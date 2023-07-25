Google продвигает API Web Integrity, подрывающий открытый характер Web

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|1.1, Аноним (1), 18:33, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> внедрение технологии приведёт к […] появлению сайтов, работающих только в отдельных браузера
This wevsite is best viewed with Netscape Navigator 4.x. Ничто не ново под луной.
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|2.54, Аноним (54), 21:48, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну гугл (как и любая другая компания) не вечен. Вчера добрые, сегодня злые, а завтра банкроты.
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|3.77, Аноним (77), 23:46, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком большие, чтобы пасть.
Только переименования и поглощения.
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|2.76, Аноним (76), 23:46, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Икспурды как всегда не видят дальше своего носа. Главные бенефициары этой шляпы - Facebook, Amazon, Netflix и прочие апологеты DMCA. Гугл - просто инструмент, шавка. Но нет, будем орать про корпорацию зла, а реальные упыри - зайки и лапочки =)
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|1.4, YM2608 (?), 18:40, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Круто, всё правильно - с этим открытым Web'ом давно пора завязывать
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|2.52, Аноним (54), 21:40, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не выйдет же! Людей можно ставить в стойло, только если они все сами туда хотят. В данном случае очевидно, что не захотят.
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|3.81, Аноним (81), 00:03, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В данном случае очевидно, что не захотят.
Люди хотят в ютубчики и разные вк. Они не хотят в какой-то "браузер" ( "- А что это? Мне не надо в него, мне надо в "Одноклассники"!" ). Компутерщик настроит компутер, чтобы можно было котиков смотреть - и нет забот.
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|3.86, Прохожий (??), 00:18, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если речь об обычных пользователях, ставили, ставят и будут ставить. Причём без всякого спросу. Какая-нибудь Марья Ивановна, по-твоему, будет разбираться в этих тонкостях? А если её любимый браузер "Б" не будут пускать на какой-то сайт, что, в суд подаст на Гугл или Эппл?
Если кто и будет протестовать реально, то малочисленная стайка гиков. Возможно, удастся привлечь под эти протесты антимонопольные органы экономически мощных стран (читай, основной рынок сбыта). Только в таком случае корпорации со своим "ненавязчивым сервисом" откатятся назад.
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|1.5, Аноним (5), 18:43, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> соблюдения интеллектуальной собственности
заходишь на сайт и тебя имеет реклама, имеют кукиши и джава скрипты
о каких интеллектуальных собственностях может идти речь?
Может быть эти проблемы надо решать?
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|2.11, Аноним (3), 18:50, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Здесь мы должны защищать собственность своих данных,а не чью-то интеллектуальную собственность
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|3.63, Аноним (63), 22:31, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да будет тебе известно, о неосведомленнейший из отроков, что да, жабаскрипты косвенно крадут мои и твои деняки.
Таки manifest v3 принят в код и Ff больше не спасет. Скажи прощай ublock, ты пользуешься им последние месяцы.
Да, мне жалко места под мусор в виде печенек.
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|3.72, Аноньимъ (ok), 23:35, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это апи как раз для того чтобы проверить, блокируется у тебя реклама или нет.
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|1.12, Аноним (12), 18:51, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Представители Mozilla выступили против добавления подобных API в браузеры
Google: "кто здесь?"
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|2.15, Аноним (15), 19:04, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этих смешных 6%-ников уже давно никто не слушает. Они свой шанс уже упустили. А он у них был.
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|3.29, pda (ok), 19:37, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Т.е. сидишь натурально с хромо-вафлей во рту и над другими потешаешься? Оригинально.
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|4.41, Аноним (41), 20:48, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сижу с мозилло-вафлей и также потешаюсь.
Но не потому, что желаю лисичке зла (сижу на ней с 2004 года и планирую сидеть до упора), просто офигеваю, КАК можно было так эталонно всё просрать (facepalm.jpg)
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|2.19, Аноним (19), 19:15, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой, к чёрту, гугл?
