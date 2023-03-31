Проекту Mozilla исполнилось 25 лет

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|2.8, Аноним (8), 20:04, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Лиса рулит, а хром вальяжно развалился на заднем сиденье и говорит, куда ехать.
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|3.13, Аноним (13), 20:30, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только это "заднее сиденье" в катафалке . Потому в нём и можно развалиться .
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|5.32, Аноним (32), 21:50, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подождите, пока кто-нибудь сраанит с щекотанием предстательной железы.
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|1.3, Аноним (23), 19:50, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Половина успеха Мозилы - в названии ФайрФокс, сравните с Нэтскэйп.
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|2.6, Kuromi (ok), 20:00, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На самом деле Файрфокс это то что спасло Мозиллу в свое время. Их Mozilla Suite к версии 1.7 в плане популярности с места не двигался, да и прогресса прям заметного видно не было. Файрфокс родился как "хобби" проект нескольких разработчиков которые в свободное вреям решили попробовать отделить браузер отв сего остального и О ЧУДО, ФФ (вернее Phoenix , а самом-самом деле тогда никакого названия не было вообще) оказался настолько легче, шустрее и "свежее", что Мозилла, руководству которой показали поделку просто с колес забросила Mozilla Suite (последняя версия так и осталась 1.8 бета кажется).
Не переключи они силы на ФФ сейчас Мозиллы скорее всего бы не было вообще.
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|3.22, Golangdev (?), 21:03, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Mozilla Suite
LoL, тут есть люди кто это помнит. Вте стародавние времена я ещё пешком под стол ходил и не знал что такое интернет.
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|3.43, Аноним (43), 23:34, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
а да нет, коллега, мозиллу спас аол, выбросивший её на мороз кто девушку ужинал... большой текст свёрнут, показать
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|2.26, Аноним (26), 21:30, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фаерыокс дурацкое название.
Я до сих пор жалею что они закопали бренд Нетскейп.
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|1.7, Аноним (8), 20:02, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хороший браузер, если сравнивать с IE 5. С другими браузерами сравнивать не буду: зачем портить праздник? Сравню завтра.
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|2.10, Аноним (13), 20:09, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А из "других браузеров" остались только хромой и сафари . :) И толпа васянов .
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|4.21, Аноним (13), 20:50, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сафари - жена , забравшая половину собственности при разводе .
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|1.9, Аноним (26), 20:06, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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25 лет деградации. Я начинал ещё с Нетскейп. В те времена хватало второго пентиума для интернета.
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|3.12, Аноним (13), 20:16, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом юзеры , не желающие считать веб разновидностью газеты , виноваты . Подавай им и это , и то , и побольше ...
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|3.14, дАнон (?), 20:33, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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отчасти. сравнить теже бенчмарки к примеру с Хромиум. а ведь хромиум ещё худо бедно можно на атлоне 2005 года запускать. хотя я принципиально Лису на Атлоне юзаю, хоть и медленее
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|3.16, keydon (ok), 20:39, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ладно. Файрфокс участвовал в большинстве веб стандартов, внедрял и продвигал их.
Больше фурифокса может только wc3 виновата (тоже те еще креветки).
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|4.48, Michael Shigorin (ok), 00:01, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне кажется, AJAX всё-таки детище старой команды разработчиков IE (до IE6 включительно).
Дальше можно винить и w3c, и мозиллу, и гугол.
Теперь уж почитай что только гуглаг.
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|5.59, Аноним (59), 02:07, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как человек видевший и создававший тогдашние интернеты - низкий поклон всем этим людям, что сегодня это не такой глючный стыд как был в 2000. Без них вы бы сейчас не яваскрипт вальяжно ругали, а писали бы портянки на экшн скрипте да баннеры анимировали.
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|1.15, eugener (ok), 20:33, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использовал с времён появления интернета в нашем регионе в 98-ом с версии Netscape Navigator 2.02 под OS/2 и до сих пор...
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|2.20, VoiD (?), 20:49, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Давайте составим список порядочных опенсурс проектов.
1. OpenBSD
2. Slackware
3. Crux
4. Suckless
Дополняйте, больше пока не вспомнил.
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|3.30, Аноним (-), 21:40, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Suckless
Из всего вышеперечисленного единственное пригодное для десктопа. Опёнка пробовал как-то, но даже не смог запустить там браузер без тиринга.
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|4.56, fumanchez (ok), 01:38, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пригодным оно станет только как ты их софтину сам таковой сделаешь. Что подразумевает отсмотр пачки патчей, из которых парочка встает только с ручным разруливанием merge-конфликтов.
