывать деньги в интернете не работая физически. Можете обливать грязью, мне всё равно.

4.16 , Анониммм ( ? ), 23:37, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а чего тебя обливать?

если ты можешь позволить "благотворительность" в виде поддержки бесплатных проектов - это круто

если можно не использовать фичи новых браузеров, тоже отлично к сожалению так получается далеко не всегда :(

