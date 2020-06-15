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В Chrome намерены перейти к показу только домена в адресной строке

15.06.2020 09:30

Компания Google добавила в кодовую базу Chromium, на основе которой будет сформирован выпуск Chrome 85, изменение, по умолчанию отключающее отображение элементов пути и параметров запроса в адресной строке. Видимым останется только домен сайта, а полный URL можно будет увидеть после клика на адресной строке.

Изменение планируется доводить до пользователей постепенно в ходе экспериментальных включений, охватывающих небольшой процент пользователей. Данные эксперименты позволят понять насколько скрытие URL соответствует ожиданиям компании, дадут возможность скорректировать реализацию с учётом пожеланий пользователей и покажут эффективно ли изменение в области защиты от фишинга. В Chrome 85 на странице about:flags появится опция "Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref", при помощи которой можно включить или отключить скрытие URL.

Изменение затрагивает как мобильные, так и настольные версии браузера. Для настольных версий предусмотрено несколько опций. Первая опция будет доступна в контекстном меню и позволит вернуться к старому поведению и всегда показывать полный URL. Вторая, которая пока предложена только в разделе about:flags, даст возможность включить отображение полного URL при наведении мыши на адресную строку (показ без необходимости клика). Третья позволит сразу после открытия показывать полный URL, но после начала взаимодействия со страницей (прокрутка, клики, нажатие клавиш) перейти к сокращённому отображению домена.

В качестве мотива изменения указывается желание защитить пользователей от фишинга, манипулирующего параметрами в URL - злоумышленники пользуются невнимательностью пользователей для создания видимости открытия другого сайта и совершения мошеннических действий (если для технически грамотного пользователя подобные подмены бросаются в глаза, то неискушённые обыватели легко покупаются на подобные простые манипуляции).

Напомним, что Google начиная с 2018 года продвигает инициативу по уходу от показа традиционного URL в адресной строке, настаивая на том, что обычным пользователям трудно понять URL, его трудно читать и по нему сразу не понятно какие из частей адреса заслуживают доверия. Начиная с Chrome 76 адресная строка была переведена по умолчанию на показ ссылок без "https://", "http://" и "www.", теперь настала очередь урезания информативной части URL.

По мнению Google в адресной строке пользователь должен ясно видеть с каким сайтом взаимодействует и можно ли ему доверять (компромиссный вариант с более явным выделением домена и отображением параметров запроса более светлым/мелким шрифтом почему-то не рассматривается). Также упоминается путаница с заполнением URL при работе с интерактивными web-прижениями, такими как Gmail. При изначальном обсуждении инициативы некоторыми пользователями было высказано предположение, что избавление от показа полного URL выгодно для продвижения технологии AMP (Accelerated Mobile Pages).

При помощи AMP страницы отдаются пользователю не напрямую, а через инфраструктуру Google, что приводит к отображению в адресной строке другого домена (https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com) и часто вызывает замешательство пользователей. Уход от отображения URL позволит скрыть домен AMP Cache и создаст иллюзию прямого обращения к основному сайту. Подобное скрытие уже производится в Chrome для Android, но не применяется на настольных системах. Скрытие URL также может быть полезным при распространении web-приложений при помощи механизма Signed HTTP Exchanges (SXG), предназначенного для организации размещения верифицированных копий web-страниц на других сайтах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.androidpolice.com/...)
  2. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
  3. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
  4. OpenNews: Google Chrome больше не показывает http:// в строке адреса
  5. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  6. OpenNews: В Chrome 83 появится настройка для показа полного URL в адресной строке
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53154-chrome
Ключевые слова: chrome, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Гугл (?), 09:46, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +52 +/
    Да, мы считаем пользователей Chrome тупыми.
     
     
  • 2.2, Гугл (?), 09:46, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Мы этого никогда не скрывали.
     
     
  • 3.19, КО (?), 10:08, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну спасибо за честность!
     
  • 2.3, ssh (ok), 09:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Да, избавьте нас уже от необходимости что-то там выбирать!
    Запустил хром, а там тебе уже всё открыто и что-то показывается -- прямо как в фейсбук, только от гугл.
     
