В Chrome намерены перейти к показу только домена в адресной строке

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|2.3, ssh (ok), 09:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Да, избавьте нас уже от необходимости что-то там выбирать!
Запустил хром, а там тебе уже всё открыто и что-то показывается -- прямо как в фейсбук, только от гугл.
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|3.18, Яндух (?), 10:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Запустил хром, а там тебе уже всё открыто и что-то показывается
Эта штука Яндекс.Дзен называется, но оно в немного другом браузере, но тоже хромоподобном.
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|2.25, Z (??), 10:16, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Перейти на Firefox, кстати там можно uBlock поставить
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|3.31, Аноним (31), 10:37, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Файрфокс всё, его разработку финансировать нечем Понимаешь, мир устроен так, чт... большой текст свёрнут, показать
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|4.36, Аноним (36), 10:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И тем не менее он живой. А еще vivaldi рано или поздно доберется до телефонов. Да, vivaldi зависим от кода Chromium, но уж форкнуть немножко думаю смогут. В крайнем случае я или кто-то другой форкнет, тот же ungoogled chromium уже есть.
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|5.49, Анином (?), 12:16, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А еще vivaldi рано или поздно доберется до телефонов
В смысле доберется? Пользуюсь им на смарте с тех времен, как там блокировщик рекламы встроенный появился.
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|1.5, Аноним (5), 09:50, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Чего они пристали к этой адресной строке, то протокол скроют, то www, то url...
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|2.30, vitektm (?), 10:33, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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написано же тексте, чтобы людям пропихивать лучше AMP версию страниц.А AMP сделано не для того чтобы сайты были быстрые, а для еще больше контроля. А если бы гугл бы захотел чтобы сайты были быстрее, он бы фактор скорости в ранжировании учитывал бы гораздо сильней. А сейчас же он учитывается со слов Мюллера, когда сайт ну ОООЧень медленный, ну блин когда сайт ну оооочень медленный тут еще и поведенческий фактор по любому будет.
Яша свои турбо пропихивает ровно также.
Т.е. разработчики наговнокодили так, а потом авдеевы конюшни и не расчистить вот и пользуются костылями в виде amp и турбо страниц. Турбо страницы хороши для ***ма типа битрикса, потому как оно изначально тяжелое и не поворотливое *****! А вот тот же Wordpress не обязательно должен быть медленным, т.е. само ядро дает задержку если память не изменяет ну не больше 40-60мс и при желании можно кешированием убрать и эту задержку. Главная же проблема не в этом, а в нагромождении Javascript (ну и стилей и шрифтов до кучи)
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|3.45, InuYasha (??), 12:02, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никому я ничего не пропихиваю :-/
Но в остальном - да. Жабаскрипты, жысон и xml. Всё что угодно - лишь бы HTML не давать. А то ведь вдрух юзер вздумает страницу сохранить!! ДРМЪ!
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|2.38, Аноним (38), 10:52, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему только ? Вы думаете задумка DNS over HTTP это что то другое ?
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|1.6, A.Stahl (ok), 09:51, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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>защитить пользователей от фишинга
... с помощью скрытия адреса сайта?
Я не спец в этих ваших вебах и прочих секьюритях, но это ведь всё с точностью до наоборот.
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|2.7, Гугл (?), 09:54, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Уход от отображения URL позволит скрыть домен AMP Cache
> и создаст иллюзию прямого обращения к основному сайту.
Всё верно, мы защищаем пользователей от фишинга.
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|2.15, Аноним (15), 10:02, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет. Как раз все именно так. Когда ты видишь в адресной строке mail.googie.com/sto-pedyasyat-millionov-simvolov-v-urle-posle-domena визуально сложнее заметить подвох, чем когда видишь mail.googie.com. Мозг гораздо быстрее обработает строку из десятка символов, чем из пяти десятков.
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|3.24, A.Stahl (ok), 10:15, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А в другой цвет покрасить домен нельзя если вдруг (а я очень в этом сомневаюсь) это действительно может заметно помочь?
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|4.37, Аноним (36), 10:50, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В другой цвет и так покрашено, тот же Firefox выделяет домен черным. А применяя пользовательские стили можно и другим цветом сделать. Раньше дополнения на XUL до перехода на WebExtension умели делать такое - 1 клик и строка изменена.
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|4.51, Аноним (15), 12:40, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно. Однако, как заметил 2-мя комментариями выше г-н Вадик, другой цвет плохо гармонирует с ароматом его носков. Очевидно, Вадик относится к разряду среднестатистического пользователя сети Интернет. И среднестатистическим пользователям сети интернет не хочется читать, что написано в следующих 50 буковах идущих после vk.com. Информации о домене обычно бывает достаточно, информация же о полном урле нужна только сверхразумам, большая часть которых, как известно, обитает на опеннете. Но и для них, я полагаю, будет флажок в about:config
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|1.9, AlexYeCu_not_logged (?), 09:55, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>показ ссылок без "https://", "http://" и "www."
