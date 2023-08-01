Релиз Firefox 116

Состоялся релиз web-браузера Firefox 116 и сформированы обновления ветки с длительным сроком поддержки - 115.1.0 и 102.14.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 117, релиз которой намечен на 29 августа. Основные новшества в Firefox 116: Добавлена кнопка для быстрого включения боковой панели, в которой одновременно с просмотром web-страницы можно получить доступ к закладкам, истории посещений и вкладкам с других устройств. В контекстном меню боковой панели реализована опция для переноса в левую часть экрана или закрытия панели.

Реализована возможность переноса файлов из операционной системы в браузер через буфер обмена.

В окне для просмотра видео в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture) добавлен ползунок для управления громкостью.

Добавлена возможность редактирования существующих текстовых аннотаций.

В подсказке, информирующей о появлении обновления версии браузера, добавлена ссылка для перехода на страницу с примечаниями к выпуску (показывается только в сборках с англоязычной локалью).

Удалена служебная страница "about:performance", позволявшая отслеживать создаваемую при обработке различных страниц нагрузку на CPU и потребление памяти. При попытке открытия данной страницы теперь осуществляется перенаправление на похожий интерфейс "about:processes", который рассматривается как более удобный и предоставляющий больше информации. Например на странице "about:processes" показываются не только заголовки страниц, но и выполняется привязка вкладок и субресурсов к доменам, а также приводятся сведения о потреблении ресурсов служебными процессами и фоновыми worker-ами. Из достоинств удалённого интерфейса можно отметить раздельное отслеживание потребления ресурсов дополнениями (в новом интерфейсе все дополнения учитываются вместе).

Значительно повышена производительность отправки данных из браузера через HTTP/2, особенно в высокоскоростных сетях с большими задержками.

Расширено действие клавиатурной комбинации Ctrl+Shift+T, которая теперь возвращает последнюю закрытую вкладку или последнее закрытое окно, а если таковых нет, восстанавливает предыдущий сеанс.

Предоставлена возможность создания сборок, поддерживающих работу только в Wayland или только в X11. В первом случае следует использовать сборочную цель cairo-gtk3-wayland-only, а во втором - cairo-gtk3-x11-only. Ранее при сборке для Wayland в состав включались и зависимости для X11. В сборках с поддержкой только X11 добавлена возможность использования dmabuf/VA-API. EGL включён в Linux в качестве бэкенда OpenGL по умолчанию.







В теги input и textarea добавлен атрибут "dirname" для передачи на сервер сведений о направлении набора текста (справа-налево - rtl или слева-направо - ltr).

В правилах CSP (Content Security Policy Level 3) добавлена возможность использования хэшей для проверки целостности JavaScript-кода из внешних файлов (ранее поддерживалась только проверка целостности встроенного на страницу JavaScript-кода).

Добавлен API Audio Output Devices, позволяющий сайтам перенаправлять звук из мультимедийных элементов (video, audio) в звуковое устройство (например, колонки), не выбранное в системе по умолчанию. Например, сайт для проведения web-конференций может перенаправить звук на внешние колонки или на наушники.

Для API Fetch и WebTransport добавлена поддержка эффективной прямой передачи бинарных данных из ArrayBuffer в обход внутренних очередей. Прямая передача включается через задание режима BYOB - ".getReader({ mode: "byob" })".

В инструментах для web-разработчиков добавлена поддержка подключения собственных модулей форматирования вывода, позволяющих сайтам определять сценарии для более эффективного отображения специфичных объектов или функций в различных интерфейсах для разработчиков. По умолчанию загрузка модулей форматирования отключена.

В версии для Android решены проблемы с масштабированием и перезагрузкой содержимого, проявляющиеся при работе с некоторыми сайтами. Исправлена ошибка, приводившая к проблемам при выборе опции для открытия ссылок в стороннем приложении, если Firefox не выбран как браузер по умолчанию.

Прекращена поддержки операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 116 устранено 19 уязвимостей. 14 уязвимостей помечены как опасные, из них 11 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



