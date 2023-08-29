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Релиз Firefox 117

29.08.2023 18:13

Состоялся релиз web-браузера Firefox 117 и сформированы обновления веток с длительным сроком поддержки - 115.2.0 и 102.15.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 118, релиз которой намечен на 26 сентября.

Основные новшества в Firefox 117:

  • В about:config добавлен параметр dom.event.contextmenu.shift_suppresses_event, позволяющий отключить показ контекстного меню при нажатии правой кнопки мыши при удерживании клавиши Shift, так как некоторые сайты прикрепляют собственный обработчик событий к данной комбинации.
  • В окружениях на базе Wayland прекращён показ собственного индикатора предоставления совместного доступа к экрану (screen sharing), вместо которого теперь показывается системный индикатор.
  • Решена проблема с прокруткой списка видео на YouTube при включении навигации через экранный ридер.
  • В классическом верхнем меню "History" добавлена кнопка для открытия интерфейса поиска в истории ("Search History"), по аналогии с кнопкой показываемой в секции "History" из меню "гамбургер".
  • Включена по умолчанию поддержка улучшенной реализации вложенных CSS.
  • Добавлена поддержка CSS-свойств math-style и math-depth, а также значения "font-size: math", используемых при показе математических формул для настройки специфичного для MathML стиля.
  • Добавлена поддержка CSS-синтаксиса "contain-intrinsic-size: auto none;", при указании которого будет использован последний запомненный размер элемента, но если определить размер не удалось будет произведён откат на значение "contain-intrinsic-size: none".
  • Добавлена поддержка API RTCRtpScriptTransform для подключения собственных обработчиков потоков MediaStreamTracks, отправляемых через WebRTC.
  • Добавлена поддержка метода ReadableStream.from, позволяющего создавать объекты ReadableStream из итерируемых объектов.
  • В размещаемом по месту (inline) коде SVG добавлена поддержка элементов <script> с атрибутами type="module", defer и async, что позволяет использовать в SVG современные возможности JavaScript, включая модули и асинхронную загрузку скриптов.
  • В инструментах для web-разработчиков расширены средства для проверки совместимости с другими браузерами: в режим инспектирования добавлены подсказки о совместимости CSS (в случае выявления проблем с совместимостью, рядом со свойством показывается специальный индикатор, при наведении курсора на который выводится информация о том, в каких браузерах с данным свойством могут возникнуть проблемы. В Web-консоли прекращена очистка вывода при выполнении метода console.clear(), если в настройках выставлен параметр "Enable persistent logs".
  • Поддержка автоматического запоминания и заполнения номеров кредитных карт в web-формах расширена на пользователей с локалями IT, ES ,AT, BE и PL. Ранее данная возможность была доступна только для пользователей из США, Канады и Великобритании.
  • Для пользователей macOS в настройки (about:preferences) добавлена опция, позволяющая использовать клавишу Tab для перемещения между управляющими элементами и ссылками.
  • В версии для Android предоставлена возможность вставки изображений в элементы с атрибутом "contenteditable" или свойством "designMode". Добавлена анимированная заставка, показываемая при первом запуске.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 117 устранено 20 уязвимостей. 14 уязвимостей, которые помечены как опасные, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

В бета-версии Firefox 118 включена по умолчанию самодостаточная система автоматизированного машинного перевода с одного языка на другой, выполняющая перевод на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам. В системе перевода задействован открытый движок Bergamot, представляющий собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, в котором применяется рекуррентная нейронная сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров. Предоставляются модели для английского, болгарского, датского, немецкого, французского, испанского, польского, итальянского и португальского языков (русского в списке нет, но старую модель можно загрузить с GitHub). В Firefox 117 систему перевода можно включить через настройку "browser.translations.enable" в about:config.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 116
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют автозакрытие запросов использования Cookie
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода
  5. OpenNews: Релиз Firefox 116
  6. OpenNews: Mozilla анонсировала полноценную экосистему дополнений для Android-версии Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59682-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, timur.davletshin (ok), 19:08, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то авторизация на Яндексе отвалилась. Надо отрубить защиту от отслеживаний по иконке щита, а то запрещает загрузку JS с passport.yandex.ru.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:17, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    >авторизация на Яндексе отвалилась

    Ну это плюс

     
     
  • 3.9, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:25, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разве фанаты гугла могли сказать что-то иное?
     
     
  • 4.17, Аноним (6), 19:43, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не знаю, ведь я фанат Bing.
     
  • 4.19, Аноним (19), 19:46, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фанаты Гулага? Ты поехавший? Яндекс -- это дешёвый подражатель, пытающийся выезжать за счёт большей отбитости, на пассивности аудитории. Гнилая контора. Ещё бы трояны эти исполнять в браузере.
     
