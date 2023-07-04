Релиз Firefox 115

|
|1.1, Аноним (1), 17:54, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>В полях ввода пароля добавлена поддержка отката изменений (Undo и Redo).
Звучит как очередная бессмысленная функция но с огромной уязвимостью
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 17:57, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Ты полностью прав друг мой, но какое это уже имеет значение. Думаешь на тонущем титанике кто-то беспокоился за незакрытый сейф?
|
|
|
|3.36, эксклюзив (?), 19:20, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
почему бы и нет, ведь всегда можно попросить ребят спуститься на титане и забрать сейф.
|
|2.25, Аноним (25), 18:55, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Главное что телеметрия на месте. Остальное - не так уж важно.
|
|1.4, Аноним (5), 17:56, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Заходим на всем известный сайт популярности браузеров. В раздел только десктопных браузеров. И смотрим что за год доля браузера упала с 7.8% до 6% это означает что 2 человека из 8 перестали пользоваться браузером в течении года. Падение 25% за год. Стабильно.
Кто не знает как найти этот сайт вам не надо.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 18:08, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не знаю, что это за сайт, видимо, помойка типа дистровотча. Реальный рейтинг фф был что-то там в районе 3% пару лет назад согласно более адекатным метрикам, но с тех пор браузер стал чуточку более пригодным к использованию, а конкуренты приступили к самозакапыванию. Но, в итоге, ты же понимаешь, что главное тут получить премию за работу, а не сделать успешный популярный продукт. Практически все решения продиктованы именно этим. Да и программистов всё меньше в штате.
|
|
|
|3.15, Аноним (5), 18:20, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Очередной фанатский бред про то что ФФ стал чуточку лучше. Выдуманные цифры когда берут в охапку и мобильные и десктопные браузеры, аналитика от фанатика. И вот он вывод ФФу жить. Нет ФФ уже всё старая лошадь. Её на свалку.
|
|
|
|4.17, Аноним (12), 18:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нууу, быстрее, дополнения менее порезанные, интерфейс поудобнее, куда меньше бандленной дряни и больше контроля над поведением, ваапи на линуксе работает опять же (у хрома регулярно не работает, особенно на вяленом), графические апи не ломают постоянно. Тут обновил видеодрайвер и все хромоподелки сдохли, работают только прошлые билды где ускорение не работало. В прошлый раз обновил либц и все прошлые хромоподелки сдохли, норм. Интерфейс прям гораздо, гораздо лучше, я думал куда-то не туда скатываться началось, а потом попробовал Хром и понял что пытаются сделать закос, чтобы было привычнее обывателю, но поадекватнее.
|
|4.76, Аноним (76), 20:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Была бы "старая лошадь" - не было бы таких истерик от конкуренто-юзеров под каждой новостью о лисе . Чего нет - никто обсуждать не будет .
|
|2.27, user90 (?), 18:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Нималадежно?
Глупый анон пошел.. То, что устраивает 90% пользователей никогда не подойдет умному человеку.
|
|
|
|3.57, Аноним (57), 20:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> То, что устраивает 90% пользователей никогда не подойдет умному человеку.
Надеюсь, CPU у тебя своей собственной, оригинальной конструкции, а не мейнстримный x86 или не менее мейнстримный arm. Или ты неумный?
|
|2.50, АнонПапка (?), 20:05, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Большинство не выбирает полезную пищу, здоровую еду, а выбирают в основном рафинированную, приводящую к болезням и горю
|
|2.54, Аноним (54), 20:16, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Менеджеры Mozilla Foundation всё ещё довольны своими зарплатами.
|
|2.56, AleksK (ok), 20:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Заходим на всем известный сайт популярности браузеров. В раздел только десктопных браузеров.
> И смотрим что за год доля браузера упала с 7.8% до
> 6% это означает что 2 человека из 8 перестали пользоваться браузером
> в течении года. Падение 25% за год. Стабильно.
> Кто не знает как найти этот сайт вам не надо.
А на ЛОРе Firefox победил с огромным отрывом:
https://www.linux.org.ru/polls/polls/17217451
|
|1.6, Kuromi (ok), 17:59, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
"В панели с дополнениями у некоторых пользователей может появиться предупреждение о невозможности работы дополнения с текущим сайтом. Предупреждение связано с реализацией нового механизма защиты, запрещающего использование дополнений, не верифицированных Mozilla, с некоторыми сайтами. Для отключения данной защиты в about:config можно изменить настройку "extensions.quarantinedDomains.enabled"."
