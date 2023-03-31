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Проекту Mozilla исполнилось 25 лет

31.03.2023 19:40

31 марта сообщество празднует двадцать пять лет с момента основания проекта Mozilla, в 1998 году приступившего к созданию первого полноценного свободного web-браузера, основанного на коде Netscape Communicator 5. После четырёх лет разработки, в 2002 году был выпущен релиз Mozilla 1.0. В этом же году проект признал перспективной идею разработки нового браузера с гибким и расширяемым интерфейсом на языке XUL, поддержкой вкладок и широкими возможностями по расширению функциональности через дополнения, которая в 2004 году воплотилась в первом стабильном релизе Firefox.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Компания Netscape возобновляет работу над web-браузером
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Netscape Navigator 9.0
  4. OpenNews: AOL прекращает разработку и поддержку web-браузера Netscape
  5. OpenNews: Легендарный браузер Netscape Navigator перестал существовать
  6. OpenNews: Компания Microsoft выкупила у AOL патенты Netscape
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58901-mozilla
Ключевые слова: mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 19:49, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Лиса рулила, рулит, и будет рулить!
     
     
  • 2.4, 56 (?), 19:59, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Как машинист в метро
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:04, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Лиса рулит, а хром вальяжно развалился на заднем сиденье и говорит, куда ехать.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:30, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только это "заднее сиденье" в катафалке . Потому в нём и можно развалиться .
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 21:06, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие острословы собрались в этом треде.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 21:50, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подождите, пока кто-нибудь сраанит с щекотанием предстательной железы.
     
     
  • 6.44, Срыватель покровов (?), 23:39, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты был первым, прямо как Гагарин в космосе.
     
  • 2.28, ip1982 (ok), 21:39, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Лиса тупила, тупит и будет тупить.
     

  • 1.3, Аноним (23), 19:50, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Половина успеха Мозилы - в названии ФайрФокс, сравните с Нэтскэйп.
     
     
  • 2.6, Kuromi (ok), 20:00, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На самом деле Файрфокс это то что спасло Мозиллу в свое время. Их Mozilla Suite  к версии 1.7 в плане популярности с места не двигался, да и прогресса прям заметного видно не было. Файрфокс родился как "хобби" проект нескольких разработчиков которые в свободное вреям решили попробовать отделить браузер отв сего остального и О ЧУДО, ФФ (вернее Phoenix , а самом-самом деле тогда никакого названия не было вообще) оказался настолько легче, шустрее и "свежее", что Мозилла, руководству которой показали поделку просто с колес забросила Mozilla Suite (последняя версия так и осталась 1.8 бета кажется).
    Не переключи они силы на ФФ сейчас Мозиллы скорее всего бы не было вообще.
     
     
  • 3.22, Golangdev (?), 21:03, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Mozilla Suite

    LoL, тут есть люди кто это помнит. Вте стародавние времена я ещё пешком под стол ходил и не знал что такое интернет.

     
     
  • 4.24, Аноним (23), 21:06, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А рекламу с ПиццеХатом и Горбачёвым помнишь? :-)
     
  • 3.43, Аноним (43), 23:34, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а да нет, коллега, мозиллу спас аол, выбросивший её на мороз кто девушку ужинал... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:30, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фаерыокс дурацкое название.
    Я до сих пор жалею что они закопали бренд Нетскейп.
     

  • 1.7, Аноним (8), 20:02, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший браузер, если сравнивать с IE 5. С другими браузерами сравнивать не буду: зачем портить праздник? Сравню завтра.
     
     
  • 2.10, Аноним (13), 20:09, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А из "других браузеров" остались только хромой и сафари . :) И толпа васянов .
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:42, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Safari это ж васянка на вебките, уровня epiphany, не?
     
     
  • 4.21, Аноним (13), 20:50, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сафари - жена , забравшая половину собственности при разводе .
     

  • 1.9, Аноним (26), 20:06, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    25 лет деградации. Я начинал ещё с Нетскейп. В те времена хватало второго пентиума для интернета.
     
     
  • 2.11, th3m3 (ok), 20:12, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В этом не Firefox виноват, а веб-платформа.
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 20:16, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом юзеры , не желающие считать веб разновидностью газеты , виноваты . Подавай им и это , и то , и побольше ...
     
