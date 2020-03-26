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В Chrome 83 появится настройка для показа полного URL в адресной строке

26.03.2020 08:23

Компания Google намерена вернуть настройку, отключающую искажение URL в адресной строке. В кодовую базу, на основе которой будет сформирован релиз Chrome 83, принято изменение с поддержкой настройки "chrome://flags/#omnibox-context-menu-show-full-urls", при установке которой в контекстном меню адресной строки появится флаг "Always show full URLs" для возвращения отображения полного URL.

Напомним, что в Chrome 76 адресная строка была переведена по умолчанию на показ ссылок без "https://", "http://" и "www.". Для отключения данного поведения была предусмотрена настройка "chrome://flags/#omnibox-ui-hide-steady-state-url-scheme-and-subdomains". В Chrome 79 данная настройка была удалена, и пользователи потеряли возможность отображения полного URL в адресной строке. Изменение вызвало недовольство пользователей, и разработчики Chrome согласились добавить опцию для показа неизменного URL.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/03/c...)
  2. OpenNews: Разработчики Chromium предложили объявить устаревшим заголовок User-Agent
  3. OpenNews: Релиз Chrome 79
  4. OpenNews: Релиз Chrome 80
  5. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  6. OpenNews: В Firefox 75 будут убраны https:// и www из выпадающего блока адресной строки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52612-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 08:36, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >разработчики Chrome согласились добавить опцию для показа неизменного URL

    Ну да, теперь возмущающихся можно будет послать на... в конфиг, а подавляющее большинство даже не узнает что их обманывают.

     
     
  • 2.8, чроме (?), 09:11, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в целом, этому большинству во-первых, все равно китайская грамота, во-вторых - ну какая тебе разница, google.com там или youtube ? Но вот зачем вообще нужна эта строка "отнимающая ценное место на экране" - мы пока сами не разобрались.
     
     
  • 3.11, Im banana man (?), 09:37, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Просто так уж получилось. Сначала компьютер был для технически грамотных людей, и надо было учиться еще работать за ним. Теперь же подавай софт для одноклеточных и чтобы всем еще нравилось.
     
     
  • 4.14, microcoder (ok), 09:58, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Теперь же подавай софт для одноклеточных

    Одноклеточные приносят основную прибыль, им скармливают рекламы и дешёвые товары и за счет этого (и не только) разработчики живут, тот же компутер продается по доступной цене, без одноклеточных он бы стоил как квартира в Москве, как это и было в начале 199x годов ))

     
     
  • 5.17, Im banana man (?), 10:26, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Теперь же подавай софт для одноклеточных
    > Одноклеточные приносят основную прибыль, им скармливают рекламы и дешёвые товары и за
    > счет этого (и не только) разработчики живут, тот же компутер продается
    > по доступной цене, без одноклеточных он бы стоил как квартира в
    > Москве, как это и было в начале 199x годов ))

    Так уж получилось. Это и не хорошо, и не плохо, если посудить. Просто технологии стали массовыми.

    Вопрос в том - куда податься скучающему по прежним временам? ) В DarkNet, в VR, в программирование железок? ) Чтоб только не видеть всего этого безумия.

     
     
  • 6.23, microcoder (ok), 10:42, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Так уж получилось. Просто технологии стали массовыми.

    "Просто" технологии стать массовыми не могут, нет такой возможности в принципе, нужно чтобы захотели массы ПРЕЖДЕ, чем что либо станет массовым. Чтобы они захотели - для них создали маркетинг с его инструментом - рекламой. Это всё не просто, за всем стоит ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ. Решающая воля, хотение, всегда в "одноклеточных", а следствие это массовое производство. Массовое производство без желаний "одноклеточных" невозможно на длинной дистанции.