А вот так обычно оно и начинается. Появляется механизм "защиты" некоторых сайтов от "манипуляций". А потом ВНЕЗАПНО на Ютубе перестают работать блокировщики рекламы, например.
|
|1.7, Аноним (1), 18:02, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>Firefox 115 станет последним выпуском с поддержкой операционных систем Windows 7, 8 и 8.1
фенитто ля камедия
|
|
|
|2.23, soarin (ok), 18:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Так пора уже.
Тем более, что ESR ещё прилично будут поддерживать.
|
|
|
|3.100, Аноним (100), 21:23, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Так пора уже.
Вообще непонятно почему ещё кто-то поддерживает этот анахронизм. Сама Майкрософт поддержку прекратила хз когда, обновлений безопасности давно нет, даже корневые сертификаты семерка перестала автоматически обновлять.
|
|
|
|4.116, Аноним (116), 21:48, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да потому, что то, что взамен, то не для пользы пользака. Новое в ключевых возможностях хуже старого. Вопреки инновациям и прочим ничтякам, самое важное стало хуже.
|
|2.28, Аноним (100), 18:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Семёрка не ставится на железо вышедшее примерно после 2016 года. За 7 лет многие уже не один раз обновили железо. Ну а если у тебя нет денег, то странно что ты забыл на айтишном ресурсе (без обид).
|
|
|
|3.48, Windows 7 (?), 19:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Что значит не ставиться? Всё работает другое дело надо пошевелить извилинами при установке, ну это-же ресурс для it они должны это уметь.
|
|
|
|4.86, Аноним (100), 21:07, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> пошевелить извилинами при установке
Лучше пошевели ими (если есть) чтобы зарабатывать столько, чтобы даже не думать об этом. В наше время, когда есть ChatGPT, нужно быть напрочь отбитым охранником из супермаркета с IQ < 25 чтобы НЕ заработать в IT.
|
|
|
|5.104, Windows 7 (?), 21:28, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не забудь добавить блокчейн, крипту, NFT к своему сообщению и заработки утроятся :) а по факту чем богаче человек тем меньше его показушность. Обычно так себя ведут бедняки которые резко разбогатели а внутри так и остались бедными.
|
|
|
|6.110, Аноним (100), 21:34, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> блокчейн, крипту, NFT
Представь себе, я всем этим пользуюсь тоже. Мне 5-й десяток уже, но я не консервирую себя на отжитом, в отличии от многих здесь сидящих. P.S. а ещё у меня девушка моложе меня почти на 30 лет. Не хвастаюсь, просто констатирую, что при наличии желания при современных возможностях, можно добиться всего. Но вы сами себя закапываете привязываясь к древнему железу и технологиям.
|
|
|
|7.115, Quad Romb (ok), 21:48, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не хвастаюсь, просто констатирую, что при наличии желания при
> современных возможностях, можно добиться всего. Но вы сами себя закапываете привязываясь
> к древнему железу и технологиям.
Древность-то железа и технологий в чём?
Вы же не квантовый программист, чтобы вот такие штуки, помахивая шляпой, заявлять.
|
|3.59, dannyD (?), 20:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
с докстанции моего ноута торчат две пары дивиай и дисплай порт, я подключаю два моника 2560х1440.
ну и раскажите любезнейший на что это поменять?
шевельните извилиной, если она есть (без обид).
|
|
|
|4.80, Аноним (100), 21:03, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> шевельните извилиной, если она есть (без обид)
У меня есть извилина (и не одна) зарабатывать более 60000 евро в год, жить в одной из лучших стран ЕС и не париться о таких пустяках (железо обновляю каждый год).
|
|
|
|5.93, Quad Romb (ok), 21:16, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> У меня есть извилина (и не одна) зарабатывать более 60000 евро в
> год, жить в одной из лучших стран ЕС и не париться
> о таких пустяках (железо обновляю каждый год).
"Без АО-ВАУ-импульса в комментарии - ни ногой!".
|
|
|
|6.105, Аноним (100), 21:28, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то всё правильно, каждый выбирает свой путь: принципиально топить за опенсорс, писать баш портянки сидя на 775 сокете, или вкатиться в смузикодинг и не париться о финансах.
|
|
|
|7.106, Quad Romb (ok), 21:30, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> или вкатиться в смузикодинг и не париться о финансах.