     
  • 3.18, Яндух (?), 10:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Запустил хром, а там тебе уже всё открыто и что-то показывается

    Эта штука Яндекс.Дзен называется, но оно в немного другом браузере, но тоже хромоподобном.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:50, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как на андроиде отключить гребанный AMP навсегда?
     
     
  • 2.25, Z (??), 10:16, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Перейти на Firefox, кстати там можно uBlock поставить
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 10:37, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файрфокс всё, его разработку финансировать нечем Понимаешь, мир устроен так, чт... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 10:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И тем не менее он живой. А еще vivaldi рано или поздно доберется до телефонов. Да, vivaldi зависим от кода Chromium, но уж форкнуть немножко думаю смогут. В крайнем случае я или кто-то другой форкнет, тот же ungoogled chromium уже есть.
     
     
  • 5.49, Анином (?), 12:16, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А еще vivaldi рано или поздно доберется до телефонов

    В смысле доберется? Пользуюсь им на смарте с тех времен, как там блокировщик рекламы встроенный появился.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:50, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Чего они пристали к этой адресной строке, то протокол скроют, то www, то url...
     
     
  • 2.20, Im banana man (?), 10:08, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Нужно вообще все скрыть! И не показывать. Только то, что одобрено министерством Правды
     
  • 2.30, vitektm (?), 10:33, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    написано же тексте, чтобы  людям пропихивать лучше AMP версию страниц.А AMP сделано не для того чтобы сайты были быстрые, а для еще больше контроля. А если бы гугл бы захотел чтобы сайты были быстрее, он бы фактор скорости в ранжировании учитывал бы гораздо сильней. А сейчас же он учитывается со слов Мюллера, когда сайт ну ОООЧень медленный, ну блин когда сайт ну оооочень медленный тут еще и поведенческий фактор по любому будет.

    Яша свои турбо пропихивает ровно также.

    Т.е. разработчики наговнокодили так, а потом авдеевы конюшни и не расчистить вот и пользуются костылями в виде amp и турбо страниц. Турбо страницы хороши для ***ма типа битрикса, потому как оно изначально тяжелое и не поворотливое *****! А вот тот же Wordpress не обязательно должен быть медленным, т.е. само ядро дает задержку если память не изменяет ну не больше 40-60мс и при желании можно кешированием убрать и эту задержку. Главная же проблема не в этом, а в нагромождении Javascript (ну и стилей и шрифтов до кучи)

     
     
  • 3.45, InuYasha (??), 12:02, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никому я ничего не пропихиваю :-/

    Но в остальном - да. Жабаскрипты, жысон и xml. Всё что угодно - лишь бы HTML не давать. А то ведь вдрух юзер вздумает страницу сохранить!! ДРМЪ!

     
  • 2.38, Аноним (38), 10:52, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему только ? Вы думаете задумка DNS over HTTP это что то другое ?
     

  • 1.6, A.Stahl (ok), 09:51, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    >защитить пользователей от фишинга

    ... с помощью скрытия адреса сайта?

    Я не спец в этих ваших вебах и прочих секьюритях, но это ведь всё с точностью до наоборот.

     
     
  • 2.7, Гугл (?), 09:54, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Уход от отображения URL позволит скрыть домен AMP Cache
    > и создаст иллюзию прямого обращения к основному сайту.

    Всё верно, мы защищаем пользователей от фишинга.

     
  • 2.12, Anonymus444 (?), 09:55, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google - ой всё!(c)
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это другое.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:02, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. Как раз все именно так. Когда ты видишь в адресной строке mail.googie.com/sto-pedyasyat-millionov-simvolov-v-urle-posle-domena визуально сложнее заметить подвох, чем когда видишь mail.googie.com. Мозг гораздо быстрее обработает строку из десятка символов, чем из пяти десятков.
     
     
  • 3.24, A.Stahl (ok), 10:15, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А в другой цвет покрасить домен нельзя если вдруг (а я очень в этом сомневаюсь) это действительно может заметно помочь?
     