     
     
  • 7.27, Im banana man (?), 11:03, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Так уж получилось. Просто технологии стали массовыми.
    > "Просто" технологии стать массовыми не могут, нет такой возможности в принципе, нужно
    > чтобы захотели массы ПРЕЖДЕ, чем что либо станет массовым. Чтобы они
    > захотели - для них создали маркетинг с его инструментом - рекламой.
    > Это всё не просто, за всем стоит ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ. Решающая
    > воля, хотение, всегда в "одноклеточных", а следствие это массовое производство. Массовое
    > производство без желаний "одноклеточных" невозможно на длинной дистанции.

    Джордж Акерлоф с вами может быть согласен лишь отчасти. Иногда даже отличный продукт можно похоронить за плинтусом. Почитайте про "Рынок лимонов". Будет интересно

    Совершенно верно. Сначала причина, затем следствие. Причина тут даже не в рекламе. С чего бы хотеть продавать какие-то железяки. Причина в конкуренции и производительности труда. Компьютер вытеснил многие привычные профессии и даже отрасли. Потому что это - эффективнее.

    А что эффективнее, лучше - люди к этому и тянутся. Лучше машина, лучше ремонт, лучше выполнять повседневные дела. А реклама как инструмент представила компьютер как решение этих задач.

     
  • 6.25, microcoder (ok), 10:55, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос в том - куда податься скучающему по прежним временам?

    Податься в настоящее, сбросить якорь с ноги раба прошлого, так как это не приведёт ни к чему хорошему кроме отнимающих энергию и время мыслительных процессов о прошлых или будущих временах. Прошлое прошло, а будущее всегда неизвестно и нет смысла о нём думать. Сегодня ты планируешь, мечтаешь о будущем, и казалось бы ничто не может ничего остановить в задуманном, но вдруг откуда невозьмись мир накрывает коронавирус который срывает с пыльной полки железный занавес и который тотально перекрывает всё и вся и ты снова в печали о прошлом )))

     
     
  • 7.26, A.Stahl (ok), 11:00, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У тебя корчеватель заглох, а ты всё о стремительных домкратах философствуешь.
     
     
  • 8.28, microcoder (ok), 11:03, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раскрой мысль подробнее, чтобы я понял... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.30, A.Stahl (ok), 11:05, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты несёшь хрень, неотличимую от вывода генератора текста на базе цепей Маркова ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.32, microcoder (ok), 11:10, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя какой IQ ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.50, марковцепь (?), 14:31, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остальное почему не цитируешь ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.51, microcoder (ok), 14:34, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что этого достаточно... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.60, марковцепь (?), 16:32, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во даёт ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.52, Аноним (52), 14:39, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поциент, у вас проблемы с пониманием нетехнических текстов Принимать не менее 2... текст свёрнут, показать
     
  • 10.44, microcoder (ok), 12:48, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давно тебя папка бросил Как с мамкой одной живётся, туго Ты не спрашивал почем... текст свёрнут, показать
     
  • 8.29, Im banana man (?), 11:04, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха-ха 3 раза Вот и посмотрим куда приведет коронавирус экономику... текст свёрнут, показать
     
  • 6.42, имя_ (?), 12:31, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если посудить, то плохо не то, что компьютеры стали доступными, а то, что люди не понимают как с ними работать. И это не какие-то условные битики-байтики, которые нафиг не сдались пользователю для просмотра фб, а просто непонимание основных принципов работы программ (я скачал программу на телефон, а она не работает, на виндовс все работало!).

    Как пример: используя планшет, люди не всегда (видят)понимают различие между приложением фб и страницей браузера, на которой открыт фб.

     
     
  • 7.63, rvs2016 (ok), 17:51, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > люди не всегда (видят)понимают различие между приложением
    > фб и страницей браузера, на которой открыт фб.

    Настраиваю, бывает, людям браузер для работы в моём веб-интерфейсе. А они говорят: во - нам установили программу! А им не программу установили, а вывели из браузера на рабочий стол "ярлык" с адресом сайта веб-интерфейса.😁 Ну я их уже и не переубеждаю - надоело.🤔

     
  • 6.56, Аноним (56), 15:07, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ога, железки вон, тоже на всяких lua "прогают" уже
     
  • 5.35, Урри (?), 11:21, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сыночек, ты снова без спроса в интернете сидишь?

