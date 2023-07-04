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Релиз Firefox 115

04.07.2023 17:48

Состоялся релиз web-браузера Firefox 115. Выпуск Firefox 115 отнесён к категории веток с длительным сроком поддержки (ESR), обновления для которых выпускаются в течение года. Кроме того, сформировано обновление прошлой ветки с длительным сроком поддержки - 102.13.0 (в дальнейшем ожидается ещё два обновления 102.14 и 102.15). На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 116, релиз которой намечен на 1 августа.

Основные новшества в Firefox 115:

  • В сборках для Linux на системах с GPU Intel включено аппаратное ускорение декодирования видео.
  • На платформе Linux при нажатии средней кнопкой мыши на кнопку открытия вкладки в новой вкладке теперь будет открыто содержимое из буфера обмена. Если в буфере обмена находится URL - будет открыта данная ссылка, а если текст - будет выполнен запрос к поисковой системе. Для отключения данной возможности в about:config добавлена настройка browser.tabs.searchclipboardfor.middleclick.
  • Переработан интерфейс для импорта данных из других браузеров.
  • В инструменте для миграции с Chrome реализован перенос сохранённой информации о методах платежей.
  • В выпадающем списке вкладок, показываемом при нажатии на кнопку "V" в панели, добавлены кнопки для быстрого закрытия вкладки.
  • Для пользователей операционных систем без встроенной поддержки видеокодека H264, предоставлена возможность отката на использование плагина, загружающего поддерживаемый компанией Cisco открытый кодек OpenH264.
  • Пользователи, запретившие автоматическое обновление дополнений и использующие цветовую тему, выбранную при помощи ранее удалённого встроенного дополнения Colorways, будут автоматически переключены на аналогичную внешнюю тему с сайта addons.mozilla.org.
  • В полях ввода пароля добавлена поддержка отката изменений (Undo и Redo).
  • В панели с дополнениями у некоторых пользователей может появиться предупреждение о невозможности работы дополнения с текущим сайтом. Предупреждение связано с реализацией нового механизма защиты, запрещающего использование дополнений, не верифицированных Mozilla, с некоторыми сайтами. Для отключения данной защиты в about:config можно изменить настройку "extensions.quarantinedDomains.enabled".
  • Включённая в бета-выпуске система автоматизированного машинного перевода с одного языка на другой в релизе по умолчанию оставлена неактивной (можно включить через настройку "browser.translations.enable" в about:config).
  • Добавлено CSS-свойство animation-composition, позволяющее использовать композитные операции для одновременного применения нескольких анимаций, затрагивающих одно и тоже свойство.
  • В CSS разрешено определение условий в правилах импорта "@import supports(...)".
  • В Array.prototype и TypedArray.prototype добавлены дополнительные методы Array.toReversed(), Array.toSorted(), Array.toSpliced(), Array.with(), TypedArrays.toReversed(), TypedArrays.toSorted() и TypedArrays.with(), возвращающие новую копию массива после внесения изменений в массив.
  • Добавлен метод URL.canParse(), упрощающий разбор и проверку корректности URL.
  • В методы URLSearchParams.has() и URLSearchParams.delete() добавлена поддержка необязательного аргумента "value", который позволяет выполнять поиск в URL одновременно по имени ключа и значению, что полезно, когда в адресе указано несколько параметров с одним именем, но разными значениями.
  • Добавлен статический метод Array.fromAsync(), в асинхронном режиме возвращающий новый экземпляр объекта Array, скопированный из объектов, напоминающих массив, перечисляемых (iterable) или асинхронно перечисляемых (async iterable).
  • В API Response добавлен статический метод json(), возвращающий ответ в виде данных в формате JSON в теле ответа и выставляющий заголовок Content-Type в значение "application/json".
  • Для браузерных дополнений предложен API storage.session, позволяющий сохранять временные данные в памяти (данные будут очищены после окончания сеанса работы с браузером).
  • В WebRTC предоставлена возможность указания миллисекундных целевых значений для буфера джиттера (jitter), что позволяет приложению выставить определить свой баланс между задержкой воспроизведения и опасностью исчерпания присутствующих в буфере звуковых или видео кадров из-за непостоянных задержек при прохождении пакетов по сети.
  • В режиме приватного просмотра разрешено использование API IndexedDB без ограничения размера занимаемой памяти (данная особенность могла использоваться как признак для определения факта открытия сайта в режиме приватного просмотра). Проблема с возможной утечки конфиденциальных данных с диска решается тем, что данные IndexedDB шифруются, а ключ для расшифровки хранится только в оперативной памяти. После завершения сеанса приватного просмотра все данные очищаются.
  • Поведение встроенного редактора приближено к редакторам других браузеров при разделении абзаца клавишей Enter или объединении абзацев клавишей Backspace в блоках contenteditable и designMode. При разделении узла DOM редактор теперь создаёт новый узел после исходного (а не перед исходным, как было раньше). При объединении узлов редактор теперь удаляет последний узел и перемещает все дочерние элементы в конец предыдущего узла.
  • В инструментах для web-разработчиков предоставлена возможность игнорирования JavaScript-библиотек, которые не представляют интереса в процессе отладки web-приложения. Включение игнорирования (пропуска пошаговой отладки и точек останова) осуществляется через выбор опции "Hide ignore-listed sources" в контекстном меню, показываемом при просмотре дерева исходных текстов.
  • В about:config добавлена настройка "devtools.f12_enabled", позволяющая запретить вызов инструментов для разработчиков нажатием клавиши F12.
  • В Firefox для Android в адресную строку добавлена новая кнопка поиска, упрощающая переключение между поисковыми системами и позволяющая также искать информацию в закладках и истории посещений.
  • Firefox 115 станет последним выпуском с поддержкой операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 115 устранено 24 уязвимости. 15 уязвимостей помечены как опасные, из них 13 уязвимостей (собраны под CVE-2023-37212 и CVE-2023-37211) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Еще две опасные уязвимости вызваны обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в коде генерации сертификатов для WebRTC и движке SpiderMonkey.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода
  3. OpenNews: Релиз Firefox 114
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59371-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (117) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:54, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >В полях ввода пароля добавлена поддержка отката изменений (Undo и Redo).

