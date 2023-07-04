Релиз Firefox 115

Состоялся релиз web-браузера Firefox 115. Выпуск Firefox 115 отнесён к категории веток с длительным сроком поддержки (ESR), обновления для которых выпускаются в течение года. Кроме того, сформировано обновление прошлой ветки с длительным сроком поддержки - 102.13.0 (в дальнейшем ожидается ещё два обновления 102.14 и 102.15). На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 116, релиз которой намечен на 1 августа. Основные новшества в Firefox 115: В сборках для Linux на системах с GPU Intel включено аппаратное ускорение декодирования видео.

На платформе Linux при нажатии средней кнопкой мыши на кнопку открытия вкладки в новой вкладке теперь будет открыто содержимое из буфера обмена. Если в буфере обмена находится URL - будет открыта данная ссылка, а если текст - будет выполнен запрос к поисковой системе. Для отключения данной возможности в about:config добавлена настройка browser.tabs.searchclipboardfor.middleclick.

Переработан интерфейс для импорта данных из других браузеров.

В инструменте для миграции с Chrome реализован перенос сохранённой информации о методах платежей.

В выпадающем списке вкладок, показываемом при нажатии на кнопку "V" в панели, добавлены кнопки для быстрого закрытия вкладки.

Для пользователей операционных систем без встроенной поддержки видеокодека H264, предоставлена возможность отката на использование плагина, загружающего поддерживаемый компанией Cisco открытый кодек OpenH264.

Пользователи, запретившие автоматическое обновление дополнений и использующие цветовую тему, выбранную при помощи ранее удалённого встроенного дополнения Colorways, будут автоматически переключены на аналогичную внешнюю тему с сайта addons.mozilla.org.

В полях ввода пароля добавлена поддержка отката изменений (Undo и Redo).

В панели с дополнениями у некоторых пользователей может появиться предупреждение о невозможности работы дополнения с текущим сайтом. Предупреждение связано с реализацией нового механизма защиты, запрещающего использование дополнений, не верифицированных Mozilla, с некоторыми сайтами. Для отключения данной защиты в about:config можно изменить настройку "extensions.quarantinedDomains.enabled".

Включённая в бета-выпуске система автоматизированного машинного перевода с одного языка на другой в релизе по умолчанию оставлена неактивной (можно включить через настройку "browser.translations.enable" в about:config).

Добавлено CSS-свойство animation-composition, позволяющее использовать композитные операции для одновременного применения нескольких анимаций, затрагивающих одно и тоже свойство.

В CSS разрешено определение условий в правилах импорта "@import supports(...)".

В Array.prototype и TypedArray.prototype добавлены дополнительные методы Array.toReversed(), Array.toSorted(), Array.toSpliced(), Array.with(), TypedArrays.toReversed(), TypedArrays.toSorted() и TypedArrays.with(), возвращающие новую копию массива после внесения изменений в массив.

Добавлен метод URL.canParse(), упрощающий разбор и проверку корректности URL.

В методы URLSearchParams.has() и URLSearchParams.delete() добавлена поддержка необязательного аргумента "value", который позволяет выполнять поиск в URL одновременно по имени ключа и значению, что полезно, когда в адресе указано несколько параметров с одним именем, но разными значениями.

Добавлен статический метод Array.fromAsync(), в асинхронном режиме возвращающий новый экземпляр объекта Array, скопированный из объектов, напоминающих массив, перечисляемых (iterable) или асинхронно перечисляемых (async iterable).

В API Response добавлен статический метод json(), возвращающий ответ в виде данных в формате JSON в теле ответа и выставляющий заголовок Content-Type в значение "application/json".

Для браузерных дополнений предложен API storage.session, позволяющий сохранять временные данные в памяти (данные будут очищены после окончания сеанса работы с браузером).

В WebRTC предоставлена возможность указания миллисекундных целевых значений для буфера джиттера (jitter), что позволяет приложению выставить определить свой баланс между задержкой воспроизведения и опасностью исчерпания присутствующих в буфере звуковых или видео кадров из-за непостоянных задержек при прохождении пакетов по сети.

В режиме приватного просмотра разрешено использование API IndexedDB без ограничения размера занимаемой памяти (данная особенность могла использоваться как признак для определения факта открытия сайта в режиме приватного просмотра). Проблема с возможной утечки конфиденциальных данных с диска решается тем, что данные IndexedDB шифруются, а ключ для расшифровки хранится только в оперативной памяти. После завершения сеанса приватного просмотра все данные очищаются.

Поведение встроенного редактора приближено к редакторам других браузеров при разделении абзаца клавишей Enter или объединении абзацев клавишей Backspace в блоках contenteditable и designMode. При разделении узла DOM редактор теперь создаёт новый узел после исходного (а не перед исходным, как было раньше). При объединении узлов редактор теперь удаляет последний узел и перемещает все дочерние элементы в конец предыдущего узла.

В инструментах для web-разработчиков предоставлена возможность игнорирования JavaScript-библиотек, которые не представляют интереса в процессе отладки web-приложения. Включение игнорирования (пропуска пошаговой отладки и точек останова) осуществляется через выбор опции "Hide ignore-listed sources" в контекстном меню, показываемом при просмотре дерева исходных текстов.

В about:config добавлена настройка "devtools.f12_enabled", позволяющая запретить вызов инструментов для разработчиков нажатием клавиши F12.

В Firefox для Android в адресную строку добавлена новая кнопка поиска, упрощающая переключение между поисковыми системами и позволяющая также искать информацию в закладках и истории посещений.

Firefox 115 станет последним выпуском с поддержкой операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 115 устранено 24 уязвимости. 15 уязвимостей помечены как опасные, из них 13 уязвимостей (собраны под CVE-2023-37212 и CVE-2023-37211) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Еще две опасные уязвимости вызваны обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в коде генерации сертификатов для WebRTC и движке SpiderMonkey.



