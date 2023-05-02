Mozilla купила компанию Fakespot и намерена интегрировать её наработки в Firefox

Компания Mozilla объявила о покупке стартапа Fakespot, развивающего браузерное дополнение, использующее систему машинного обучения для выявления фейковых отзывов, накрученных рейтингов, продавцов-мошенников и обманных скидок на сайтах торговых площадок, таких как Amazon, eBay, Walmart, Shopify, Sephora и Best Buy. Дополнение доступно для браузеров Chrome и Firefox, а также для мобильных платформ iOS и Android.

Mozilla планирует предоставить дополнительные ресурсы для развития дополнения Fakespot и через какое-то время интегрировать его функциональность в Firefox, что предоставит браузеру дополнительное конкурентное преимущество. При этом Mozillа не отказывается от разработки дополнения для Chrome и мобильных приложений для iOS и Android, и продолжит их развитие.



