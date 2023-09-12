Обновление Firefox 117.0.1 с устранением уязвимости в WebP

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|1.4, Максим Чуркашенко (?), 22:51, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> WebP
Умные люди давно говорят что оно не нужно когда есть православный gif с web-safe палитрой. Я вообще свои проекты пишу чтобы они работали как минимум в IE4 и Dillo. Железо устаревает не потому что ему много лет, а потому что под него никто не пишет стимулируя рыночек.
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|2.7, пох. (?), 23:05, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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прости конечно, но прон плохо смотрится в твоем gif с веб-сейф палитрой.
Приходится смотреть в unsafe. Правда, на мой взгляд, jpeg хватило бы и на следующие лет пятьдесять.
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|3.9, Ivan_83 (ok), 23:13, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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avif же, там и аппаратные энкодеры/декодеры + оно же видосики будет обрабатывать, сплошные профиты от переиспользования кода и аппаратных блоков.
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|4.15, Аноним (15), 23:37, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> аппаратные энкодеры/декодеры
Осталось обозначить на каком железе оно работает.
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|3.17, Аноним (15), 23:40, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> jpeg хватило бы и на следующие лет пятьдесять
Смотря для чего. Если это фото с градиентами, то да. А вот для плоских рисунков и чертежей ничего лучше png не придумали. Gif всё же устарел и для графики вообще не подходит. Веб-сейф палитра это для совсем древних ISA карточек с 256 цветами.
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|2.11, Аноним (11), 23:17, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я вообще свои проекты пишу чтобы они работали как минимум в IE4 и Dillo
И какой процент пользователей юзает ваши проекты под этими браузерами?
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|3.14, Максим Чуркашенко (?), 23:33, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С десяток преданных пользователей точно есть, которые заходят ежедневно. Это всяко лучше пары сотен залётных ноунеймов. Проекты эти некомерческие, т.к. считаю максимально аморальным зарабатывать деньги в интернете не работая физически. Можете обливать грязью, мне всё равно.
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|4.16, Анониммм (?), 23:37, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а чего тебя обливать?
если ты можешь позволить "благотворительность" в виде поддержки бесплатных проектов - это круто
если можно не использовать фичи новых браузеров, тоже отлично
к сожалению так получается далеко не всегда :(
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|1.6, Анониммм (?), 23:03, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хм... libwebp...
96.4% процента дыряшки
не удивительно, что такие эксплойты
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|3.12, Анонин (?), 23:26, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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о, опять у Ванюши во всем раст виноват, а не дыряшка))
на librsvg как-то перешли и не жалуются
хотя не, видел пару нытиков, но они как-то посливались сразу после предложения взять старую сишную либу и до ее ума довести
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|3.13, Анониммм (?), 23:27, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эээ..?
ты чего так горишь? неужели ты в libwebp коммитил, что тебя так задело?
может народ поймет, что критические либы (которые везде от браузера до телефона) нельзя писать на языках дырявых
уже Heartbleed был, но никого ничему не научил /_-
новости про получение рута - почти каждую неделю
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|1.8, Ivan_83 (ok), 23:12, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Исправлена ошибка, приводившая к неверному определению часового пояса на некоторых сайтах.
В HomeAssistant на графиках так же показывает не правильно, вычитая таймзону.
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