     
  • 5.51, anonymous (??), 21:18, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поддержу, это голландская компания спекулирующая на "аля русс". Была бы в принципе мне параллельна если бы сисадмин ихний не стырил данные в том числе и мои. У меня чуть кукуха не поехала когда миллион раз вводившийся длиннющий пароль на мою основную почту перестал срабатывать. Последнее что я мог тогда подумать это мошенничество работнимка голландской фирмы Яндекс потому перербирал все - и клавиатуру по клавишам и в кровищу сбил пальцы пвтаясь день за днем снова и снова привычную фразу набрать. И так месяцами. "ну не может быть, может я шифт не дожимаю а нука еще раз". Новость о том что это чудак яндекса сделал была как избваление. Чтоб им там икнулось.
     
  • 4.78, Аноним (78), 22:37, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут фанаты Google? Как нелюбовь к Яндексу делаем меня фанатом Google? Я вообще пользуюсь разными поисковиками в зависимости от категории поиска и задачи, в том числе и яндексом, и скажем так я не фанат ни одного из поисковиков.
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:25, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а что там делать в яндексе? поисковик объективно гамно. Новости - уровня тигра Амура и козлика Тимура (типа больше ничего не происходит). Почта? уже есть гугл. Диск? есть гугл. Погода? гугл.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 19:31, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждём от тебя подробностей что происходит.
     
  • 3.13, Anonymous1 (?), 19:34, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.21, Алексей (??), 19:47, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
  • 4.24, Аноним (19), 19:50, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 5.28, Аноним (6), 19:55, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 6.32, Аноним (19), 20:00, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.33, Аноним (6), 20:02, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 8.36, Аноним (19), 20:13, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 9.53, Аноним. (?), 21:21, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.27, rvs2016 (ok), 19:54, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.52, тоже Аноним (ok), 21:20, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.64, Аноним (64), 22:07, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.34, Ржомба (?), 20:07, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Поисковик объективно не хуже, а техническую литературу в пдф, которой нет на либгене и трекерах, с возможностью скачать бесплатно без смс ищет даже лучше. Поиск по картинкам вообще лучший на планете. Почта как почта, облако как облако, еще и оплата без танцев с бубном. И еще я постоянно пользуюсь маркетом, доставкой и такси, чего Гугл предложить в принципе не может. Плюс сохраняющийся риск, что Гугл без предупреждения забанит аккаунт, как сделали многие до него, и плакали твои фоточки и бекапы в облаке.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 20:19, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Объективно хуже всё. Пиратить литературу, которую можно было в тех же гуглокнигах купить - ну такое себе. Поиск по картинкам днище был, есть и будет. Такси - полное днище, водители максимально охамевшие, принимают заказ, потом вырубают связь и едут по своим делам, потом минут через 15 видишь водятла в другом конце города - отменить или не принимать заказ - нееее, с клиента пусть лучше штрафака спишут. Макрет как маркет, почти нет смысла в нём, если под боком есть пара приличных магазинов. Доставкой кто-то вообще пользуется? Плюс сохраняющийся риск, что яндых сливает все твои аккаунты, OAuth, фоточки и бэкапы по первому желанию собаки жены соседа майора
     
     
  • 5.50, Ржомба (?), 21:01, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собрал все страшилки из интернета, бу-бу-бу. Сам-то хоть раз на хамство в такси нарывался? Я - ни разу. Может проблема в тебе? Поиск по картинкам лучше назовешь? Вот прямо сейчас и проверим. Маркет топ, доставкой пользуюсь. Нащщет вездесущего майора, если ты тут до сих пор невозбранно пишешь про майора, значит майору не интересен.
     
     
  • 6.57, Аноним (39), 21:50, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, судя по всему, вот прям сейчас на хамство от таксиста нарвался)
     
  • 4.43, Аноним (6), 20:22, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и такси, чего Гугл предложить в принципе не может.

    Спасибо.
    https://vc.ru/transport/751917

     
     
  • 5.49, Ржомба (?), 20:54, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пожалуйста. Если ты находишься в розыске или ездишь на такси за закладками, тебе определенно стоит пользоваться другим сервисом.
     
     
  • 6.60, Аноним (-), 21:55, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * законопослушный гражданин
    * ничего не нарушаешь
    * наивный
    * сливаешь все свои данные трщ. майору
    * уверен что с тобой ничего не произойдет
    * конечная точка твоего маршрута совпадает с ограблением рыгаловки
    * как и еще полутора сотен людей
    * но трщ майор выбирает именно твою фамилию, потому что она ему показалась прикольной
    * ...
    * господин президент, произошла чудовищная ошибка (с)
     
  • 6.61, ivan_erohin (?), 21:57, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.73, Аноним (19), 22:19, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое интересное, что от майора подобная инфочка оперативно перетекает к криминалу (вот уж неожиданно, правда?), а уж как тот ей распорядится тебе рассказывать не надо я думаю.
     