В комментарии начинают плавно втягиваться инфорумыны.
|
|5.95, Songo (ok), 21:17, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У меня есть извилина (и не одна) зарабатывать более 61000 евро в год, жить в одной из лучших стран на планете и всё равно меня парит прекращение поддержки Win7 :)
|
|
|
|
|
|7.108, Songo (ok), 21:31, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так парюсь. Вот как прочитал новость, сразу ментальное здоровье пострадало, а потом у Мозилы пострадало, ибо я им много пожелал за такое.
|
|6.99, Quad Romb (ok), 21:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У меня есть извилина (и не одна) зарабатывать более 61000 евро в
> год, жить в одной из лучших стран на планете и всё
> равно меня парит прекращение поддержки Win7.
Хм.
Интересно дойдёт ли дело до предъявления налоговых деклараций, и красиво обработанных фотографий недвижимости, находящейся в личном владении?
|
|
|
|
|
|
|
|9.113, Songo (ok), 21:40, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Устрицы не ем, они мне внешне не нравятся, так что не переживайте Лучше научи... текст свёрнут, показать
|
|5.122, dannyD (?), 21:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>У меня есть извилина (и не одна) зарабатывать более 60000 евро в год
поциент, вы жалуетесь, хвастаетесь или мечтаете?
>>(железо обновляю каждый год).
я бы даже дебиан поленился бы переставлять каждый год,
как представлю себе заново всю кастомизацию по, то все магазины электроники бровзер закрывает автоматом.
ну а если начинать перегенерировать все лицензии... у... это на неделю. оплатите?
----
так что с двумя мониками, а то в кадах работать неудобно? или слив защитан?
|
|3.84, Аноним (84), 21:06, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У нас в школе еще XP местами есть, страшно представить куда вы нас пошлете.
|
|
|
|4.96, Аноним (100), 21:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У нас в школе еще XP местами есть
В школе, как правило, интернет не нужОн. Поэтому, в таком случае, это оправдано с экономической точки зрения. И такое не только в школах, во многих организациях даже MS-DOS используется. Вон Пентагон до сих пор юзает PDP-11 и 8 дюймовые дискеты.
|
|2.43, vitektm (?), 19:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А если бы продлили поддержку то отобрали бы долю у хрома который поддерживать перестанет.
|
|
|
|3.103, Songo (ok), 21:27, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Согласен. Такое ощущение что у мозилы и гугла есть договор по подобным ситуациям, ибо надо быть дураком чтобы не воспользоваться этим.
|
|3.121, soarin (ok), 21:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет.
1) Так Chrome и так бросает поддержку раньше — не помогает.
2) не всякая аудитория одинаково полезна
|
|2.90, Songo (ok), 21:12, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да это пипец полный. Уверен на 100% что блокировка искусственная и по просьбе партнёров.
|
|1.8, Quad Romb (ok), 18:03, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кончится вся эта штука с вебом тем, что он развалится на несколько легковесных стандартов пересекающихся лишь частично.
Основная пачка стандартов никуда не денется, но ею целиком просто перестанут пользоваться.
Идея легковесного и декларативно описываемого удалённого пользовательского интерфейса с унифицированным API, сама по себе замечательна.
Но, необходимость иметь гигабайты и гигагерцы мощностей для реализации этих интерфейсов - эту идею лишает смысла.
Скорее всего через сколько-то лет мы увидим отдельный веб для встраиваемых решений, отдельный для интерфейсов "как-бы десктоп" и, возможно, что-нибудь ещё.
Потому что удалённый интерфейс для, скажем, текстового редактора в облаке, который съедает на порядки больше ресурсов чем локальный текстовый редактор - это малоэффективный кадавр.
|
|
|
|2.16, Аноним (5), 18:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уже был веб для выстаиваемых решений. Назывался WAP. Почитай почему не взлетело и имей в виду что так будет с каждым левым стандартом.
|
|
|
|3.22, Quad Romb (ok), 18:48, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Уже был веб для выстаиваемых решений. Назывался WAP. Почитай почему не взлетело
> и имей в виду что так будет с каждым левым стандартом.
Хм.
Зачем мне читать, если я сам наблюдал как этот WAP умер вскоре после рождения?
WAP умер потому, что вскоре после того как его начали внедрять - пришли устройства, которые без проблем тянули тогдашнюю html-вёрстку. После чего этот WAP быстренько-быстренько замер в колыбельке.
И, да - любой стандарт которым не пользуются, де-факто - левый.
|
|
|
|4.46, vitektm (?), 19:51, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причем когда умер wap многие еще долгие годы не верстали под мобилу в принципе.
