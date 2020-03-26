В Chrome 83 появится настройка для показа полного URL в адресной строке

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|1.1, A.Stahl (ok), 08:36, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>разработчики Chrome согласились добавить опцию для показа неизменного URL
Ну да, теперь возмущающихся можно будет послать на... в конфиг, а подавляющее большинство даже не узнает что их обманывают.
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|2.8, чроме (?), 09:11, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в целом, этому большинству во-первых, все равно китайская грамота, во-вторых - ну какая тебе разница, google.com там или youtube ? Но вот зачем вообще нужна эта строка "отнимающая ценное место на экране" - мы пока сами не разобрались.
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|3.11, Im banana man (?), 09:37, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Просто так уж получилось. Сначала компьютер был для технически грамотных людей, и надо было учиться еще работать за ним. Теперь же подавай софт для одноклеточных и чтобы всем еще нравилось.
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|4.14, microcoder (ok), 09:58, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Теперь же подавай софт для одноклеточных
Одноклеточные приносят основную прибыль, им скармливают рекламы и дешёвые товары и за счет этого (и не только) разработчики живут, тот же компутер продается по доступной цене, без одноклеточных он бы стоил как квартира в Москве, как это и было в начале 199x годов ))
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|5.17, Im banana man (?), 10:26, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Теперь же подавай софт для одноклеточных
> Одноклеточные приносят основную прибыль, им скармливают рекламы и дешёвые товары и за
> счет этого (и не только) разработчики живут, тот же компутер продается
> по доступной цене, без одноклеточных он бы стоил как квартира в
> Москве, как это и было в начале 199x годов ))
Так уж получилось. Это и не хорошо, и не плохо, если посудить. Просто технологии стали массовыми.
Вопрос в том - куда податься скучающему по прежним временам? ) В DarkNet, в VR, в программирование железок? ) Чтоб только не видеть всего этого безумия.
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|6.23, microcoder (ok), 10:42, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Так уж получилось. Просто технологии стали массовыми.
"Просто" технологии стать массовыми не могут, нет такой возможности в принципе, нужно чтобы захотели массы ПРЕЖДЕ, чем что либо станет массовым. Чтобы они захотели - для них создали маркетинг с его инструментом - рекламой. Это всё не просто, за всем стоит ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ. Решающая воля, хотение, всегда в "одноклеточных", а следствие это массовое производство. Массовое производство без желаний "одноклеточных" невозможно на длинной дистанции.
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|7.27, Im banana man (?), 11:03, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Так уж получилось. Просто технологии стали массовыми.
> "Просто" технологии стать массовыми не могут, нет такой возможности в принципе, нужно
> чтобы захотели массы ПРЕЖДЕ, чем что либо станет массовым. Чтобы они
> захотели - для них создали маркетинг с его инструментом - рекламой.
> Это всё не просто, за всем стоит ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ. Решающая
> воля, хотение, всегда в "одноклеточных", а следствие это массовое производство. Массовое
> производство без желаний "одноклеточных" невозможно на длинной дистанции.
Джордж Акерлоф с вами может быть согласен лишь отчасти. Иногда даже отличный продукт можно похоронить за плинтусом. Почитайте про "Рынок лимонов". Будет интересно
Совершенно верно. Сначала причина, затем следствие. Причина тут даже не в рекламе. С чего бы хотеть продавать какие-то железяки. Причина в конкуренции и производительности труда. Компьютер вытеснил многие привычные профессии и даже отрасли. Потому что это - эффективнее.
А что эффективнее, лучше - люди к этому и тянутся. Лучше машина, лучше ремонт, лучше выполнять повседневные дела. А реклама как инструмент представила компьютер как решение этих задач.
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|6.25, microcoder (ok), 10:55, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вопрос в том - куда податься скучающему по прежним временам?
