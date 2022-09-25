Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper

2.15 , Аноним ( 15 ), 22:55, 25/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И замок!

3.27 , OpenEcho ( ? ), 02:47, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo Нахера херню захерячил, - расхерячивай нахер

Нафига фигню завигячил, - расфигячивай нафиг

Нах хню захнячил, - расхнячивай нах

... И любой славянин воткнет о чем речь в отличие от Бафалло, которое трудно назвать обиходным ;) Кстати, в теории передачи информации, славянские языки считаются наиболее избыточными и требуют наличие более высокого пропускного канала для обеспечения полной передачи информации, но при этом славянские языки являются наиболее устойчивыми к потери звуков где мозг способен восстановить передавaемую информацию с наибольшей вероятностью (даже выкинув все глаcсные, все равно остается возможность восстановить смысл многих предложений). Англо языковая группа, наоборот, наиболее лаконичная, т.к. не имееют такого излишества с приставками и окончаниями, которые позволяют славянским языкам с одним корневым словом передавать различные окраски и даже смысл.

4.29 , Аноним42 ( ? ), 03:03, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Англо языковая группа И тут мои преподаватели из лингвистического университета перевернулись в гробах

Есть West Germanic languages и в каком пьяном угаре ее можно перевести «англо» наука понять не может Славянские языки это вообще сомнительное обобщение

Современный русский язык являясь одним из 4 восточнославянских по неведомым науке причинам сами русские любят объявлять наследником древнеболгарского(они его называют церковнославянским), хотя тот относится к южнославянским и никаким боком к русскому не имеет отношения Никаких «славян» вообще не существует, есть ЯЗЫКОВАЯ общность славянских языков. И носители всех других славянских как раз русский понимают с трудом, а носители русского вообще не понимают никаких других. И твою фигню расфигаченную не поймет носитель другого славянского языка(ну кроме принудительно русифицированных носителей беларуского, украинского или русинского) Пример с Баффало это лишь один из примеров, просто самый простой и я его всегда показываю тем, кто несет чушь про багоизбранность русского языка. Я могу и из английского еще примеров насыпать, и из мандарина, из польского, ну и еще языков из 10 точно, в крайнем случае напишу бывшим однокурсникам

5.33 , Аноним ( 34 ), 04:47, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ноу, Аноним42, если бы название "церковно-славянский" было исконно русским идеологическим конструктом, по-английски бы его и писали как-нибудь навроде Olde Bulgar, тогда как англосаксы пишут Old-Church Slavonic. И, кажется, никто не считает его предком русского языка, как и не считает "старославянский" (предок югославского), кроме "народно этимологии".

4.31 , Аноним ( - ), 04:01, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кстати, в теории передачи информации, славянские языки считаются наиболее избыточными Ссылку можно на статью, которая показывает это? Я вопросом не занимался намеренно, но когда самообразования ради изучал сжатие текстов, там выходило, что если в предсказательную модель заложить грамматику, то один хрен все языки давали один и тот же коэффициент сжатия. Но я бы с радостью обновлю свою картину мира, и поэтому заклинаю тебя, кинь ссылку на статью, которая считает избыточность кодирования языков и сравнивает. На ту статью из который ты узнал об этом.

5.32 , Аноним ( 14 ), 04:15, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чём сложность? Кодируешь или в 0 или 1. Остаётся 1 бит, который вмещает в себя вселенную.

3.30 , Аноним ( 14 ), 03:59, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, жители Баффало не настолько знают грамматику, чтобы это понять. Они скорее скажут Fu.k fu.k Fu.k...

Во-вторых, если то что написано на бумаге, не имеет значения в устной речи, то это никак не может быть корректным.

В-третьих, для автора этой идиоматической хрени Dmitri Borgmann, это точно приоретённый язык. Если ты не в курсе, английский язык "пишут" в Оксфорде.

В-четвёртых, все лингвисты - идиоты, потому как ищут связь слов в их звуках. Даже на опеннете найдёшь баранов, которые "изобретают" сленг для общеупотребительных слов. Что уже говорить о рождении разговорных языков, когда новые слова рождались из общения с соседнями народами, с учётом того, что общающиеся недослышали или не точно передали слово дальше по цепочке.