И такие сайты есть до сих пор ... но тут не понятно это глупость или что-то иное
|
|
|
|5.51, Quad Romb (ok), 20:06, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> но тут не понятно это глупость или что-то иное
Это нежелание владельцев сайтов зарабатывать и/или продвигать себя.
А уж результат это глупости, или, скажем бесконтрольного стороннего финансирования - тут уже возможны варианты.
|
|4.77, Kuromi (ok), 20:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы забыли что еще был промежуточный стандарт - CHTML, такой вэб на минималках, но уже нормальное подмножество HTML, а не WML, который можно с десктопа смотреть было лишь в спецбраузере или через плагины-конвертеры.
|
|
|
|5.82, Quad Romb (ok), 21:04, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вы забыли что еще был промежуточный стандарт - CHTML, такой вэб на
> минималках, но уже нормальное подмножество HTML, а не WML, который можно
> с десктопа смотреть было лишь в спецбраузере или через плагины-конвертеры.
Ну, главное люди при нехватке ресурсов начинают понимать, что обеспечивать избыточное, если и без него поставленная задача целиком решается - совершенно необязательно.
|
|2.68, Chromium (ok), 20:35, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я спорить не буду. Даже скриншот сделаю. Вдруг, ты провидец. Эти нехорошие люди могут прогревать гоев к чему угодно. Вот давай возьмём "браузерную" Chrome OS.
1) Придумали Google App Runtime for Chrome, чтобы через Chrome App посредством Google Native Client запускать Android-приложения. Обещали свободное ПО, около-нативные скорости, безопасность и кроссплатформенность.
2) Ой, что-то сложно, сделаем мы контейнер а-ля chroot для запуска Android-приложений. Про кроссплатформенность и свободу они уже забыли. Всё также кричали про безопасность и скорость. При этом запуск GNU/Linux-окружения через похожий контейнер считают небезопасным. Двойные стандарты. Будет ARC++ по аналогии с C++.
3) Давайте добавим поддержку Debian… Через виртуальную машину. Мы обрежем доступ даже к комбинациям клавиш, автозапуску приложений и периферии. Кричим снова про скорость, кроссплатформенность и безопасность. Пусть называется Crostini.
4) А почему бы нам не перенести платформу Android тоже в виртуальную машину. Для унификации и безопасности... А скорость останется такой же! Так появилась ARCVM.
5) Вы знаете, Steam в виртуалке с Debian лагает (скорость же работы высокая) и нубам тяжело его ставить. А давайте мы его в отдельную виртуальную машину запихнём! И туда поддержку джойстиков добавим! Назовём Borealis.
6) Всё это, конечно, хорошо. Но один браузер для окружения рабочего стола и собственно самого веб-сёрфинга - это небезопасно и неудобно для параллельной разработки и развёртывания. Поэтому браузер для ЛГБТ-сойбоев на Reddit и браузер для сортировки домашнего порева в файловом менеджере.
И вот скажите, этот Франкенштейн похож на лёгкую веб-операционную систему? Чем это легче той же Windows? Так в винде хоть работает всё без нареканий.
|
|
|
|3.72, Quad Romb (ok), 20:49, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну, речь как раз о том и идёт, что исходно декларируемая задача этого самого веба 2.0 - предоставить легковесный доступ к удалённым приложениям - выродилось в тяжеловесный комбайн, который поедает больше ресурсов чем какой-нибудь локальный клиент общающийся с облаком по какому-нибудь варианту защищённого rpc.
Этот Вавилон развалится на маленькие башенки.
Его фундамент скоро держать перестанет. По экономическим причинам.
И начнёт он разваливаться по тем областям, где результат нужен был ещё вчера - то есть встройка, новости, почта, редакторы. А какая-нибудь графика, которая рендерится на удалённых мощных картах - вообще может выделиться в отдельный стек, я тут загадывать не могу.
|
|1.9, soarin (ok), 18:04, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В сборках для Linux на системах с GPU Intel включено аппаратное ускорение декодирования видео
Вот это инновации в линуксах 😮
И десяти лет не прошло... а не, прошло.
|
|
|
|2.14, НяшМяш (ok), 18:17, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Странный пункт, ведь уже включили год назад в 103 для Intel и AMD. Возможно речь идёт о дискретных картах.
|
|
|
|3.18, Константавр (ok), 18:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот и я пришёл написать "в который раз уже???"
Так где же всё это время была включена?
|
|
|
|4.32, Аноним (100), 19:03, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так где же всё это время была включена?
