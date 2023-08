Релиз Firefox 116

Они как раз только и режут фичи.

Ну чего ждать от людей, по тихому убравших аддон Bypass Paywalls Clean с магазина?

Цимес: stable builds of Firefox don't allow installing extensions Mozilla hasn't signed. And they don't allow you to disable this unless you use Nightly or DevEdition, which are more likely to crash. To Google's credit, Chrome does allow installing unsigned extensions if you enable "Developer Mode."