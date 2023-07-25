Google продвигает API Web Integrity, подрывающий открытый характер Web

2.46 , А12644 ноним ( ? ), 21:12, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Судя по тому, что там написано - по сути это система запуска недоверенного обфусцированного кода в доверенном окружении.

И после тщательной оценки всего корпуса стандартов совсем непонятно зачем какому-то майнеру такие привилилегии

3.49 , Quad Romb ( ok ), 21:28, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Судя по тому, что там написано - по сути это система запуска

> недоверенного обфусцированного кода в доверенном окружении.

> И после тщательной оценки всего корпуса стандартов совсем непонятно зачем какому-то майнеру

> такие привилилегии Вы вот это всё приложите к системе сертификатов - и посмотрите насколько тогда изменятся Ваши рассуждения.

Сильно изменятся?

То, о чём Вы говорите - это вопрос доверия к эмитенту токенов-тире-сертификатов.

Это не вопрос любой используемой технологии для реализация этого самого доверия.

Декларируемая же цель самого технологического стека (а это именно стек, а не один стандарт) - безопасно и эффективно выполнять реализацию заданных эмитентами (эмитентов) разрешений.

И больше ничего.

4.57 , А12644 ноним ( ? ), 21:56, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Сильно изменятся? это типа "все равно уже обляпался, молчи и не отсвечивай"? > То, о чём Вы говорите - это вопрос доверия к эмитенту токенов-тире-сертификатов. Владелец сайта хочет доверенный браузер, я хочу доверенный сервис без древнего вордпресса и тому подобного.

Эмитент токенов тут вообще сбоку и его назначение почему-то только в проверке пользователя. > Декларируемая же цель безопасно и эффективно выполнять любой шлак лишив пользователя возможности управлять своей системой.

Декларируют они отсеивание ботов, а будет отсеивание пользователей с блокировщиками рекламы, впн и неугодными браузерами.

5.58 , Quad Romb ( ok ), 22:13, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > это типа "все равно уже обляпался, молчи и не отсвечивай"? Да отсвечивайте, кто же Вам мешает?

Только стек тут вообще ни при чём.

Хотите - по нему подписанных троянов распространяйте, а хотите - праздничные открытки.

Стеку-то всё равно. Он сам по себе просто средство. > Владелец сайта хочет доверенный браузер, Владелец сайта хочет чтобы к нему ходили и ничего ему не ломали.

Если Вы на него будете ходить и давать ему зарабатывать на Вас через телнет - его это вполне устроит. > я хочу доверенный сервис без древнего вордпресса и тому подобного. Ну и выбирайте себе такой сервис, кто Вам мешает? > Эмитент токенов тут вообще сбоку и его назначение почему-то только в проверке пользователя. "Эмитент токенов тут вообще сбоку" - если Вам эмитент токенов вообще сбоку, то Вам и https не нужен.

Потому что а какой смысл в сертификатах-тире-токенах, если они ничего вообще не удостоверяют.

6.84 , А12644 ноним ( ? ), 00:13, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да отсвечивайте, кто же Вам мешает? Ну так и не мешайте отсвечивать, не надо съезжать на сертификаты > Владелец сайта хочет чтобы к нему ходили и ничего ему не ломали. Вообще-то денег, в подавляющем большинстве. > Хотите - по нему подписанных троянов распространяйте, Таки не ломать или я все же могу залить трояна этим самым владельцам? > Ну и выбирайте себе такой сервис, кто Вам мешает? Да вот гугол не озаботился прдходящим API... > "Эмитент токенов тут вообще сбоку" - если Вам эмитент токенов вообще сбоку, то Вам и https не нужен. А что, не сбоку? Есть условный поставщик услуги, есть условный потребитель. Вы еще скажите, что эмитент будет нести какую-то ответственность в случае проблем. > Только стек тут вообще ни при чём.

> Он сам по себе просто средство ну да, не при чем. Всего лишь какая-то недоделанная задумка в которой только одна сторона проверяется на соответствие каким-то критериям.

Ведь действительно можно посмотреть, что у меня zen2 и заслать какую-нибудь пакость. Никто же не проверил, серверное окружение? Ну так средство не для этого, чего бухтеть-то?

2.83 , Тот_ещё_аноним ( ok ), 00:13, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Судя по тому, что там написано - по сути это система сертификатов, которая расширена с сайтов на вообще любые объекты От "not be evil" давно отказались

Вам предлагают "систему сертификации всего", с корнями вшитыми в браузер гугла

Сертифицировать или нет решает гугл и стая товарищей

