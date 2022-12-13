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Выпуск системы машинного перевода OpenNMT-tf 2.30

13.12.2022 07:14

Опубликован выпуск системы машинного перевода OpenNMT-tf 2.30.0 (Open Neural Machine Translation), использующей методы машинного обучения. Код развиваемых проектом OpenNMT-tf модулей написан на языке Python, использует библиотеку TensorFlow и распространяется под лицензией MIT.

Параллельно развивается вариант OpenNMT на базе библиотеки PyTorch, который отличается на уровне поддерживаемых возможностей. Кроме того, OpenNMT на базе PyTorch преподносится как более простой для использования и мультимодальный, а вариант на базе TensorFlow отмечается как модульный, стабильный и позволяющий задействовать возможности GPU для ускорения процесса обучения нейронной сети. Для упрощения распространения продукта проектом также развивается самодостаточный вариант транслятора на языке C++ - CTranslate2, который использует предварительно натренированные модели без привязки к дополнительным зависимостям.

Модели подготовлены для английского, немецкого и каталанского языков, для остальных языков можно самостоятельно сформировать модель на основе набора данных от проекта OPUS (для обучения системе передаётся два файла - один с предложениями на исходном языке, а второй с качественным переводом этих предложений на целевой язык).

Проект развивается при участии компании SYSTRAN, специализирующейся на создании средств машинного перевода, и группы исследователей Harvard, разрабатывающей модели человеческого языка для систем машинного обучения. Интерфейс пользователя максимально упрощён и требует лишь указания входного файла с текстом и файла для сохранения результата перевода. Система расширений даёт возможность реализовывать на базе OpenNMT дополнительную функциональность, например, автореферирование, классификацию текстов и генерацию субтитров.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка библиотеки TensorFlow 2.11, но новые оптимизаторы Keras пока не поддерживаются (требуется использование режима tf.keras.optimizers.legacy).
  • Добавлена поддержка новой ветки движка CTranslate2 3.x, предназначенного для эффективного выполнения моделей с архитектурой "трансформер".
  • Добавлен параметр тренировки моделей pad_to_bucket_boundary для включение добавочного заполнения, выравнивающего размер блока до значений, кратных length_bucket_width.
  • Интегрирована поддержка метрик chrf и chrf++ от проекта SacreBLEU, сравнивающих машинный перевод с эталонным человеческим переводом.
  • Удалён атрибут модели ctranslate2_spec, который больше не используется в CTranslate2.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenNMT/Ope...)
  2. OpenNews: Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper
  3. OpenNews: Выпуск системы машинного перевода OpenNMT 2.28.0
  4. OpenNews: Facebook опубликовал модель для машинного перевода, поддерживающую 200 языков
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала собственную систему машинного перевода
  6. OpenNews: Argos Translate - программа для машинного перевода с поддержкой русского языка
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58316-opennmt
Ключевые слова: opennmt, translate, lang, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:21, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    каталанский особенно важен
     
  • 1.3, Аноним (3), 07:31, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как и все, что касается нейросетей, данная технология доступна только NVIDIA-господам. А AMD-бедолагам остается только запускать GTA_V.exe, потому что ни на что другое их затычки рассчитаны и не были.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 08:31, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TensorFlow 2 ROCm ? не?
     

  • 1.10, Бывалый смузихлёб (?), 08:17, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И что, если в каком-то языке появится новое слово или фразеологизм, нейросеть полностью перегонять, причём, для всех языков ?
     
     
  • 2.17, BeLord (ok), 10:00, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спеши, она еще старые слова не освоила-))
     

  • 1.15, Аноним (-), 08:44, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    привет
     
  • 1.18, Анонус (?), 10:02, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Немного о компании SYSTRAN

    > The company was established in La Jolla in California to work on translation of Russian to English text for the United States Air Force during the Cold War.

     

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