Я лично только st осилил, на dwm патчей какое-то нечеловеческое количество, но оно того стоило: в отличие от urxvt, он даже из коробки не имеет проблем с рендерингом шрифтов и учитывает fontconfig'овские параметры, т.е. понимает алиасы типа sans-serif или monospace, и к тому же учитывает их параметры по типу weight. По итогу строка для шрифта monospace,nerd-11,11:weight=medium,medium работает как надо (nerd это алиас, не хардкодить же туда название одного из Nerd Fonts), а приоритет откуда брать символы будет выше для обычного monospace, и это полезно, т.к. нердовские шрифты почему-то мыльные, из них лучше только иконки брать. Ну и bold шрифты не выглядят страшно, когда обычный вес это medium, да и на темном фоне в целом надо буквы пожирнее.
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|3.45, Срыватель покровов (?), 23:43, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Саклесс - кучка васянов, возомнивших себя хрен пойми кем. По их критериям код Id Software сосёт, ведь таковой не умещается в тысячу строк. Клинические дегенераты. Делают абсолютно дисфукциональные выcеры вроде dwm с конфигами на C и surf для любителей "минимализма".
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|4.46, Аноним (43), 23:55, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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suckless окупает свое существование хотя бы такими^^^ подрывами седалища от внезапного осознания своей роли в пищевой цепочке.
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|4.57, fumanchez (ok), 01:41, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предполагается, что ты этот dwm или сам допишешь, или можешь пользоваться уже дописанными его форками по типу awesome.
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|1.19, iZEN (ok), 20:45, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> После четырёх лет разработки, в 2002 году был выпущен релиз Mozilla 1.0.
Я начинал с Mozilla Phoenix/Firebird. Там версии были 0.97... и т.д.
> Netscape Communicator 5
Вообще этот тормоз Netscape Communicator ни в какое сравнение не шёл с ранними Phoenix/Firebird, которые были гораздо проворнее и допускали загрузку изображений по-требованию, что способствовало резкому снижению паразитного трафика и быстрой прогрузке Web-страниц.
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|1.27, Аноним (27), 21:31, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Куда-то не туда они начали сворачивать ещё в 2010, окончательная смерть наступила в 2014. Сейчас дело Мозиллы продолжает Мунчайлд.
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|2.34, Аноним (34), 22:09, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это те фуррифаги, кто регулярно тырит код у ненавистной мозилы, чтобы их тормознутое поделие хоть как-то шевелилось?
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|1.37, Аноним (37), 22:32, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну как вы там, потомки, пользуетесь гибким и расширяемым интерфейсом на языке XUL?
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|1.38, Аноним (38), 22:46, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда появился огнелис тогда в основном у людей были модемы В компьютерных клуб... большой текст свёрнут, показать
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|2.58, fumanchez (ok), 01:46, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не отменяет того, что памяти он стабильно жрет больше хромиума. Да и конкретно у меня некоторые видосы теряли синхрон между аудио и видео, гугление дало только, что видимо виноват VAAPI. Из-за этого на ноуте с 8гб памяти и встройкоенной графикой приходится сидеть на хромиуме, каким бы удобным фаерфокс не был.
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|1.39, Аноним (39), 23:14, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> идею разработки нового браузера с гибким и расширяемым интерфейсом на языке XUL...
Ну и где? Чет не вижу поголовного использования и внедрений.
По прежнему говнякают все на Gnome и Qt.
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|1.40, Sebastian (?), 23:18, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Браузер - дело привычки. Пользуюсь лисой с момента первого релиза. Долгих лет проекту.
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|1.47, Michael Shigorin (ok), 23:58, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помянем...
Где-то в районе 2010--2012 года старый приятель и давний участник Mozilla Russia обронил в разговоре -- "фокс всё".
Описать моё удивление обычного пользователя словами довольно сложно, но последние годы смрад уже совсем очевидно выплеснулся из подвалов проекта наружу: первым звоночком было увольнение Брендана Айка под напором извращенцев, ну а с тех пор пошло чаще-гуще.
PS: написано из фокса, если что...
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|2.52, Аноним (34), 00:18, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему не с ангуглд хромиума или с либрвульфа какого-нибудь?
Есть же пока еще выбор
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|2.53, Аноним (43), 00:28, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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при чем здесь смрад
смрад это когда уже сгнило все
айк был сто, пока пилились все ети firefox os. что-то он сделал, пока фокс почивал на лаврах, а хром отьедал у них пользователей? а, я забыл, он же эту ос и продвигал.
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|1.50, Аноним (43), 00:10, 01/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Firefox has evolved from a faithful and efficient render of web pages on PCs to a cross-platform agent that acts on behalf of the individual, protecting them from bad actors and surveillance capitalists as they navigate the web.
лол я аж прослезился. вон кто нас от surveillance capitalists защищает-то.
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