  • 3.14, дАнон (?), 20:33, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отчасти. сравнить теже бенчмарки к примеру с Хромиум. а ведь хромиум ещё худо бедно можно на атлоне 2005 года запускать. хотя я принципиально Лису на Атлоне юзаю, хоть и медленее
     
  • 3.16, keydon (ok), 20:39, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно. Файрфокс участвовал в большинстве веб стандартов, внедрял и продвигал их.
    Больше фурифокса может только wc3 виновата (тоже те еще креветки).
     
     
  • 4.48, Michael Shigorin (ok), 00:01, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне кажется, AJAX всё-таки детище старой команды разработчиков IE (до IE6 включительно).

    Дальше можно винить и w3c, и мозиллу, и гугол.

    Теперь уж почитай что только гуглаг.

     
     
  • 5.59, Аноним (59), 02:07, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как человек видевший и создававший тогдашние интернеты - низкий поклон всем этим людям, что сегодня это не такой глючный стыд как был в 2000. Без них вы бы сейчас не яваскрипт вальяжно ругали, а писали бы портянки на экшн скрипте да баннеры анимировали.
     
  • 2.42, user90 (?), 23:24, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты скажешь. CSS жы, там чо за версия была?
     

  • 1.15, eugener (ok), 20:33, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использовал с времён появления интернета в нашем регионе в 98-ом с версии Netscape Navigator 2.02 под OS/2 и до сих пор...
     
  • 1.17, keydon (ok), 20:39, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Один из самых лицемерных и лживых популярных опенсурс проектов.
     
     
  • 2.20, VoiD (?), 20:49, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Давайте составим список порядочных опенсурс проектов.

    1. OpenBSD

    2. Slackware

    3. Crux

    4. Suckless

    Дополняйте, больше пока не вспомнил.

     
     
  • 3.30, Аноним (-), 21:40, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Suckless

    Из всего вышеперечисленного единственное пригодное для десктопа. Опёнка пробовал как-то, но даже не смог запустить там браузер без тиринга.

     
     
  • 4.31, VoiD (?), 21:46, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карточка Nvidia?
     
     
  • 5.36, Аноним (-), 22:23, 31/03/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.56, fumanchez (ok), 01:38, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пригодным оно станет только как ты их софтину сам таковой сделаешь. Что подразумевает отсмотр пачки патчей, из которых парочка встает только с ручным разруливанием merge-конфликтов.

    Я лично только st осилил, на dwm патчей какое-то нечеловеческое количество, но оно того стоило: в отличие от urxvt, он даже из коробки не имеет проблем с рендерингом шрифтов и учитывает fontconfig'овские параметры, т.е. понимает алиасы типа sans-serif или monospace, и к тому же учитывает их параметры по типу weight. По итогу строка для шрифта monospace,nerd-11,11:weight=medium,medium работает как надо (nerd это алиас, не хардкодить же туда название одного из Nerd Fonts), а приоритет откуда брать символы будет выше для обычного monospace, и это полезно, т.к. нердовские шрифты почему-то мыльные, из них лучше только иконки брать. Ну и bold шрифты не выглядят страшно, когда обычный вес это medium, да и на темном фоне в целом надо буквы пожирнее.

     
  • 3.45, Срыватель покровов (?), 23:43, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Саклесс - кучка васянов, возомнивших себя хрен пойми кем. По их критериям код Id Software сосёт, ведь таковой не умещается в тысячу строк. Клинические дегенераты. Делают абсолютно дисфукциональные выcеры вроде dwm с конфигами на C и surf для любителей "минимализма".
     
     
  • 4.46, Аноним (43), 23:55, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    suckless окупает свое существование хотя бы такими^^^ подрывами седалища от внезапного осознания своей роли в пищевой цепочке.
     
  • 4.57, fumanchez (ok), 01:41, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предполагается, что ты этот dwm или сам допишешь, или можешь пользоваться уже дописанными его форками по типу awesome.
     

  • 1.19, iZEN (ok), 20:45, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > После четырёх лет разработки, в 2002 году был выпущен релиз Mozilla 1.0.

    Я начинал с Mozilla Phoenix/Firebird. Там версии были 0.97... и т.д.