Податься в настоящее, сбросить якорь с ноги раба прошлого, так как это не приведёт ни к чему хорошему кроме отнимающих энергию и время мыслительных процессов о прошлых или будущих временах. Прошлое прошло, а будущее всегда неизвестно и нет смысла о нём думать. Сегодня ты планируешь, мечтаешь о будущем, и казалось бы ничто не может ничего остановить в задуманном, но вдруг откуда невозьмись мир накрывает коронавирус который срывает с пыльной полки железный занавес и который тотально перекрывает всё и вся и ты снова в печали о прошлом )))
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|7.26, A.Stahl (ok), 11:00, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У тебя корчеватель заглох, а ты всё о стремительных домкратах философствуешь.
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|9.30, A.Stahl (ok), 11:05, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Ты несёшь хрень, неотличимую от вывода генератора текста на базе цепей Маркова ... текст свёрнут, показать
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|6.42, имя_ (?), 12:31, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если посудить, то плохо не то, что компьютеры стали доступными, а то, что люди не понимают как с ними работать. И это не какие-то условные битики-байтики, которые нафиг не сдались пользователю для просмотра фб, а просто непонимание основных принципов работы программ (я скачал программу на телефон, а она не работает, на виндовс все работало!).
Как пример: используя планшет, люди не всегда (видят)понимают различие между приложением фб и страницей браузера, на которой открыт фб.
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|7.63, rvs2016 (ok), 17:51, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> люди не всегда (видят)понимают различие между приложением
> фб и страницей браузера, на которой открыт фб.
Настраиваю, бывает, людям браузер для работы в моём веб-интерфейсе. А они говорят: во - нам установили программу! А им не программу установили, а вывели из браузера на рабочий стол "ярлык" с адресом сайта веб-интерфейса.😁 Ну я их уже и не переубеждаю - надоело.🤔
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|5.35, Урри (?), 11:21, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сыночек, ты снова без спроса в интернете сидишь?
Это твой плейстейшен стоит дешево потому, что игры к нему стоят дорого и приносят доход.
А компьютеры стоят относительно дешево благодаря техническому прогрессу и массовости производства. И, на секундочку, благодаря большой политике (кто владеет нанометровыми полупроводниками и суперкомпьютерами, тот владеет миром) и большому и серьезному бизнесу, которые вкладывали деньги в науку и производство; а не благодаря миллиарду мух, которые все равно будут жрать то, что дают, и которых все равно можно сдоить налогами, которые и пустить на нужные цели.
p.s. я в очередной раз обалдеваю от уровня онолитеков опеннета. Воистину нету больше образования на просторах "великой и могучей", печаль вселенская.
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|5.55, Аноним (55), 14:50, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Довольно диванная аналитика. Компьютер стал доступен задолго как стал появляться у одноклеточных. Про интернет тогда никто не слышал, рекламы соответственно тоже не было (ну разве что на буклете в комплекте с комплектующими).
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|4.45, Аноним (45), 13:40, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Теперь же подавай софт для одноклеточных и чтобы всем еще нравилось
Не факт, что нравится. Просто софт намеренно отупляют, без учёта мнения остальных юзеров.
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|2.20, iPony129412 (?), 10:29, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> не узнает что их обманываю
Так никто не смотри - это палка с двумя концами.
Нормальному человеку это вообще не сдалось.
А даже, если думать с технической точки зрения, то автор же и говорил вот "://" - "второй слэш - вообще ошибка".
Поэтому весьма логичное выкидывание старых технологий на верхнем уровне, а потом и поменять можно будет.
Тоже самое и с Useragent - там же бред полный... Но все как в сказке с "этим голым королём" играют в игру "всё нормально".
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|3.41, Урри (?), 12:07, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ога, ошибка. И как дорогой интернет ыксперд тогда будет отличать file:/file1 (ссылка на домен file1) от file:/file1 (ссылка на /file1), а file://home/idiot (ссылка на подпапку idiot папки home) от file://home/idiot (ссылка на хомяк юзера idiot)? Два слеша - прямая и однозначная необходимость.
Вам, макакам, все время кажется, что раньше все тоже были макаки и стандарты писали как сейчас, в вашем макачьем мире, на коленке, по пять раз в год переписывая и ломая обратную совместимость (не буду сейчас тыкать пальцем, примеров вокруг масса, включая модномолодежные языки программирования).
