Релиз Firefox 117

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|1.3, timur.davletshin (ok), 19:08, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то авторизация на Яндексе отвалилась. Надо отрубить защиту от отслеживаний по иконке щита, а то запрещает загрузку JS с passport.yandex.ru.
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|4.19, Аноним (19), 19:46, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фанаты Гулага? Ты поехавший? Яндекс -- это дешёвый подражатель, пытающийся выезжать за счёт большей отбитости, на пассивности аудитории. Гнилая контора. Ещё бы трояны эти исполнять в браузере.
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|5.51, anonymous (??), 21:18, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поддержу, это голландская компания спекулирующая на "аля русс". Была бы в принципе мне параллельна если бы сисадмин ихний не стырил данные в том числе и мои. У меня чуть кукуха не поехала когда миллион раз вводившийся длиннющий пароль на мою основную почту перестал срабатывать. Последнее что я мог тогда подумать это мошенничество работнимка голландской фирмы Яндекс потому перербирал все - и клавиатуру по клавишам и в кровищу сбил пальцы пвтаясь день за днем снова и снова привычную фразу набрать. И так месяцами. "ну не может быть, может я шифт не дожимаю а нука еще раз". Новость о том что это чудак яндекса сделал была как избваление. Чтоб им там икнулось.
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|4.78, Аноним (78), 22:37, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем тут фанаты Google? Как нелюбовь к Яндексу делаем меня фанатом Google? Я вообще пользуюсь разными поисковиками в зависимости от категории поиска и задачи, в том числе и яндексом, и скажем так я не фанат ни одного из поисковиков.
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|2.8, Аноним (8), 19:25, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а что там делать в яндексе? поисковик объективно гамно. Новости - уровня тигра Амура и козлика Тимура (типа больше ничего не происходит). Почта? уже есть гугл. Диск? есть гугл. Погода? гугл.
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|3.34, Ржомба (?), 20:07, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Поисковик объективно не хуже, а техническую литературу в пдф, которой нет на либгене и трекерах, с возможностью скачать бесплатно без смс ищет даже лучше. Поиск по картинкам вообще лучший на планете. Почта как почта, облако как облако, еще и оплата без танцев с бубном. И еще я постоянно пользуюсь маркетом, доставкой и такси, чего Гугл предложить в принципе не может. Плюс сохраняющийся риск, что Гугл без предупреждения забанит аккаунт, как сделали многие до него, и плакали твои фоточки и бекапы в облаке.
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|4.39, Аноним (39), 20:19, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Объективно хуже всё. Пиратить литературу, которую можно было в тех же гуглокнигах купить - ну такое себе. Поиск по картинкам днище был, есть и будет. Такси - полное днище, водители максимально охамевшие, принимают заказ, потом вырубают связь и едут по своим делам, потом минут через 15 видишь водятла в другом конце города - отменить или не принимать заказ - нееее, с клиента пусть лучше штрафака спишут. Макрет как маркет, почти нет смысла в нём, если под боком есть пара приличных магазинов. Доставкой кто-то вообще пользуется? Плюс сохраняющийся риск, что яндых сливает все твои аккаунты, OAuth, фоточки и бэкапы по первому желанию собаки жены соседа майора
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|5.50, Ржомба (?), 21:01, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Собрал все страшилки из интернета, бу-бу-бу. Сам-то хоть раз на хамство в такси нарывался? Я - ни разу. Может проблема в тебе? Поиск по картинкам лучше назовешь? Вот прямо сейчас и проверим. Маркет топ, доставкой пользуюсь. Нащщет вездесущего майора, если ты тут до сих пор невозбранно пишешь про майора, значит майору не интересен.
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|6.57, Аноним (39), 21:50, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, судя по всему, вот прям сейчас на хамство от таксиста нарвался)
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|5.49, Ржомба (?), 20:54, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пожалуйста. Если ты находишься в розыске или ездишь на такси за закладками, тебе определенно стоит пользоваться другим сервисом.