    > Netscape Communicator 5

    Вообще этот тормоз Netscape Communicator ни в какое сравнение не шёл с ранними Phoenix/Firebird, которые были гораздо проворнее и допускали загрузку изображений по-требованию, что способствовало резкому снижению паразитного трафика и быстрой прогрузке Web-страниц.

     
  • 1.25, Аноним (25), 21:10, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С какого года начала ржаветь?
     
  • 1.27, Аноним (27), 21:31, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Куда-то не туда они начали сворачивать ещё в 2010, окончательная смерть наступила в 2014. Сейчас дело Мозиллы продолжает Мунчайлд.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 22:09, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это те фуррифаги, кто регулярно тырит код у ненавистной мозилы, чтобы их тормознутое поделие хоть как-то шевелилось?
     

  • 1.29, Аноним (-), 21:39, 31/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.33, DEF (?), 22:02, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну исполнилось и испольнилось. Чего бухтеть то.
     
  • 1.35, Аноним (35), 22:19, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    постоянно открыто не меньше 4 разных браузеров.. файрфокс зе бест
     
  • 1.37, Аноним (37), 22:32, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну как вы там, потомки, пользуетесь гибким и расширяемым интерфейсом на языке XUL?
     
  • 1.38, Аноним (38), 22:46, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда появился огнелис тогда в основном у людей были модемы В компьютерных клуб... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.58, fumanchez (ok), 01:46, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не отменяет того, что памяти он стабильно жрет больше хромиума. Да и конкретно у меня некоторые видосы теряли синхрон между аудио и видео, гугление дало только, что видимо виноват VAAPI. Из-за этого на ноуте с 8гб памяти и встройкоенной графикой приходится сидеть на хромиуме, каким бы удобным фаерфокс не был.
     

  • 1.39, Аноним (39), 23:14, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > идею разработки нового браузера с гибким и расширяемым интерфейсом на языке XUL...

    Ну и где? Чет не вижу поголовного использования и внедрений.
    По прежнему говнякают все на Gnome и Qt.

     
     
  • 2.49, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:06, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпилили же в угоду в веб-технологиям.
     
  • 2.55, InuYasha (??), 00:44, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Палемуне же. Можно скачать и потрогать.
     

  • 1.40, Sebastian (?), 23:18, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Браузер - дело привычки. Пользуюсь лисой с момента первого релиза. Долгих лет проекту.
     
  • 1.41, Рустик (?), 23:19, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    25 лет прошло, а поддержки вебкодеков нет, единственный браузер без. Вот что ржавчина с проектами делает. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/VideoDecoder
     
  • 1.47, Michael Shigorin (ok), 23:58, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помянем...

    Где-то в районе 2010--2012 года старый приятель и давний участник Mozilla Russia обронил в разговоре -- "фокс всё".

    Описать моё удивление обычного пользователя словами довольно сложно, но последние годы смрад уже совсем очевидно выплеснулся из подвалов проекта наружу: первым звоночком было увольнение Брендана Айка под напором извращенцев, ну а с тех пор пошло чаще-гуще.

    PS: написано из фокса, если что...

     
     
  • 2.51, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:14, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > первым звоночком было увольнение Брендана Айка под напором извращенцев

    Свобода слова и демократия в действии

     
  • 2.52, Аноним (34), 00:18, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему не с ангуглд хромиума или с либрвульфа какого-нибудь?
    Есть же пока еще выбор
     
  • 2.53, Аноним (43), 00:28, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чем здесь смрад

    смрад это когда уже сгнило все

    айк был сто, пока пилились все ети firefox os. что-то он сделал, пока фокс почивал на лаврах, а хром отьедал у них пользователей? а, я забыл, он же эту ос и продвигал.

     

  • 1.50, Аноним (43), 00:10, 01/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firefox has evolved from a faithful and efficient render of web pages on PCs to a cross-platform agent that acts on behalf of the individual, protecting them from bad actors and surveillance capitalists as they navigate the web.

    лол я аж прослезился. вон кто нас от surveillance capitalists защищает-то.

     
  • 1.54, InuYasha (??), 00:41, 01/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    about:mozilla
    фалломорфируйте :)
     

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