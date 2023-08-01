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Релиз Firefox 116

01.08.2023 17:05

Состоялся релиз web-браузера Firefox 116 и сформированы обновления ветки с длительным сроком поддержки - 115.1.0 и 102.14.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 117, релиз которой намечен на 29 августа.

Основные новшества в Firefox 116:

  • Добавлена кнопка для быстрого включения боковой панели, в которой одновременно с просмотром web-страницы можно получить доступ к закладкам, истории посещений и вкладкам с других устройств. В контекстном меню боковой панели реализована опция для переноса в левую часть экрана или закрытия панели.
  • Реализована возможность переноса файлов из операционной системы в браузер через буфер обмена.
  • В окне для просмотра видео в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture) добавлен ползунок для управления громкостью.
  • Добавлена возможность редактирования существующих текстовых аннотаций.
  • В подсказке, информирующей о появлении обновления версии браузера, добавлена ссылка для перехода на страницу с примечаниями к выпуску (показывается только в сборках с англоязычной локалью).
  • Удалена служебная страница "about:performance", позволявшая отслеживать создаваемую при обработке различных страниц нагрузку на CPU и потребление памяти. При попытке открытия данной страницы теперь осуществляется перенаправление на похожий интерфейс "about:processes", который рассматривается как более удобный и предоставляющий больше информации. Например на странице "about:processes" показываются не только заголовки страниц, но и выполняется привязка вкладок и субресурсов к доменам, а также приводятся сведения о потреблении ресурсов служебными процессами и фоновыми worker-ами. Из достоинств удалённого интерфейса можно отметить раздельное отслеживание потребления ресурсов дополнениями (в новом интерфейсе все дополнения учитываются вместе).
  • Значительно повышена производительность отправки данных из браузера через HTTP/2, особенно в высокоскоростных сетях с большими задержками.
  • Расширено действие клавиатурной комбинации Ctrl+Shift+T, которая теперь возвращает последнюю закрытую вкладку или последнее закрытое окно, а если таковых нет, восстанавливает предыдущий сеанс.
  • Предоставлена возможность создания сборок, поддерживающих работу только в Wayland или только в X11. В первом случае следует использовать сборочную цель cairo-gtk3-wayland-only, а во втором - cairo-gtk3-x11-only. Ранее при сборке для Wayland в состав включались и зависимости для X11. В сборках с поддержкой только X11 добавлена возможность использования dmabuf/VA-API. EGL включён в Linux в качестве бэкенда OpenGL по умолчанию.


  • В теги input и textarea добавлен атрибут "dirname" для передачи на сервер сведений о направлении набора текста (справа-налево - rtl или слева-направо - ltr).
  • В правилах CSP (Content Security Policy Level 3) добавлена возможность использования хэшей для проверки целостности JavaScript-кода из внешних файлов (ранее поддерживалась только проверка целостности встроенного на страницу JavaScript-кода).
  • Добавлен API Audio Output Devices, позволяющий сайтам перенаправлять звук из мультимедийных элементов (video, audio) в звуковое устройство (например, колонки), не выбранное в системе по умолчанию. Например, сайт для проведения web-конференций может перенаправить звук на внешние колонки или на наушники.
  • Для API Fetch и WebTransport добавлена поддержка эффективной прямой передачи бинарных данных из ArrayBuffer в обход внутренних очередей. Прямая передача включается через задание режима BYOB - ".getReader({ mode: "byob" })".
  • В инструментах для web-разработчиков добавлена поддержка подключения собственных модулей форматирования вывода, позволяющих сайтам определять сценарии для более эффективного отображения специфичных объектов или функций в различных интерфейсах для разработчиков. По умолчанию загрузка модулей форматирования отключена.
  • В версии для Android решены проблемы с масштабированием и перезагрузкой содержимого, проявляющиеся при работе с некоторыми сайтами. Исправлена ошибка, приводившая к проблемам при выборе опции для открытия ссылок в стороннем приложении, если Firefox не выбран как браузер по умолчанию.
  • Прекращена поддержки операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 116 устранено 19 уязвимостей. 14 уязвимостей помечены как опасные, из них 11 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 115
  3. OpenNews: Mozilla купила компанию Fakespot и намерена интегрировать её наработки в Firefox
  4. OpenNews: Mozilla внедрила в Firefox показ навязчивой всплывающей рекламы VPN
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59533-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:21, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перегнали хром-таки, по версиям-то. Теперь осталось перегнать по фичам.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:33, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Бессмысленно. При всей моей любви к лисичке, хром для неё недосягаем. Именно его разработчики предлагают лучшие стандарты для нашего с вами светлого будущего. Лучшие сайты ориентируются именно на хром. Лисе слона не потягать.
     