У меня на UHD630 не включено что раньше, что сейчас. Можно наверное в ручную, но жизнь слишком коротка драчить командную строку из-за этого, проще поставить православную Windows 11
|
|3.19, soarin (ok), 18:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
В официальном Firefox никто не включал. Типа экспериментальная штука.
В каком-то дистрибутиве естественно могут включать/выключать некоторые опции на своё усмотрение.
|
|
|
|4.21, Аноним (12), 18:38, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Хотя бы включается уже. Но не обязательно ускоряет, чаще только делает вид в логах. В Хроме при этом даже не включается, а если включается, то лучше бы не включалось. Ускорения в Хроме я ни разу так и не увидел, но были версии, на которых он сообщал, что всё отлично.
|
|
|
|
|
|
|
|7.53, AleksK (ok), 20:15, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Нвидия хотя бы может показать, что ускорение задействовано.
А что так не видно? Вот тебе 4К ютуб: https://img-host.ru/Vgrhg.png
И для меня основной показатель работы аппаратного ускорения видео это время работы при просмотре сериальчиков с кинопоиска. Мне батареи хватает на несколько серий, а без ускорения батарейку высаживало за час.
|
|
|
|
|
|9.73, AleksK (ok), 20:54, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Так под wayland кривой невидиевский блоб ничего задействовать и не сможет ... текст свёрнут, показать
|
|3.78, Kuromi (ok), 21:00, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Включали в ночнушках, как тест. Теперь включают официально, т.е. теоретически можно жаловаться что глючит и не получать "а оно и не должно работать, лол" в ответ.
|
|1.11, timur.davletshin (ok), 18:07, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Переводчик они конечно зря запихнули в дефолт. Лучше бы расширением. Но, как это ни удивительно, он переводит лучше Сократа 20 летней давности и даже интернет ему не нужен для этого.
Первую же рандомную статью попробовал перевести - https://en.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
Конец первого абзаца "основываясь на его древесной привычке, тропическом распределении и наличии простых мяков". Что за "мяки" такие? В оригинале были "umbles" (зонтики, соцветия). Откуда он какие-то мяки взял? В "погонщиках мыши" хоть какая-то логика была, а тут пойди, догадайся )))
|
|
|
|2.31, Quad Romb (ok), 19:02, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Конец первого абзаца "основываясь на его древесной привычке, тропическом распределении
> и наличии простых мяков". Что за "мяки" такие? В оригинале были
> "umbles" (зонтики, соцветия). Откуда он какие-то мяки взял? В "погонщиках мыши"
> хоть какая-то логика была, а тут пойди, догадайся )))
Они же учатся на двуязычных парах текстов, которые выравниваются автоматически.
Вот с этим выравниванием, например на paracrawl постоянно всякие чудеса случаются.
То есть например по-английски был какой-то текст с словом "umbles", а по-русски была какая-то орфографическая чушь из какого-нибудь чата с "мяками".
На подготовке наборов данных открытые проекты вынуждены экономить, это очень трудоёмкая вещь.
И коммерческие модели всегда лучше именно потому что они тратят много ресурсов на очистку и сверку данных, а не потому что у них там в модели софтмакс какой-то особенный, скажем.
|
|2.37, Rev (?), 19:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это же нейронка, она может придумывать новые слова. Чем вам мяки не понравились? :)
|
|
|
|3.40, Quad Romb (ok), 19:43, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это же нейронка, она может придумывать новые слова. Чем вам мяки не
> понравились? :)
В seq2seq такими вещами как галлюцинирование новых слов - не балуются.
А внутри этих моделей для нейроперевода, как правило, seq2seq.
Скорее всего, это дефект исходного набора данных.
|
|3.47, timur.davletshin (ok), 19:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Это же нейронка, она может придумывать новые слова. Чем вам мяки не понравились? :)
Так она может и язык придумает, который я понимать не буду? Зачем оно такое?
|
|
|
|4.67, eugener (ok), 20:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
))) помните, как у Лема - "экземплификация самоуправляемой прокрустики", "биосоциозамыкание — антисмерть"...
|
|
|
|5.74, Quad Romb (ok), 20:55, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ))) помните, как у Лема - "экземплификация самоуправляемой прокрустики", "биосоциозамыкание
> — антисмерть"...
Опередили.
Только хотел про "центросамотяг" написать.
|
|
|
|2.30, Аноним (13), 19:00, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Жесть, 4 года фиксят и в 115 релизе воспроизводится.
Выключение network.http.http2.enabled помогает.