    Это твой плейстейшен стоит дешево потому, что игры к нему стоят дорого и приносят доход.

    А компьютеры стоят относительно дешево благодаря техническому прогрессу и массовости производства. И, на секундочку, благодаря большой политике (кто владеет нанометровыми полупроводниками и суперкомпьютерами, тот владеет миром) и большому и серьезному бизнесу, которые вкладывали деньги в науку и производство; а не благодаря миллиарду мух, которые все равно будут жрать то, что дают, и которых все равно можно сдоить налогами, которые и пустить на нужные цели.

    p.s. я в очередной раз обалдеваю от уровня онолитеков опеннета. Воистину нету больше образования на просторах "великой и могучей", печаль вселенская.

     
  • 5.55, Аноним (55), 14:50, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Довольно диванная аналитика. Компьютер стал доступен задолго как стал появляться у одноклеточных. Про интернет тогда никто не слышал, рекламы соответственно тоже не было (ну разве что на буклете в комплекте с комплектующими).
     
  • 4.45, Аноним (45), 13:40, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Теперь же подавай софт для одноклеточных и чтобы всем еще нравилось

    Не факт, что нравится. Просто софт намеренно отупляют, без учёта мнения остальных юзеров.

     
  • 2.20, iPony129412 (?), 10:29, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > не узнает что их обманываю

    Так никто не смотри - это палка с двумя концами.
    Нормальному человеку это вообще не сдалось.
    А даже, если думать с технической точки зрения, то автор же и говорил вот "://" - "второй слэш - вообще ошибка".

    Поэтому весьма логичное выкидывание старых технологий на верхнем уровне, а потом и поменять можно будет.

    Тоже самое и с Useragent - там же бред полный... Но все как в сказке с "этим голым королём" играют в игру "всё нормально".

     
     
  • 3.41, Урри (?), 12:07, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ога, ошибка. И как дорогой интернет ыксперд тогда будет отличать file:/file1 (ссылка на домен file1) от file:/file1 (ссылка на /file1), а file://home/idiot (ссылка на подпапку idiot папки home) от file://home/idiot (ссылка на хомяк юзера idiot)? Два слеша - прямая и однозначная необходимость.

    Вам, макакам, все время кажется, что раньше все тоже были макаки и стандарты писали как сейчас, в вашем макачьем мире, на коленке, по пять раз в год переписывая и ломая обратную совместимость (не буду сейчас тыкать пальцем, примеров вокруг масса, включая модномолодежные языки программирования).

    А вот приколитесь, раньше прежде чем выпустить в мир, много думали перед этим. И URL/URI стандарт был придуман не макакой на галере, а настоящим ученым из церна, который не славил грабли вида "0"+0 !== 0+"0", а думал и работал.

    Что только с тех пор не пытались в урлах улучшить, да все только хуже выходило.

     
     
  • 4.43, пришедший из гугла (?), 12:42, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, Вас в Гугле забанили?
    Не знаете, что второй слэш это ошибка и об этом говорит сам создатель этого дела?
    А на счёт user-agent хотя бы в Википедию загляните.

    И я советую Вам, пожалуйста, примите что-нибудь от желчи, из вас её слишком много прёт.

    Хорошего Вам дня, не болейте.

     
     
  • 5.58, Аноним (52), 15:24, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > об этом говорит сам создатель этого дела

    Попробуйте не безоговорочно поклоняться авторитетам, а рассуждать своим мозгом (если он есть) подобно товарищу Урри.

    > И я советую Вам, пожалуйста, примите что-нибудь от желчи, из вас её слишком много прёт.
    > Хорошего Вам дня, не болейте.

    "Мой небосвод хрустально ясен
    И полон радужных картин.
    Не потому, что мир прекрасен,
    А потому, что я кpeтин."