Это очевидный картельный сговор крупных корпов. Там и некрософт, и ёппл, и нетшликс и амазон, и интел, и амуде, и арм (радостно вводящие в своё железо TPM). И всё это дело развивается уже лет пятнадцать. Вот, наконец лягушку доварили. Хотя некрософт лелеили подобные планы ещё со времён запуска сильверлайта.
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|3.23, Аноним (15), 19:19, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну уж нет кто браузер разрабатывает тот его и танцует кто там пришел на поклон, это всего лишь заслуга гугла. Если бы все эти эплы, шмеплы могли выбрать что-то другое они бы выбрали, но у них уже нет выбора.
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|1.17, Вирт (?), 19:12, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как с Windows софтом. Или покупаешь сертификат или все от браузера до Windows будут орать что софт плохой.
Нормальным программистам пришлось раскошелиться,
но что-то вирусов меньше не стало.
И при это отзовут сертификат или не продлят и все.
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|1.18, бублички (?), 19:14, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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лучше бы наоборот - к вебсайтам жёсткие требованяи. чтоб по стандарту а не кто как умеет
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|3.22, бублички (?), 19:18, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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в чём вреда тоже не вижу. добрых 90% содержимого интернета (Киатй, Индия и т.п. плюс боты) вообще можно (мне порой даже кажется уместнее сказать "необходимо") уничтожить
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|2.51, Аноним (54), 21:37, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В перспективе можно будет ставить только оригинальный Хром и только на сертифицированную гуглом ОС.
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|1.30, Всем Анонимам Аноним (?), 19:45, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> приложения, такие как Google Wallet, Snapchat и Netflix,
открытый web тут вообще никаким боком совсем. это решение авторов приложений где им работать. Android вообще не создан чтобы под рутом работать, как раз наоборот смысл в том, что ни одно приложение не может просто читать что другое делает, как например данные банковской карты.
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|2.34, Анониссимус (?), 20:01, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это решение авторов приложений где им работать
Если разработчики этих гoвноприложений хотят ограничивать пользователей, то это должны быть их проблемы. Но к сожалению они там все заодно, и гугл радостно заносит им инструменты для контроля пользователя.
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|2.73, Аноньимъ (ok), 23:41, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>это решение авторов приложений где им работать
Лолчто? Как так можно было улететь по полной?
Это решение столяра как клиент должен на стуле сидеть?
Решение мясокомбина что вам из купленной свинины готовить?
Решение автопроизводителя по каким дорогам вам ездить?
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|1.31, Аноним (31), 19:46, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Будет та жхе история как спокойно обходят Widevine из эмуляции protobuf протокола...
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|2.36, Анониссимус (?), 20:04, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Действительно, никто не ожидал такой подлости от корпорации добра... что уж теперь, привет, гуглонет!
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|1.38, BrainFucker (ok), 20:17, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну ок, отвалятся какие-то развлекательные сайты, из очень нужного может быть сайты зарубежных банков могут этой фигнёй пользоваться.
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|2.42, Quad Romb (ok), 20:57, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если этот стандарт будет рабочим, им будут пользоваться не только банки, но и то, что имеет хоть какое-какое то отношение именно к авторизации.
То есть практически всё мало-мальски полезное для пользователей само начнёт использовать подобное.
А не только "зарубежные банки".
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|2.74, YetAnotherOnanym (ok), 23:44, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы. Тебя клаудфлара не посылала лесом просто так, потому лишь что твой браузер её не понравился? Здесь то же самое будет. Стукаешь по обычной ссылке в поиске, не личный кабинет банка, не онлайн-кинотеатр, просто статья в стэндалон бложике какого-то програмера, в которой разбирается какой-то вопрос - а тебе: "ПНХ, у тебя браузер напильником тронутый".
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|1.40, Quad Romb (ok), 20:42, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Судя по тому, что там написано - по сути это система сертификатов, которая расширена с сайтов на вообще любые объекты.
Что, естественно, породит сумасшедший трафик таких удостоверяющих токенов - о чём они, впрочем, пишут совершенно честно.
