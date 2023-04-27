Релиз Linguist 5.0, браузерного дополнения для перевода страниц

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|1.1, Аноним (1), 22:49, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Напоминаю - Bergamot требует AVX2. У кого нет AVX2 - те удут туда, куда Полонский послал.
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|2.6, Dzen Python (ok), 22:55, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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М? У кого нет AVX2, но есть желание запускать тяжеленные нынешние бравузеры на своих дроволетах?
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|2.7, _RORO_ (ok), 23:01, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я конечно понимаю, что бывают разные ситуации, но проц без AVX2 это боль. Желательно всё же иметь проц с AVX2, а это любой i3/i5/i7 начиная с 4 поколения
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|3.9, Аноним (9), 23:18, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот тут со своим FX обидно стало.
С другой стороны, на кой хрен мне _в браузере_ оффлайн-переводчик, качество которого явно и рядом с гуглом не стояло к тому же?
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|4.12, Аноним (12), 23:47, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например чтобы не зависить от гугла. В 2023 преимущества очевидны.
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|7.30, Аноним (21), 02:09, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что очевидно? Что независимость от гугла это отечественный софт или что? Ты вообще вменяемый? Всем нет нужды домысливать за тебя если ты бухой два слова связать неспособен.
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|4.28, kkk (??), 02:04, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чат боты переводят заметно лучше Гугла. Не делают тупых ошибок.
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|4.29, Аноним (21), 02:07, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гораздо хуже осознавать что какая-нибудь дурь может сделать какой-нибудь SSE5 без которого топовый проц ничего не запустит. Фикус то жив, здоров, на ускорениях можно даже пользоваться вебом без боли под вулканом. Но по-моему обязаловка с AVX2 это перебор.
Я считаю что все инструкции обязаны быть опциональны и включаться автоматически при наличии, а не как сейчас "собери из исходников недостающие инструкции".
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|4.8, Аноним (8), 23:16, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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-- Гиви, ви любите памидоры?
-- Кюшать люблю, а так - нет
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|4.14, _RORO_ (ok), 23:52, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я и думал. Походу нет альтернатив гуглу с аналогичным качеством перевода ((
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|6.19, имяями (?), 00:18, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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еще бы расширение настраивалось получше
а так гугл отстаёт от дипла, и вправду разница видна
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|2.11, _RORO_ (ok), 23:41, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтоб ни от кого не зависеть. Ну и трафик не всегда безлимитный. Да и вообще современный браузер это подобие ОС. Он не только для просмотра сайтов, он для всего
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|2.16, Adam Freemen (ok), 00:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как с квантовыми компьютерами. Практической пользы для пользователя никакой, но зато результат, нужный создателю квантового компьютера, выдаёт. ;) В данной случае переводить будет, как надо дяде, создателю переводчика. Я так думаю.
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