А я думал, почему upload на Google Drive такой медленный и использовал для этого Chrome.
|
|
|
|
|
|4.101, Аноним (13), 21:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я ступил: у меня два компа на руках, на одном уже обновился, на второй сел читать opennet под Firefox 114.0.2. Проверяю баг, думая, что уже обновился - баг на месте.
Теперь обновился, проверил ещё раз - всё OK.
Пардон!
|
|1.34, ух (?), 19:12, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
прекрасный браузер, как и Kali Linux просто необходимы, это уже мемный продукт
|
|1.35, Аноним (35), 19:15, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> На платформе Linux при нажатии средней кнопкой мыши на кнопку открытия вкладки в новой вкладке теперь будет открыто содержимое из буфера обмена. Если в буфере обмена находится URL - будет открыта данная ссылка, а если текст - будет выполнен запрос к поисковой системе.
Годно.
> В выпадающем списке вкладок, показываемом при нажатии на кнопку "V" в панели, добавлены кнопки для быстрого закрытия вкладки.
Джва года ждал!
|
|1.49, Аноним (49), 20:02, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Когда будут бороться с JS?
Картинка image.webp размером десятки килобайт, а сама страница мегабайты
|
|1.52, Kuromi (ok), 20:13, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
" Пользователи, запретившие автоматическое обновление дополнений и использующие цветовую тему, выбранную при помощи ранее удалённого встроенного дополнения Colorways, будут автоматически переключены на аналогичную внешнюю тему с сайта addons.mozilla.org."
Одно странное решение которое вытекает из другого. Зачем-то сделали "ограниченное по времени" расширение для настройки тем, затем сами же его удалили, а теперь городят костыли чтобы зачистить следы тех самых расширений.
ЗАЧЕМ?
|
|
|
|2.63, Аноним (76), 20:29, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дали пощупать . Кому понравилось - могут установить . Обычная реклама , что непонятного ?
|
|1.55, Аноним (60), 20:17, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Firefox 115 станет последним выпуском с поддержкой операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14.
Если GDI вырежут, то я удалю firefox.
|
|1.58, Аноним (58), 20:21, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Есть у кого Debian 8 ? ff115esr нормально запускается с новым профилем? У меня ff111 - норм, а ff114-115 - запуска нет
|
|1.70, Аноним (54), 20:45, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"устранено 24 уязвимости. 15 уязвимостей помечены как опасные"
На расте там ещё что-нибудь переписали?
|
|
|
|2.71, Kuromi (ok), 20:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "устранено 24 уязвимости. 15 уязвимостей помечены как опасные"
> На расте там ещё что-нибудь переписали?
Походу растишка там давно не приоритет.
|
|1.79, grayich (ok), 21:01, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Старые темы оформления они сломали, теперь только фон можно поменять в табах? Совсем нельзя создать свою кастомную компактную тему оформления?
|
|
|
|2.92, Аноним (76), 21:15, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Всё можно . Ничего не умеющие сидят на том - что вообще не изменить , на хроме .
|
|1.88, Kuromi (ok), 21:09, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"В инструменте для миграции с Chrome реализован перенос сохранённой информации о методах платежей."
Стремно как-то. Там же номера карт, неужто любое приложение может прочитать их?
|
|
|
|2.94, Аноним (12), 21:16, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они доступны всем на диске. Зашифрованы, конечно. Просто запрашиваешь ключ хромиума у системного хранилища секретов в любой программе, и без проблем читаешь. Декодируй AES. Если прошлая версия хромиума, то это даже не требуется, пароль peanuts.
|
|2.98, Аноним (12), 21:20, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я проверил, пароли вводить по прежнему не надо. Просто любая программа без проверок запрашивает секрет, хотя бы через system(), и дальше делай, что хочешь, с файлами Хрома. Сесурити.
|
|1.89, Аноним (89), 21:10, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В сборках для Linux на системах с GPU Intel включено аппаратное ускорение декодирования видео.
Порнуха в офисах теперь будет ускоренно воспроизводиться.
|
|1.117, fuggy (ok), 21:49, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> добавлены кнопки для быстрого закрытия вкладки
Наконец-то.
> предоставлена возможность указания миллисекундных целевых значений
Spectre 2.0 ?
|
|1.118, Аноним (116), 21:50, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В вебе всё меньше и меньше интересного. Скатилось до уровня глянуть где доставка и посмотреть тариф. Остальное почти всё мало интересно.
Лет 15 назад полезного в вебне было больше.
|