Релиз Linguist 5.0, браузерного дополнения для перевода страниц

3.9 , Аноним ( 9 ), 23:18, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот тут со своим FX обидно стало.

С другой стороны, на кой хрен мне _в браузере_ оффлайн-переводчик, качество которого явно и рядом с гуглом не стояло к тому же?

4.12 , Аноним ( 12 ), 23:47, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например чтобы не зависить от гугла. В 2023 преимущества очевидны.

5.21 , Аноним ( 21 ), 00:49, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Яндексовский переводчик тогда тоже зависимость?

6.22 , djsiropchik ( ok ), 00:57, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очевидно

7.30 , Аноним ( 21 ), 02:09, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что очевидно? Что независимость от гугла это отечественный софт или что? Ты вообще вменяемый? Всем нет нужды домысливать за тебя если ты бухой два слова связать неспособен.

4.28 , kkk ( ?? ), 02:04, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чат боты переводят заметно лучше Гугла. Не делают тупых ошибок.

4.29 , Аноним ( 21 ), 02:07, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гораздо хуже осознавать что какая-нибудь дурь может сделать какой-нибудь SSE5 без которого топовый проц ничего не запустит. Фикус то жив, здоров, на ускорениях можно даже пользоваться вебом без боли под вулканом. Но по-моему обязаловка с AVX2 это перебор.

Я считаю что все инструкции обязаны быть опциональны и включаться автоматически при наличии, а не как сейчас "собери из исходников недостающие инструкции".

