В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода

В ночных сборках Firefox, на базе которых 4 июля будет сформирован выпуск Firefox 115, включена по умолчанию система автоматизированного машинного перевода с одного языка на другой. В работе не используются внешние облачные сервисы - перевод выполняется на локальной системе пользователя. Для управления включением системы перевода в about:config можно использовать настройку "browser.translations.enable".

Для перевода на локальной системе задействован открытый движок Bergamot, который развивается в Mozilla совместно с исследователями нескольких университетов Великобритании, Эстонии и Чехии при финансовой поддержке Евросоюза. Готовые модели подготовлены для 16 языков, включая экспериментальные модели для перевода с английского на русский и украинский, и наоборот.

Движок написан на языке C++ и представляет собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, в котором применяется рекуррентная нейронная сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров. Для ускорения обучения и перевода может использоваться GPU. Фреймворк Marian также используется для обеспечения работы сервиса перевода Microsoft Translator и развивается в основном инженерами из Microsoft совместно с исследователями из Эдинбургского и Познанского университетов.

До этого в Firefox уже имелся встроенный механизм для перевода страниц, но он был завязан на использовании внешних облачных сервисов (поддерживаются Google, Yandex и Bing) и не включался по умолчанию (для включения в about:config доступна настройка "browser.translation"). Механизм перевода поддерживает автоматическое определение языка при открытии страницы на неизвестном языке и выводит специальный индикатор с предложением осуществить перевод страницы. Имеется режим автоматического перевода (browser.translations.autoTranslate в about:config).