  • 4.54, rvs2016 (ok), 21:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Плюс сохраняющийся риск, что Гугл без предупреждения
    > забанит аккаунт, как сделали многие до него,

    По этому показателю ни у кого преимуществ нет, т.к. без предупреждений это может сделать почти любой другой "гугл".

    > и плакали твои фоточки
    > и бекапы в облаке

    С бекапами-то больших проблем быть не должно, т.к. правильные бекапы сваливаются не в единственное хранилище.

     
  • 3.47, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 20:34, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почта? уже есть гугл. Диск? есть гугл. Погода? гугл.

    Погоди, а зачем кукл? Поисковик? Ангажирован и есть йандекс. Почта? Так есть йандекс. Диск? Тоже йандекс. Погода, фильмы, музыка? Йандекс.

    Я твоим методом доказал ненужность гугла. Живи с этим.

     
  • 3.72, microcoder (ok), 22:18, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот тебе запрос, вбей в Гугл и Яндекс:

    > Monte Carlo path tracing is a practical general solution to the rendering problem, which tries to enumerate all light paths in the scene.

    Какой поисковик найдёт? )))) Ответ: Яндекс.

     
  • 2.42, Аноним (42), 20:22, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно просто перестать ходить на такие сайты.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:09, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плохо что в переводчике нет русского.
     
     
  • 2.5, timur.davletshin (ok), 19:14, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Куда дели? Был же вроде недавно. Пару версий назад игрался. Переводил лютую фигню, хуже Сократа в 1999-ом.
     

  • 1.7, Анонит (?), 19:19, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже вижу недалекое будущее где умельцы будут твикнутые сборки браузеров выкатывать с отключением определенного функционала.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:27, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    дык уже лет 10 как...
     
     
  • 3.23, Анонит (?), 19:49, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я не имею ввиду форки,а конкретно по принципу сборок Винды.
     
     
  • 4.31, Аноним (10), 19:59, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и "форкам", и "поркам", и прочим "сборкам" лисы с "отключением лишнего", втч на базе официальной - уже лет 10, если не больше.
     
  • 2.38, Аноним (38), 20:19, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Librewolf, Palemoon
     
  • 2.40, Аноним (39), 20:21, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этому уже лет 20
    https://i.kym-cdn.com/photos/images/original/000/344/838/65e.jpg
     

  • 1.11, mihael1ex (ok), 19:28, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> В about:config добавлен параметр dom.event.contextmenu.shift_suppresses_event, показ контекстного меню при нажатии правой кнопки мыши при удерживании клавиши Shift

    Я что-то не пойму - а зачем?
    Наоборот неплох был бы функционал чтоб всегда отображать контекстное меню, а то многие сайты (та я и сам такое делал на заказ :)) запрещают показывать контекстное меню любыми методами...

     
     
  • 2.15, igor725 (?), 19:39, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так чтобы можно было показать меню браузера, вместо того, что сайт добавляет. В Телеграме, например своё контекстное есть, но теперь если с шифтом нажмёшь пкм, то будет показано не оно, а браузерное. Удобно так-то, особенно в веб-разработке.
     

  • 1.14, rvs2016 (ok), 19:38, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > параметр dom.event.contextmenu.shift_suppresses_event,
    > позволяющий отключить показ контекстного меню при
    > нажатии правой кнопки мыши при удерживании клавиши
    > Shift, так как некоторые сайты прикрепляют
    > собственный обработчик событий к данной комбинации.

    А зачем этот параметр нужен, если сайтам и без него удаётся неплохо работать с этим обработчиком?

     
  • 1.16, rvs2016 (ok), 19:41, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В окружениях на базе Wayland прекращён
    > показ собственного индикатора предоставления
    > совместного доступа к экрану (screen sharing)

    Интересует не индикатор, а вообще сам совместный доступ к экраны.
    У Файрфокса завёлся такой доступ? Первый раз о таком слышу.
    А как он работает? Как его использвать да настраивать? В каком-то меню его вклоючают или как?

     
     
  • 2.55, Аноним (55), 21:43, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.webrtc-experiment.com/Pluginfree-Screen-Sharing
    Вот поиграться
     

  • 1.18, Аноним (18), 19:43, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший браузер.
    Использую найт-версию 119а на древней 14.04 убунте.
     
     
  • 2.26, Нах. (?), 19:51, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ври, там обновы закончились на 66 версии, и вряд ли по ppa можно обновить выше 90х версий, Firefox не для линукс, это ложь, что он спо.
     