    Звучит как очередная бессмысленная функция но с огромной уязвимостью

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:57, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ты полностью прав друг мой, но какое это уже имеет значение. Думаешь на тонущем титанике кто-то беспокоился за незакрытый сейф?
     
     
  • 3.36, эксклюзив (?), 19:20, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    почему бы и нет, ведь всегда можно попросить ребят спуститься на титане и забрать сейф.
     
     
  • 4.112, Анонимус_б67 (?), 21:36, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    куда там французам из Шарли Хербо
     
  • 2.10, timur.davletshin (ok), 18:04, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С языка снял буквально.
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:55, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Главное что телеметрия на месте. Остальное - не так уж важно.
     
  • 2.119, penetrator (?), 21:55, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а каким образом это становится уязвимостью? сценарий использования можно в студию?
     

  • 1.4, Аноним (5), 17:56, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Заходим на всем известный сайт популярности браузеров. В раздел только десктопных браузеров. И смотрим что за год доля браузера упала с 7.8% до 6% это означает что 2 человека из 8 перестали пользоваться браузером в течении года. Падение 25% за год. Стабильно.

    Кто не знает как найти этот сайт вам не надо.  

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:08, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю, что это за сайт, видимо, помойка типа дистровотча. Реальный рейтинг фф был что-то там в районе 3% пару лет назад согласно более адекатным метрикам, но с тех пор браузер стал чуточку более пригодным к использованию, а конкуренты приступили к самозакапыванию. Но, в итоге, ты же понимаешь, что главное тут получить премию за работу, а не сделать успешный популярный продукт. Практически все решения продиктованы именно этим. Да и программистов всё меньше в штате.
     
     
  • 3.15, Аноним (5), 18:20, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Очередной фанатский бред про то что ФФ стал чуточку лучше. Выдуманные цифры когда берут в охапку и мобильные и десктопные браузеры, аналитика от фанатика. И вот он вывод ФФу жить. Нет ФФ уже всё старая лошадь. Её на свалку.
     
     
  • 4.17, Аноним (12), 18:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нууу, быстрее, дополнения менее порезанные, интерфейс поудобнее, куда меньше бандленной дряни и больше контроля над поведением, ваапи на линуксе работает опять же (у хрома регулярно не работает, особенно на вяленом), графические апи не ломают постоянно. Тут обновил видеодрайвер и все хромоподелки сдохли, работают только прошлые билды где ускорение не работало. В прошлый раз обновил либц и все прошлые хромоподелки сдохли, норм. Интерфейс прям гораздо, гораздо лучше, я думал куда-то не туда скатываться началось, а потом попробовал Хром и понял что пытаются сделать закос, чтобы было привычнее обывателю, но поадекватнее.
     
  • 4.44, Аноним (44), 19:49, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кыш, стервятники! Изыди к хромому и иже с ним!
     
  • 4.76, Аноним (76), 20:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была бы "старая лошадь" - не было бы таких истерик от конкуренто-юзеров под каждой новостью о лисе . Чего нет - никто обсуждать не будет .
     
