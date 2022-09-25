Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper

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|1.1, InuYasha (??), 20:49, 25/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, что ж - спасибо что не под проприетарной лицухой "for special services only". Скоро ждём оффлайн-автогенератор субтитров с переводом к онемэ. :)
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|2.2, Pahanivo пробегал (?), 20:59, 25/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ээээээ на твоейтрубе оно уже даже онлайн вроде как, и с переводами разными.
Короче и в блекджек уже отыграли и всех шл"%;!" утомили ...
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|2.18, Военный Комиссар Очевидность (?), 23:28, 25/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"special services" - это псевдоанглицизм, дословный перевод русского слова "спецслужбы", носители языка используют либо словосочетание "intelligence community", что на руский дословно переводится как "разведовательное сообщество", либо "law enforcement", что вообще не переводится на русский, но можно приблизительно перевести как "[службы по] обеспечению выполения законов силовым путём" (при этом часть в квадратных скобках не произносится и подразумевается).
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|1.3, Аноним (3), 21:07, 25/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лучше бы запилили хороший переводчик с китайского. у них конечно много всякого говна написано, но есть новеллы про мотоблоки которые я хотел бы дочитать. а буржуи бросают перевод при малейшем намеке на нарушение авторских прав.
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|1.5, EuPhobos (ok), 21:29, 25/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> система также может переводить речь с произвольного языка на английский язык
Что-то тут не сходится.. тогда нейронку нужно было бы обучать всем "произвольным" языкам..
Может быть "..умеет переводить распознанный английский на произвольный язык" - это более логично.
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|2.6, Аноним (6), 21:44, 25/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже по диаграмме видно что там именно так как сказанно, тоесть переводит с произвольного языка на английский.
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|3.9, EuPhobos (ok), 22:35, 25/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всё верно, изначально прочитав:
> 680 тысяч часов речевых данных, собранных из нескольких коллекций, охватывающих разные языки и тематические области
- я почему-то подумал что именно 680тыс часов англ речи.
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|2.34, Аноним (34), 04:55, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>тогда нейронку нужно было бы обучать всем "произвольным" языкам..
Google Translate это уже и так более-менее умеет. Он переводит "всё, что угодно" через word2vec-промежуточный язык.
А дальше можно пропустить его переводы через TTS. Само по себе это не будет работать, но вот в качестве "дообучения" для системы, изначально натренированной на нормальных аудиозаписях -- может.
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|3.27, OpenEcho (?), 02:47, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo
Нахера херню захерячил, - расхерячивай нахер
Нафига фигню завигячил, - расфигячивай нафиг
Нах хню захнячил, - расхнячивай нах
...
И любой славянин воткнет о чем речь в отличие от Бафалло, которое трудно назвать обиходным ;)
Кстати, в теории передачи информации, славянские языки считаются наиболее избыточными и требуют наличие более высокого пропускного канала для обеспечения полной передачи информации, но при этом славянские языки являются наиболее устойчивыми к потери звуков где мозг способен восстановить передавaемую информацию с наибольшей вероятностью (даже выкинув все глаcсные, все равно остается возможность восстановить смысл многих предложений). Англо языковая группа, наоборот, наиболее лаконичная, т.к. не имееют такого излишества с приставками и окончаниями, которые позволяют славянским языкам с одним корневым словом передавать различные окраски и даже смысл.
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|4.29, Аноним42 (?), 03:03, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Англо языковая группа
И тут мои преподаватели из лингвистического университета перевернулись в гробах
Есть West Germanic languages и в каком пьяном угаре ее можно перевести «англо» наука понять не может
Славянские языки это вообще сомнительное обобщение
Современный русский язык являясь одним из 4 восточнославянских по неведомым науке причинам сами русские любят объявлять наследником древнеболгарского(они его называют церковнославянским), хотя тот относится к южнославянским и никаким боком к русскому не имеет отношения
Никаких «славян» вообще не существует, есть ЯЗЫКОВАЯ общность славянских языков. И носители всех других славянских как раз русский понимают с трудом, а носители русского вообще не понимают никаких других. И твою фигню расфигаченную не поймет носитель другого славянского языка(ну кроме принудительно русифицированных носителей беларуского, украинского или русинского)
Пример с Баффало это лишь один из примеров, просто самый простой и я его всегда показываю тем, кто несет чушь про багоизбранность русского языка. Я могу и из английского еще примеров насыпать, и из мандарина, из польского, ну и еще языков из 10 точно, в крайнем случае напишу бывшим однокурсникам
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|5.33, Аноним (34), 04:47, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ноу, Аноним42, если бы название "церковно-славянский" было исконно русским идеологическим конструктом, по-английски бы его и писали как-нибудь навроде Olde Bulgar, тогда как англосаксы пишут Old-Church Slavonic.
И, кажется, никто не считает его предком русского языка, как и не считает "старославянский" (предок югославского), кроме "народно этимологии".
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|4.31, Аноним (-), 04:01, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати, в теории передачи информации, славянские языки считаются наиболее избыточными
Ссылку можно на статью, которая показывает это?
Я вопросом не занимался намеренно, но когда самообразования ради изучал сжатие текстов, там выходило, что если в предсказательную модель заложить грамматику, то один хрен все языки давали один и тот же коэффициент сжатия. Но я бы с радостью обновлю свою картину мира, и поэтому заклинаю тебя, кинь ссылку на статью, которая считает избыточность кодирования языков и сравнивает. На ту статью из который ты узнал об этом.
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|5.32, Аноним (14), 04:15, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём сложность? Кодируешь или в 0 или 1. Остаётся 1 бит, который вмещает в себя вселенную.
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|3.30, Аноним (14), 03:59, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, жители Баффало не настолько знают грамматику, чтобы это понять. Они скорее скажут Fu.k fu.k Fu.k...
Во-вторых, если то что написано на бумаге, не имеет значения в устной речи, то это никак не может быть корректным.
В-третьих, для автора этой идиоматической хрени Dmitri Borgmann, это точно приоретённый язык. Если ты не в курсе, английский язык "пишут" в Оксфорде.
В-четвёртых, все лингвисты - идиоты, потому как ищут связь слов в их звуках. Даже на опеннете найдёшь баранов, которые "изобретают" сленг для общеупотребительных слов. Что уже говорить о рождении разговорных языков, когда новые слова рождались из общения с соседнями народами, с учётом того, что общающиеся недослышали или не точно передали слово дальше по цепочке.
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