Побочный эффект от внедрения такой штуки для, скажем, корпоративных сайтов, заключается в том, что можно будет предельно гибко настраивать систему разрешений для интра-веба.
По технической части говорить сейчас не о чем, потому что дьявол, как известно, часто любит прятаться в деталях.
И без тщательной оценки всего корпуса стандартов, из которых вся эта ёлка составлена - говорить пока не о чем.
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|2.46, А12644 ноним (?), 21:12, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Судя по тому, что там написано - по сути это система запуска недоверенного обфусцированного кода в доверенном окружении.
И после тщательной оценки всего корпуса стандартов совсем непонятно зачем какому-то майнеру такие привилилегии
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|3.49, Quad Romb (ok), 21:28, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Судя по тому, что там написано - по сути это система запуска
> недоверенного обфусцированного кода в доверенном окружении.
> И после тщательной оценки всего корпуса стандартов совсем непонятно зачем какому-то майнеру
> такие привилилегии
Вы вот это всё приложите к системе сертификатов - и посмотрите насколько тогда изменятся Ваши рассуждения.
Сильно изменятся?
То, о чём Вы говорите - это вопрос доверия к эмитенту токенов-тире-сертификатов.
Это не вопрос любой используемой технологии для реализация этого самого доверия.
Декларируемая же цель самого технологического стека (а это именно стек, а не один стандарт) - безопасно и эффективно выполнять реализацию заданных эмитентами (эмитентов) разрешений.
И больше ничего.
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|4.57, А12644 ноним (?), 21:56, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сильно изменятся?
это типа "все равно уже обляпался, молчи и не отсвечивай"?
> То, о чём Вы говорите - это вопрос доверия к эмитенту токенов-тире-сертификатов.
Владелец сайта хочет доверенный браузер, я хочу доверенный сервис без древнего вордпресса и тому подобного.
Эмитент токенов тут вообще сбоку и его назначение почему-то только в проверке пользователя.
> Декларируемая же цель
безопасно и эффективно выполнять любой шлак лишив пользователя возможности управлять своей системой.
Декларируют они отсеивание ботов, а будет отсеивание пользователей с блокировщиками рекламы, впн и неугодными браузерами.
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|5.58, Quad Romb (ok), 22:13, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> это типа "все равно уже обляпался, молчи и не отсвечивай"?
Да отсвечивайте, кто же Вам мешает?
Только стек тут вообще ни при чём.
Хотите - по нему подписанных троянов распространяйте, а хотите - праздничные открытки.
Стеку-то всё равно. Он сам по себе просто средство.
> Владелец сайта хочет доверенный браузер,
Владелец сайта хочет чтобы к нему ходили и ничего ему не ломали.
Если Вы на него будете ходить и давать ему зарабатывать на Вас через телнет - его это вполне устроит.
> я хочу доверенный сервис без древнего вордпресса и тому подобного.
Ну и выбирайте себе такой сервис, кто Вам мешает?
> Эмитент токенов тут вообще сбоку и его назначение почему-то только в проверке пользователя.
"Эмитент токенов тут вообще сбоку" - если Вам эмитент токенов вообще сбоку, то Вам и https не нужен.
Потому что а какой смысл в сертификатах-тире-токенах, если они ничего вообще не удостоверяют.
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|6.84, А12644 ноним (?), 00:13, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да отсвечивайте, кто же Вам мешает?
Ну так и не мешайте отсвечивать, не надо съезжать на сертификаты
> Владелец сайта хочет чтобы к нему ходили и ничего ему не ломали.
Вообще-то денег, в подавляющем большинстве.
> Хотите - по нему подписанных троянов распространяйте,
Таки не ломать или я все же могу залить трояна этим самым владельцам?
> Ну и выбирайте себе такой сервис, кто Вам мешает?
Да вот гугол не озаботился прдходящим API...
> "Эмитент токенов тут вообще сбоку" - если Вам эмитент токенов вообще сбоку, то Вам и https не нужен.