Уже это бесит до крайности, теперь ещё и адресную строку разломают…
И, учитывая общую ущербность и огороженность Хромого, это даже плагинами будет не исправить, скорее всего.
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|3.55, AlexYeCu_not_logged (?), 13:08, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А что делать? FireFox?
Его придушили ещё раньше, Гугл хвастает, что это его рук дело.
Без нормальной поддержки alsa FF всё равно нафиг не нужен, это во-первых, Мозилла вовсю обезьянничает за Гугл, так что скоро адресную строку и в ней изуродуют, это во-вторых.
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|1.10, Аноним (10), 09:55, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чет запутался может они режут URI, и будут показывать только URL или как?
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|2.59, КО (?), 14:03, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вместо URL ее кусок, и то не обязательно настоящий. :)
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|1.11, qetuo (?), 09:55, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>В качестве мотива изменения указывается желание защитить пользователей от фишинга, манипулирующего параметрами в URL для создания у невнимательных пользователей видимости открытия отображения сайта.
Фишинг манипулирует частями URL, поэтому, чтобы защитить пользователей, мы вообще URL спрячем. Так безопаснее.
Следующим нововведением предлагаю вместо адресной строки показывать надпись "Одобрено корпорацией Google"/"Порицается корпорацией Google", с последовательным запретом посещения адресов второго типа.
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|1.14, Аноним (14), 09:57, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Начиная с июля планирую постепенно отказаться от использования хром. делать это планирую постепенно, что бы паралельно замерять степень своего удовлетворения от процеса.
А постойте.... уже отказался. Охрана отмена.
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|3.23, Аноним (23), 10:15, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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судя по тому, что он этого момента даже не знал, то наверно там что-то напоминающее амиго
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|1.28, Корец (?), 10:24, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Их что, ребята из мозиллы покусали? Надеюсь, что на браузеры на движке хромиум это изменение не распространится.
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|1.29, б.б. (?), 10:30, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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почему адрес пишется чёрным? это дискриминация. адрес должен писаться белыми буквами по белому фону
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|1.35, Аноним (35), 10:40, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Читаю новость. Порадовался, что наконец вычищают адресную строку от мусора. Домена и титулки хватит с лихвой для индификации.
Читаю комменты... Ребят, ну что с вами не так?
Это эстетичнее, а до прежнего url всего лишь клик и на удобство вообще никак не влияет.
p.s. не фанат хрома, использую огнепанду
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|2.47, бублички (?), 12:05, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Домена и титулки хватит с лихвой для индификации
для твоей конкретно дефекации и этого с излишком
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|1.39, Аноним (39), 10:57, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Гоогле защищает пользователей от пользователей. Скоро интернет превратится в TV, где от пользователя вообще ничего зависеть не будет.
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|1.41, asdasdasd (?), 11:06, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да они заеманали уже. Итак с тем-же opennet'ом проблемы начались, когда они www убрали (не говоря уже про сайты HP) -_-"
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|2.44, Аноним (35), 11:22, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если опеннет изволит ломать всю логику интернета, это уже проблема опеннета.
www - пережиток прошлого, который следует забыть как страшный сон.
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|1.43, qwerty (??), 11:16, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В Chrome намерены перейти к показу только домена в адресной строке
Это уже было на опеннете. Больше не о чем писать?
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|2.68, Аноним (68), 15:03, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для труЪ:
Придумали, значит в СССР новый телевизионный канал - 4-ый. Ну, включает
мужик телевизер, смотрит - на первом канале выступает Брежнев.
Переключает на второй -
выступает Брежнев. На третьем - тоже Брежнев. Ну, думает, а что ж
на новом-то
показывают? Включает, а там полковник КГБ машет пальцем:
- Ты у меня допереключаешься!
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|2.65, Michael Shigorin (ok), 14:36, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У Google рекламный бизнес. Это всё что нужно знать про их браузер.
Рекламный -- это вершина айсберга... или бигдатштейна... чё-то такое.
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|1.57, Анонкос (?), 13:35, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если тупо показывать название домена в верхнем регистре, это не уменьшит шанс попасться на фишинг?
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|1.58, Аноним (58), 13:52, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com [...] Уход от отображения URL позволит скрыть домен AMP Cache и создаст иллюзию прямого обращения к основному сайту
Не понял. Как отображение ТОЛЬКО ДОМЕНА позволит СКРЫТЬ ДОМЕН? У пользователя и будет же вместо домена сайта этот "cdn.ampproject.org".
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|2.60, КО (?), 14:07, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет - вся задумка в том, чтобы у него домен показывался - example.com :)
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|1.67, Аноним (67), 14:59, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто адресная строка кому то очень мешает делать фишинг
возможно Googl-у
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