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|6.60, Аноним (-), 21:55, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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* законопослушный гражданин
* ничего не нарушаешь
* наивный
* сливаешь все свои данные трщ. майору
* уверен что с тобой ничего не произойдет
* конечная точка твоего маршрута совпадает с ограблением рыгаловки
* как и еще полутора сотен людей
* но трщ майор выбирает именно твою фамилию, потому что она ему показалась прикольной
* ...
* господин президент, произошла чудовищная ошибка (с)
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|6.73, Аноним (19), 22:19, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое интересное, что от майора подобная инфочка оперативно перетекает к криминалу (вот уж неожиданно, правда?), а уж как тот ей распорядится тебе рассказывать не надо я думаю.
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|4.54, rvs2016 (ok), 21:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Плюс сохраняющийся риск, что Гугл без предупреждения
> забанит аккаунт, как сделали многие до него,
По этому показателю ни у кого преимуществ нет, т.к. без предупреждений это может сделать почти любой другой "гугл".
> и плакали твои фоточки
> и бекапы в облаке
С бекапами-то больших проблем быть не должно, т.к. правильные бекапы сваливаются не в единственное хранилище.
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|3.47, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 20:34, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почта? уже есть гугл. Диск? есть гугл. Погода? гугл.
Погоди, а зачем кукл? Поисковик? Ангажирован и есть йандекс. Почта? Так есть йандекс. Диск? Тоже йандекс. Погода, фильмы, музыка? Йандекс.
Я твоим методом доказал ненужность гугла. Живи с этим.
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|3.72, microcoder (ok), 22:18, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот тебе запрос, вбей в Гугл и Яндекс:
> Monte Carlo path tracing is a practical general solution to the rendering problem, which tries to enumerate all light paths in the scene.
Какой поисковик найдёт? )))) Ответ: Яндекс.
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|2.5, timur.davletshin (ok), 19:14, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Куда дели? Был же вроде недавно. Пару версий назад игрался. Переводил лютую фигню, хуже Сократа в 1999-ом.
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|1.7, Анонит (?), 19:19, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уже вижу недалекое будущее где умельцы будут твикнутые сборки браузеров выкатывать с отключением определенного функционала.
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|4.31, Аноним (10), 19:59, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и "форкам", и "поркам", и прочим "сборкам" лисы с "отключением лишнего", втч на базе официальной - уже лет 10, если не больше.
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|1.11, mihael1ex (ok), 19:28, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> В about:config добавлен параметр dom.event.contextmenu.shift_suppresses_event, показ контекстного меню при нажатии правой кнопки мыши при удерживании клавиши Shift
Я что-то не пойму - а зачем?
Наоборот неплох был бы функционал чтоб всегда отображать контекстное меню, а то многие сайты (та я и сам такое делал на заказ :)) запрещают показывать контекстное меню любыми методами...
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|2.15, igor725 (?), 19:39, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так чтобы можно было показать меню браузера, вместо того, что сайт добавляет. В Телеграме, например своё контекстное есть, но теперь если с шифтом нажмёшь пкм, то будет показано не оно, а браузерное. Удобно так-то, особенно в веб-разработке.
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|1.14, rvs2016 (ok), 19:38, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> параметр dom.event.contextmenu.shift_suppresses_event,
> позволяющий отключить показ контекстного меню при
> нажатии правой кнопки мыши при удерживании клавиши
> Shift, так как некоторые сайты прикрепляют
> собственный обработчик событий к данной комбинации.
А зачем этот параметр нужен, если сайтам и без него удаётся неплохо работать с этим обработчиком?
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|1.16, rvs2016 (ok), 19:41, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В окружениях на базе Wayland прекращён
> показ собственного индикатора предоставления
> совместного доступа к экрану (screen sharing)
Интересует не индикатор, а вообще сам совместный доступ к экраны.
У Файрфокса завёлся такой доступ? Первый раз о таком слышу.
А как он работает? Как его использвать да настраивать? В каком-то меню его вклоючают или как?