А вот приколитесь, раньше прежде чем выпустить в мир, много думали перед этим. И URL/URI стандарт был придуман не макакой на галере, а настоящим ученым из церна, который не славил грабли вида "0"+0 !== 0+"0", а думал и работал.
Что только с тех пор не пытались в урлах улучшить, да все только хуже выходило.
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|4.43, пришедший из гугла (?), 12:42, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извините, Вас в Гугле забанили?
Не знаете, что второй слэш это ошибка и об этом говорит сам создатель этого дела?
А на счёт user-agent хотя бы в Википедию загляните.
И я советую Вам, пожалуйста, примите что-нибудь от желчи, из вас её слишком много прёт.
Хорошего Вам дня, не болейте.
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|5.58, Аноним (52), 15:24, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> об этом говорит сам создатель этого дела
Попробуйте не безоговорочно поклоняться авторитетам, а рассуждать своим мозгом (если он есть) подобно товарищу Урри.
> И я советую Вам, пожалуйста, примите что-нибудь от желчи, из вас её слишком много прёт.
> Хорошего Вам дня, не болейте.
"Мой небосвод хрустально ясен
И полон радужных картин.
Не потому, что мир прекрасен,
А потому, что я кpeтин."
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|6.61, пришедший из гугла (?), 16:46, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извините, а где в моих словах вы заметили что я кому-то поклоняюсь? Как раз рассуждаю.
Господин Урри, возможно (да, это лишь моё предположение), не знает о том, что тот, кто создал :// считает ошибкой, дублирование слэша.
А даже если он об этом знает, то не будь второго слэша, история могла пойти по совршенно другому пути, и какой-нибудь Ури, из альтернативной реальности без двойного слэша, сейчас бы на альтернативном opennet'e писал бы:
"И как дорогой интернет ыксперд тогда будет отличать {file:}/file1 (ссылка на домен file1) от {file:}/file1 (ссылка на /file1)"
Опять таки, это моё предположение. Я не эксперт, в отличии от большинства остальных здесь комментирующих.
И вам хорошего дня.
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|3.48, VEG (ok), 14:21, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Второй слеш всё же полезен. Например, можно делать ссылку относительно текущего протокола, или относительно текущего домена. Был бы слеш один - был бы доступен только один вариант из двух.
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|2.19, Аноним (19), 10:28, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Если кто не знает этого анекдота как и я Приходит еврей к раввину - Ребе, у ме... большой текст свёрнут, показать
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|1.3, КО (?), 08:51, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ссылка бучи на багтрекере хромиума, что какбэ намекает...
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|1.5, Х (?), 08:58, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Два достижения, а все на старом месте!
Первый менеджер протолкнул проект работы без полного адреса, получил премию и повышение. Теперь вот второй сподобился, за возврат в исходное.
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|2.37, Урри (?), 11:29, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас на производстве байка ходила про рационализатора одного.
В общем мужик в одном из КБ подал идею: так как чертежники используют множество карандашей, и никто из них до конца эти карандаши не использует, то сделать грифель на 5 см короче - на таком количестве можно неслабо сэкономить сырье. Идея понравилась, карандаши стали без грифеля в жопке, а рационализатор получил пресию.
Через полгода тот же мужик подает новую идею - так как грифеля в жопках нету, то и дерево оттуда можно удалить - все равно жи никто не использует. В этот раз можно сэкономить уже дерево. Идея снова понравилась, карандаши укоротили, снова премия.
Итог: карандаши стали на 5 см короче, рационализатор купил себе запорожец, а КБ стало использовать больше карандашей.
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|2.7, чроме (?), 09:09, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а вот показывать в адресной строке что-то кроме адреса (и жутких мигающих предупреждений что небезопасТно, срочно закройте-закройте!) - мы совсем не обещали.