     
  • 3.12, Алексей (??), 18:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У хрома слишком много свистелок, этакий браузер для гиков
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 18:43, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у фаерфокса свистелок далеко не меньше. значит, и фаерфокс для гиков. но тут встает вопрос: гики - это плохо? и все юзеры хрома - гики? (господь, моя бабушка и маленький ребенок 4х лет - лютые гики, оказывается)
     
  • 4.21, Аноним (21), 18:59, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > У хрома слишком много свистелок, этакий браузер для гиков

    Приехали. Вы браузеры для гиков вообще видели? Chrome - он вообще-то для самых домохозяистых домохозяек. Потому и плодятся всякие надстройки, что стандартной функциональности не хватает.

     
     
  • 5.23, Алексей (??), 19:05, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Опера более минималистичен, по сравнению с хромым и лисой, но хром перегружен функциями
     
  • 4.29, Аноним (29), 19:31, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дев тулы лучше в лисе
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 19:42, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    👍
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/
     
  • 5.43, kai3341 (ok), 19:58, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Prihoditsia ispol'zovat' i Chrome, i Firefox. DevTools luchshe taki v Chrome, no dopolneniya lisy tozhe horoshi
     
  • 3.24, Аноним (24), 19:15, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Лучшие сайты ориентируются именно на хром. Лисе слона не потягать.

    Раньше когда делали сайты тестировали работу сайта на 3 браузерах - Лиса, Опера, ИнтернетЭксплорер. Макинтошы тогда были редкостью. Хрома тогда не было. Лиса не виновата, что современные сайтоделы делают сайт под движок Хрома. И да Лиса лучшая во все времена.

     
  • 3.47, dannyD (?), 20:26, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>При всей моей любви к лисичке, хром для неё недосягаем.

    да, хромиум быстрее, имхо (субъективно) более чем в два раза.

     
  • 2.6, pashev.ru (?), 18:36, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря как считать. Кстати, отсутствие фичи — это фича?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 19:50, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отсутствие Web Environment Integrit — да.
     
  • 2.11, Bob (??), 18:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они как раз только и режут фичи.
    --
    Ну чего ждать от людей, по тихому убравших аддон Bypass Paywalls Clean с магазина?
    --
    Цимес: stable builds of Firefox don't allow installing extensions Mozilla hasn't signed. And they don't allow you to disable this unless you use Nightly or DevEdition, which are more likely to crash.

    To Google's credit, Chrome does allow installing unsigned extensions if you enable "Developer Mode."

     

  • 1.2, Аноним (2), 18:23, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Реализована возможность переноса файлов из окружения операционной системы в браузер через буфер обмена.

    стоп, а раньше нельзя было что ли?

     
     
  • 2.51, 1 (??), 20:47, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завуалировали (скорее всего) увеличение доступа браузера к клиентской машине.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:28, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда наконец сделают встроенные вертикальные вкладки без танцев с бубном, интересно. Единственное, чем лично для меня Edge впереди планеты всей.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:34, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько это удобно/эффективно по сравнению с горизонтальными вкладками?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 18:36, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у вас монитор не 1280×1024, то и удобно, и эффективно.
     
  • 3.8, Аноним (8), 18:37, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Настолько же, насколько суп вилкой удобно есть
     
     
  • 4.14, Bob (??), 18:43, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно азиатам сказать, они вообще палочками хавают)
     
     
  • 5.35, Анонимусс (?), 19:44, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то суп азиаты едят ложками.
     
  • 2.13, Bob (??), 18:43, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда. Просто ставим аддон и имеем нужную фичу еще вчера.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 19:31, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не консистентно, а фича могли бы быть драйвером установок среди домохозяек. А могли и не быть)
     
  • 3.36, Аноним (36), 19:48, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как называется этот аддон?
     
  • 3.44, Аноним (44), 20:01, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, какой именно аддон? И уберёт ли этот аддон горизонтальные табы?
     
     
  • 4.46, Вы забыли заполнить поле Иаше (?), 20:22, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sideberry. а горизонтальные табы убираются через userChrome.css и никаких проблем.
     
     
  • 5.54, Аноним (3), 21:01, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. И ещё поковыряться в настройках, включить кастомные CSS и ещё пару флагов дёрнуть. Просто и эффективно, куда уж Edge до этого.

    Пусть из коробки сделают, на 4K мониторах это дико удобно.

     

  • 1.9, Аноним (9), 18:40, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот теперь вырезали, и теперь не как не узнать сколько кушает дополнение!
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 18:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это мазила, она всегда мажет))
     

  • 1.16, Аноним (16), 18:44, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за проблемы у них с HTTP/2 были ?
     