  • 2.27, user90 (?), 18:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нималадежно?
    Глупый анон пошел.. То, что устраивает 90% пользователей никогда не подойдет умному человеку.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 20:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То, что устраивает 90% пользователей никогда не подойдет умному человеку.

    Надеюсь, CPU у тебя своей собственной, оригинальной конструкции, а не мейнстримный x86 или не менее мейнстримный arm. Или ты неумный?

     
  • 2.39, Аноним (39), 19:37, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >доля браузера упала

    Ну это факт, но Mozilla молодцы и стараются диверсифицировать риски:
    1.: https://opennet.ru/58845-mozilla
    2.: https://opennet.ru/58038-mozilla
    3.: https://opennet.ru/53368-mozilla

     
  • 2.50, АнонПапка (?), 20:05, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Большинство не выбирает полезную пищу, здоровую еду, а выбирают в основном рафинированную, приводящую к болезням и горю
     
  • 2.54, Аноним (54), 20:16, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менеджеры Mozilla Foundation всё ещё довольны своими зарплатами.
     
  • 2.56, AleksK (ok), 20:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заходим на всем известный сайт популярности браузеров. В раздел только десктопных браузеров.
    > И смотрим что за год доля браузера упала с 7.8% до
    > 6% это означает что 2 человека из 8 перестали пользоваться браузером
    > в течении года. Падение 25% за год. Стабильно.
    > Кто не знает как найти этот сайт вам не надо.

    А на ЛОРе Firefox победил с огромным отрывом:
    https://www.linux.org.ru/polls/polls/17217451

     

  • 1.6, Kuromi (ok), 17:59, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "В панели с дополнениями у некоторых пользователей может появиться предупреждение о невозможности работы дополнения с текущим сайтом. Предупреждение связано с реализацией нового механизма защиты, запрещающего использование дополнений, не верифицированных Mozilla, с некоторыми сайтами. Для отключения данной защиты в about:config можно изменить настройку "extensions.quarantinedDomains.enabled"."

    А вот так обычно оно и начинается. Появляется механизм "защиты" некоторых сайтов от "манипуляций". А потом ВНЕЗАПНО на Ютубе перестают работать блокировщики рекламы, например.

     
  • 1.7, Аноним (1), 18:02, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Firefox 115 станет последним выпуском с поддержкой операционных систем Windows 7, 8 и 8.1

    фенитто ля камедия

     
     
  • 2.23, soarin (ok), 18:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так пора уже.
    Тем более, что ESR ещё прилично будут поддерживать.

     
     
  • 3.100, Аноним (100), 21:23, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так пора уже.

    Вообще непонятно почему ещё кто-то поддерживает этот анахронизм. Сама Майкрософт поддержку прекратила хз когда, обновлений безопасности давно нет, даже корневые сертификаты семерка перестала автоматически обновлять.

     
     
  • 4.116, Аноним (116), 21:48, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да потому, что то, что взамен, то не для пользы пользака. Новое в ключевых возможностях хуже старого. Вопреки инновациям и прочим ничтякам, самое важное стало хуже.
     
  • 2.28, Аноним (100), 18:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Семёрка не ставится на железо вышедшее примерно после 2016 года. За 7 лет многие уже не один раз обновили железо. Ну а если у тебя нет денег, то странно что ты забыл на айтишном ресурсе (без обид).
     
     
  • 3.48, Windows 7 (?), 19:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что значит не ставиться? Всё работает другое дело надо пошевелить извилинами при установке, ну это-же ресурс для it они должны это уметь.
     
     
  • 4.86, Аноним (100), 21:07, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пошевелить извилинами при установке

    Лучше пошевели ими (если есть) чтобы зарабатывать столько, чтобы даже не думать об этом. В наше время, когда есть ChatGPT, нужно быть напрочь отбитым охранником из супермаркета с IQ < 25 чтобы НЕ заработать в IT.

     
     
  • 5.104, Windows 7 (?), 21:28, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забудь добавить блокчейн, крипту, NFT к своему сообщению и заработки утроятся :) а по факту чем богаче человек тем меньше его показушность. Обычно так себя ведут бедняки которые резко разбогатели а внутри так и остались бедными.
     
     
  • 6.110, Аноним (100), 21:34, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > блокчейн, крипту, NFT

    Представь себе, я всем этим пользуюсь тоже. Мне 5-й десяток уже, но я не консервирую себя на отжитом, в отличии от многих здесь сидящих. P.S. а ещё у меня девушка моложе меня почти на 30 лет. Не хвастаюсь, просто констатирую, что при наличии желания при современных возможностях, можно добиться всего. Но вы сами себя закапываете привязываясь к древнему железу и технологиям.