А что, не сбоку? Есть условный поставщик услуги, есть условный потребитель. Вы еще скажите, что эмитент будет нести какую-то ответственность в случае проблем.
> Только стек тут вообще ни при чём.
> Он сам по себе просто средство
ну да, не при чем. Всего лишь какая-то недоделанная задумка в которой только одна сторона проверяется на соответствие каким-то критериям.
Ведь действительно можно посмотреть, что у меня zen2 и заслать какую-нибудь пакость. Никто же не проверил, серверное окружение? Ну так средство не для этого, чего бухтеть-то?
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|2.83, Тот_ещё_аноним (ok), 00:13, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Судя по тому, что там написано - по сути это система сертификатов, которая расширена с сайтов на вообще любые объекты
От "not be evil" давно отказались
Вам предлагают "систему сертификации всего", с корнями вшитыми в браузер гугла
Сертифицировать или нет решает гугл и стая товарищей
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|1.47, Аноним (47), 21:15, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Всё равно скот будет пользоваться Хромом и Нетфликс. Использование сайтом такой системы - это т.н. честный сигнал "я буду работать только с той аппаратурой, с хозяевами (производителями, не покупателями) которой я в сговоре. Мой софт настолько ценен, что я могу диктовать скоту условия. Скот либо выполнит все мои условия, либо пойдёт в пешее." И скот действительно выполнит. А нескоту придётся идти в пешее.
Но что отличает нескота от скота - это готовность пойти в пешее, а не прогнуться под пастуха.
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|1.69, Аноним (69), 23:29, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Практика показывает, что всё что угодно эмулируется. Ну будет эмулироваться доверенная среда и всего-то.
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|2.79, Аноним (79), 23:52, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без HSM с ключами Интела, Майкрософта, Яббла и Гуглага - нет, не эмулируется.
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|1.80, Аноним (80), 23:56, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Свободен тот, кто в воле сказать: Нет не надо ваше добро.
Взывать к нравственности бесполезно.
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|1.82, Kuromi (ok), 00:09, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хакономерный финал. Зря чтоли Google продвигали то SXG, то их Акселератор страниц. Все это ыбли первые подходы к концепции "цлостности вэб страницы", а вот теперь пожалста - полноформатный TPM+DRM в этих ваших вэбах.
Тут вам полный фарш, и обещание сайтоделам что никакий васян не сможет давить их рекламу на сайте аддонами и полная зависимость "аттестации" от поставщика которым по чистой случайности окажется сам Гугл.
В результате все альтенативные браузеры что еще живы либо вылетают в трубу полностью либо остаются чисто для отображения локальных html файлов.
Это я про "чиста независимые" поделки вроде Gnome Web. Потом окажется что ни один сервис не поддерживает ничего кроме Хрома и может быть Сафари. А Файрфокс будет не нужен, родной, он либо вольется в счастливую компашу и тихо растворится во мгле как Опера, либо уйдет с огоньком как Нетшкаф, результат всяко будет один и тот же.
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|1.85, Kuromi (ok), 00:17, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В догонку - ну ведь EME медиакорпораты протолкнули в стандарты? На отличненько протолкнули! Widewine стал дефакто стандартом для DRM (ну там Эппл и Микросос что-то своё продвигают, но на самом деле всем пофиг).
Так что смелости хоть отбавляй, теперь осталось публично покричать о феномельнальной СЕКУРНОСТИ, о долгожданном ограничении прав юзеров в их домене (об этом будут говорить уже потише и при своих) и процесс пойдет.
Пананоидальные онлайн-банки первые подпишутся. Медиакомпании (музыкальные и киношные стриминги) тоже будут за. А дальше это станет нормой, мол, "а зачем НЕ отключать юзеру клик правой кнопкой если можно отключить?".
Если правильно разыграть карты можно еще и либо в ядро Линукса что-то смешное пропихнуть либо оставить его юзеров бэз вэба, а то понимаешь, привыкли они "хакать" систему.
Правильный юзер - это юзер андроидной ТВ приставки с нулевыми правами и кредитной карточкой наготове.
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