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|1.9, Коровавирус (?), 09:13, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Удивляет, что для этого нужно было ждать отзывов пользователей. Странно, что полноценного соцопроса не провели.
Вывод - хром делают рептилоиды.
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|2.13, ryoken (ok), 09:47, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> Вывод - хром делают рептилоиды.
BREAKING NEWS? По-моему, сие самоочевидно :D.
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|1.10, Аноним (10), 09:30, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Главное чтобы не додумались как в Opera сделать по умолчанию скрытие параметров запроса, которые после "?" идут. Это воистину адское упрощение.
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|1.16, Аноним (16), 10:11, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо переходить на новый уровень оптимизации, запилить несколько кнопок:
* ок
* вконтактик
* инста
* яндекс
* ютубчик
И не нужны эти ваши ХэТэТэПэЭСы, домены, зоны, сертификаты и прочая лабудень которая только пугает при виде эти кракозябр
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|2.18, Im banana man (?), 10:27, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Надо переходить на новый уровень оптимизации, запилить несколько кнопок:
> * ок
> * вконтактик
> * инста
> * яндекс
> * ютубчик
> И не нужны эти ваши ХэТэТэПэЭСы, домены, зоны, сертификаты и прочая лабудень
> которая только пугает при виде эти кракозябр
Сделай такой браузер - озолотишься!
Да большинству и ПК-то не нужен. Chromebook и аналоги - вполне себе
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|2.24, Аноним (24), 10:46, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Некоторые люди, которые умеют создавать закладки, так делают. Но таких еще меньше чем тех что умеют менять настройки.
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|2.38, Урри (?), 11:49, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все эти кнопки давным-давно идут "из коробки" во всех браузерах. Прямо в новой вкладке показываются.
Вы что, с тапка в интернет ходите, что не в курсе??
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|2.59, user90 (?), 15:31, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том же Фоксе элементарно перетащить нужные вкладки на панель, и получаться эти ваши кнопки ;)
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|1.21, Fyjy (?), 10:38, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну да. Я только привык к Fx снова, на который вернулся из-за этого идиотского изменения в Хромиуме и всем что на его основе. Учитывая, что в Fx анонсировали, что собрались тоже адресную строку изуродовать Хромиум вовремя, опять придется смотреть что и как по экстеншенам и переползать, если Fx это уродство введет, а Хромиум у себя отменит
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|2.47, Аноним (47), 14:20, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В лисе только в выпадающем списке сокращают www, а http и https просто поменяли местами, они остались различимы. И есть преф отключения.
В адресной строке изменений нет, но если будут, тоже будет преф. Это не хром, который старается избавиться от любой лишней настройки и флага.
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|3.57, Fyjy (?), 15:16, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читай новости, недавно была, что планируется отключить показ www.
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|1.22, Аноним (24), 10:42, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да даже если пользователей перевести в режим телевизора и по расписанию менять сайты которые им показывают они ничего не заметят.
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|2.40, Урри (?), 11:51, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это, кстати, совсем неправда. Иначе войну браузеров давным-давно бы уже выиграла одна яблочная контора.
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|1.33, Аноним (31), 11:10, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот бы вслед за браузкром и файловые менеджеры научились показывать полный путь.
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|2.39, Урри (?), 11:50, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользуйся правильными файловыми менеджерами. mc, например.
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|2.54, Алексей (??), 14:48, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это где такие файловые менеджеры, не показывающие полный путь? На телефоне?
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|1.53, Аноним (53), 14:41, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Для тех, кто вдруг не знал, существует костыль для показа полного пути, требуется наличие их расширения Suspicious Site Reporter. Эти гении прямо в коде захардкодили проверку на наличие этого расширения.
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|1.62, rvs2016 (ok), 17:28, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Изменение вызвало недовольство пользователей
Нынче одни пользователи просто не знают - что такое адресная строка, а другие под ней понимают что попало, кроме неё самой - например, говорят "ввёл в строке яндекса слово одноклассники и зашёл в одноклассники" и думают при этом, что ввели адрес сайта "одноклассники" в адресной строке браузера!
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