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Релиз Linguist 5.0, браузерного дополнения для перевода страниц

27.04.2023 21:55

Состоялся релиз браузерного дополнения Linguist 5.0, предоставляющего полнофункциональный перевод страниц, выделенного и введённого вручную текста. Дополнение также включает словарь с закладками и широкие возможности конфигурации, включая добавление собственных модулей перевода на странице настроек. Код распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в браузерах на основе движка Chromium, Firefox, Firefox для Android.

Ключевые изменения в новой версии:

  • Реализован полноценный оффлайн перевод. Новый встроенный модуль перевода интегрирует Bergamot Translator и позволяет использовать все возможности Linguist полностью автономно, без отправки текстов в интернет. Соединение с интернетом необходимо только для единоразовой загрузки моделей для каждого направления перевода, после этого подключение не требуется. Актуальный список языков поддерживаемых Bergamot (список будет пополняться в новых патчах): английский, болгарский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский, украинский, французский, чешский, эстонский.
  • В публичный список пользовательских модулей перевода добавлены API биндинги для проекта TartuNLP (проект машинного перевода Тартуского университета), LibreTranslate (проект self-hosted машинного перевода), Lingva Translate (бэкэнд проксирующий google translator API). Подготавливается модуль для ChatGPT.
  • Реализована поддержка пользовательских text-to-speech модулей.
  • Добавлена вкладка с историей переводов, для поиска недавно переведенных текстов.
  • Добавлен перевод интерфейса расширения на 41 язык
  • Переводчик Bing удалён из списка встроенных модулей, из-за не стабильного качества.
  • Произведены улучшения пользовательского интерфейса, реализована поддержка горячих клавиш для перевода страниц.
  • Исправлено автоопределение языка страниц на Иврите.
  • Исправлена проблема удаления текстов во всех элементах страницы, при быстром переключении состояния перевода страницы.


  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/rob_vitons...)
  2. OpenNews: Выпуск системы машинного перевода OpenNMT-tf 2.30
  3. OpenNews: Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper
  4. OpenNews: Facebook опубликовал модель для машинного перевода, поддерживающую 200 языков
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала собственную систему машинного перевода
  6. OpenNews: Argos Translate - программа для машинного перевода с поддержкой русского языка
Автор новости: Robert Vitonsky
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59043-linguist
Ключевые слова: linguist, translate
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:49, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напоминаю - Bergamot требует AVX2. У кого нет AVX2 - те удут туда, куда Полонский послал.
     
     
  • 2.4, InuYasha (??), 22:54, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нахрен так писать... 8(
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 01:58, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, именно почти что туда и идут.
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 22:55, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    М? У кого нет AVX2, но есть желание запускать тяжеленные нынешние бравузеры на своих дроволетах?
     
     
  • 3.25, Аноним (26), 01:57, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорю прямо - у меня.
     
  • 2.7, _RORO_ (ok), 23:01, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно понимаю, что бывают разные ситуации, но проц без AVX2 это боль. Желательно всё же иметь проц с AVX2, а это любой i3/i5/i7 начиная с 4 поколения
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:18, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут со своим FX обидно стало.
    С другой стороны, на кой хрен мне _в браузере_ оффлайн-переводчик, качество которого явно и рядом с гуглом не стояло к тому же?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 23:47, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например чтобы не зависить от гугла. В 2023 преимущества очевидны.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 00:49, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндексовский переводчик тогда тоже зависимость?
     
     
  • 6.22, djsiropchik (ok), 00:57, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно
     
     
  • 7.30, Аноним (21), 02:09, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что очевидно? Что независимость от гугла это отечественный софт или что? Ты вообще вменяемый? Всем нет нужды домысливать за тебя если ты бухой два слова связать неспособен.
     
  • 4.28, kkk (??), 02:04, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чат боты переводят заметно лучше Гугла. Не делают тупых ошибок.
     
  • 4.29, Аноним (21), 02:07, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гораздо хуже осознавать что какая-нибудь дурь может сделать какой-нибудь SSE5 без которого топовый проц ничего не запустит. Фикус то жив, здоров, на ускорениях можно даже пользоваться вебом без боли под вулканом. Но по-моему обязаловка с AVX2 это перебор.
    Я считаю что все инструкции обязаны быть опциональны и включаться автоматически при наличии, а не как сейчас "собери из исходников недостающие инструкции".
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:50, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как раз на дня поставил
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:53, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и как? По сравнению с гугл переводчиком нормально?
     
     
  • 3.5, Gorduy (?), 22:55, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально, только только хуже переводит
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:16, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    -- Гиви, ви любите памидоры?
    -- Кюшать люблю, а так - нет
     
  • 4.14, _RORO_ (ok), 23:52, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я и думал. Походу нет альтернатив гуглу с аналогичным качеством перевода ((
     
     
  • 5.15, Dow (?), 23:59, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.deepl.com/translator
     
     
  • 6.19, имяями (?), 00:18, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще бы расширение настраивалось получше
    а так гугл отстаёт от дипла, и вправду разница видна
     
  • 5.18, Аноним (2), 00:14, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как выше написали

    https://lingva.ml/
    https://www.deepl.com/ru/translator#

    Тот же лингва является прокладкой. Мне не нужен точный перевод, я такой попросту не верю, перевод зависит от контекста и подгоняется по смыслу уже в голове

     

  • 1.10, Аноним (10), 23:38, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем в браузере что-то офлайн?
     
     
  • 2.11, _RORO_ (ok), 23:41, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтоб ни от кого не зависеть. Ну и трафик не всегда безлимитный. Да и вообще современный браузер это подобие ОС. Он не только для просмотра сайтов, он для всего
     
  • 2.13, Аноним (12), 23:48, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майнкампф переводить
     
  • 2.16, Adam Freemen (ok), 00:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как с квантовыми компьютерами. Практической пользы для пользователя никакой, но зато результат, нужный создателю квантового компьютера, выдаёт. ;) В данной случае переводить будет, как надо дяде, создателю переводчика. Я так думаю.
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:12, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ерунда, страницы переводит с чуть ли не минутными задержками, позорище.

    На лисе пользуююсь https://github.com/FilipePS/Traduzir-paginas-web - чего и вам советую, работает молниеносно.

     
  • 1.20, pashev.ru (?), 00:21, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Твитор не открывается. Как скачать?
     
     
  • 2.23, djsiropchik (ok), 00:58, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    S3 translator
     
  • 2.27, Аноним (26), 02:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатно и без смс.
     

  • 1.24, Аноним (24), 01:43, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/traduzir-paginas-web/
     
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