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|2.26, Нах. (?), 19:51, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не ври, там обновы закончились на 66 версии, и вряд ли по ppa можно обновить выше 90х версий, Firefox не для линукс, это ложь, что он спо.
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|3.29, Аноним (18), 19:56, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я прям по любимому всеми виндузятниками методу поставил бинарную версию i686 с офсайта...
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|6.77, Нах. (?), 22:29, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ладно чел, тем более Runtu 14.04 один из самых лучших, если не самый лучший дистр.
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|5.41, Аноним (38), 20:21, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может прокатить, вполне. Даже вариант с подгрузкой новых либ через LD_LIBRARY_PATH
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|7.67, Аноним (67), 22:13, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Огромные табы и отступы очень "гармонично" выглядят.. если раньше я сомневался, то теперь просто уверен, что современные gui свернули куда-то не туда.
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|7.69, Аноним (67), 22:15, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1024x768
Во времена 98 винды такое разрешение было для меня абсурдным, я тупо не понимал зачем оно нужно, ведь всё такое маленькое и столько пустого места. Сам тогда сидел на 800x600 и даже профессионально работал с adobe illustrator и photoshop (профессионально - значит зарабатывал деньги, если шо).
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|3.76, Аноним (67), 22:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня ноут, кстати не такой древний, с интелом 7 поколения, отлично работает на 16 бубунте и не работает от слова совсем на последней, рандомно наглухо зависая или впадая в панику. Может у него такая же история.
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|1.20, Аноним (20), 19:46, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В about:config добавлен параметр dom.event.contextmenu.shit_surprises_event
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|1.22, rvs2016 (ok), 19:48, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для пользователей macOS в настройки (about:preferences)
> добавлена опция, позволяющая использовать клавишу Tab
> для перемещения между управляющими элементами и ссылками.
А там чё - клавиша Таб для этого никогда не применялась?!
Применение этой клавиши для таких дел - это же уже давно сформировавшаяся традиция, которая появилась ещё вообще до изобретения "сайтов, браузеров и "всемирной паутины WWW""! :-)
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|2.44, Аноним (39), 20:23, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вебприматы регулярно забывают что люди пользуются клавиатурой
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|1.25, fuggy (ok), 19:50, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В размещаемом по месту (inline) коде SVG добавлена поддержка элементов <script>
Теперь и картинки будут грузить скрипты, скоро будут фреймворки внутри svg.
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|2.48, Аноним (48), 20:52, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скриптам в SVG сто лет в обед. Правда они не выполняются, если загружаются через <img src="">.
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|1.59, Я в шоке (?), 21:53, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Только что обновился с мурзиловской же поставки на эту новую версию и в ютубе звук везде пропал, вот что за фигня, индусы совсем обленились и выкатывают сырьё!
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|1.62, _kp (ok), 22:05, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>позволяющий отключить показ контекстного меню
Шо, опять?
У меня уже есть планин запрещающий запрещать контекстное меню. Надо еще?
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|1.63, _kp (ok), 22:06, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>позволяющий отключить показ контекстного меню
Шо, опять?
У меня уже есть планин запрещающий запрещать контекстное меню. Надо еще?
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|1.65, Аноним (67), 22:09, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда уже включат hardware декодинг видео на Intel UHD Graphics 630? Чтоб без конпиляций, терминала и конфигов.. Уже сколько лет жду-жду и только из-за этого не решаюсь перевести парк домашних пк с винды на линь.
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|2.68, Аноним (64), 22:14, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ща тебе сразу прибежит анон с вяленым, у которого Всё Работает.
Пора бы уже понять, что не в браузере проблема.
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|3.75, Аноним (67), 22:24, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сконпилить и подкорчевать конфиги, то может и заработает, и то сыпля ошибки и артефакты. Как-то заморочился, но потом плюнул после очередного обновления, когда всё слетело))
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|3.74, Аноним (67), 22:22, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из коробки не работает. По крайней мере в федоре, убунте и манджаре. Будь то x11 или вяленый.
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