     
     
  • 7.115, Quad Romb (ok), 21:48, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не хвастаюсь, просто констатирую, что при наличии желания при
    > современных возможностях, можно добиться всего. Но вы сами себя закапываете привязываясь
    > к древнему железу и технологиям.

    Древность-то железа и технологий в чём?
    Вы же не квантовый программист, чтобы вот такие штуки, помахивая шляпой, заявлять.

     
  • 7.120, Аноним (120), 21:57, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, Толик! )
     
  • 3.59, dannyD (?), 20:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с докстанции моего ноута торчат две пары дивиай и дисплай порт, я подключаю два моника 2560х1440.

    ну и раскажите любезнейший на что это поменять?

    шевельните извилиной, если она есть (без обид).

     
     
  • 4.80, Аноним (100), 21:03, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > шевельните извилиной, если она есть (без обид)

    У меня есть извилина (и не одна) зарабатывать более 60000 евро в год, жить в одной из лучших стран ЕС и не париться о таких пустяках (железо обновляю каждый год).

     
     
  • 5.93, Quad Romb (ok), 21:16, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У меня есть извилина (и не одна) зарабатывать более 60000 евро в
    > год, жить в одной из лучших стран ЕС и не париться
    > о таких пустяках (железо обновляю каждый год).

    "Без АО-ВАУ-импульса в комментарии - ни ногой!".


     
     
  • 6.105, Аноним (100), 21:28, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то всё правильно, каждый выбирает свой путь: принципиально топить за опенсорс, писать баш портянки сидя на 775 сокете, или вкатиться в смузикодинг и не париться о финансах.
     
     
  • 7.106, Quad Romb (ok), 21:30, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или вкатиться в смузикодинг и не париться о финансах.

    В комментарии начинают плавно втягиваться инфорумыны.

     
  • 5.95, Songo (ok), 21:17, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня есть извилина (и не одна) зарабатывать более 61000 евро в год, жить в одной из лучших стран на планете и всё равно меня парит прекращение поддержки Win7 :)
     
     
  • 6.97, Аноним (100), 21:19, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > меня парит

    Лучше бы парился о своём ментальном здоровье

     
     
  • 7.108, Songo (ok), 21:31, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так парюсь. Вот как прочитал новость, сразу ментальное здоровье пострадало, а потом у Мозилы пострадало, ибо я им много пожелал за такое.
     
  • 6.99, Quad Romb (ok), 21:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня есть извилина (и не одна) зарабатывать более 61000 евро в
    > год, жить в одной из лучших стран на планете и всё
    > равно меня парит прекращение поддержки Win7.

    Хм.
    Интересно дойдёт ли дело до предъявления налоговых деклараций, и красиво обработанных фотографий недвижимости, находящейся в личном владении?

     
     
  • 7.107, Songo (ok), 21:30, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это поможет вернуть поддержку Win7 Мозилой? :)
     
     
  • 8.109, Quad Romb (ok), 21:34, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Честно Вряд ли Но сюда же не за этим ходят, верно Это же просто песня когда в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.113, Songo (ok), 21:40, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устрицы не ем, они мне внешне не нравятся, так что не переживайте Лучше научи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.114, Quad Romb (ok), 21:44, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря Морепродукты - это само по себе хорошо Да я-то давно научился, спасибо Пр... текст свёрнут, показать
     
  • 5.122, dannyD (?), 21:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>У меня есть извилина (и не одна) зарабатывать более 60000 евро в год

    поциент, вы жалуетесь, хвастаетесь или мечтаете?

    >>(железо обновляю каждый год).

    я бы даже дебиан поленился бы переставлять каждый год,

    как представлю себе заново всю кастомизацию по, то все магазины электроники бровзер закрывает автоматом.

    ну а если начинать перегенерировать все лицензии... у... это на неделю. оплатите?

    ----
    так что с двумя мониками, а то в кадах работать неудобно? или слив защитан?

     
  • 3.84, Аноним (84), 21:06, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас в школе еще XP местами есть, страшно представить куда вы нас пошлете.
     
     
  • 4.96, Аноним (100), 21:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У нас в школе еще XP местами есть

    В школе,  как правило, интернет не нужОн. Поэтому, в таком случае, это оправдано с экономической точки зрения. И такое не только в школах, во многих организациях даже MS-DOS используется. Вон Пентагон до сих пор юзает PDP-11 и 8 дюймовые дискеты.

     
  • 2.43, vitektm (?), 19:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если бы продлили поддержку то отобрали бы  долю у хрома который поддерживать перестанет.
     
