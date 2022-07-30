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Выпуск системы машинного перевода OpenNMT 2.28.0

30.07.2022 10:34

Опубликован выпуск системы машинного перевода OpenNMT 0.28.0 (Open Neural Machine Translation), использующей методы машинного обучения. Для построения нейронной сети проект использует возможности библиотеки глубинного машинного обучения TensorFlow. Код развиваемых проектом OpenNMT модулей написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT. Готовые модели подготовлены для английского, немецкого и каталанского языков, для остальных языков можно самостоятельно сформировать модель на основе набора данных от проекта OPUS (для обучения системе передаётся два файла - один с предложениями на исходном языке, а второй с качественным переводом этих предложений на целевой язык).

Проект развивается при участии компании SYSTRAN, специализирующаяся на создании средств машинного перевода, и группы исследователей Harvard, разрабатывающей модели человеческого языка для систем машинного обучения. Интерфейс пользователя максимально упрощён и требует лишь указания входного файла с текстом и файла для сохранения результата перевода. Система расширений даёт возможность реализовывать на базе OpenNMT дополнительную функциональность, например, автореферирование, классификацию текстов и генерацию субтитров.

Применение TensorFlow позволяет задействовать возможности GPU (для ускорения процесса обучения нейронной сети. Для упрощения распространения продукта проектом также развивается самодостаточный вариант транслятора на языке C++ - CTranslate2, который использует предварительно натренированные модели без привязки к дополнительным зависимостям.

В новой версии добавлен параметр initial_learning_rate и реализовано несколько новых аргументов (mha_bias и output_layer_bias) для настройки генератора моделей Transformer. В остальном отмечается исправлением ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenNMT/Ope...)
  2. OpenNews: Facebook опубликовал модель для машинного перевода, поддерживающую 200 языков
  3. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала собственную систему машинного перевода
  4. OpenNews: Argos Translate - программа для машинного перевода с поддержкой русского языка
  5. OpenNews: Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети
  6. OpenNews: Mozilla развивает собственную систему машинного перевода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57577-opennmt
Ключевые слова: opennmt, translate
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:52, 30/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    >глубинного

    шта

     
     
  • 3, Аноним (3), 10:58, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие вопросы к системе машинного перевода?
     

  • 2, Аноним (1), 10:55, 30/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    >pip install ctranslate2

    а где-нибудь можно посмотреть результат онлайн? А то systran известные трешеделы, нет доверия.

     
  • 4, Аноним (4), 11:50, 30/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Любопытно. Коли обучаемая система, и есть хорошие переводы Набокова и туда, и сюда, и Пастернака, и Вудхауза, и Троллопа, да и Шекспир не обойден хорошими переводами, словарный запас у них и словоформы выходят за пределы "поколения твитов", может возможно сделать хороший переводчик?
     
  • 5, Аноним (-), 12:19, 30/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Применение TensorFlow позволяет
    > задействовать возможности GPU

    Агаблин, и кому это надо кроме его кодеров, чтоб еще на GPU это акселерировать? Тому кто пытается закосплеить гуглтранслейт третьесортный? Он даже и первосортный то глубинно жжет напалмом, выдавая аццкие перлы.

     
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