     
  • 4.27, Вадик (??), 10:22, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно плохо гармонирует с моими носками, так что нет
     
  • 4.37, Аноним (36), 10:50, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В другой цвет и так покрашено, тот же Firefox выделяет домен черным. А применяя пользовательские стили можно и другим цветом сделать. Раньше дополнения на XUL до перехода на WebExtension умели делать такое - 1 клик и строка изменена.
     
  • 4.51, Аноним (15), 12:40, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Однако, как заметил 2-мя комментариями выше г-н Вадик, другой цвет плохо гармонирует с ароматом его носков. Очевидно, Вадик относится к разряду среднестатистического пользователя сети Интернет. И среднестатистическим пользователям сети интернет не хочется читать, что написано в следующих 50 буковах идущих после vk.com. Информации о домене обычно бывает достаточно, информация же о полном урле нужна только сверхразумам, большая часть которых, как известно, обитает на опеннете. Но и для них, я полагаю, будет флажок в about:config
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:54, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Давно пора перейти на показ только фавиконки.
     
  • 1.9, AlexYeCu_not_logged (?), 09:55, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >показ ссылок без "https://", "http://" и "www."

    Уже это бесит до крайности, теперь ещё и адресную строку разломают…

    И, учитывая общую ущербность и огороженность Хромого, это даже плагинами будет не исправить, скорее всего.

     
     
  • 2.21, Im banana man (?), 10:09, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что делать? FireFox?
     
     
  • 3.55, AlexYeCu_not_logged (?), 13:08, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А что делать? FireFox?

    Его придушили ещё раньше, Гугл хвастает, что это его рук дело.
    Без нормальной поддержки alsa FF всё равно нафиг не нужен, это во-первых, Мозилла вовсю обезьянничает за Гугл, так что скоро адресную строку и в ней изуродуют, это во-вторых.

     
     
  • 4.61, iPony129412 (?), 14:16, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Без нормальной поддержки alsa FF всё равно нафиг не нужен

    ёёёёёёёёё...

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:55, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чет запутался может они режут URI, и будут показывать только URL или как?
     
     
  • 2.59, КО (?), 14:03, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо URL ее кусок, и то не обязательно настоящий. :)
     

  • 1.11, qetuo (?), 09:55, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >В качестве мотива изменения указывается желание защитить пользователей от фишинга, манипулирующего параметрами в URL для создания у невнимательных пользователей видимости открытия отображения сайта.

    Фишинг манипулирует частями URL, поэтому, чтобы защитить пользователей, мы вообще URL спрячем. Так безопаснее.

    Следующим нововведением предлагаю вместо адресной строки показывать надпись "Одобрено корпорацией Google"/"Порицается корпорацией Google", с последовательным запретом посещения адресов второго типа.

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:04, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь будешь заходить туда что гугл выдаст в поисковике
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:56, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Ну правильно, под благими намерениями продвигаем фишинг от гугла.
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:57, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начиная с июля планирую постепенно отказаться от использования хром. делать это планирую постепенно, что бы паралельно замерять степень своего удовлетворения от процеса.

    А постойте.... уже отказался. Охрана отмена.

     
     
  • 2.22, Im banana man (?), 10:09, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На что переехали? )
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:15, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    судя по тому, что он этого момента даже не знал, то наверно там что-то напоминающее амиго
     
  • 3.34, Аноним (17), 10:39, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Он на что-то тяжелое перешел.
     

  • 1.16, Аноним (17), 10:05, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Второй ИЕ.
     
  • 1.26, Аноним (31), 10:20, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >По мнению Google в адресной строке пользователь должен ясно видеть с каким сайтом взаимодействует и можно ли ему доверять

    Именно поэтому сотрудники Гугла создали веб стандарт https://github.com/WICG/first-party-sets , классифициргванный Mozillой как 'harmful'.

     
  • 1.28, Корец (?), 10:24, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Их что, ребята из мозиллы покусали? Надеюсь, что на браузеры на движке хромиум это изменение не распространится.
     
  • 1.29, б.б. (?), 10:30, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    почему адрес пишется чёрным? это дискриминация. адрес должен писаться белыми буквами по белому фону
     
     
  • 2.32, Аноним (17), 10:39, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ты сам это написал черными буквами рейсист.
     