     
  • 3.103, Songo (ok), 21:27, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Такое ощущение что у мозилы и гугла есть договор по подобным ситуациям, ибо надо быть дураком чтобы не воспользоваться этим.
     
  • 3.121, soarin (ok), 21:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
    1) Так Chrome и так бросает поддержку раньше — не помогает.
    2) не всякая аудитория одинаково полезна
     
  • 2.90, Songo (ok), 21:12, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это пипец полный. Уверен на 100% что блокировка искусственная и по просьбе партнёров.
     

  • 1.8, Quad Romb (ok), 18:03, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кончится вся эта штука с вебом тем, что он развалится на несколько легковесных стандартов пересекающихся лишь частично.
    Основная пачка стандартов никуда не денется, но ею целиком просто перестанут пользоваться.

    Идея легковесного и декларативно описываемого удалённого пользовательского интерфейса с унифицированным API, сама по себе замечательна.
    Но, необходимость иметь гигабайты и гигагерцы мощностей для реализации этих интерфейсов - эту идею лишает смысла.

    Скорее всего через сколько-то лет мы увидим отдельный веб для встраиваемых решений, отдельный для интерфейсов "как-бы десктоп" и, возможно, что-нибудь ещё.

    Потому что удалённый интерфейс для, скажем, текстового редактора в облаке, который съедает на порядки больше ресурсов чем локальный текстовый редактор - это малоэффективный кадавр.

     
     
  • 2.16, Аноним (5), 18:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже был веб для выстаиваемых решений. Назывался WAP. Почитай почему не взлетело и имей в виду что так будет с каждым левым стандартом.
     
     
  • 3.22, Quad Romb (ok), 18:48, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже был веб для выстаиваемых решений. Назывался WAP. Почитай почему не взлетело
    > и имей в виду что так будет с каждым левым стандартом.

    Хм.
    Зачем мне читать, если я сам наблюдал как этот WAP умер вскоре после рождения?
    WAP умер потому, что вскоре после того как его начали внедрять - пришли устройства, которые без проблем тянули тогдашнюю html-вёрстку. После чего этот WAP быстренько-быстренько замер в колыбельке.
    И, да - любой стандарт которым не пользуются, де-факто - левый.


     
     
  • 4.46, vitektm (?), 19:51, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем когда умер wap многие еще долгие годы не верстали под мобилу в принципе.

    И такие сайты есть до сих пор ...  но тут не понятно это глупость или что-то иное

     
     
  • 5.51, Quad Romb (ok), 20:06, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но тут не понятно это глупость или что-то иное

    Это нежелание владельцев сайтов зарабатывать и/или продвигать себя.
    А уж результат это глупости, или, скажем бесконтрольного стороннего финансирования - тут уже возможны варианты.


     
  • 4.77, Kuromi (ok), 20:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы забыли что еще был промежуточный стандарт - CHTML, такой вэб на минималках, но уже нормальное подмножество HTML, а не WML, который можно с десктопа смотреть было лишь в спецбраузере или через плагины-конвертеры.
     
     
  • 5.82, Quad Romb (ok), 21:04, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы забыли что еще был промежуточный стандарт - CHTML, такой вэб на
    > минималках, но уже нормальное подмножество HTML, а не WML, который можно
    > с десктопа смотреть было лишь в спецбраузере или через плагины-конвертеры.

    Ну, главное люди при нехватке ресурсов начинают понимать, что обеспечивать избыточное, если и без него поставленная задача целиком решается - совершенно необязательно.

     
  • 2.68, Chromium (ok), 20:35, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я спорить не буду. Даже скриншот сделаю. Вдруг, ты провидец. Эти нехорошие люди могут прогревать гоев к чему угодно. Вот давай возьмём "браузерную" Chrome OS.
    1) Придумали Google App Runtime for Chrome, чтобы через Chrome App посредством Google Native Client запускать Android-приложения. Обещали свободное ПО, около-нативные скорости, безопасность и кроссплатформенность.
    2) Ой, что-то сложно, сделаем мы контейнер а-ля chroot для запуска Android-приложений. Про кроссплатформенность и свободу они уже забыли. Всё также кричали про безопасность и скорость. При этом запуск GNU/Linux-окружения через похожий контейнер считают небезопасным. Двойные стандарты. Будет ARC++ по аналогии с C++.
    3) Давайте добавим поддержку Debian… Через виртуальную машину. Мы обрежем доступ даже к комбинациям клавиш, автозапуску приложений и периферии. Кричим снова про скорость, кроссплатформенность и безопасность. Пусть называется Crostini.
    4) А почему бы нам не перенести платформу Android тоже в виртуальную машину. Для унификации и безопасности... А скорость останется такой же! Так появилась ARCVM.
    5) Вы знаете, Steam в виртуалке с Debian лагает (скорость же работы высокая) и нубам тяжело его ставить. А давайте мы его в отдельную виртуальную машину запихнём! И туда поддержку джойстиков добавим! Назовём Borealis.
    6) Всё это, конечно, хорошо. Но один браузер для окружения рабочего стола и собственно самого веб-сёрфинга - это небезопасно и неудобно для параллельной разработки и развёртывания. Поэтому браузер для ЛГБТ-сойбоев на Reddit и браузер для сортировки домашнего порева в файловом менеджере.  
    И вот скажите, этот Франкенштейн похож на лёгкую веб-операционную систему? Чем это легче той же Windows? Так в винде хоть работает всё без нареканий.
     