     
     
  • 6.61, пришедший из гугла (?), 16:46, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, а где в моих словах вы заметили что я кому-то поклоняюсь? Как раз рассуждаю.

    Господин Урри, возможно (да, это лишь моё предположение), не знает о том, что тот, кто создал :// считает ошибкой, дублирование слэша.

    А даже если он об этом знает, то не будь второго слэша, история могла пойти по совршенно другому пути, и какой-нибудь Ури, из альтернативной реальности без двойного слэша, сейчас бы на альтернативном opennet'e писал бы:

    "И как дорогой интернет ыксперд тогда будет отличать {file:}/file1 (ссылка на домен file1) от {file:}/file1 (ссылка на /file1)"

    Опять таки, это моё предположение. Я не эксперт, в отличии от большинства остальных здесь комментирующих.

    И вам хорошего дня.

     
  • 3.48, VEG (ok), 14:21, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второй слеш всё же полезен. Например, можно делать ссылку относительно текущего протокола, или относительно текущего домена. Был бы слеш один - был бы доступен только один вариант из двух.
     

  • 1.2, ryoken (ok), 08:43, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Анекдот про еврея и козу, натурально.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:28, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если кто не знает этого анекдота как и я Приходит еврей к раввину - Ребе, у ме... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, КО (?), 08:51, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ссылка бучи на багтрекере хромиума, что какбэ намекает...
     
  • 1.4, Володьян (ok), 08:53, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Двойной клик мыши в адресной строке и вы видите полный адрес.
     
     
  • 2.64, Аноним (64), 18:58, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    U - Usability
     

  • 1.5, Х (?), 08:58, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Два достижения, а все на старом месте!

    Первый менеджер протолкнул проект работы без полного адреса, получил премию и повышение. Теперь вот второй сподобился, за возврат в исходное.

     
     
  • 2.37, Урри (?), 11:29, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас на производстве байка ходила про рационализатора одного.

    В общем мужик в одном из КБ подал идею: так как чертежники используют множество карандашей, и никто из них до конца эти карандаши не использует, то сделать грифель на 5 см короче - на таком количестве можно неслабо сэкономить сырье. Идея понравилась, карандаши стали без грифеля в жопке, а рационализатор получил пресию.

    Через полгода тот же мужик подает новую идею - так как грифеля в жопках нету, то и дерево оттуда можно удалить - все равно жи никто не использует. В этот раз можно сэкономить уже дерево. Идея снова понравилась, карандаши укоротили, снова премия.

    Итог: карандаши стали на 5 см короче, рационализатор купил себе запорожец, а КБ стало использовать больше карандашей.

     

  • 1.6, suffix (ok), 09:01, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Покупатели EV сертификатов возрадуются и вознесут хвалу !
     
     
  • 2.7, чроме (?), 09:09, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот показывать в адресной строке что-то кроме адреса (и жутких мигающих предупреждений что небезопасТно, срочно закройте-закройте!) - мы совсем не обещали.

     

  • 1.9, Коровавирус (?), 09:13, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Удивляет, что для этого нужно было ждать отзывов пользователей. Странно, что полноценного соцопроса не провели.

    Вывод - хром делают рептилоиды.

     
     
  • 2.13, ryoken (ok), 09:47, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> Вывод - хром делают рептилоиды.

    BREAKING NEWS? По-моему, сие самоочевидно :D.

     
     
  • 3.15, Дыщь (?), 10:07, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кому еще, кроме тебя, очевидно?
     
  • 2.49, paulus (ok), 14:24, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >хром делают рептилоиды

    #гуглоиндусы :)

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:30, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Главное чтобы не додумались как в Opera сделать по умолчанию скрытие параметров запроса, которые после "?" идут. Это воистину адское упрощение.
     