     
  • 3.42, б.б. (?), 11:07, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у евреев иммунитет +100 к расизму :) нас нельзя :)
     
     
  • 4.63, Michael Shigorin (ok), 14:31, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки как Вы относитесь к арабам? :)
     
  • 2.33, Аноним (31), 10:39, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Радужными же буквами (как на лгбт-флаге) на радужном фоне.
     
     
  • 3.64, Michael Shigorin (ok), 14:32, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к этим: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51774
     

  • 1.35, Аноним (35), 10:40, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Читаю новость. Порадовался, что наконец вычищают адресную строку от мусора. Домена и титулки хватит с лихвой для индификации.
    Читаю комменты... Ребят, ну что с вами не так?
    Это эстетичнее, а до прежнего url всего лишь клик и на удобство вообще никак не влияет.

    p.s. не фанат хрома, использую огнепанду

     
     
  • 2.47, бублички (?), 12:05, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Домена и титулки хватит с лихвой для индификации

    для твоей конкретно дефекации и этого с излишком

     

  • 1.39, Аноним (39), 10:57, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гоогле защищает пользователей от пользователей. Скоро интернет превратится в TV, где от пользователя вообще ничего зависеть не будет.
     
  • 1.41, asdasdasd (?), 11:06, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да они заеманали уже. Итак с тем-же opennet'ом проблемы начались, когда они www убрали (не говоря уже про сайты HP) -_-"
     
     
  • 2.44, Аноним (35), 11:22, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если опеннет изволит ломать всю логику интернета, это уже проблема опеннета.
    www - пережиток прошлого, который следует забыть как страшный сон.
     

  • 1.43, qwerty (??), 11:16, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Chrome намерены перейти к показу только домена в адресной строке

    Это уже было на опеннете. Больше не о чем писать?

     
     
  • 2.50, Аноним (50), 12:25, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Был отказ от www, https:// и http://, а теперь вообще один домен хотят оставить.
     

  • 1.48, бублички (?), 12:16, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подобная политика сильно напоминает https://www.anekdot.ru/an/an9907/s990724.html#28
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 15:03, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для труЪ:

    Придумали, значит в СССР новый телевизионный канал - 4-ый. Ну, включает
    мужик телевизер, смотрит - на первом канале выступает Брежнев.
    Переключает на второй -
    выступает Брежнев. На третьем - тоже Брежнев. Ну, думает, а что ж
    на новом-то
    показывают? Включает, а там полковник КГБ машет пальцем:
    - Ты у меня допереключаешься!

     

  • 1.52, Аноним (52), 12:43, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да нахер вообще что-то показывать.
     
  • 1.54, Аноним (54), 13:00, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У Google рекламный бизнес. Это всё что нужно знать про их браузер.
     
     
  • 2.65, Michael Shigorin (ok), 14:36, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У Google рекламный бизнес. Это всё что нужно знать про их браузер.

    Рекламный -- это вершина айсберга... или бигдатштейна... чё-то такое.

     

  • 1.56, Anonymoustus (ok), 13:25, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мудаки.
     
  • 1.57, Анонкос (?), 13:35, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если тупо показывать название домена в верхнем регистре, это не уменьшит шанс попасться на фишинг?
     
  • 1.58, Аноним (58), 13:52, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com [...] Уход от отображения URL позволит скрыть домен AMP Cache и создаст иллюзию прямого обращения к основному сайту

    Не понял. Как отображение ТОЛЬКО ДОМЕНА позволит СКРЫТЬ ДОМЕН? У пользователя и будет же вместо домена сайта этот "cdn.ampproject.org".

     
     
  • 2.60, КО (?), 14:07, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет - вся задумка в том, чтобы у него домен показывался -  example.com :)
     

  • 1.62, OpenEcho (?), 14:17, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    google://
     
  • 1.66, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:47, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Яндекс браузере уже было.
     
  • 1.67, Аноним (67), 14:59, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто адресная строка кому то очень мешает делать фишинг
    возможно Googl-у
     

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