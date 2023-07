Релиз Firefox 115

2.13 , Аноним ( 13 ), 18:16, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И десяти лет не прошло... а не, прошло. LMAO

2.14 , НяшМяш ( ok ), 18:17, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странный пункт, ведь уже включили год назад в 103 для Intel и AMD. Возможно речь идёт о дискретных картах.

3.18 , Константавр ( ok ), 18:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот и я пришёл написать "в который раз уже???" Так где же всё это время была включена?

4.32 , Аноним ( 100 ), 19:03, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так где же всё это время была включена? У меня на UHD630 не включено что раньше, что сейчас. Можно наверное в ручную, но жизнь слишком коротка драчить командную строку из-за этого, проще поставить православную Windows 11

3.19 , soarin ( ok ), 18:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – В официальном Firefox никто не включал. Типа экспериментальная штука.

В каком-то дистрибутиве естественно могут включать/выключать некоторые опции на своё усмотрение.

4.21 , Аноним ( 12 ), 18:38, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Хотя бы включается уже. Но не обязательно ускоряет, чаще только делает вид в логах. В Хроме при этом даже не включается, а если включается, то лучше бы не включалось. Ускорения в Хроме я ни разу так и не увидел, но были версии, на которых он сообщал, что всё отлично.

5.42 , AleksK ( ok ), 19:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Так ты попробуй вместо невидии видеокарту поставить.

6.45 , Аноним ( 12 ), 19:49, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нвидия хотя бы может показать, что ускорение задействовано.

7.53 , AleksK ( ok ), 20:15, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Нвидия хотя бы может показать, что ускорение задействовано. А что так не видно? Вот тебе 4К ютуб: https://img-host.ru/Vgrhg.png И для меня основной показатель работы аппаратного ускорения видео это время работы при просмотре сериальчиков с кинопоиска. Мне батареи хватает на несколько серий, а без ускорения батарейку высаживало за час.

8.69 , Аноним ( 12 ), 20:39, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Не видно, это не показатель задействования асика ... 9.73 , AleksK ( ok ), 20:54, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Так под wayland кривой невидиевский блоб ничего задействовать и не сможет ... 10.81 , Аноним ( 12 ), 21:03, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А если уже может, что ты будешь делать ... 11.85 , AleksK ( ok ), 21:07, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну так покажи ... 11.102 , AleksK ( ok ), 21:25, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И, кстати, это FF запускался под xwayland, забыл переменную прописать в профиль ... 12.111 , Аноним ( 12 ), 21:34, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я тебе уже сказал, загрузка на процессор не показатель чего бы то ни было ... 5.91 , Kuromi ( ok ), 21:14, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если хотите релаьно знать есть ускорение или нет - ставьте вот этот аддон https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/devtools-media-panel/ и смотрите в девтулсах в панели Media-Webrtc, что там за декодер ищите секцию debuginfo - decoder - videodecodername и там videoHardwareAccelerated true или false

3.78 , Kuromi ( ok ), 21:00, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Включали в ночнушках, как тест. Теперь включают официально, т.е. теоретически можно жаловаться что глючит и не получать "а оно и не должно работать, лол" в ответ.