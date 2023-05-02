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Mozilla купила компанию Fakespot и намерена интегрировать её наработки в Firefox

02.05.2023 22:18

Компания Mozilla объявила о покупке стартапа Fakespot, развивающего браузерное дополнение, использующее систему машинного обучения для выявления фейковых отзывов, накрученных рейтингов, продавцов-мошенников и обманных скидок на сайтах торговых площадок, таких как Amazon, eBay, Walmart, Shopify, Sephora и Best Buy. Дополнение доступно для браузеров Chrome и Firefox, а также для мобильных платформ iOS и Android.

Mozilla планирует предоставить дополнительные ресурсы для развития дополнения Fakespot и через какое-то время интегрировать его функциональность в Firefox, что предоставит браузеру дополнительное конкурентное преимущество. При этом Mozillа не отказывается от разработки дополнения для Chrome и мобильных приложений для iOS и Android, и продолжит их развитие.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Проекту Mozilla исполнилось 25 лет
  3. OpenNews: Mozilla запустила проект Mozilla.ai для развития открытых систем машинного обучения
  4. OpenNews: Mozilla купила компанию Active Replica
  5. OpenNews: Mozilla поглотила компанию Pulse
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2021 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59065-mozilla
Ключевые слова: mozilla
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (2), 22:23, 02/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Что дальше, аддон для входа в метавселенную Цукерберга?
     
  • 3, Аноним (3), 22:26, 02/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Aliexpress в списке нет - бесполезная для русских людей хреновина, отказать.
     

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