     
  • 3.72, Quad Romb (ok), 20:49, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, речь как раз о том и идёт, что исходно декларируемая задача этого самого веба 2.0 - предоставить легковесный доступ к удалённым приложениям - выродилось в тяжеловесный комбайн, который поедает больше ресурсов чем какой-нибудь локальный клиент общающийся с облаком по какому-нибудь варианту защищённого rpc.

    Этот Вавилон развалится на маленькие башенки.
    Его фундамент скоро держать перестанет. По экономическим причинам.

    И начнёт он разваливаться по тем областям, где результат нужен был ещё вчера - то есть встройка, новости, почта, редакторы. А какая-нибудь графика, которая рендерится на удалённых мощных картах - вообще может выделиться в отдельный стек, я тут загадывать не могу.

     

  • 1.9, soarin (ok), 18:04, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В сборках для Linux на системах с GPU Intel включено аппаратное ускорение декодирования видео

    Вот это инновации в линуксах 😮
    И десяти лет не прошло... а не, прошло.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:16, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И десяти лет не прошло... а не, прошло.

    LMAO

     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 18:17, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный пункт, ведь уже включили год назад в 103 для Intel и AMD. Возможно речь идёт о дискретных картах.
     
     
  • 3.18, Константавр (ok), 18:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я пришёл написать "в который раз уже???"

    Так где же всё это время была включена?

     
     
  • 4.32, Аноним (100), 19:03, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так где же всё это время была включена?

    У меня на UHD630 не включено что раньше, что сейчас. Можно наверное в ручную, но жизнь слишком коротка драчить командную строку из-за этого, проще поставить православную Windows 11

     
  • 3.19, soarin (ok), 18:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В официальном Firefox никто не включал. Типа экспериментальная штука.
    В каком-то дистрибутиве естественно могут включать/выключать некоторые опции на своё усмотрение.
     
     
  • 4.21, Аноним (12), 18:38, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хотя бы включается уже. Но не обязательно ускоряет, чаще только делает вид в логах. В Хроме при этом даже не включается, а если включается, то лучше бы не включалось. Ускорения в Хроме я ни разу так и не увидел, но были версии, на которых он сообщал, что всё отлично.
     
     
  • 5.42, AleksK (ok), 19:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так ты попробуй вместо невидии видеокарту поставить.
     
     
  • 6.45, Аноним (12), 19:49, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нвидия хотя бы может показать, что ускорение задействовано.
     
     
  • 7.53, AleksK (ok), 20:15, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Нвидия хотя бы может показать, что ускорение задействовано.

    А что так не видно? Вот тебе 4К ютуб: https://img-host.ru/Vgrhg.png

    И для меня основной показатель работы аппаратного ускорения видео это время работы при просмотре сериальчиков с кинопоиска. Мне батареи хватает на несколько серий, а без ускорения батарейку высаживало за час.

     
     
  • 8.69, Аноним (12), 20:39, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не видно, это не показатель задействования асика ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.73, AleksK (ok), 20:54, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так под wayland кривой невидиевский блоб ничего задействовать и не сможет ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.81, Аноним (12), 21:03, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если уже может, что ты будешь делать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.85, AleksK (ok), 21:07, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так покажи ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.102, AleksK (ok), 21:25, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, кстати, это FF запускался под xwayland, забыл переменную прописать в профиль ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.111, Аноним (12), 21:34, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе уже сказал, загрузка на процессор не показатель чего бы то ни было ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.91, Kuromi (ok), 21:14, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если хотите релаьно знать есть ускорение или нет - ставьте вот этот аддон https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/devtools-media-panel/ и смотрите в девтулсах в панели Media-Webrtc, что там за декодер ищите секцию debuginfo - decoder - videodecodername и там videoHardwareAccelerated true или false
     
  • 3.78, Kuromi (ok), 21:00, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включали в ночнушках, как тест. Теперь включают официально, т.е. теоретически можно жаловаться что глючит и не получать "а оно и не должно работать, лол" в ответ.
     