     
  • 3.29, Аноним (18), 19:56, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я прям по любимому всеми виндузятниками методу поставил бинарную версию i686 с офсайта...
     
     
  • 4.30, Нах. (?), 19:58, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не прокатит, библиотеки старые в 14.04 для мазилы.
     
     
  • 5.35, Аноним (18), 20:08, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну я как бы с 119а сейчас пишу это сообщение...
     
     
  • 6.77, Нах. (?), 22:29, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно чел, тем более Runtu 14.04 один из самых лучших, если не самый лучший дистр.
     
  • 5.41, Аноним (38), 20:21, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может прокатить, вполне. Даже вариант с подгрузкой новых либ через LD_LIBRARY_PATH
     
     
  • 6.45, Аноним (18), 20:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нотариально заверенный скриншот
    https://i.ibb.co/m9bkqTB/1404-ff119a.png
     
     
  • 7.66, Аноним (64), 22:12, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шрифты-то сразу видно, 14.04
     
  • 7.67, Аноним (67), 22:13, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огромные табы и отступы очень "гармонично" выглядят.. если раньше я сомневался, то теперь просто уверен, что современные gui свернули куда-то не туда.
     
  • 7.69, Аноним (67), 22:15, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1024x768

    Во времена 98 винды такое разрешение было для меня абсурдным, я тупо не понимал зачем оно нужно, ведь всё такое маленькое и столько пустого места. Сам тогда сидел на 800x600 и даже профессионально работал с adobe illustrator и photoshop (профессионально - значит зарабатывал деньги, если шо).

     
  • 2.56, Аноним (55), 21:44, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем такой старой убунтой пользоваться ?
     
     
  • 3.76, Аноним (67), 22:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ноут, кстати не такой древний, с интелом 7 поколения, отлично работает на 16 бубунте и не работает от слова совсем на последней, рандомно наглухо зависая или впадая в панику. Может у него такая же история.
     

  • 1.20, Аноним (20), 19:46, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В about:config добавлен параметр dom.event.contextmenu.shit_surprises_event
     
  • 1.22, rvs2016 (ok), 19:48, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для пользователей macOS в настройки (about:preferences)
    > добавлена опция, позволяющая использовать клавишу Tab
    > для перемещения между управляющими элементами и ссылками.

    А там чё - клавиша Таб для этого никогда не применялась?!
    Применение этой клавиши для таких дел - это же уже давно сформировавшаяся традиция, которая появилась ещё вообще до изобретения "сайтов, браузеров и "всемирной паутины WWW""! :-)

     
     
  • 2.44, Аноним (39), 20:23, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вебприматы регулярно забывают что люди пользуются клавиатурой
     

  • 1.25, fuggy (ok), 19:50, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В размещаемом по месту (inline) коде SVG добавлена поддержка элементов <script>

    Теперь и картинки будут грузить скрипты, скоро будут фреймворки внутри svg.

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 20:52, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скриптам в SVG сто лет в обед. Правда они не выполняются, если загружаются через <img src="">.
     

  • 1.58, Я в шоке (?), 21:52, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только что обновился с мурзиловско
     
  • 1.59, Я в шоке (?), 21:53, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только что обновился с мурзиловской же поставки на эту новую версию и в ютубе звук везде пропал, вот что за фигня, индусы совсем обленились и выкатывают сырьё!
     
  • 1.62, _kp (ok), 22:05, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>позволяющий отключить показ контекстного меню

    Шо, опять?
    У меня уже есть планин запрещающий запрещать контекстное меню. Надо еще?

     
  • 1.63, _kp (ok), 22:06, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>позволяющий отключить показ контекстного меню

    Шо, опять?
    У меня уже есть планин запрещающий запрещать контекстное меню. Надо еще?

     
  • 1.65, Аноним (67), 22:09, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже включат hardware декодинг видео на  Intel UHD Graphics 630? Чтоб без конпиляций, терминала и конфигов.. Уже сколько лет жду-жду и только из-за этого не решаюсь перевести парк домашних пк с винды на линь.
     
     
  • 2.68, Аноним (64), 22:14, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ща тебе сразу прибежит анон с вяленым, у которого Всё Работает.
    Пора бы уже понять, что не в браузере проблема.
     
     
  • 3.75, Аноним (67), 22:24, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сконпилить и подкорчевать конфиги, то может и заработает, и то сыпля ошибки и артефакты. Как-то заморочился, но потом плюнул после очередного обновления, когда всё слетело))
     
  • 2.70, Аноним (6), 22:16, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    115
    https://opennet.ru/59371-firefox
     
     
  • 3.71, Аноним (6), 22:17, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а дискретки...
     
  • 3.74, Аноним (67), 22:22, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из коробки не работает. По крайней мере в федоре, убунте и манджаре. Будь то x11 или вяленый.
     

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