     
  • 2.12, Im banana man (?), 09:37, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мне, как разработчику, это надо
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:11, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо переходить на новый уровень оптимизации, запилить несколько кнопок:

    * ок
    * вконтактик
    * инста
    * яндекс
    * ютубчик

    И не нужны эти ваши ХэТэТэПэЭСы, домены, зоны, сертификаты и прочая лабудень которая только пугает при виде эти кракозябр

     
     
  • 2.18, Im banana man (?), 10:27, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Надо переходить на новый уровень оптимизации, запилить несколько кнопок:
    > * ок
    > * вконтактик
    > * инста
    > * яндекс
    > * ютубчик
    > И не нужны эти ваши ХэТэТэПэЭСы, домены, зоны, сертификаты и прочая лабудень
    > которая только пугает при виде эти кракозябр

    Сделай такой браузер - озолотишься!

    Да большинству и ПК-то не нужен. Chromebook и аналоги - вполне себе

     
     
  • 3.34, Fyjy (?), 11:17, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сделай такой браузер - озолотишься!

    https://en.wikipedia.org/wiki/Flock_(web_browser)
    Грустно смотрит на тебя из могилки, в которой он лежит уже 9 лет

     
  • 2.24, Аноним (24), 10:46, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые люди, которые умеют создавать закладки, так делают. Но таких еще меньше  чем тех что умеют менять настройки.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:09, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стартовая страница называется.
     
  • 2.38, Урри (?), 11:49, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти кнопки давным-давно идут "из коробки" во всех браузерах. Прямо в новой вкладке показываются.

    Вы что, с тапка в интернет ходите, что не в курсе??

     
  • 2.59, user90 (?), 15:31, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том же Фоксе элементарно перетащить нужные вкладки на панель, и получаться эти ваши кнопки ;)
     

  • 1.21, Fyjy (?), 10:38, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну да. Я только привык к Fx снова, на который вернулся из-за этого идиотского изменения в Хромиуме и всем что на его основе. Учитывая, что в Fx анонсировали, что собрались тоже адресную строку изуродовать Хромиум вовремя, опять придется смотреть что и как по экстеншенам и переползать, если Fx это уродство введет, а Хромиум у себя отменит
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 14:20, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лисе только в выпадающем списке сокращают www, а http и https просто поменяли местами, они остались различимы. И есть преф отключения.
    В адресной строке изменений нет, но если будут, тоже будет преф. Это не хром, который старается избавиться от любой лишней настройки и флага.
     
     
  • 3.57, Fyjy (?), 15:16, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читай новости, недавно была, что планируется отключить показ www.
     

  • 1.22, Аноним (24), 10:42, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да даже если пользователей перевести в режим телевизора и по расписанию менять сайты которые им показывают они ничего не заметят.
     
     
  • 2.40, Урри (?), 11:51, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это, кстати, совсем неправда. Иначе войну браузеров давным-давно бы уже выиграла одна яблочная контора.
     

  • 1.33, Аноним (31), 11:10, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы вслед за браузкром и файловые менеджеры научились показывать полный путь.
     
     
  • 2.39, Урри (?), 11:50, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуйся правильными файловыми менеджерами. mc, например.
     
  • 2.54, Алексей (??), 14:48, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это где такие файловые менеджеры, не показывающие полный путь? На телефоне?
     

  • 1.46, Аноним (46), 14:18, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В браузерах для людей есть галочка в настройках
     
  • 1.53, Аноним (53), 14:41, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех, кто вдруг не знал, существует костыль для показа полного пути, требуется наличие их расширения Suspicious Site Reporter. Эти гении прямо в коде захардкодили проверку на наличие этого расширения.
     
  • 1.62, rvs2016 (ok), 17:28, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Изменение вызвало недовольство пользователей

    Нынче одни пользователи просто не знают - что такое адресная строка, а другие под ней понимают что попало, кроме неё самой - например, говорят "ввёл в строке яндекса слово одноклассники и зашёл в одноклассники" и думают при этом, что ввели адрес сайта "одноклассники" в адресной строке браузера!

     

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