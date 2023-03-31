Проекту Mozilla исполнилось 25 лет

2.20 , VoiD ( ? ), 20:49, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Давайте составим список порядочных опенсурс проектов. 1. OpenBSD 2. Slackware 3. Crux 4. Suckless Дополняйте, больше пока не вспомнил.

3.30 , Аноним ( - ), 21:40, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Suckless Из всего вышеперечисленного единственное пригодное для десктопа. Опёнка пробовал как-то, но даже не смог запустить там браузер без тиринга.

4.31 , VoiD ( ? ), 21:46, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Карточка Nvidia?

5.36 , Аноним ( - ), 22:23, 31/03/2023 Скрыто модератором +1 + / – 4.56 , fumanchez ( ok ), 01:38, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пригодным оно станет только как ты их софтину сам таковой сделаешь. Что подразумевает отсмотр пачки патчей, из которых парочка встает только с ручным разруливанием merge-конфликтов. Я лично только st осилил, на dwm патчей какое-то нечеловеческое количество, но оно того стоило: в отличие от urxvt, он даже из коробки не имеет проблем с рендерингом шрифтов и учитывает fontconfig'овские параметры, т.е. понимает алиасы типа sans-serif или monospace, и к тому же учитывает их параметры по типу weight. По итогу строка для шрифта monospace,nerd-11,11:weight=medium,medium работает как надо (nerd это алиас, не хардкодить же туда название одного из Nerd Fonts), а приоритет откуда брать символы будет выше для обычного monospace, и это полезно, т.к. нердовские шрифты почему-то мыльные, из них лучше только иконки брать. Ну и bold шрифты не выглядят страшно, когда обычный вес это medium, да и на темном фоне в целом надо буквы пожирнее.

3.45 , Срыватель покровов ( ? ), 23:43, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Саклесс - кучка васянов, возомнивших себя хрен пойми кем. По их критериям код Id Software сосёт, ведь таковой не умещается в тысячу строк. Клинические дегенераты. Делают абсолютно дисфукциональные выcеры вроде dwm с конфигами на C и surf для любителей "минимализма".

4.46 , Аноним ( 43 ), 23:55, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – suckless окупает свое существование хотя бы такими^^^ подрывами седалища от внезапного осознания своей роли в пищевой цепочке.

4.57 , fumanchez ( ok ), 01:41, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предполагается, что ты этот dwm или сам допишешь, или можешь пользоваться уже дописанными его форками по типу awesome.