     
  • 2.56, LinupsCrashGitz (ok), 21:07, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у HTTP/2 были проблемы
     

  • 1.17, 12yoexpert (ok), 18:47, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  В окне для просмотра видео в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture) добавлен ползунок для управления громкостью.

    как отключит на ютубе без аккаунта?

     
  • 1.19, Аноним (19), 18:50, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мдаа.. сколько уязвимостей: одни исправляют, другие появляются https://www.youtube.com/watch?v=DFpc7IFFAsk
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:00, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Похоже всё из-за раста. Раньше браузером занимались нормальные программисты и уязвимостей было меньше, да и смузиподелки, в которых уязвимости и обнаруживаются, писать некому было.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 19:24, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут в соседней теме "разрабы" жылиба размер буфера посчитать нешмогли.
    Но да, виноват все равно раст.
     
     
  • 4.28, Аноним (22), 19:30, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык нормальных разрабов уволили, набрали вебнявую шоблу, вот и результаты. А локали и разделители это прямо классические баги, большинство не думает о подобном, поскольку юзкейсы весьма специфические.
     
     
  • 5.31, Аноним (26), 19:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При чем тут локали? Они в результирующую строку добавляют запятые.
    Если заменить запятые на точки, то хоть что-то поменялось бы? Нет, точно так же

    > набрали вебнявую шоблу

    Сишников набрали по полтора рубля ведро, вот и результат.

     
  • 3.48, НяшМяш (ok), 20:36, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналитика от кекспертов-онанимов. Ничего, что раньше фич в браузере было куда меньше? А сами браузеры тогда были вообще-то куда дырявее, чем сейчас. Это сегодня все уже обмазались всякими санитайзерами и растами, да программы баг баунти пооткрывали. В наше время крах браузера при открытии картинки это событие, а 20 лет назад каждый школьник знал, где на сервере лежит картинка, чтобы её открыть и сорвать урок.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 20:39, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда не было гигабайтов оперативы.
     
  • 4.61, Аноним (22), 21:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще ощутимая деградация началась как раз с нового вебрендера на расте. Раньше вкладки и прокрутка так никогда не отваливались, что единственное решение это перезапуск. Я, конечно, рад, что спустя 30, мать его, версий полных багов, он относительно хорошо работает, но это было довольно долго и болезненно. Зато смузишлак и платные аддоны пихают как не в себя, некогда браузером заниматься.
     

  • 1.20, Нинтендобой (?), 18:58, 01/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.27, Аноним (30), 19:30, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Продолжаем мониторинг, доля Фаерфокса на десктопах 6%, доля Линукса на десктопах 7%
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 21:01, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > доля Линукса на десктопах 7%

    https://radar.yandex.ru/desktop - а мужики-то и не знали

     
     
  • 3.58, Аноним (9), 21:15, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox 1,38% жёстко.
     

  • 1.38, Аноним (38), 19:50, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт уж совсем быстро релизы прут.
     
     
  • 2.49, Аноним (50), 20:37, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Их же растовики покусали.
     

  • 1.39, Аноним (39), 19:50, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Прекращен браузер Firefox

    Хороший когда-то был браузер. Как жаль, что он прекратился.

     
  • 1.42, Аноним (9), 19:57, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И чем оно лучше хрома?)
     
     
  • 2.45, Skullnet (ok), 20:20, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя в хроме хотят DRM ввести. Будешь рекламу смотреть как миленький.
     
     
  • 3.52, Аноним (9), 20:48, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разработчики тоже хотят кушать! Если не хотите платить деньги - смотрите бесплатно с рекламой! Более того, если Firefox не хочет остаться за бортом (или они уже там, сколько % рынка?)  они тоже ввидут DRM!
    И это правильно, те кто создаёт большие полезные вещи - должны получать большие деньги!
     

  • 1.53, Аноним (53), 20:56, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    snap refresh(
     
  • 1.57, Аноним (9), 21:10, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Великая хром этого точно не переживёт, они опять что-то убрали))
     
  • 1.59, birdie (ok), 21:21, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Phoronix жуткое и отвратительное ликование, что теперь можно собрать Firefox без поддержки libX11.

    Люди ратуют за то, чтобы у них отобрали возможность запуска Xorg и X11 приложений в ситуации, когда Wayland до сих пор не закрывает все потребности людей и даже не имеет фич, которые прямо сейчас работают в Xorg из коробки.

    Почему в Линукс сообществе так много людей, которые ненавидят обратную совместимость? Печальное зрелище. Маргиналы требуют, чтобы их ОС стала максимально маргинальной.

     
     
  • 2.60, Xo (?), 21:35, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что иксы это уг, которое терпели 30 лет. Обратная совместимость? На западе историю не любят, они её переписывают в угоду маргиналов, которой пропитана опенсорс. Ярких представителей тут в новостях упоминают.
     

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