  • 1.11, timur.davletshin (ok), 18:07, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Переводчик они конечно зря запихнули в дефолт. Лучше бы расширением. Но, как это ни удивительно, он переводит лучше Сократа 20 летней давности и даже интернет ему не нужен для этого.

    Первую же рандомную статью попробовал перевести - https://en.wikipedia.org/wiki/Araliaceae

    Конец первого абзаца "основываясь на его древесной привычке, тропическом распределении и наличии простых мяков". Что за "мяки" такие? В оригинале были "umbles" (зонтики, соцветия). Откуда он какие-то мяки взял? В "погонщиках мыши" хоть какая-то логика была, а тут пойди, догадайся )))

     
     
  • 2.31, Quad Romb (ok), 19:02, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Конец первого абзаца "основываясь на его древесной привычке, тропическом распределении
    > и наличии простых мяков". Что за "мяки" такие? В оригинале были
    > "umbles" (зонтики, соцветия). Откуда он какие-то мяки взял? В "погонщиках мыши"
    > хоть какая-то логика была, а тут пойди, догадайся )))

    Они же учатся на двуязычных парах текстов, которые выравниваются автоматически.
    Вот с этим выравниванием, например на paracrawl постоянно всякие чудеса случаются.
    То есть например по-английски был какой-то текст с словом "umbles", а по-русски была какая-то орфографическая чушь из какого-нибудь чата с "мяками".

    На подготовке наборов данных открытые проекты вынуждены экономить, это очень трудоёмкая вещь.
    И коммерческие модели всегда лучше именно потому что они тратят много ресурсов на очистку и сверку данных, а не потому что у них там в модели софтмакс какой-то особенный, скажем.

     
  • 2.37, Rev (?), 19:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же нейронка, она может придумывать новые слова. Чем вам мяки не понравились? :)
     
     
  • 3.40, Quad Romb (ok), 19:43, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же нейронка, она может придумывать новые слова. Чем вам мяки не
    > понравились? :)

    В seq2seq такими вещами как галлюцинирование новых слов - не балуются.
    А внутри этих моделей для нейроперевода, как правило, seq2seq.
    Скорее всего, это дефект исходного набора данных.

     
  • 3.47, timur.davletshin (ok), 19:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Это же нейронка, она может придумывать новые слова. Чем вам мяки не понравились? :)

    Так она может и язык придумает, который я понимать не буду? Зачем оно такое?

     
     
  • 4.67, eugener (ok), 20:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ))) помните, как у Лема - "экземплификация самоуправляемой прокрустики", "биосоциозамыкание — антисмерть"...
     
     
  • 5.74, Quad Romb (ok), 20:55, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ))) помните, как у Лема - "экземплификация самоуправляемой прокрустики", "биосоциозамыкание
    > — антисмерть"...

    Опередили.
    Только хотел про "центросамотяг" написать.

     
  • 2.87, timur.davletshin (ok), 21:07, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mousebird - ещё смешно переводить эту статью. Нейронка эта ваша в первом же абзаце сбрендила и начала множить "ролики", "каты", "ролики".
     

  • 1.20, Аноним (20), 18:36, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1596576
     
     
  • 2.30, Аноним (13), 19:00, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жесть, 4 года фиксят и в 115 релизе воспроизводится.

    Выключение network.http.http2.enabled помогает.

    А я думал, почему upload на Google Drive такой медленный и использовал для этого Chrome.

     
     
  • 3.60, Аноним (60), 20:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Status: RESOLVED FIXED
     
     
  • 4.101, Аноним (13), 21:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ступил: у меня два компа на руках, на одном уже обновился, на второй сел читать opennet под Firefox 114.0.2. Проверяю баг, думая, что уже обновился - баг на месте.

    Теперь обновился, проверил ещё раз - всё OK.

    Пардон!

     
  • 2.38, Аноним (38), 19:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это еще цветочки. Они до сих пор не могут починить огромные рандомные таймауты при повторном открытии веб-сокетов.

    Точный репорт на багзилле не нашел, вот подобный:
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1492181

     
     
  • 3.61, Аноним (76), 20:27, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрытый два года назад ? :)
     

  • 1.29, Аноним (100), 19:00, 04/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
  • 1.33, ano (??), 19:07, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    для нелюбителей дефолтного оформления в последних версиях -
    https://github.com/black7375/Firefox-UI-Fix
     
  • 1.34, ух (?), 19:12, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    прекрасный браузер, как и Kali Linux просто необходимы, это уже мемный продукт
     
  • 1.35, Аноним (35), 19:15, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На платформе Linux при нажатии средней кнопкой мыши на кнопку открытия вкладки в новой вкладке теперь будет открыто содержимое из буфера обмена. Если в буфере обмена находится URL - будет открыта данная ссылка, а если текст - будет выполнен запрос к поисковой системе.

