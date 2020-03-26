В Chrome 83 появится настройка для показа полного URL в адресной строке

3.41 , Урри ( ? ), 12:07, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ога, ошибка. И как дорогой интернет ыксперд тогда будет отличать file:/file1 (ссылка на домен file1) от file:/file1 (ссылка на /file1), а file://home/idiot (ссылка на подпапку idiot папки home) от file://home/idiot (ссылка на хомяк юзера idiot)? Два слеша - прямая и однозначная необходимость. Вам, макакам, все время кажется, что раньше все тоже были макаки и стандарты писали как сейчас, в вашем макачьем мире, на коленке, по пять раз в год переписывая и ломая обратную совместимость (не буду сейчас тыкать пальцем, примеров вокруг масса, включая модномолодежные языки программирования). А вот приколитесь, раньше прежде чем выпустить в мир, много думали перед этим. И URL/URI стандарт был придуман не макакой на галере, а настоящим ученым из церна, который не славил грабли вида "0"+0 !== 0+"0", а думал и работал. Что только с тех пор не пытались в урлах улучшить, да все только хуже выходило.

4.43 , пришедший из гугла ( ? ), 12:42, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извините, Вас в Гугле забанили?

Не знаете, что второй слэш это ошибка и об этом говорит сам создатель этого дела?

А на счёт user-agent хотя бы в Википедию загляните. И я советую Вам, пожалуйста, примите что-нибудь от желчи, из вас её слишком много прёт. Хорошего Вам дня, не болейте.

5.58 , Аноним ( 52 ), 15:24, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > об этом говорит сам создатель этого дела Попробуйте не безоговорочно поклоняться авторитетам, а рассуждать своим мозгом (если он есть) подобно товарищу Урри. > И я советую Вам, пожалуйста, примите что-нибудь от желчи, из вас её слишком много прёт.

> Хорошего Вам дня, не болейте. "Мой небосвод хрустально ясен

И полон радужных картин.

Не потому, что мир прекрасен,

А потому, что я кpeтин."

6.61 , пришедший из гугла ( ? ), 16:46, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извините, а где в моих словах вы заметили что я кому-то поклоняюсь? Как раз рассуждаю. Господин Урри, возможно (да, это лишь моё предположение), не знает о том, что тот, кто создал :// считает ошибкой, дублирование слэша. А даже если он об этом знает, то не будь второго слэша, история могла пойти по совршенно другому пути, и какой-нибудь Ури, из альтернативной реальности без двойного слэша, сейчас бы на альтернативном opennet'e писал бы: "И как дорогой интернет ыксперд тогда будет отличать {file:}/file1 (ссылка на домен file1) от {file:}/file1 (ссылка на /file1)" Опять таки, это моё предположение. Я не эксперт, в отличии от большинства остальных здесь комментирующих. И вам хорошего дня.

3.48 , VEG ( ok ), 14:21, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Второй слеш всё же полезен. Например, можно делать ссылку относительно текущего протокола, или относительно текущего домена. Был бы слеш один - был бы доступен только один вариант из двух.

