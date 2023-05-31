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В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода

31.05.2023 09:51

В ночных сборках Firefox, на базе которых 4 июля будет сформирован выпуск Firefox 115, включена по умолчанию система автоматизированного машинного перевода с одного языка на другой. В работе не используются внешние облачные сервисы - перевод выполняется на локальной системе пользователя. Для управления включением системы перевода в about:config можно использовать настройку "browser.translations.enable".

Для перевода на локальной системе задействован открытый движок Bergamot, который развивается в Mozilla совместно с исследователями нескольких университетов Великобритании, Эстонии и Чехии при финансовой поддержке Евросоюза. Готовые модели подготовлены для 16 языков, включая экспериментальные модели для перевода с английского на русский и украинский, и наоборот.

Движок написан на языке C++ и представляет собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, в котором применяется рекуррентная нейронная сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров. Для ускорения обучения и перевода может использоваться GPU. Фреймворк Marian также используется для обеспечения работы сервиса перевода Microsoft Translator и развивается в основном инженерами из Microsoft совместно с исследователями из Эдинбургского и Познанского университетов.

До этого в Firefox уже имелся встроенный механизм для перевода страниц, но он был завязан на использовании внешних облачных сервисов (поддерживаются Google, Yandex и Bing) и не включался по умолчанию (для включения в about:config доступна настройка "browser.translation"). Механизм перевода поддерживает автоматическое определение языка при открытии страницы на неизвестном языке и выводит специальный индикатор с предложением осуществить перевод страницы. Имеется режим автоматического перевода (browser.translations.autoTranslate в about:config).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы машинного перевода OpenNMT-tf 2.30
  3. OpenNews: Релиз Linguist 5.0, браузерного дополнения для перевода страниц
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала собственную систему машинного перевода
  5. OpenNews: Mozilla подготовила для Firefox дополнение с системой машинного перевода
  6. OpenNews: В Firefox появится поддержка перевода страниц при помощи Google Translate
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59221-firefox
Ключевые слова: firefox, bergamot, translate
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Жироватт (ok), 10:07, 31/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    +30% к утилизации cpu?
    +10% к утилизации рамы?
    +66% к шпионажу под видом "мы хотим зделоть вам лудшее, пожтому регулярно стучим на содержимое всех открытых тобой страниц в АНБ/ЦРУ/Спортлото"
    Отключаемо-то хоть?
     
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