    Годно.
    > В выпадающем списке вкладок, показываемом при нажатии на кнопку "V" в панели, добавлены кнопки для быстрого закрытия вкладки.

    Джва года ждал!

     
     
  • 2.41, КО (?), 19:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, страдайте как обычно ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.49, Аноним (49), 20:02, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда будут бороться с JS?
    Картинка image.webp размером десятки килобайт, а сама страница мегабайты
     
  • 1.52, Kuromi (ok), 20:13, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    " Пользователи, запретившие автоматическое обновление дополнений и использующие цветовую тему, выбранную при помощи ранее удалённого встроенного дополнения Colorways, будут автоматически переключены на аналогичную внешнюю тему с сайта addons.mozilla.org."

    Одно странное решение которое вытекает из другого. Зачем-то сделали "ограниченное по времени" расширение для настройки тем, затем сами же его удалили, а теперь городят костыли чтобы зачистить следы тех самых расширений.
    ЗАЧЕМ?

     
     
  • 2.63, Аноним (76), 20:29, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дали пощупать . Кому понравилось - могут установить . Обычная реклама , что непонятного ?
     

  • 1.55, Аноним (60), 20:17, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Firefox 115 станет последним выпуском с поддержкой операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14.

    Если GDI вырежут, то я удалю firefox.

     
     
  • 2.75, Ahohbvec (?), 20:55, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это угроза?
     

  • 1.58, Аноним (58), 20:21, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть у кого Debian 8 ? ff115esr нормально запускается с новым профилем? У меня ff111 - норм, а ff114-115 - запуска нет
     
     
  • 2.64, Бандера (?), 20:30, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, эта лгбт-шарманка клала на СПО.
     

  • 1.62, Бандера (?), 20:28, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Да когда ж оно сдохнет то, или после Шигорина?
     
  • 1.65, Ilya Indigo (ok), 20:30, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О! Он наконец-то обогнал Хромиум... по номеру версии!
    Как долго же маркетологи к этому шли!
     
     
  • 2.66, Бандера (?), 20:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скоро и к тебе прийдём крысчанин, жди предатель!
     

  • 1.70, Аноним (54), 20:45, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "устранено 24 уязвимости. 15 уязвимостей помечены как опасные"
    На расте там ещё что-нибудь переписали?
     
     
  • 2.71, Kuromi (ok), 20:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "устранено 24 уязвимости. 15 уязвимостей помечены как опасные"
    > На расте там ещё что-нибудь переписали?

    Походу растишка там давно не приоритет.

     

  • 1.79, grayich (ok), 21:01, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Старые темы оформления они сломали, теперь только фон можно поменять в табах? Совсем нельзя создать свою кастомную компактную тему оформления?
     
     
  • 2.92, Аноним (76), 21:15, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё можно . Ничего не умеющие сидят на том - что вообще не изменить , на хроме .
     

  • 1.88, Kuromi (ok), 21:09, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В инструменте для миграции с Chrome реализован перенос сохранённой информации о методах платежей."

    Стремно как-то. Там же номера карт, неужто любое приложение может прочитать их?

     
     
  • 2.94, Аноним (12), 21:16, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они доступны всем на диске. Зашифрованы, конечно. Просто запрашиваешь ключ хромиума у системного хранилища секретов в любой программе, и без проблем читаешь. Декодируй AES. Если прошлая версия хромиума, то это даже не требуется, пароль peanuts.
     
  • 2.98, Аноним (12), 21:20, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я проверил, пароли вводить по прежнему не надо. Просто любая программа без проверок запрашивает секрет, хотя бы через system(), и дальше делай, что хочешь, с файлами Хрома. Сесурити.
     

  • 1.89, Аноним (89), 21:10, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В сборках для Linux на системах с GPU Intel включено аппаратное ускорение декодирования видео.

    Порнуха в офисах теперь будет ускоренно воспроизводиться.

     
  • 1.117, fuggy (ok), 21:49, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавлены кнопки для быстрого закрытия вкладки

    Наконец-то.

    > предоставлена возможность указания миллисекундных целевых значений

    Spectre 2.0 ?

     
  • 1.118, Аноним (116), 21:50, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В вебе всё меньше и меньше интересного. Скатилось до уровня глянуть где доставка и посмотреть тариф. Остальное почти всё мало интересно.

    Лет 15 назад полезного в вебне было больше.

     

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