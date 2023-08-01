Релиз Firefox 116

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|1.1, Аноним (1), 18:21, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Перегнали хром-таки, по версиям-то. Теперь осталось перегнать по фичам.
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|2.4, Аноним (4), 18:33, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Бессмысленно. При всей моей любви к лисичке, хром для неё недосягаем. Именно его разработчики предлагают лучшие стандарты для нашего с вами светлого будущего. Лучшие сайты ориентируются именно на хром. Лисе слона не потягать.
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|4.15, Аноним (15), 18:43, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у фаерфокса свистелок далеко не меньше. значит, и фаерфокс для гиков. но тут встает вопрос: гики - это плохо? и все юзеры хрома - гики? (господь, моя бабушка и маленький ребенок 4х лет - лютые гики, оказывается)
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|4.21, Аноним (21), 18:59, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> У хрома слишком много свистелок, этакий браузер для гиков
Приехали. Вы браузеры для гиков вообще видели? Chrome - он вообще-то для самых домохозяистых домохозяек. Потому и плодятся всякие надстройки, что стандартной функциональности не хватает.
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|5.23, Алексей (??), 19:05, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Опера более минималистичен, по сравнению с хромым и лисой, но хром перегружен функциями
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|5.43, kai3341 (ok), 19:58, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Prihoditsia ispol'zovat' i Chrome, i Firefox. DevTools luchshe taki v Chrome, no dopolneniya lisy tozhe horoshi
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|3.24, Аноним (24), 19:15, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Лучшие сайты ориентируются именно на хром. Лисе слона не потягать.
Раньше когда делали сайты тестировали работу сайта на 3 браузерах - Лиса, Опера, ИнтернетЭксплорер. Макинтошы тогда были редкостью. Хрома тогда не было. Лиса не виновата, что современные сайтоделы делают сайт под движок Хрома. И да Лиса лучшая во все времена.
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|3.47, dannyD (?), 20:26, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>При всей моей любви к лисичке, хром для неё недосягаем.
да, хромиум быстрее, имхо (субъективно) более чем в два раза.
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|2.11, Bob (??), 18:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они как раз только и режут фичи.
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Ну чего ждать от людей, по тихому убравших аддон Bypass Paywalls Clean с магазина?
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Цимес: stable builds of Firefox don't allow installing extensions Mozilla hasn't signed. And they don't allow you to disable this unless you use Nightly or DevEdition, which are more likely to crash.
To Google's credit, Chrome does allow installing unsigned extensions if you enable "Developer Mode."
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|1.2, Аноним (2), 18:23, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Реализована возможность переноса файлов из окружения операционной системы в браузер через буфер обмена.
стоп, а раньше нельзя было что ли?
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|2.51, 1 (??), 20:47, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Завуалировали (скорее всего) увеличение доступа браузера к клиентской машине.
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|1.3, Аноним (3), 18:28, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Когда наконец сделают встроенные вертикальные вкладки без танцев с бубном, интересно. Единственное, чем лично для меня Edge впереди планеты всей.
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|2.5, Аноним (5), 18:34, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Насколько это удобно/эффективно по сравнению с горизонтальными вкладками?
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|4.14, Bob (??), 18:43, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно азиатам сказать, они вообще палочками хавают)
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|2.13, Bob (??), 18:43, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никогда. Просто ставим аддон и имеем нужную фичу еще вчера.
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|3.30, Аноним (30), 19:31, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не консистентно, а фича могли бы быть драйвером установок среди домохозяек. А могли и не быть)
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|3.44, Аноним (44), 20:01, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, какой именно аддон? И уберёт ли этот аддон горизонтальные табы?
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|5.54, Аноним (3), 21:01, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. И ещё поковыряться в настройках, включить кастомные CSS и ещё пару флагов дёрнуть. Просто и эффективно, куда уж Edge до этого.
Пусть из коробки сделают, на 4K мониторах это дико удобно.
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|1.9, Аноним (9), 18:40, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот теперь вырезали, и теперь не как не узнать сколько кушает дополнение!
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|1.17, 12yoexpert (ok), 18:47, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В окне для просмотра видео в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture) добавлен ползунок для управления громкостью.
как отключит на ютубе без аккаунта?
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|2.22, Аноним (22), 19:00, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Похоже всё из-за раста. Раньше браузером занимались нормальные программисты и уязвимостей было меньше, да и смузиподелки, в которых уязвимости и обнаруживаются, писать некому было.
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|3.26, Аноним (26), 19:24, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут в соседней теме "разрабы" жылиба размер буфера посчитать нешмогли.
Но да, виноват все равно раст.
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|4.28, Аноним (22), 19:30, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык нормальных разрабов уволили, набрали вебнявую шоблу, вот и результаты. А локали и разделители это прямо классические баги, большинство не думает о подобном, поскольку юзкейсы весьма специфические.
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|5.31, Аноним (26), 19:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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При чем тут локали? Они в результирующую строку добавляют запятые.
Если заменить запятые на точки, то хоть что-то поменялось бы? Нет, точно так же
> набрали вебнявую шоблу
Сишников набрали по полтора рубля ведро, вот и результат.
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|3.48, НяшМяш (ok), 20:36, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аналитика от кекспертов-онанимов. Ничего, что раньше фич в браузере было куда меньше? А сами браузеры тогда были вообще-то куда дырявее, чем сейчас. Это сегодня все уже обмазались всякими санитайзерами и растами, да программы баг баунти пооткрывали. В наше время крах браузера при открытии картинки это событие, а 20 лет назад каждый школьник знал, где на сервере лежит картинка, чтобы её открыть и сорвать урок.
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|4.61, Аноним (22), 21:41, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще ощутимая деградация началась как раз с нового вебрендера на расте. Раньше вкладки и прокрутка так никогда не отваливались, что единственное решение это перезапуск. Я, конечно, рад, что спустя 30, мать его, версий полных багов, он относительно хорошо работает, но это было довольно долго и болезненно. Зато смузишлак и платные аддоны пихают как не в себя, некогда браузером заниматься.
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|1.27, Аноним (30), 19:30, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Продолжаем мониторинг, доля Фаерфокса на десктопах 6%, доля Линукса на десктопах 7%
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|1.39, Аноним (39), 19:50, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Прекращен браузер Firefox
Хороший когда-то был браузер. Как жаль, что он прекратился.
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|2.45, Skullnet (ok), 20:20, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя в хроме хотят DRM ввести. Будешь рекламу смотреть как миленький.
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|3.52, Аноним (9), 20:48, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Разработчики тоже хотят кушать! Если не хотите платить деньги - смотрите бесплатно с рекламой! Более того, если Firefox не хочет остаться за бортом (или они уже там, сколько % рынка?) они тоже ввидут DRM!
И это правильно, те кто создаёт большие полезные вещи - должны получать большие деньги!
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|1.59, birdie (ok), 21:21, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На Phoronix жуткое и отвратительное ликование, что теперь можно собрать Firefox без поддержки libX11.
Люди ратуют за то, чтобы у них отобрали возможность запуска Xorg и X11 приложений в ситуации, когда Wayland до сих пор не закрывает все потребности людей и даже не имеет фич, которые прямо сейчас работают в Xorg из коробки.
Почему в Линукс сообществе так много людей, которые ненавидят обратную совместимость? Печальное зрелище. Маргиналы требуют, чтобы их ОС стала максимально маргинальной.
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|2.60, Xo (?), 21:35, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что иксы это уг, которое терпели 30 лет. Обратная совместимость? На западе историю не любят, они её переписывают в угоду маргиналов, которой пропитана опенсорс. Ярких представителей тут в новостях упоминают.
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